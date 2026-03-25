Trang chủ Bất động sản

Kế hoạch phát triển và quản lý chợ Hà Nội giai đoạn 2026 - 2030

Thanh Xuân

25/03/2026, 12:00

Thành phố Hà Nội vừa thông tin về kế hoạch phát triển và quản lý chợ trên địa bàn giai đoạn 2026–2030. Mục tiêu nhằm hoàn thiện mạng lưới chợ; khắc phục tình trạng cơ sở vật chất xuống cấp, cải tạo hệ thống theo hướng đồng bộ, hiện đại, bảo đảm phát triển hài hòa giữa khu vực nội thành và ngoại thành..

Ảnh minh họa.

Từ năm 2026 đến hết năm 2030, Thành phố Hà Nội phấn đấu đạt mục tiêu:

100% các chợ được phê duyệt phương án giá sử dụng diện tích bán hàng, phê duyệt nội quy hoạt động, phê duyệt phương án bố trí, sắp xếp ngành hàng;

100% các chợ bảo đảm phát huy đầy đủ công năng và nâng cao hiệu quả kinh tế - xã hội của các chợ, văn minh thương mại;

100% các chợ được xây dựng mới, cải tạo, sửa chữa bảo đảm tiêu chuẩn chợ về an toàn thực phẩm, vệ sinh môi trường, phòng cháy chữa cháy, an ninh trật tự, văn minh thương mại. Dự kiến sẽ xây mới, xây lại 108 chợ, trong đó có 2 chợ đầu mối, tăng 23% tổng số chợ; cải tạo, sửa chữa, nâng cấp 118 chợ, đạt 25,2%; giải tỏa 100% các “chợ cóc”, điểm kinh doanh tự phát.

100% hộ kinh doanh có mã QR thanh toán, bao gồm cả hộ kinh doanh cố định, thường xuyên và không thường xuyên, vãng lai;

50% hộ kinh doanh cố định có gian hàng trực tuyến trên sàn thương mại điện tử, mạng xã hội hoặc nền tảng số bán hàng.

Để thực hiện hiệu quả mục tiêu, Thành phố yêu cầu các sở, ban, ngành và UBND các xã, phường tăng cường và nâng cao hiệu quả công tác quản lý nhà nước về chợ; chú trọng công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật, công khai thông tin cho nhân dân hiểu, đồng thuận ngay trước, trong và sau khi triển khai các chủ trương, chính sách đối với việc phát triển, quản lý, kinh doanh chợ trên địa bàn.

Các xã, phường cũng có nhiệm vụ rà soát lại quỹ đất để bố trí địa điểm xây dựng chợ theo quy hoạch đã được phê duyệt, giải tỏa các “chợ cóc”, tụ điểm kinh doanh trái phép trên địa bàn; đề xuất báo cáo UBND Thành phố kiến nghị với cơ quan có thẩm quyền về chính sách ưu tiên cho doanh nghiệp tham gia quản lý, kinh doanh, khai thác chợ như: tiền thuê đất, tiền sử dụng đất, thuế, phí…

Hàng năm UBND Thành phố, UBND các xã, phường bố trí ngân sách để đầu tư xây mới, nâng cấp, cải tạo, mở rộng chợ tại địa phương, trong đó tập trung quan tâm đầu tư nâng cấp, cải tạo, mở rộng những chợ đã xuống cấp, không đáp ứng quy định về phòng cháy chữa cháy, an toàn thực phậm, vệ sinh môi trường.

Đối với xây dựng mô hình “chợ số”, mỗi phường có ít nhất 2 chợ và mỗi xã có ít nhất 1 chợ. Theo đó, hỗ trợ các hộ kinh doanh xây dựng gian hàng trực tuyến trên sàn thương mại điện tử, mạng xã hội, nền tảng số bán hàng; đăng tải thông tin sản phẩm, giá bán, nguồn gốc xuất xứ; tổ chức đào tạo, tập huấn kỹ năng kinh doanh số cho tiểu thương; triển khai thanh toán không dùng tiền mặt.

Thành phố giao việc đầu tư, cải tạo và phát triển hệ thống chợ giai đoạn 2026–2030 cho Sở Công Thương chủ trì, phối hợp với các Sở, ngành liên quan và UBND các xã, phường căn cứ các kế hoạch, quy hoạch liên quan đã được phê duyệt để tổ chức rà soát, kiểm tra, lập danh mục các dự án đầu tư xây dựng chợ, bảo đảm phù hợp với phương án phát triển mạng lưới bán buôn, bán lẻ. Các dự án xây dựng lại chợ; mở rộng quy mô, UBND các xã, phường đưa vào kế hoạch đầu tư công giai đoạn 2026-2030.

Đối với dự án cải tạo, sửa chữa chợ thuộc đối tượng quy định tại Nghị quyết số 115/2020/QH14 của Quốc hội sẽ sử dụng vốn sự nghiệp trong chi thường xuyên theo phân cấp để thực hiện. Các chợ đã chuyển đổi hiện do doanh nghiệp, hợp tác xã quản lý đã xuống cấp, thì đơn vị quản lý chịu trách nhiệm cải tạo, nâng cấp chợ; đối với chợ đầu mối, nếu khả năng vốn đầu tư không bảo đảm thì được xem xét vay vốn từ Quỹ đầu tư phát triển Thành phố Hà Nội để đầu tư cải tạo, xây dựng, nâng cấp chợ.

VnEconomy