Kế hoạch phát triển và quản lý chợ Hà Nội giai đoạn 2026 - 2030

Từ
năm 2026 đến hết năm 2030, Thành phố Hà Nội phấn đấu đạt mục tiêu:
100% các chợ được phê duyệt
phương án giá sử dụng diện tích bán hàng, phê duyệt nội quy hoạt động, phê duyệt
phương án bố trí, sắp xếp ngành hàng;
100% các chợ bảo đảm phát huy đầy đủ công năng và nâng cao
hiệu quả kinh tế - xã hội của các chợ, văn minh thương mại;
100% các chợ được xây dựng mới, cải tạo, sửa chữa bảo đảm
tiêu chuẩn chợ về an toàn thực phẩm, vệ sinh môi trường, phòng cháy chữa cháy,
an ninh trật tự, văn minh thương mại. Dự kiến sẽ xây mới, xây lại 108 chợ, trong
đó có 2 chợ đầu mối, tăng 23% tổng số chợ; cải tạo, sửa chữa, nâng cấp 118 chợ,
đạt 25,2%; giải tỏa 100% các “chợ cóc”, điểm kinh doanh tự phát.
100% hộ kinh doanh có mã QR thanh toán, bao gồm cả hộ kinh doanh cố định,
thường xuyên và không thường xuyên, vãng lai;
50% hộ kinh
doanh cố định có gian hàng trực tuyến trên sàn thương mại điện tử, mạng xã hội
hoặc nền tảng số bán hàng.
Để thực hiện hiệu quả mục tiêu, Thành phố yêu cầu các sở, ban,
ngành và UBND các xã, phường tăng cường và nâng cao hiệu quả công tác quản lý
nhà nước về chợ; chú trọng công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật, công
khai thông tin cho nhân dân hiểu, đồng thuận ngay trước, trong và sau khi triển
khai các chủ trương, chính sách đối với việc phát triển, quản lý, kinh doanh chợ
trên địa bàn.
Các xã, phường cũng có nhiệm vụ rà soát lại quỹ đất để bố trí địa điểm xây dựng chợ
theo quy hoạch đã được phê duyệt, giải tỏa các “chợ cóc”, tụ điểm kinh doanh
trái phép trên địa bàn; đề xuất báo cáo UBND Thành phố kiến nghị
với cơ quan có thẩm quyền về chính sách ưu tiên cho doanh nghiệp tham gia quản
lý, kinh doanh, khai thác chợ như: tiền thuê đất, tiền sử dụng đất, thuế, phí…
Hàng
năm UBND Thành phố, UBND các xã, phường bố trí ngân sách để đầu tư xây mới,
nâng cấp, cải tạo, mở rộng chợ tại địa phương, trong đó tập trung quan tâm đầu
tư nâng cấp, cải tạo, mở rộng những chợ đã xuống cấp, không đáp ứng quy định về
phòng cháy chữa cháy, an toàn thực phậm, vệ sinh môi trường.
Đối với xây dựng mô hình “chợ số”, mỗi phường có ít nhất 2 chợ
và mỗi xã có ít nhất 1 chợ. Theo đó, hỗ trợ các hộ kinh doanh xây dựng gian
hàng trực tuyến trên sàn thương mại điện tử, mạng xã hội, nền tảng số bán hàng;
đăng tải thông tin sản phẩm, giá bán, nguồn gốc xuất xứ; tổ chức đào tạo, tập
huấn kỹ năng kinh doanh số cho tiểu thương; triển khai thanh toán không dùng tiền
mặt.
Thành phố giao việc đầu tư, cải tạo và phát triển hệ thống chợ
giai đoạn 2026–2030 cho Sở Công Thương chủ trì, phối hợp với các Sở, ngành liên
quan và UBND các xã, phường căn cứ các kế hoạch, quy hoạch liên quan đã được phê
duyệt để tổ chức rà soát, kiểm tra, lập danh mục các dự án đầu tư xây dựng chợ,
bảo đảm phù hợp với phương án phát triển mạng lưới bán buôn, bán lẻ. Các dự án
xây dựng lại chợ; mở rộng quy mô, UBND các xã, phường đưa vào kế hoạch đầu tư
công giai đoạn 2026-2030.
Đối với dự án cải tạo, sửa chữa chợ thuộc đối tượng quy định
tại Nghị quyết số 115/2020/QH14 của Quốc hội sẽ sử dụng vốn sự nghiệp trong chi
thường xuyên theo phân cấp để thực hiện. Các chợ đã chuyển đổi hiện do doanh
nghiệp, hợp tác xã quản lý đã xuống cấp, thì đơn vị quản lý chịu trách nhiệm cải
tạo, nâng cấp chợ; đối với chợ đầu mối, nếu khả năng vốn đầu tư không bảo đảm
thì được xem xét vay vốn từ Quỹ đầu tư phát triển Thành phố Hà Nội để đầu tư cải
tạo, xây dựng, nâng cấp chợ.