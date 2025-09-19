Thứ Sáu, 19/09/2025

Menu

Các trang khác

Multimedia

Biểu tượng ảnh Ảnh
Biểu tượng eMagazine eMagazine
Biểu tượng Podcast Podcast
Biểu tượng Infographics Infographics
Biểu tượng Quizz Quizz
Biểu tượng Interactive Interactive

Liên hệ

Biểu tượng tòa soạn Tòa soạn
Biểu tượng quảng cáo Quảng cáo

Theo dõi VnEconomy trên

Chuyên mục

Chuyên mục

Kinh tế xanh

Chuyên mục

Tiêu điểm

Chuyên mục

Tài chính

Chuyên mục

Chứng khoán

Chuyên mục

Kinh tế số

Chuyên mục

Hạ tầng

Chuyên mục

Bất động sản

Chuyên mục

Thị trường

Chuyên mục

Thế giới

Chuyên mục

Doanh nghiệp

Chuyên mục

Ấn phẩm

Chuyên mục

Multimedia

Chuyên mục

Đầu tư

Chuyên mục

Tiêu & Dùng

Chuyên mục

Công nghệ & Startup

Chuyên mục

Dân sinh

Menu Menu
Multimedia Multimedia
VnE TV VnE TV
Shorts Shorts
Điểm tin Điểm tin
Trang chủ Kinh tế số

Gần 170.000 doanh nghiệp Việt Nam đã ứng dụng AI

Hằng Anh

19/09/2025, 08:04

Ứng dụng AI tại Việt Nam đang tiếp tục tăng tốc, với 18% tổng số doanh nghiệp đã triển khai. Riêng năm 2024, Việt Nam đã có khoảng 47.000 doanh nghiệp triển khai giải pháp AI. Tuy nhiên, hiện nay phần lớn doanh nghiệp mới chỉ tập trung vào các ứng dụng cơ bản...

Tốc độ tăng trưởng ứng dụng AI trong doanh nghiệp Việt Nam ở mức 39%. Ảnh minh họa.
Tốc độ tăng trưởng ứng dụng AI trong doanh nghiệp Việt Nam ở mức 39%. Ảnh minh họa.

Đây là những phát hiện chính trong kết quả khảo sát, nghiên cứu "Khai phá tiềm năng AI của Việt Nam" được Amazon Web Services (AWS) công bố chiều ngày 18/9/2025. Nghiên cứu được AWS hợp tác với Strand Partners khảo sát lãnh đạo doanh nghiệp và đại diện cá nhân trên toàn quốc nhằm cung cấp cái nhìn thực tế về mức độ ứng dụng AI tại Việt Nam.

18% TỔNG SỐ DOANH NGHIỆP VIỆT ĐÃ ỨNG DỤNG AI NHƯNG MỚI Ở MỨC CƠ BẢN

Kết quả khảo sát cho thấy, tại Việt Nam, trong năm 2024 đã có khoảng 47.000 doanh nghiệp triển khai giải pháp AI, tương đương hơn 5 doanh nghiệp mỗi giờ. Tổng cộng gần 170.000 doanh nghiệp, chiếm khoảng 18% tổng số doanh nghiệp cả nước, đã ứng dụng AI, tăng từ mức 13% của năm trước, tương ứng với tốc độ tăng trưởng 39% so với cùng kỳ.

Việc ứng dụng AI đang cho thấy tiềm năng rõ rệt về hiệu quả vận hành và lợi ích kinh tế. Trong số các doanh nghiệp đã triển khai AI, có 61% doanh nghiệp ghi nhận mức tăng trưởng doanh thu trung bình 16%, trong khi 58% kỳ vọng tiết kiệm chi phí ở mức trung bình khoảng 20%.

Mặc dù việc ứng dụng AI tại Việt Nam đang trở nên phổ biến hơn nhưng phần lớn doanh nghiệp vẫn chưa khai thác được các ứng dụng tiên tiến. Thực tế trên cho thấy nhu cầu cần thúc đẩy mạnh mẽ hơn để tận dụng đầy đủ tiềm năng của công nghệ này.

Mặc dù tốc độ tăng trưởng ứng dụng AI cao nhưng hiện nay phần lớn doanh nghiệp mới chỉ tập trung vào các ứng dụng cơ bản. Ảnh minh họa.
Mặc dù tốc độ tăng trưởng ứng dụng AI cao nhưng hiện nay phần lớn doanh nghiệp mới chỉ tập trung vào các ứng dụng cơ bản. Ảnh minh họa.

Cụ thể, theo kết quả khảo sát, hiện có 74% doanh nghiệp chủ yếu sử dụng AI cho các mục tiêu cơ bản như nâng cao hiệu quả vận hành và tinh giản quy trình, thay vì tập trung vào đổi mới sản phẩm hoặc tạo ra những bước tiến trong ngành. Chỉ 17% doanh nghiệp đã đạt đến giai đoạn trung cấp trong hành trình ứng dụng AI. Và chỉ 9% doanh nghiệp Việt bước vào giai đoạn chuyển đổi toàn diện, nơi AI đóng vai trò cốt lõi trong phát triển sản phẩm, ra quyết định và định hình mô hình kinh doanh.

Các chuyên gia nghiên cứu nhận định, con số trên phản ánh về cơ hội và tiềm năng để khai mở ứn dụng AI trong các doanh nghiệp Việt, đáp ứng nhu cầu quản trị, sản xuất kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh.

Theo ông Nick Bonstow, Giám đốc Strand Partners, khi vượt qua giai đoạn khám phá, với những ứng dụng AI cho các mục tiêu cơ bản sẽ mang lại tiềm năng giá trị lớn cho các doanh nghiệp cũng như nền kinh tế Việt Nam.

Điều này thể hiện rõ trong những điển hình doanh nghiệp ứng dụng sâu, chuyển đổi với AI, dựa trên nền tảng công nghệ, hạ tầng, giải pháp của AWS, tiêu biểu như Techcombank, AI Hay, Gamota,…

Cũng theo nghiên cứu, các startup tại Việt Nam có sự quan tâm rõ rệt và khả năng sáng tạo trong việc khai thác tiềm năng của AI, với tốc độ ứng dụng các công nghệ tiên tiến vượt trội so với nhiều doanh nghiệp lâu năm. Hiện có 55% startup đang sử dụng AI ở một mức độ nhất định, trong đó 35% đang phát triển các sản phẩm hoàn toàn mới dựa trên nền tảng này.

Ngược lại, dù 41% doanh nghiệp lớn đã triển khai AI nhưng chỉ 11% cung cấp sản phẩm hoặc dịch vụ mới dựa trên AI, và chỉ 12% có chiến lược AI toàn diện.

Sự chênh lệch này cho thấy tiềm năng định hình tương lai kinh tế của Việt Nam. Ông Nick Bonstow, nhận xét: mặc dù tốc độ tiếp cận công nghệ này đã tăng lên rõ rệt trong năm qua và đến nay có 18% doanh nghiệp cho biết đã triển khai AI nhưng phần lớn các ứng dụng vẫn ở mức cơ bản. Các startup, với sự linh hoạt và khả năng thích ứng nhanh, đang dẫn trước các doanh nghiệp lớn về tốc độ triển khai và mức độ đổi mới. 

Theo ông Nick Bonstow, “điều này đang tạo ra một mô hình kinh tế AI ‘hai tầng‘, có thể tác động lâu dài đến quá trình phát triển kinh tế của quốc gia”.

DOANH NGHIỆP ĐỐI MẶT 3 THÁCH THỨC LỚN KHI ỨNG DỤNG AI

Mặc dù nhận thức rõ tầm quan trọng của AI nhưng để triển khai ứng dụng sâu rộng, các doanh nghiệp đang phải đối mặt với 3 thách thức lớn về kỹ năng, nguồn vốn và khung pháp lý.

Theo khảo sát, 55% doanh nghiệp tại Việt Nam cho biết khoảng cách về kỹ năng, thiếu hụt nhân lực đang cản trở họ ứng dụng hoặc mở rộng sử dụng AI. Nhiều doanh nghiệp cho biết đã có công nghệ và định hướng rõ ràng, nhưng gặp khó khăn trong việc tuyển dụng nhân sự đủ năng lực để triển khai.

Các chuyên gia cho rằng thực trạng này có thể ảnh hưởng đến khả năng cạnh tranh toàn cầu và làm hạn chế tiềm năng kinh tế, nhất là khi dự báo cho thấy kỹ năng AI sẽ trở thành yêu cầu bắt buộc trong 50% công việc trong tương lai. Trước tình hình đó, nhiều doanh nghiệp sẵn sàng tăng mức lương đề nghị lên tới 40% cho ứng viên có kỹ năng AI nổi bật.

Ông Eric Yeo, Tổng Giám đốc AWS Việt Nam nhận định: Số doanh nghiệp ứng dụng AI ở Việt Nam thời gian tới sẽ tiếp tục tăng trưởng mạnh mẽ.
Ông Eric Yeo, Tổng Giám đốc AWS Việt Nam nhận định: Số doanh nghiệp ứng dụng AI ở Việt Nam thời gian tới sẽ tiếp tục tăng trưởng mạnh mẽ.

Bên cạnh đó, có khoảng 34% doanh nghiệp cho rằng chi phí đầu tư ban đầu là rào cản chính đối với việc ứng dụng AI. Gần 70% doanh nghiệp cho biết có xu hướng ứn dụng và mở rộng AI hơn khi khu vực công dẫn đầu…

Khi xem xét tác động của các quy định AI sắp tới, kỳ vọng lớn nhất được các doanh nghiệp ở Việt Nam bày tỏ là các quy định mới này sẽ giúp tăng cường niềm tin trong khách hàng (50%), và xây dựng một môi trường pháp lý ổn định (47%). Các doanh nghiệp ở Việt Nam cũng ước tính họ đã chi 18% ngân sách cho các chi phí tuân thủ, và 71% dự đoán con số này sẽ tiếp tục tăng trong ba năm tới.

Để vượt qua các rào cản thách thức, khai thác hiệu quả tiềm năng AI cho cả doanh nghiệp lớn, doanh nghiệp nhỏ và vừa cũng như các startup, các chuyên gia nghiên cứu đưa ra khuyến nghị 3 hành động ưu tiên.

Thứ nhất, cần đầu tư vào các chương trình đào tạo kỹ năng số theo từng ngành để xây dựng lực lượng lao động có năng lực số phù hợp, hỗ trợ đổi mới  sáng tạo và tăng trưởng dựa trên AI.

Thứ hai, việc thiết lập một khuôn khổ pháp lý minh bạch, ổn định và có tính khuyến khích sẽ tạo điều kiện cho AI được ứng dụng rộng rãi hơn trong các doanh nghiệp.

Thứ ba, với 69% doanh nghiệp cho rằng vai trò dẫn dắt của chính phủ sẽ thúc đẩy ứng dụng AI, việc đẩy nhanh chuyển đổi số trong khu vực công, đặc biệt trong y tế và giáo dục, cùng với chính sách mua sắm công hỗ trợ đổi mới sáng tạo, sẽ là yếu tố quan trọng.

Tổng Giám đốc AWS Việt Nam, ông Eric Yeo, cho biết "các doanh nghiệp Việt Nam đang cho thấy sự nhanh nhạy trong việc ứng dụng AI, phản ánh tiềm năng kinh tế đáng kể. Để duy trì năng lực cạnh tranh của Việt Nam trên thị trường toàn cầu, cần có sự phối hợp giữa chính phủ và khu vực công nghiệp nhằm giải quyết các thách thức cụ thể.

Việt Nam đang thúc đẩy đổi mới sáng tạo cùng AI với sự hỗ trợ từ AWS thông qua cơ sở hạ tầng mạnh mẽ và phát triển nguồn nhân lực. Đại diện AWS cho biết tiếp tục cam kết đẩy nhanh việc ứng dụng AI tạo sinh thông qua đầu tư vào hạ tầng công nghệ và các chương trình đào tạo kỹ năng ở Việt Nam.

Mặc dù còn những khó khăn, thách thức nhưng với nhận thức về lợi ích ứng dụng AI mang lại và sự phản hồi tích cực của doanh nghiệp, các chuyên gia dự báo, ứng dụng AI trong doanh nghiệp Việt Nam thời gian tới sẽ tiếp tục tăng trưởng. Với thực tế tăng trưởng hiện nay, ông Eric Yeo kỳ vọng số doanh nghiệp ứng dụng AI ở Việt Nam sẽ tiếp tục tăng lên mạnh mẽ thời gian tới.

Ứng dụng AI giúp nâng cao hiệu suất, tối ưu hóa quy trình và dự báo thông minh

14:29, 19/06/2025

Ứng dụng AI giúp nâng cao hiệu suất, tối ưu hóa quy trình và dự báo thông minh

Gần 93% doanh nghiệp Việt đã ứng dụng AI để tiếp cận người tiêu dùng 

19:55, 08/05/2025

Gần 93% doanh nghiệp Việt đã ứng dụng AI để tiếp cận người tiêu dùng 

Ứng dụng AI, thu hẹp khoảng cách giữa khách hàng và doanh nghiệp

10:03, 23/12/2024

Ứng dụng AI, thu hẹp khoảng cách giữa khách hàng và doanh nghiệp

Từ khóa:

AI AWS báo cáo AI khảo sát kinh tế số trí tuệ nhân tạo ứng dụng AI Vneconomy

Đọc thêm

Financial Times: Trung Quốc dừng điều tra Google

Financial Times: Trung Quốc dừng điều tra Google

Quyết định trên cho thấy một sự điều chỉnh chiến thuật của Trung Quốc, theo đó nước này giờ đây đang tập trung sức mạnh giám sát vào Nvidia...

Hội nghị CIO CSO Summit 2025: Việt Nam tăng cường phòng thủ trước rủi ro an ninh mạng từ AI

Hội nghị CIO CSO Summit 2025: Việt Nam tăng cường phòng thủ trước rủi ro an ninh mạng từ AI

Trong 6 tháng đầu năm 2025, Việt Nam ghi nhận hơn 8,5 triệu tài khoản bị đánh cắp, gần 530.000 cuộc tấn công DDoS và 191 vụ lộ dữ liệu với trên 3 tỷ bản ghi. Các chuyên gia cảnh báo xu hướng tấn công mạng mới dựa trên AI đang đặt ra thách thức chưa từng có cho hệ thống phòng thủ truyền thống…

Tin tặc đánh cắp thông tin hàng triệu khách hàng của Gucci, Balenciaga và McQueen

Tin tặc đánh cắp thông tin hàng triệu khách hàng của Gucci, Balenciaga và McQueen

Các tin tặc tự xưng là nhóm "Shiny Hunters" tiết lộ đang nắm giữ dữ liệu liên quan đến 7,4 triệu thông tin khách hàng của tập đoàn xa xỉ Kering…

Nhiều tập đoàn lớn của Trung Quốc muốn hợp tác với Việt Nam trong lĩnh vực AI, điện toán đám mây

Nhiều tập đoàn lớn của Trung Quốc muốn hợp tác với Việt Nam trong lĩnh vực AI, điện toán đám mây

Đại diện nhiều tập đoàn lớn của Trung Quốc đã chia sẻ kế hoạch đầu tư và mong muốn cùng Việt Nam phát triển các lĩnh vực trí tuệ nhân tạo, điện toán đám mây, kinh tế số và năng lượng tái tạo...

Nhiều giải pháp công nghệ ứng dụng trong đời sống trình diễn tại Tech4Life 2025

Nhiều giải pháp công nghệ ứng dụng trong đời sống trình diễn tại Tech4Life 2025

Tech4life 2025 với chủ đề “Công nghệ nâng tầm cuộc sống” thu hút hơn 2.500 lượt khách mời, 60 doanh nghiệp trưng bày các giải pháp công nghệ, hơn 100 dự án khởi nghiệp đổi mới sáng tạo và R&D của 30 trường đại học, cao đẳng…

Diễn đàn Năng lượng Việt Nam năm 2025

VnEconomy
VnEconomy

Multimedia

Multimedia
[Phóng sự ảnh] Kỷ niệm 80 năm Quốc khánh Việt Nam tại Thụy Điển

Tiêu điểm

[Phóng sự ảnh] Kỷ niệm 80 năm Quốc khánh Việt Nam tại Thụy Điển

[Phóng sự ảnh] Lễ kỷ niệm 80 năm Quốc khánh Việt Nam tại Geneva

Tiêu & Dùng

[Phóng sự ảnh] Lễ kỷ niệm 80 năm Quốc khánh Việt Nam tại Geneva

Đón đọc Tạp chí Kinh tế Việt Nam số 37-2025

Ấn phẩm

Đón đọc Tạp chí Kinh tế Việt Nam số 37-2025

Đọc nhiều nhất

Đọc nhiều nhất
1

Việt Nam cần từ 55- 92 tỷ USD để thích ứng biến đổi khí hậu giai đoạn 2021-2030

Kinh tế xanh

2

Xu hướng ESG định hình các dự án bất động sản xanh trong tương lai

Thương hiệu xanh

3

Quỹ ngoại rót 22 triệu USD vào startup Việt, phát triển giao thông xanh

Chuyển động xanh

4

Tổng Bí thư Tô Lâm: Phát triển, ứng dụng năng lượng nguyên tử cần thận trọng, từng bước

Kinh tế số

5

Chứng khoán Mỹ phản ứng thận trọng sau cuộc họp Fed

Thế giới

Asko AI Platform

Askonomy AI

...

icon

Thuế đối ứng của Mỹ có ảnh hướng thế nào đến chứng khoán?

Chính sách thuế quan mới của Mỹ, đặc biệt với mức thuế đối ứng 20% áp dụng từ ngày 7/8/2025 (giảm từ 46% sau đàm phán), có tác động đáng kể đến kinh tế Việt Nam do sự phụ thuộc lớn vào xuất khẩu sang Mỹ (chiếm ~30% kim ngạch xuất khẩu). Dưới đây là phân tích ngắn gọn về các ảnh hưởng chính:

VnEconomy