Gần 170.000 doanh nghiệp Việt Nam đã ứng dụng AI

Ứng dụng AI tại Việt Nam đang tiếp tục tăng tốc, với 18% tổng số doanh nghiệp đã triển khai. Riêng năm 2024, Việt Nam đã có khoảng 47.000 doanh nghiệp triển khai giải pháp AI. Tuy nhiên, hiện nay phần lớn doanh nghiệp mới chỉ tập trung vào các ứng dụng cơ bản...
Đây là những phát hiện chính trong kết quả khảo sát, nghiên
cứu "Khai phá tiềm năng AI của Việt Nam" được Amazon Web Services
(AWS) công bố chiều ngày 18/9/2025. Nghiên cứu được AWS hợp tác với Strand Partners khảo
sát lãnh đạo doanh nghiệp và đại diện cá nhân trên toàn quốc nhằm cung cấp cái nhìn thực tế về mức độ ứng dụng AI tại Việt Nam.
18% TỔNG SỐ DOANH NGHIỆP VIỆT ĐÃ ỨNG DỤNG AI NHƯNG MỚI Ở MỨC
CƠ BẢN
Kết quả khảo sát cho thấy, tại Việt Nam, trong năm 2024 đã
có khoảng 47.000 doanh nghiệp triển khai giải pháp AI, tương đương hơn 5 doanh
nghiệp mỗi giờ. Tổng cộng gần 170.000 doanh nghiệp, chiếm khoảng 18% tổng số
doanh nghiệp cả nước, đã ứng dụng AI, tăng từ mức 13% của năm trước, tương ứng
với tốc độ tăng trưởng 39% so với cùng kỳ.
Việc ứng dụng AI đang cho thấy tiềm năng rõ rệt về hiệu quả
vận hành và lợi ích kinh tế. Trong số các doanh nghiệp đã triển khai AI, có 61%
doanh nghiệp ghi nhận mức tăng trưởng doanh thu trung bình 16%, trong khi 58% kỳ
vọng tiết kiệm chi phí ở mức trung bình khoảng 20%.
Mặc dù việc ứng dụng AI tại Việt Nam đang trở nên phổ biến
hơn nhưng phần lớn doanh nghiệp vẫn chưa khai thác được các ứng dụng tiên tiến.
Thực tế trên cho thấy nhu cầu cần thúc đẩy mạnh mẽ hơn để tận dụng đầy đủ tiềm
năng của công nghệ này.
Cụ thể, theo kết quả khảo sát, hiện có 74% doanh nghiệp chủ
yếu sử dụng AI cho các mục tiêu cơ bản như nâng cao hiệu quả vận hành và tinh
giản quy trình, thay vì tập trung vào đổi mới sản phẩm hoặc tạo ra những bước
tiến trong ngành. Chỉ 17% doanh nghiệp đã đạt đến giai đoạn trung cấp trong
hành trình ứng dụng AI. Và chỉ 9% doanh nghiệp Việt bước vào giai đoạn chuyển đổi
toàn diện, nơi AI đóng vai trò cốt lõi trong phát triển sản phẩm, ra quyết định
và định hình mô hình kinh doanh.
Các chuyên gia nghiên cứu nhận định, con số trên phản ánh về
cơ hội và tiềm năng để khai mở ứn dụng AI trong các doanh nghiệp Việt, đáp ứng
nhu cầu quản trị, sản xuất kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh.
Theo ông
Nick Bonstow, Giám đốc Strand Partners, khi vượt qua giai đoạn khám phá, với những
ứng dụng AI cho các mục tiêu cơ bản sẽ mang lại tiềm năng giá trị lớn cho các
doanh nghiệp cũng như nền kinh tế Việt Nam.
Điều này thể hiện rõ trong những điển
hình doanh nghiệp ứng dụng sâu, chuyển đổi với AI, dựa trên nền tảng công nghệ,
hạ tầng, giải pháp của AWS, tiêu biểu như Techcombank, AI Hay, Gamota,…
Cũng theo nghiên cứu, các startup tại Việt Nam có sự quan
tâm rõ rệt và khả năng sáng tạo trong việc khai thác tiềm năng của AI, với tốc
độ ứng dụng các công nghệ tiên tiến vượt trội so với nhiều doanh nghiệp lâu
năm. Hiện có 55% startup đang sử dụng AI ở một mức độ nhất định, trong đó 35%
đang phát triển các sản phẩm hoàn toàn mới dựa trên nền tảng này.
Ngược lại, dù 41% doanh nghiệp lớn đã triển khai AI nhưng chỉ
11% cung cấp sản phẩm hoặc dịch vụ mới dựa trên AI, và chỉ 12% có chiến lược AI
toàn diện.
Sự chênh lệch này cho thấy tiềm năng định hình tương lai
kinh tế của Việt Nam. Ông Nick Bonstow, nhận xét: mặc dù tốc độ tiếp cận công
nghệ này đã tăng lên rõ rệt trong năm qua và đến nay có 18% doanh nghiệp cho biết
đã triển khai AI nhưng phần lớn các ứng dụng vẫn ở mức cơ bản. Các startup, với
sự linh hoạt và khả năng thích ứng nhanh, đang dẫn trước các doanh nghiệp lớn về
tốc độ triển khai và mức độ đổi mới.
Theo ông Nick Bonstow, “điều này đang tạo
ra một mô hình kinh tế AI ‘hai tầng‘, có thể tác động lâu dài đến quá trình
phát triển kinh tế của quốc gia”.
DOANH NGHIỆP ĐỐI MẶT 3 THÁCH THỨC LỚN KHI ỨNG DỤNG AI
Mặc dù nhận thức rõ tầm quan trọng của AI nhưng để triển
khai ứng dụng sâu rộng, các doanh nghiệp đang phải đối mặt với 3 thách thức lớn
về kỹ năng, nguồn vốn và khung pháp lý.
Theo khảo sát, 55% doanh nghiệp tại Việt Nam cho biết khoảng
cách về kỹ năng, thiếu hụt nhân lực đang cản trở họ ứng dụng hoặc mở rộng sử dụng
AI. Nhiều doanh nghiệp cho biết đã có công nghệ và định hướng rõ ràng, nhưng gặp
khó khăn trong việc tuyển dụng nhân sự đủ năng lực để triển khai.
Các chuyên gia cho rằng thực trạng này có thể ảnh hưởng đến
khả năng cạnh tranh toàn cầu và làm hạn chế tiềm năng kinh tế, nhất là khi dự
báo cho thấy kỹ năng AI sẽ trở thành yêu cầu bắt buộc trong 50% công việc trong
tương lai. Trước tình hình đó, nhiều doanh nghiệp sẵn sàng tăng mức lương đề
nghị lên tới 40% cho ứng viên có kỹ năng AI nổi bật.
Bên cạnh đó, có khoảng 34% doanh nghiệp cho rằng chi phí đầu
tư ban đầu là rào cản chính đối với việc ứng dụng AI. Gần 70% doanh nghiệp cho
biết có xu hướng ứn dụng và mở rộng AI hơn khi khu vực công dẫn đầu…
Khi xem xét tác động của các quy định AI sắp tới, kỳ vọng lớn
nhất được các doanh nghiệp ở Việt Nam bày tỏ là các quy định mới này sẽ giúp
tăng cường niềm tin trong khách hàng (50%), và xây dựng một môi trường pháp lý ổn
định (47%). Các doanh nghiệp ở Việt Nam cũng ước tính họ đã chi 18% ngân sách
cho các chi phí tuân thủ, và 71% dự đoán con số này sẽ tiếp tục tăng trong ba
năm tới.
Để vượt qua các rào cản thách thức, khai thác hiệu quả tiềm
năng AI cho cả doanh nghiệp lớn, doanh nghiệp nhỏ và vừa cũng như các startup, các
chuyên gia nghiên cứu đưa ra khuyến nghị 3 hành động ưu tiên.
Thứ nhất, cần đầu tư vào các chương trình đào tạo kỹ năng số
theo từng ngành để xây dựng lực lượng lao động có năng lực số phù hợp, hỗ trợ đổi
mới sáng tạo và tăng trưởng dựa trên AI.
Thứ hai, việc thiết lập một khuôn khổ pháp lý minh bạch, ổn
định và có tính khuyến khích sẽ tạo điều kiện cho AI được ứng dụng rộng rãi hơn
trong các doanh nghiệp.
Thứ ba, với 69% doanh nghiệp cho rằng vai trò dẫn dắt của
chính phủ sẽ thúc đẩy ứng dụng AI, việc đẩy nhanh chuyển đổi số trong khu vực
công, đặc biệt trong y tế và giáo dục, cùng với chính sách mua sắm công hỗ trợ
đổi mới sáng tạo, sẽ là yếu tố quan trọng.
Tổng Giám đốc AWS Việt Nam, ông Eric Yeo, cho biết "các
doanh nghiệp Việt Nam đang cho thấy sự nhanh nhạy trong việc ứng dụng AI, phản
ánh tiềm năng kinh tế đáng kể. Để duy trì năng lực cạnh tranh của Việt Nam trên
thị trường toàn cầu, cần có sự phối hợp giữa chính phủ và khu vực công nghiệp
nhằm giải quyết các thách thức cụ thể.
Việt Nam đang thúc đẩy đổi mới sáng tạo cùng AI với sự hỗ trợ
từ AWS thông qua cơ sở hạ tầng mạnh mẽ và phát triển nguồn nhân lực. Đại diện AWS
cho biết tiếp tục cam kết đẩy nhanh việc ứng dụng AI tạo sinh thông qua đầu tư
vào hạ tầng công nghệ và các chương trình đào tạo kỹ năng ở Việt Nam.
Mặc dù còn những khó khăn, thách thức nhưng với nhận thức về lợi ích ứng dụng AI mang lại và sự phản
hồi tích cực của doanh nghiệp, các
chuyên gia dự báo, ứng dụng AI trong doanh nghiệp Việt Nam thời gian tới sẽ tiếp
tục tăng trưởng. Với thực tế tăng trưởng hiện nay, ông Eric Yeo kỳ vọng số doanh nghiệp ứng dụng AI ở Việt Nam sẽ tiếp tục tăng
lên mạnh mẽ thời gian tới.
Ứng dụng AI giúp nâng cao hiệu suất, tối ưu hóa quy trình và dự báo thông minh
14:29, 19/06/2025
Gần 93% doanh nghiệp Việt đã ứng dụng AI để tiếp cận người tiêu dùng
19:55, 08/05/2025
Ứng dụng AI, thu hẹp khoảng cách giữa khách hàng và doanh nghiệp
Quyết định trên cho thấy một sự điều chỉnh chiến thuật của Trung Quốc, theo đó nước này giờ đây đang tập trung sức mạnh giám sát vào Nvidia...
Hội nghị CIO CSO Summit 2025: Việt Nam tăng cường phòng thủ trước rủi ro an ninh mạng từ AI
Trong 6 tháng đầu năm 2025, Việt Nam ghi nhận hơn 8,5 triệu tài khoản bị đánh cắp, gần 530.000 cuộc tấn công DDoS và 191 vụ lộ dữ liệu với trên 3 tỷ bản ghi. Các chuyên gia cảnh báo xu hướng tấn công mạng mới dựa trên AI đang đặt ra thách thức chưa từng có cho hệ thống phòng thủ truyền thống…
Tin tặc đánh cắp thông tin hàng triệu khách hàng của Gucci, Balenciaga và McQueen
Các tin tặc tự xưng là nhóm "Shiny Hunters" tiết lộ đang nắm giữ dữ liệu liên quan đến 7,4 triệu thông tin khách hàng của tập đoàn xa xỉ Kering…
Nhiều tập đoàn lớn của Trung Quốc muốn hợp tác với Việt Nam trong lĩnh vực AI, điện toán đám mây
Đại diện nhiều tập đoàn lớn của Trung Quốc đã chia sẻ kế hoạch đầu tư và mong muốn cùng Việt Nam phát triển các lĩnh vực trí tuệ nhân tạo, điện toán đám mây, kinh tế số và năng lượng tái tạo...
Nhiều giải pháp công nghệ ứng dụng trong đời sống trình diễn tại Tech4Life 2025
Tech4life 2025 với chủ đề “Công nghệ nâng tầm cuộc sống” thu hút hơn 2.500 lượt khách mời, 60 doanh nghiệp trưng bày các giải pháp công nghệ, hơn 100 dự án khởi nghiệp đổi mới sáng tạo và R&D của 30 trường đại học, cao đẳng…
Sáu giải pháp phát triển nhanh và bền vững ngành năng lượng
Việt Nam đang đứng trước cơ hội lớn để phát triển năng lượng xanh, sạch nhằm đảm bảo an ninh năng lượng và phát triển bền vững. Ông Nguyễn Ngọc Trung chia sẻ với Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy về sáu giải pháp để phát triển nhanh và bền vững ngành năng lượng nói chung và các nguồn năng lượng tái tạo, năng lượng mới nói riêng…
Nhân lực là “chìa khóa” phát triển điện hạt nhân thành công và hiệu quả
Trao đổi với Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy, TS. Trần Chí Thành, Viện trưởng Viện Năng lượng nguyên tử Việt Nam, nhấn mạnh vấn đề quan trọng nhất khi phát triển điện hạt nhân ở Việt Nam là nguồn nhân lực, xây dựng năng lực, đào tạo nhân lực giỏi để tham gia vào triển khai, vận hành dự án...
Phát triển năng lượng tái tạo, xanh, sạch: Nền tảng cho tăng trưởng kinh tế trong dài hạn
Quốc hội đã chốt chỉ tiêu tăng trưởng kinh tế 8% cho năm 2025 và tăng trưởng hai chữ số cho giai đoạn 2026 – 2030. Để đạt được mục tiêu này, một trong những nguồn lực có tính nền tảng và huyết mạch chính là điện năng và các nguồn năng lượng xanh, sạch…
Nhà đầu tư điện gió ngoài khơi tại Việt Nam vẫn đang ‘mò mẫm trong bóng tối’
Trả lời VnEconomy bên lề Diễn đàn năng lượng xanh Việt Nam 2025, đại diện doanh nghiệp đầu tư năng lượng tái tạo nhận định rằng Chính phủ cần nhanh chóng ban hành các thủ tục và quy trình pháp lý nếu muốn nhà đầu tư nước ngoài rót vốn vào các dự án điện gió ngoài khơi của Việt Nam...
Tìm lộ trình hợp lý nhất cho năng lượng xanh tại Việt Nam
Chiều 31/3, tại Hà Nội, Hội Khoa học Kinh tế Việt Nam, Hiệp hội Năng lượng sạch Việt Nam chủ trì, phối hợp với Tạp chí Kinh tế Việt Nam tổ chức Diễn đàn Năng lượng Việt Nam 2025 với chủ đề: “Năng lượng xanh, sạch kiến tạo kỷ nguyên kinh tế mới - Giải pháp thúc đẩy phát triển nhanh các nguồn năng lượng mới”...
Thuế đối ứng của Mỹ có ảnh hướng thế nào đến chứng khoán?
Chính sách thuế quan mới của Mỹ, đặc biệt với mức thuế đối ứng 20% áp dụng từ ngày 7/8/2025 (giảm từ 46% sau đàm phán),
có tác động đáng kể đến kinh tế Việt Nam do sự phụ thuộc lớn vào xuất khẩu sang Mỹ (chiếm ~30% kim ngạch xuất khẩu).
Dưới đây là phân tích ngắn gọn về các ảnh hưởng chính: