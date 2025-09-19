Gần 170.000 doanh nghiệp Việt Nam đã ứng dụng AI

Ứng dụng AI tại Việt Nam đang tiếp tục tăng tốc, với 18% tổng số doanh nghiệp đã triển khai. Riêng năm 2024, Việt Nam đã có khoảng 47.000 doanh nghiệp triển khai giải pháp AI. Tuy nhiên, hiện nay phần lớn doanh nghiệp mới chỉ tập trung vào các ứng dụng cơ bản...

Đây là những phát hiện chính trong kết quả khảo sát, nghiên cứu "Khai phá tiềm năng AI của Việt Nam" được Amazon Web Services (AWS) công bố chiều ngày 18/9/2025. Nghiên cứu được AWS hợp tác với Strand Partners khảo sát lãnh đạo doanh nghiệp và đại diện cá nhân trên toàn quốc nhằm cung cấp cái nhìn thực tế về mức độ ứng dụng AI tại Việt Nam.

18% TỔNG SỐ DOANH NGHIỆP VIỆT ĐÃ ỨNG DỤNG AI NHƯNG MỚI Ở MỨC CƠ BẢN

Kết quả khảo sát cho thấy, tại Việt Nam, trong năm 2024 đã có khoảng 47.000 doanh nghiệp triển khai giải pháp AI, tương đương hơn 5 doanh nghiệp mỗi giờ. Tổng cộng gần 170.000 doanh nghiệp, chiếm khoảng 18% tổng số doanh nghiệp cả nước, đã ứng dụng AI, tăng từ mức 13% của năm trước, tương ứng với tốc độ tăng trưởng 39% so với cùng kỳ.

Việc ứng dụng AI đang cho thấy tiềm năng rõ rệt về hiệu quả vận hành và lợi ích kinh tế. Trong số các doanh nghiệp đã triển khai AI, có 61% doanh nghiệp ghi nhận mức tăng trưởng doanh thu trung bình 16%, trong khi 58% kỳ vọng tiết kiệm chi phí ở mức trung bình khoảng 20%.

Mặc dù việc ứng dụng AI tại Việt Nam đang trở nên phổ biến hơn nhưng phần lớn doanh nghiệp vẫn chưa khai thác được các ứng dụng tiên tiến. Thực tế trên cho thấy nhu cầu cần thúc đẩy mạnh mẽ hơn để tận dụng đầy đủ tiềm năng của công nghệ này.

Mặc dù tốc độ tăng trưởng ứng dụng AI cao nhưng hiện nay phần lớn doanh nghiệp mới chỉ tập trung vào các ứng dụng cơ bản. Ảnh minh họa.

Cụ thể, theo kết quả khảo sát, hiện có 74% doanh nghiệp chủ yếu sử dụng AI cho các mục tiêu cơ bản như nâng cao hiệu quả vận hành và tinh giản quy trình, thay vì tập trung vào đổi mới sản phẩm hoặc tạo ra những bước tiến trong ngành. Chỉ 17% doanh nghiệp đã đạt đến giai đoạn trung cấp trong hành trình ứng dụng AI. Và chỉ 9% doanh nghiệp Việt bước vào giai đoạn chuyển đổi toàn diện, nơi AI đóng vai trò cốt lõi trong phát triển sản phẩm, ra quyết định và định hình mô hình kinh doanh.

Các chuyên gia nghiên cứu nhận định, con số trên phản ánh về cơ hội và tiềm năng để khai mở ứn dụng AI trong các doanh nghiệp Việt, đáp ứng nhu cầu quản trị, sản xuất kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh.

Theo ông Nick Bonstow, Giám đốc Strand Partners, khi vượt qua giai đoạn khám phá, với những ứng dụng AI cho các mục tiêu cơ bản sẽ mang lại tiềm năng giá trị lớn cho các doanh nghiệp cũng như nền kinh tế Việt Nam.

Điều này thể hiện rõ trong những điển hình doanh nghiệp ứng dụng sâu, chuyển đổi với AI, dựa trên nền tảng công nghệ, hạ tầng, giải pháp của AWS, tiêu biểu như Techcombank, AI Hay, Gamota,…

Cũng theo nghiên cứu, các startup tại Việt Nam có sự quan tâm rõ rệt và khả năng sáng tạo trong việc khai thác tiềm năng của AI, với tốc độ ứng dụng các công nghệ tiên tiến vượt trội so với nhiều doanh nghiệp lâu năm. Hiện có 55% startup đang sử dụng AI ở một mức độ nhất định, trong đó 35% đang phát triển các sản phẩm hoàn toàn mới dựa trên nền tảng này.

Ngược lại, dù 41% doanh nghiệp lớn đã triển khai AI nhưng chỉ 11% cung cấp sản phẩm hoặc dịch vụ mới dựa trên AI, và chỉ 12% có chiến lược AI toàn diện.

Sự chênh lệch này cho thấy tiềm năng định hình tương lai kinh tế của Việt Nam. Ông Nick Bonstow, nhận xét: mặc dù tốc độ tiếp cận công nghệ này đã tăng lên rõ rệt trong năm qua và đến nay có 18% doanh nghiệp cho biết đã triển khai AI nhưng phần lớn các ứng dụng vẫn ở mức cơ bản. Các startup, với sự linh hoạt và khả năng thích ứng nhanh, đang dẫn trước các doanh nghiệp lớn về tốc độ triển khai và mức độ đổi mới.

Theo ông Nick Bonstow, “điều này đang tạo ra một mô hình kinh tế AI ‘hai tầng‘, có thể tác động lâu dài đến quá trình phát triển kinh tế của quốc gia”.

DOANH NGHIỆP ĐỐI MẶT 3 THÁCH THỨC LỚN KHI ỨNG DỤNG AI

Mặc dù nhận thức rõ tầm quan trọng của AI nhưng để triển khai ứng dụng sâu rộng, các doanh nghiệp đang phải đối mặt với 3 thách thức lớn về kỹ năng, nguồn vốn và khung pháp lý.

Theo khảo sát, 55% doanh nghiệp tại Việt Nam cho biết khoảng cách về kỹ năng, thiếu hụt nhân lực đang cản trở họ ứng dụng hoặc mở rộng sử dụng AI. Nhiều doanh nghiệp cho biết đã có công nghệ và định hướng rõ ràng, nhưng gặp khó khăn trong việc tuyển dụng nhân sự đủ năng lực để triển khai.

Các chuyên gia cho rằng thực trạng này có thể ảnh hưởng đến khả năng cạnh tranh toàn cầu và làm hạn chế tiềm năng kinh tế, nhất là khi dự báo cho thấy kỹ năng AI sẽ trở thành yêu cầu bắt buộc trong 50% công việc trong tương lai. Trước tình hình đó, nhiều doanh nghiệp sẵn sàng tăng mức lương đề nghị lên tới 40% cho ứng viên có kỹ năng AI nổi bật.

Ông Eric Yeo, Tổng Giám đốc AWS Việt Nam nhận định: Số doanh nghiệp ứng dụng AI ở Việt Nam thời gian tới sẽ tiếp tục tăng trưởng mạnh mẽ.

Bên cạnh đó, có khoảng 34% doanh nghiệp cho rằng chi phí đầu tư ban đầu là rào cản chính đối với việc ứng dụng AI. Gần 70% doanh nghiệp cho biết có xu hướng ứn dụng và mở rộng AI hơn khi khu vực công dẫn đầu…

Khi xem xét tác động của các quy định AI sắp tới, kỳ vọng lớn nhất được các doanh nghiệp ở Việt Nam bày tỏ là các quy định mới này sẽ giúp tăng cường niềm tin trong khách hàng (50%), và xây dựng một môi trường pháp lý ổn định (47%). Các doanh nghiệp ở Việt Nam cũng ước tính họ đã chi 18% ngân sách cho các chi phí tuân thủ, và 71% dự đoán con số này sẽ tiếp tục tăng trong ba năm tới.

Để vượt qua các rào cản thách thức, khai thác hiệu quả tiềm năng AI cho cả doanh nghiệp lớn, doanh nghiệp nhỏ và vừa cũng như các startup, các chuyên gia nghiên cứu đưa ra khuyến nghị 3 hành động ưu tiên.

Thứ nhất, cần đầu tư vào các chương trình đào tạo kỹ năng số theo từng ngành để xây dựng lực lượng lao động có năng lực số phù hợp, hỗ trợ đổi mới sáng tạo và tăng trưởng dựa trên AI.

Thứ hai, việc thiết lập một khuôn khổ pháp lý minh bạch, ổn định và có tính khuyến khích sẽ tạo điều kiện cho AI được ứng dụng rộng rãi hơn trong các doanh nghiệp.

Thứ ba, với 69% doanh nghiệp cho rằng vai trò dẫn dắt của chính phủ sẽ thúc đẩy ứng dụng AI, việc đẩy nhanh chuyển đổi số trong khu vực công, đặc biệt trong y tế và giáo dục, cùng với chính sách mua sắm công hỗ trợ đổi mới sáng tạo, sẽ là yếu tố quan trọng.

Tổng Giám đốc AWS Việt Nam, ông Eric Yeo, cho biết "các doanh nghiệp Việt Nam đang cho thấy sự nhanh nhạy trong việc ứng dụng AI, phản ánh tiềm năng kinh tế đáng kể. Để duy trì năng lực cạnh tranh của Việt Nam trên thị trường toàn cầu, cần có sự phối hợp giữa chính phủ và khu vực công nghiệp nhằm giải quyết các thách thức cụ thể.

Việt Nam đang thúc đẩy đổi mới sáng tạo cùng AI với sự hỗ trợ từ AWS thông qua cơ sở hạ tầng mạnh mẽ và phát triển nguồn nhân lực. Đại diện AWS cho biết tiếp tục cam kết đẩy nhanh việc ứng dụng AI tạo sinh thông qua đầu tư vào hạ tầng công nghệ và các chương trình đào tạo kỹ năng ở Việt Nam.

Mặc dù còn những khó khăn, thách thức nhưng với nhận thức về lợi ích ứng dụng AI mang lại và sự phản hồi tích cực của doanh nghiệp, các chuyên gia dự báo, ứng dụng AI trong doanh nghiệp Việt Nam thời gian tới sẽ tiếp tục tăng trưởng. Với thực tế tăng trưởng hiện nay, ông Eric Yeo kỳ vọng số doanh nghiệp ứng dụng AI ở Việt Nam sẽ tiếp tục tăng lên mạnh mẽ thời gian tới.