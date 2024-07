Gần 18.000 thí sinh tham gia Kỳ thi đánh giá của Bộ Công an năm 2024

Để thu hút được nguồn tuyển chất lượng cao vào lực lượng công an nhân dân, Bộ Công an là một trong những đơn vị tiên phong, đi đầu trong việc tổ chức kỳ thi tuyển sinh riêng trình độ đại học.

Kỳ thi đánh giá của Bộ Công an các năm 2022, 2023 được dư luận xã hội, các chuyên gia trong lĩnh vực giáo dục đào tạo, thí sinh và các bậc phụ huynh đánh giá cao, số lượng thí sinh có nguyện vọng đăng ký dự tuyển vào các học viện, trường công an nhân dân tăng cao, chất lượng nguồn tuyển sinh đầu vào lực lượng công an nhân dân được cải thiện.

GẦN 18.000 THÍ SINH ĐỦ ĐIỀU KIỆN DỰ THI

Nhằm phát huy những kết quả đạt được trong công tác tuyển sinh các năm trước đây và triển khai thực hiện công tác tuyển sinh năm 2024 được nghiêm túc, hiệu quả, Cục Đào tạo, Bộ Công an đã chủ động hướng dẫn Công an các đơn vị, địa phương và các học viện, trường CAND bám sát lịch trình tuyển sinh và thực hiện các nhiệm vụ được giao trong năm 2024.

Bộ Công an đã thành lập Ban Chỉ đạo công tác Đề thi đánh giá. Ban hành đề thi tham khảo “Bài thi đánh giá của Bộ Công an năm 2024” và thông tin công khai trên phương tiện truyền thông đại chúng để thí sinh tham gia dự tuyển vào các học viện, trường công an nhân dântham khảo, ôn tập.

Đến thời điểm hiện nay, các công tác chuẩn bị đều diễn ra đúng quy định, đảm bảo lịch trình tiến độ chung của Bộ Công an. Các học viện, trường công an nhân dân đã chuẩn bị sẵn sàng cho công tác tuyển sinh, đồng thời chủ động liên hệ Phòng An ninh chính trị nội bộ Công an các địa phương nơi trường đóng quân và đặt các địa điểm thi để hỗ trợ thực hiện đảm bảo an ninh, an toàn Kỳ thi đánh giá của Bộ Công an năm 2024 theo quy định.

Tổng số chỉ tiêu tuyển sinh mới cho các học viện, trường công an nhân dân năm 2024 là 2.150 chỉ tiêu.

Năm nay, công tác tuyển sinh của Bộ Công an cơ bản được giữ ổn định như năm 2023, thông qua ba phương thức tuyển sinh.

Qua thẩm định, đã có 11 thí sinh trúng tuyển theo phương thức 1 (đạt giải quốc gia, quốc tế), 116 thí sinh trúng tuyển theo phương thức 2 (tuyển thí sinh có trình độ ngoại ngữ tương đương IELTS 7.5 điểm trở lên).

Với phương thức 3 (tuyển sinh thông qua Kỳ thi đánh giá của Bộ Công an), qua thẩm định hồ sơ, xét duyệt điều kiện thi tuyển, hiện có 17.927 thí sinh đủ điều kiện dự thi.

THỜI GIAN CHẤM THI VÀ CÁCH THỨC XÉT TUYỂN

Kỳ thi đánh giá của Bộ Công an năm 2024 sẽ có 30 điểm thi.

Theo kế hoạch, 15 giờ chiều ngày 06/7/2024, các thí sinh đến phòng thi làm thủ tục dự thi, đính chính sai sót (nếu có) và nghe phổ biến Quy chế thi, Lịch thi.

7h30’ sáng 07/7/2024, các thi sinh sẽ làm bài thi đánh giá của Bộ Công an trong thời gian 180 phút.

Cấu trúc bài thi gồm 02 phần: phần trắc nghiệm và phần tự luận.

Trong đó phần trắc nghiệm tập trung kiểm tra kiến thức trong chương trình trung học phổ thông hiện hành gồm kiến thức về khoa học tự nhiên, kiến thức xã hội, ngoại ngữ; phần tự luận thí sinh được lựa chọn một trong hai nội dung: ngữ văn hoặc toán học.

Trong thời hạn 15 ngày, các học viện, trường công an nhân dân phải hoàn thành công tác chấm thi, báo cáo dữ liệu chấm thi về Cục Đào tạo, thông báo kết quả cho thí sinh biết theo số báo danh.

Trong thời hạn 07 ngày từ ngày công bố kết quả điểm thi, các học viện, trường công an nhân dân tiếp nhận đơn xin phúc khảo bài thi (nếu có). Trong thời hạn 10 ngày từ ngày hết hạn nhận đơn phúc khảo, Hội đồng tuyển sinh tổ chức chấm phúc khảo, công bố và gửi kết quả phúc khảo cho thí sinh.

Về tổ chức xét tuyển, kết quả thi tốt nghiệp trung học phổ thông của Bộ Giáo dục và Đào tạo chiếm 40% tổng điểm xét tuyển.

Kết quả bài thi đánh giá do học viện, trường đại học công an nhân dân tổ chức chiếm 60% tổng điểm xét tuyển. Ngưỡng bảo đảm chất lượng đầu vào, điểm xét tuyển được quy về thang điểm theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo, quy định của Bộ Công an.

Thí sinh trúng tuyển được các học viện, trường thông báo nhập học. Công an các đơn vị, địa phương hướng dẫn hoàn thiện hồ sơ nhập học theo quy định. Các học viện, trường kiểm tra điều kiện, tiêu chuẩn nhập học trước khi ra quyết định công nhận học viên và trước khi cử sang huấn luyện tại Bộ Tư lệnh Cảnh sát cơ động.

Trường hợp thí sinh trúng tuyển nhưng không nhập học hoặc khi nhập học không bảo đảm điều kiện, tiêu chuẩn, các học viện, trường đại học sẽ xét trúng tuyển thay thế, bảo đảm thực hiện đủ chỉ tiêu.

Việc tổ chức Kỳ thi đánh giá của Bộ Công an góp phần đào tạo, cung cấp bổ sung đủ nguồn nhân lực có chất lượng cao, tạo ra đội ngũ cán bộ có phẩm chất, năng lực, vững về chính trị, tinh thông về nghiệp vụ, nắm vững pháp luật, có kiến thức cần thiết về khoa học, kỹ thuật, ngoại ngữ và kĩ năng để thực hiện chức năng quan lý nhà nước về an ninh, trật tự, bảo vệ an ninh quốc gia, giữ gìn trật tự, an toàn xã hội, hòa nhịp đòi hỏi chung của đất nước và nhiệm vụ công tác công an trong tình hình mới.