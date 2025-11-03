Gần 1.800 tỷ đồng mở rộng đường tỉnh 293 tại Bắc Ninh

Việc đầu tư nâng cấp, mở rộng tuyến đường nhằm từng bước hoàn thiện kết cấu hạ tầng giao thông theo quy hoạch; tăng cường kết nối giao thông giữa tỉnh Bắc Ninh và khu vực...

UBND tỉnh Bắc Ninh vừa phê duyệt dự án nâng cấp, mở rộng tuyến đường tỉnh 293, đoạn từ phường Bắc Giang đến tuyến nhánh vào chùa Vĩnh Nghiêm.

Dự án do Ban Quản lý dự án Giao thông và Nông nghiệp tỉnh Bắc Ninh số 1 làm chủ đầu tư, với tổng vốn đầu tư gần 1.800 tỷ đồng từ nguồn vốn ngân sách tỉnh. Trong đó, chi phí bồi thường, tái định cư hơn 608 tỷ đồng, chi phí xây dựng hơn 870 tỷ đồng, phần còn lại dành cho chi phí thiết bị và quản lý dự án.

Dự án được triển khai tại các phường Tân Tiến, Tân An và xã Bắc Lũng, với chiều dài toàn tuyến khoảng 8,92 km. Tuyến đường có nền rộng 58,5 m, mặt đường 21 m, dải phân cách giữa và vận tốc thiết kế 80 km/h. Điểm đầu tuyến tại Km3+380 (cuối cầu Văn Sơn, phường Tân Tiến) và điểm cuối tại Km13+300 (nút giao tuyến nhánh vào chùa Vĩnh Nghiêm, xã Bắc Lũng).

Trên tuyến sẽ được xây dựng đồng bộ hệ thống thoát nước ngang, thoát nước dọc, đèn chiếu sáng và chiếu sáng trang trí, góp phần hoàn thiện hạ tầng kỹ thuật. Thời gian chuẩn bị đầu tư dự kiến trong năm 2025, và thực hiện từ năm 2025 đến 2028.

UBND tỉnh Bắc Ninh cho biết việc đầu tư nâng cấp, mở rộng tuyến đường tỉnh 293 nhằm từng bước hoàn thiện mạng lưới giao thông theo quy hoạch, tăng cường kết nối giữa tỉnh Bắc Ninh và khu vực, cải thiện năng lực khai thác tuyến đường, qua đó giảm ùn tắc, hạn chế tai nạn giao thông.

Dự án còn có ý nghĩa quan trọng trong việc mở rộng không gian đô thị tại tỉnh Bắc Ninh, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng – an ninh và phát huy hiệu quả của các dự án đang và sắp được đầu tư trong khu vực.

Về phương án bồi thường, hỗ trợ và tái định cư, UBND tỉnh Bắc Ninh giao UBND các phường, xã Tân Tiến, Tân An, Bắc Lũng tổ chức triển khai theo quy định pháp luật. Ban Quản lý dự án Giao thông và Nông nghiệp tỉnh Bắc Ninh số 1 có trách nhiệm phối hợp chặt chẽ với chính quyền địa phương nhằm bảo đảm tiến độ và chất lượng thực hiện dự án.