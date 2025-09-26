Bắc Ninh đón “làn sóng” đầu tư mới từ các doanh nghiệp Trung Quốc
Phương Hoa
26/09/2025, 19:01
Chỉ riêng trong tháng 9/2025, nhiều doanh nghiệp Trung Quốc đã đồng loạt công bố kế hoạch mở rộng đầu tư và thúc đẩy hợp tác tại Bắc Ninh, cho thấy sức hút mạnh mẽ của địa phương đối với dòng vốn ngoại....
Trong thời gian gần đây, Bắc Ninh ngày càng khẳng định vị thế là điểm đến hấp dẫn của các nhà đầu tư Trung Quốc. Đặc biệt, ngay trong tháng 9/2025, nhiều tập đoàn lớn đã liên tiếp công bố kế hoạch mở rộng hoạt động tại địa phương này.
Cụ thể, vào ngày 23/9, Công ty Shemar Power (Trung Quốc) – công ty về công nghệ cao chuyên nghiên cứu, phát triển và sản xuất các sản phẩm điện lực từ vật liệu mới, cho biết đang lên kế hoạch đầu tư tại Việt Nam theo hai giai đoạn.
Cụ thể, giai đoạn 1 (2025 – 2030): công ty dự kiến xây dựng hai nhà máy với diện tích khoảng 28 ha, tổng vốn đầu tư 90 triệu USD; giai đoạn 2 (2027 – 2033): tiếp tục triển khai ba nhà máy mới trên diện tích khoảng 42 ha, với tổng vốn đầu tư 100 triệu USD.
Theo ông Mã Bân, Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty Shemar Power, công ty mong muốn tỉnh Bắc Ninh hỗ trợ trong việc lựa chọn địa điểm, áp dụng các chính sách ưu đãi thuế và đất đai, cũng như hướng dẫn thủ tục đầu tư, sản xuất kinh doanh của mình trong thời gian sắp tới trên địa bàn tỉnh.
Ngay sau đó, ngày 24/9, một đoàn công tác của Quỹ Phát triển các Nhà khoa học Hàng đầu Thế giới tại Thượng Hải (WLA Development Foundation) cũng đã đến Bắc Ninh để tìm hiểu cơ hội đầu tư.
Ông Ngô Hướng Đông, Chủ tịch Quỹ Phát triển các nhà khoa học hàng đầu thế giới tại Thượng Hải (WLA Development Foundation), đánh giá cao tiềm năng, lợi thế cũng như vị trí chiến lược của Bắc Ninh, đồng thời bày tỏ quan tâm tới định hướng phát triển khoa học – công nghệ và xây dựng đô thị thông minh của tỉnh.
Đặc biệt, Quỹ WLA Development Foundation cũng mong muốn tìm hiểu khả năng xây dựng thành phố vệ tinh thông minh gắn với Thủ đô Hà Nội, phát triển khu vực Phật Tích của Bắc Ninh, cũng như tham gia các dự án hạ tầng đô thị trọng điểm.
Theo số liệu từ Cục Đầu tư nước ngoài, lũy kế đến hết tháng 8/2025, Trung Quốc là nhà đầu tư lớn thứ 6 tại Việt Nam với hơn 5.836 dự án và có tổng vốn đăng ký vượt hơn 33,5 tỷ USD.
Tương tự, Bắc Ninh hiện cũng là địa phương đứng thứ 2 cả nước về thu hút vốn FDI. Địa phương này hiện đang là cứ điểm đầu tư của 3.363 dự án từ các nhà đầu tư nước ngoài, với tổng vốn đầu tư đăng ký đạt trên 47,6 tỷ USD. Chỉ riêng trong 8 tháng đầu năm 2025, Bắc Ninh đã thu hút được 245 dự án FDI mới với tổng vốn đăng ký hơn 4,68 tỷ USD, tăng 4,8% so với cùng kỳ năm trước.
Ông Ngô Hướng Đông khẳng định sẽ sẵn sàng huy động các chuyên gia quốc tế trong lĩnh vực kiến trúc, quy hoạch và khoa học công nghệ để đồng hành cùng Bắc Ninh trong việc phát triển các dự án trong thời gian tới.
Trước đó vào đầu tháng 9/2025, một tập đoàn về sản xuất pin lithium hàng đầu Trung Quốc là Tập đoàn Desay cũng đã lên kế hoạch mở rộng đầu tư tại địa bàn tỉnh. Với quy mô vốn hiện tại hơn 101 triệu USD, tập đoàn này dự kiến bổ sung thêm 25 triệu USD, cho thấy những tín hiệu tích cực đối với sự phát triển công nghiệp của địa phương.
Trước làn sóng đầu tư mới này của các nhà đầu tư Trung Quốc, ông Vương Quốc Tuấn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Ninh, khẳng định tỉnh cam kết sẽ tạo mọi điều kiện thuận lợi nhất cho các doanh nghiệp Trung Quốc.
Ngoài ra, tỉnh Bắc Ninh sẽ tiếp tục đơn giản hóa thủ tục hành chính, đảm bảo cung cấp đầy đủ điện năng và hạ tầng, đồng thời kịp thời tháo gỡ các khó khăn, đặc biệt là giải quyết tình trạng ách tắc giao thông và đảm bảo nguồn điện ổn định, nhằm đồng hành cùng các nhà đầu tư trong quá trình sản xuất, kinh doanh lâu dài trên địa bàn tỉnh.
Bộ Xây dựng quyết liệt đẩy nhanh giải ngân vốn đầu tư công
Giải ngân vốn đầu tư công của Bộ Xây dựng đến hết tháng 8/2025 mới đạt gần 38% kế hoạch, thấp hơn mức bình quân chung cả nước. Bộ trưởng Trần Hồng Minh yêu cầu các chủ đầu tư, ban quản lý dự án tập trung tháo gỡ khó khăn, bảo đảm tiến độ hoàn thành các dự án trọng điểm...
Phó Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Dương Đức Tuấn yêu cầu cần phải đẩy nhanh tiến độ của 3 dự án hạ tầng giao thông trọng điểm trên địa bàn thành phố gồm: Tuyến đường Nguyễn Hoàng Tôn; cầu Giang Biên và đường dẫn hai đầu cầu, Dự án đầu tư cải tạo, nâng cấp quốc lộ 1A....
Sáng 26/9, chuyến bay đầu tiên đã tiếp cận vùng trời Long Thành để thực hiện các bài bay kiểm tra, hiệu chuẩn, đánh dấu cột mốc quan trọng trong tiến trình đưa Cảng Hàng không quốc tế Long Thành vào khai thác...
Ban Quản lý khu kinh tế, công nghiệp thành phố Huế vừa công bố danh mục Dự án đầu tư xây dựng và kinh doanh kết cấu hạ tầng Khu công nghiệp số 02, với tổng vốn đầu tư 1.845 tỷ đồng...
Mục tiêu của dự án góp phần vào hoạt động lưu thông hàng hóa và kết nối hiệu quả với Vùng kinh tế trọng điểm miền Trung và Hành lang kinh tế Đông - Tây, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội của thành phố...
Việt Nam đang đứng trước cơ hội lớn để phát triển năng lượng xanh, sạch nhằm đảm bảo an ninh năng lượng và phát triển bền vững. Ông Nguyễn Ngọc Trung chia sẻ với Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy về sáu giải pháp để phát triển nhanh và bền vững ngành năng lượng nói chung và các nguồn năng lượng tái tạo, năng lượng mới nói riêng…
Trao đổi với Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy, TS. Trần Chí Thành, Viện trưởng Viện Năng lượng nguyên tử Việt Nam, nhấn mạnh vấn đề quan trọng nhất khi phát triển điện hạt nhân ở Việt Nam là nguồn nhân lực, xây dựng năng lực, đào tạo nhân lực giỏi để tham gia vào triển khai, vận hành dự án...
Quốc hội đã chốt chỉ tiêu tăng trưởng kinh tế 8% cho năm 2025 và tăng trưởng hai chữ số cho giai đoạn 2026 – 2030. Để đạt được mục tiêu này, một trong những nguồn lực có tính nền tảng và huyết mạch chính là điện năng và các nguồn năng lượng xanh, sạch…
Trả lời VnEconomy bên lề Diễn đàn năng lượng xanh Việt Nam 2025, đại diện doanh nghiệp đầu tư năng lượng tái tạo nhận định rằng Chính phủ cần nhanh chóng ban hành các thủ tục và quy trình pháp lý nếu muốn nhà đầu tư nước ngoài rót vốn vào các dự án điện gió ngoài khơi của Việt Nam...
Chiều 31/3, tại Hà Nội, Hội Khoa học Kinh tế Việt Nam, Hiệp hội Năng lượng sạch Việt Nam chủ trì, phối hợp với Tạp chí Kinh tế Việt Nam tổ chức Diễn đàn Năng lượng Việt Nam 2025 với chủ đề: “Năng lượng xanh, sạch kiến tạo kỷ nguyên kinh tế mới - Giải pháp thúc đẩy phát triển nhanh các nguồn năng lượng mới”...
Chính sách thuế quan mới của Mỹ, đặc biệt với mức thuế đối ứng 20% áp dụng từ ngày 7/8/2025 (giảm từ 46% sau đàm phán),
có tác động đáng kể đến kinh tế Việt Nam do sự phụ thuộc lớn vào xuất khẩu sang Mỹ (chiếm ~30% kim ngạch xuất khẩu).
Dưới đây là phân tích ngắn gọn về các ảnh hưởng chính: