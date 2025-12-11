Gần 1,9 tỷ cổ phiếu VPX chính thức lên sàn HOSE

Chỉ 30 ngày sau thương vụ IPO kỷ lục, VPBankS (mã VPX) đã chính thức đưa gần 1,9 tỷ cổ phiếu cổ phiếu trên HOSE với giá tham chiếu 33.900 đồng/cổ phiếu, biên độ dao động trong phiên đầu tiên là +-20%...

Ngày 11/12, Sở Giao dịch Chứng khoán TP. Hồ Chí Minh (HOSE) đã tổ chức Lễ trao quyết định niêm yết và chào mừng ngày giao dịch chính thức cổ phiếu Công ty chứng khoán VPBank (VPBankS, mã VPX).

Theo đó, 1,875 tỷ cổ phiếu VPX đã niêm yết trên HOSE với giá tham chiếu 33.900 đồng/cổ phiếu, biên độ dao động trong phiên đầu tiên là +-20%. Sau khi lên sàn, VPBankS đạt vốn hóa xấp xỉ 64.000 tỷ đồng (tương đương hơn 2,4 tỷ USD).

Ông Vũ Hữu Điền, Tổng Giám đốc VPBankS, cho biết phiên giao dịch đầu tiên là một cột mốc lịch sử, đánh dấu bước trưởng thành, khẳng định vị thế VPBankS. “Bước vào sân chơi lớn, VPBankS cam kết tuân thủ các chuẩn mực quản trị cao nhất, minh bạch và tiên phong kiến tạo những sản phẩm tài chính”, ông Điền nhấn mạnh.

Chia sẻ về thị trường chứng khoán năm 2026, Tổng Giám đốc VPBankS cho biết đây là thời điểm thuận lợi để niêm yết vì tăng trưởng GDP mục tiêu ở mức hai con số, tăng trưởng lợi nhuận của các doanh nghiệp niêm yết cũng kỳ vọng ở mức 20%, sau 2 năm trước đã tăng trưởng ở gần 20% một năm. Mặc dù chỉ số VN-Index đã tăng trưởng khá tốt từ đầu năm nhưng vẫn còn nhiều cổ phiếu đang ở mức định giá tốt nên kỳ vọng sẽ tiếp tục tăng trưởng. Đặc biệt khi các cơ quan quản lý tiếp tục đưa các sản phẩm mới vào thị trường kỳ vọng sẽ kéo dòng vốn quốc tế quay trở lại.

“Chúng tôi kỳ vọng với việc nâng hạng thị trường lượng vốn gián tiếp vào thị trường chứng khoán Việt Nam khoảng 1,5 tỷ USD cộng với nguồn vốn từ các quỹ đầu tư chủ động có thể lên tới 5 tỷ USD trong thời gian sắp tới. Thị trường đã bị bán ròng tầm 5 tỷ USD nhưng nhà đầu tư trong nước vẫn hấp thụ tốt nên kỳ vọng khi dòng vốn quốc tế quay trở lại thị trường sẽ tốt hơn nữa cho doanh nghiệp niêm yết cũng như các công ty tiếp tục IPO và niêm yết trên thị trường”, ông Điền nhận định.

Tại buổi lễ, đại diện lãnh đạo HOSE chúc mừng cổ phiếu VPX chính thức niêm yết trên sàn giao dịch. Đồng thời, HOSE khẳng định sẽ đồng hành, hỗ trợ doanh nghiệp thực hiện đầy đủ nghĩa vụ của công ty niêm yết, đặc biệt trong công bố thông tin và cập nhật các quy định liên quan, góp phần nâng cao tính minh bạch và hiệu quả của thị trường chứng khoán.

Sự kiện niêm yết diễn ra chưa đầy 30 ngày sau khi VPBankS hoàn tất thương vụ chào bán cổ phiếu lần đầu ra công chúng (IPO) kỷ lục, huy động gần 12.713 tỷ đồng. Thương vụ thu hút dòng vốn lớn từ các nhà đầu tư cá nhân, tổ chức trong và ngoài nước, bao gồm cả những tên tuổi lớn như Dragon Capital và Chứng khoán VIX.

Đi vào hoạt động từ năm 2022, VPBankS là công ty chứng khoán duy nhất trong hệ sinh thái ngân hàng VPBank. Từ quy mô vốn chỉ vài trăm tỷ đồng, sau hơn ba năm, VPBankS đã bứt phá, trở thành một trong ba công ty chứng khoán có vốn chủ sở hữu lớn nhất.

VPBankS nhanh chóng vào nhóm dẫn đầu ở nhiều mảng kinh doanh như cho vay ký quỹ (margin), ngân hàng đầu tư (IB). Kết thúc 9 tháng năm 2025, công ty ghi nhận lợi nhuận 3.260 tỷ đồng, gấp 4 lần cùng kỳ; tổng tài sản đạt 62.100 tỷ đồng, dư nợ cho vay margin gần 27.000 tỷ đồng, xếp thứ 3 toàn ngành.

Với nguồn vốn được bổ sung sau thương vụ IPO, tổng hạn mức cho vay margin của VPBankS được mở rộng lên hơn 66.000 tỷ đồng và hạn mức cho vay còn lại khoảng 40.000 tỷ đồng. Đồng thời, trong tháng 11, VPBankS cũng chạm cột mốc 1 triệu tài khoản, tương đương gần 10% tổng số tài khoản chứng khoán trên toàn thị trường.

Về định hướng kinh doanh, công ty tập trung vào 4 trụ cột là ngân hàng đầu tư, cho vay margin, tự doanh và môi giới, hướng đến mục tiêu duy trì tăng trưởng kép 32%/năm, tới năm 2030 dẫn đầu ngành chứng khoán về tổng tài sản và lợi nhuận trước thuế.

Chốt phiên chào sàn, VPX dừng ở giá 30.800 đồng/cp, thanh khoản 7,22 triệu đơn vị tương đương giá trị khớp lệnh 220,3 tỷ đồng. Như vậy so với giá tham chiếu dự kiến 33.900 đồng, VPX giảm 9,14%.