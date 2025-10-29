Quảng Ngãi dốc toàn lực ứng phó mưa lũ

Nâng hạng thị trường chứng khoán Việt Nam
Việt Nam đáp ứng các tiêu chí nâng hạng từ thị trường chứng khoán cận biên lên thị trường mới nổi.
Thứ Tư, 29/10/2025
Thanh Mai
29/10/2025, 15:23
Trước diễn biến mưa lớn kéo dài trên địa bàn rộng, nguy cơ lũ quét và sạt lở đất vẫn rất cao, lãnh đạo tỉnh Quảng Ngãi yêu cầu các ngành và địa phương phải nâng mức cảnh giác, không được chủ quan trong bất kỳ tình huống nào...
Sáng 29/10, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi Đỗ Tâm Hiển chủ trì họp với các sở, ngành liên quan để triển khai công tác ứng phó mưa, sạt lở đất trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi.
Theo báo cáo, từ ngày 25/10 đến sáng ngày 29/10/2025, trên địa bàn tỉnh đã có mưa to đến rất to tập trung tại địa bàn các xã phía Đông của tỉnh. Trong các ngày từ 27/10 đến 29/10, các sông trên địa bàn tỉnh đã tăng lên mức báo động 2 đến gần báo động 3; dự báo trong 12 giờ tới mực nước trên các sông Trà Khúc, Trà Bồng tiếp tục lên, đạt xấp xỉ và vượt báo động 3; các sông khác dao động ở mức báo động 2 trở lên.
Trước tình hình mưa lũ kéo dài, các địa phương đã tổ chức di dời, sơ tán 210 hộ với 645 nhân khẩu tại các vùng có nguy cơ sạt lở đồi núi, lũ quét đến nơi an toàn.
Toàn tỉnh có hơn 210 hồ chứa thủy lợi, hiện dung tích các hồ chứa thủy lợi các xã phía Đông đạt trung bình khoảng 79%, các xã phía Tây đạt khoảng 87%. Riêng hồ chứa Thủy điện Đakđrinh đạt dung tích hơn 223 triệu m3, tương đương hơn 89% dung tích.
Mưa lớn trong những ngày qua đã gây ra hơn 120 vị trí sạt lở taluy, đất, đá tràn ra mặt đường, lấp rãnh thoát nước dọc, trên các tuyến Quốc lộ, đường tỉnh và hiện các tuyến đường có nguy cơ tiếp tục sạt lở. Nhiều tuyến đường xã bị sạt lở nghiêm trọng; đặc biệt, tuyến đường Hồ Chí Minh qua xã Đăk Plô bị sạt lở lớn tại Km 1407 và Km 1408+200, khiến phương tiện chưa thể lưu thông.
Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi Đỗ Tâm Hiển yêu cầu Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự tỉnh bảo đảm công tác tham mưu phòng chống thiên tai, cứu hộ, cứu nạn; theo dõi chặt chẽ tình hình, báo cáo nhanh và kịp thời chỉ đạo ứng phó lũ quét, sạt lở đất. Đồng thời, thành lập các đoàn công tác đến ngay những địa bàn có nguy cơ ngập sâu, lũ quét để hỗ trợ và xử lý kịp thời.
Sở Nông nghiệp và Môi trường và Sở Công Thương Quảng Ngãi tăng cường kiểm tra, giám sát vận hành hồ đập, bảo đảm an toàn công trình và vùng hạ du; yêu cầu các chủ đầu tư thủy điện đang thi công tuân thủ nghiêm phương án ứng phó thiên tai.
Sở Xây dựng thường xuyên kiểm tra các tuyến đường được ủy quyền quản lý và chỉ đạo các đơn vị khẩn trương khắc phục sạt lở nhằm bảo đảm giao thông được thông suốt phục vụ công tác ứng phó, cứu hộ.
Các lực lượng trên địa bàn tỉnh phải duy trì tình trạng thái sẵn sàng cao, chuẩn bị đầy đủ phương tiện và nhân lực để hỗ trợ kịp thời cho các địa phương trong ứng phó mưa lũ, sạt lở đất, đồng thời phối hợp chặt chẽ với chính quyền cơ sở trong triển khai nhiệm vụ cứu hộ, cứu nạn.
Công tác thông tin, tuyên truyền cần được tăng cường để người dân nắm bắt đầy đủ diễn biến mưa lũ và các khuyến cáo ứng phó để chủ động phòng tránh. Song song đó, các đơn vị chức năng phải bảo đảm nguồn cung nhu yếu phẩm phục vụ đời sống nhân dân và chuẩn bị phương án phòng, chống dịch bệnh sau lũ, không để phát sinh tình huống bị động...
Dự án “Xây dựng Trung tâm Bảo trợ xã hội và Phục hồi chức năng dành cho người khuyết tật tỉnh Quảng Trị” sử dụng vốn ODA viện trợ không hoàn lại của KOICA có tổng mức đầu tư 12,67 triệu USD tương đương khoảng 293 tỉ đồng. Diện tích xây dựng hơn 10.000m2, tại phường Nam Đông Hà...
Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính vừa ký Quyết định số 2400/QĐ-TTg ngày 29/10/2025 hỗ trợ khẩn cấp kinh phí cho thành phố Huế, tỉnh Quảng Trị và tỉnh Quảng Ngãi khắc phục thiệt hại do mưa lũ gây ra...
Bộ Tài chính vừa ban hành quyết định xuất cấp hàng dự trữ quốc gia để hỗ trợ Ủy ban nhân dân thành phố Huế khắc phục hậu quả thiên tai. Theo kế hoạch, toàn bộ hàng hóa gồm 300 tấn gạo cùng nhiều vật tư cứu hộ sẽ được vận chuyển từ kho dự trữ đến Thừa Thiên Huế và hoàn tất việc bàn giao trước ngày 31/10/2025…
Sáng 29/10, Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà đã trực tiếp đến Bệnh viện Phục hồi chức năng Huế để thăm hỏi, động viên bệnh nhân, bác sĩ và nhân viên y tế đang nỗ lực khắc phục hậu quả mưa lũ, ổn định công tác khám chữa bệnh sau khi cơ sở này bị ngập sâu trong đợt lũ lịch sử vừa qua.
Theo đề nghị của Bộ Y tế, các địa phương cần chuẩn bị sẵn sàng các kế hoạch, phương án phòng, chống dịch bệnh trong các tình huống thiên tai trên địa bàn, phù hợp với thực tiễn; tăng cường giám sát, đánh giá nguy cơ, xử lý dịch bệnh và các bệnh truyền nhiễm lưu hành trong vùng bị ảnh hưởng sau mưa lũ…
Doanh nghiệp niêm yết
Thuế đối ứng của Mỹ có ảnh hướng thế nào đến chứng khoán?
Chính sách thuế quan mới của Mỹ, đặc biệt với mức thuế đối ứng 20% áp dụng từ ngày 7/8/2025 (giảm từ 46% sau đàm phán), có tác động đáng kể đến kinh tế Việt Nam do sự phụ thuộc lớn vào xuất khẩu sang Mỹ (chiếm ~30% kim ngạch xuất khẩu). Dưới đây là phân tích ngắn gọn về các ảnh hưởng chính: