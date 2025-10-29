Thứ Tư, 29/10/2025

Menu

Các trang khác

Multimedia

Biểu tượng ảnh Ảnh
Biểu tượng eMagazine eMagazine
Biểu tượng Podcast Podcast
Biểu tượng Infographics Infographics
Biểu tượng Quizz Quizz
Biểu tượng Interactive Interactive

Liên hệ

Biểu tượng tòa soạn Tòa soạn
Biểu tượng quảng cáo Quảng cáo

Theo dõi VnEconomy trên

Chuyên mục

Chuyên mục

Kinh tế xanh

Chuyên mục

Tiêu điểm

Chuyên mục

Tài chính

Chuyên mục

Chứng khoán

Chuyên mục

Kinh tế số

Chuyên mục

Hạ tầng

Chuyên mục

Bất động sản

Chuyên mục

Thị trường

Chuyên mục

Thế giới

Chuyên mục

Doanh nghiệp

Chuyên mục

Ấn phẩm

Chuyên mục

Multimedia

Chuyên mục

Đầu tư

Chuyên mục

Tiêu & Dùng

Chuyên mục

Công nghệ & Startup

Chuyên mục

Dân sinh

Menu Menu
Multimedia Multimedia
VnE TV VnE TV
Shorts Shorts
Điểm tin Điểm tin
Trang chủ Dân sinh

Quảng Ngãi dốc toàn lực ứng phó mưa lũ

Thanh Mai

29/10/2025, 15:23

Trước diễn biến mưa lớn kéo dài trên địa bàn rộng, nguy cơ lũ quét và sạt lở đất vẫn rất cao, lãnh đạo tỉnh Quảng Ngãi yêu cầu các ngành và địa phương phải nâng mức cảnh giác, không được chủ quan trong bất kỳ tình huống nào...

Trạm Y tế Trà Xinh xã Tây Trà, tỉnh Quảng Ngãi bị sạt lở sáng 29/10
Trạm Y tế Trà Xinh xã Tây Trà, tỉnh Quảng Ngãi bị sạt lở sáng 29/10

Sáng 29/10, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi Đỗ Tâm Hiển chủ trì họp với các sở, ngành liên quan để triển khai công tác ứng phó mưa, sạt lở đất trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi.

Theo báo cáo, từ ngày 25/10 đến sáng ngày 29/10/2025, trên địa bàn tỉnh đã có mưa to đến rất to tập trung tại địa bàn các xã phía Đông của tỉnh. Trong các ngày từ 27/10 đến 29/10, các sông trên địa bàn tỉnh đã tăng lên mức báo động 2 đến gần báo động 3; dự báo trong 12 giờ tới mực nước trên các sông Trà Khúc, Trà Bồng tiếp tục lên, đạt xấp xỉ và vượt báo động 3; các sông khác dao động ở mức báo động 2 trở lên.

Trước tình hình mưa lũ kéo dài, các địa phương đã tổ chức di dời, sơ tán 210 hộ với 645 nhân khẩu tại các vùng có nguy cơ sạt lở đồi núi, lũ quét đến nơi an toàn.

Toàn tỉnh có hơn 210 hồ chứa thủy lợi, hiện dung tích các hồ chứa thủy lợi các xã phía Đông đạt trung bình khoảng 79%, các xã phía Tây đạt khoảng 87%. Riêng hồ chứa Thủy điện Đakđrinh đạt dung tích hơn 223 triệu m3, tương đương hơn 89% dung tích.

Mưa lớn trong những ngày qua đã gây ra hơn 120 vị trí sạt lở taluy, đất, đá tràn ra mặt đường, lấp rãnh thoát nước dọc, trên các tuyến Quốc lộ, đường tỉnh và hiện các tuyến đường có nguy cơ tiếp tục sạt lở. Nhiều tuyến đường xã bị sạt lở nghiêm trọng; đặc biệt, tuyến đường Hồ Chí Minh qua xã Đăk Plô bị sạt lở lớn tại Km 1407 và Km 1408+200, khiến phương tiện chưa thể lưu thông.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi Đỗ Tâm Hiển yêu cầu Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự tỉnh bảo đảm công tác tham mưu phòng chống thiên tai, cứu hộ, cứu nạn; theo dõi chặt chẽ tình hình, báo cáo nhanh và kịp thời chỉ đạo ứng phó lũ quét, sạt lở đất. Đồng thời, thành lập các đoàn công tác đến ngay những địa bàn có nguy cơ ngập sâu, lũ quét để hỗ trợ và xử lý kịp thời.

Sở Nông nghiệp và Môi trường và Sở Công Thương Quảng Ngãi tăng cường kiểm tra, giám sát vận hành hồ đập, bảo đảm an toàn công trình và vùng hạ du; yêu cầu các chủ đầu tư thủy điện đang thi công tuân thủ nghiêm phương án ứng phó thiên tai. 

Sở Xây dựng thường xuyên kiểm tra các tuyến đường được ủy quyền quản lý và chỉ đạo các đơn vị khẩn trương khắc phục sạt lở nhằm bảo đảm giao thông được thông suốt phục vụ công tác ứng phó, cứu hộ.

Các lực lượng trên địa bàn tỉnh phải duy trì tình trạng thái sẵn sàng cao, chuẩn bị đầy đủ phương tiện và nhân lực để hỗ trợ kịp thời cho các địa phương trong ứng phó mưa lũ, sạt lở đất, đồng thời phối hợp chặt chẽ với chính quyền cơ sở trong triển khai nhiệm vụ cứu hộ, cứu nạn.

Công tác thông tin, tuyên truyền cần được tăng cường để người dân nắm bắt đầy đủ diễn biến mưa lũ và các khuyến cáo ứng phó để chủ động phòng tránh. Song song đó, các đơn vị chức năng phải bảo đảm nguồn cung nhu yếu phẩm phục vụ đời sống nhân dân và chuẩn bị phương án phòng, chống dịch bệnh sau lũ, không để phát sinh tình huống bị động...

Hỗ trợ khẩn cấp 350 tỷ đồng cho TP Huế, Quảng Trị, Quảng Ngãi khắc phục thiệt hại mưa lũ

14:39, 29/10/2025

Hỗ trợ khẩn cấp 350 tỷ đồng cho TP Huế, Quảng Trị, Quảng Ngãi khắc phục thiệt hại mưa lũ

Bảo đảm an toàn tuyệt đối cho bệnh nhân vùng lũ ở Huế

13:02, 29/10/2025

Bảo đảm an toàn tuyệt đối cho bệnh nhân vùng lũ ở Huế

Các địa phương lên phương án phòng, chống dịch bệnh sau mưa lũ

10:20, 29/10/2025

Các địa phương lên phương án phòng, chống dịch bệnh sau mưa lũ

Đọc thêm

Quảng Trị: Xây dựng Trung tâm Bảo trợ xã hội và Phục hồi chức năng dành cho người khuyết tật

Quảng Trị: Xây dựng Trung tâm Bảo trợ xã hội và Phục hồi chức năng dành cho người khuyết tật

Dự án “Xây dựng Trung tâm Bảo trợ xã hội và Phục hồi chức năng dành cho người khuyết tật tỉnh Quảng Trị” sử dụng vốn ODA viện trợ không hoàn lại của KOICA có tổng mức đầu tư 12,67 triệu USD tương đương khoảng 293 tỉ đồng. Diện tích xây dựng hơn 10.000m2, tại phường Nam Đông Hà...

Hỗ trợ khẩn cấp 350 tỷ đồng cho TP Huế, Quảng Trị, Quảng Ngãi khắc phục thiệt hại mưa lũ

Hỗ trợ khẩn cấp 350 tỷ đồng cho TP Huế, Quảng Trị, Quảng Ngãi khắc phục thiệt hại mưa lũ

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính vừa ký Quyết định số 2400/QĐ-TTg ngày 29/10/2025 hỗ trợ khẩn cấp kinh phí cho thành phố Huế, tỉnh Quảng Trị và tỉnh Quảng Ngãi khắc phục thiệt hại do mưa lũ gây ra...

Khẩn trương vận chuyển hàng dự trữ quốc gia tới Huế trước ngày 31/10

Khẩn trương vận chuyển hàng dự trữ quốc gia tới Huế trước ngày 31/10

Bộ Tài chính vừa ban hành quyết định xuất cấp hàng dự trữ quốc gia để hỗ trợ Ủy ban nhân dân thành phố Huế khắc phục hậu quả thiên tai. Theo kế hoạch, toàn bộ hàng hóa gồm 300 tấn gạo cùng nhiều vật tư cứu hộ sẽ được vận chuyển từ kho dự trữ đến Thừa Thiên Huế và hoàn tất việc bàn giao trước ngày 31/10/2025…

Bảo đảm an toàn tuyệt đối cho bệnh nhân vùng lũ ở Huế

Bảo đảm an toàn tuyệt đối cho bệnh nhân vùng lũ ở Huế

Sáng 29/10, Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà đã trực tiếp đến Bệnh viện Phục hồi chức năng Huế để thăm hỏi, động viên bệnh nhân, bác sĩ và nhân viên y tế đang nỗ lực khắc phục hậu quả mưa lũ, ổn định công tác khám chữa bệnh sau khi cơ sở này bị ngập sâu trong đợt lũ lịch sử vừa qua.

Các địa phương lên phương án phòng, chống dịch bệnh sau mưa lũ

Các địa phương lên phương án phòng, chống dịch bệnh sau mưa lũ

Theo đề nghị của Bộ Y tế, các địa phương cần chuẩn bị sẵn sàng các kế hoạch, phương án phòng, chống dịch bệnh trong các tình huống thiên tai trên địa bàn, phù hợp với thực tiễn; tăng cường giám sát, đánh giá nguy cơ, xử lý dịch bệnh và các bệnh truyền nhiễm lưu hành trong vùng bị ảnh hưởng sau mưa lũ…

Dòng sự kiện

Bài viết mới nhất

Diễn đàn Kinh tế mới Việt Nam 2025

Diễn đàn Kinh tế mới Việt Nam 2025

Sáng kiến Diễn đàn thường niên Kinh tế mới Việt Nam (VNEF) đã được khởi xướng và tổ chức thành công từ năm 2023. VNEF 2025 (lần thứ 3) có chủ đề: "Sức bật kinh tế Việt Nam: từ nội lực tới chuỗi giá trị toàn cầu".

Bài viết mới nhất

Thương hiệu Mạnh Việt Nam 2025

Thương hiệu Mạnh Việt Nam 2025

Khởi xướng từ năm 2003, chương trình THƯƠNG HIỆU MẠNH VIỆT NAM đã trở thành sự kiện thường niên lớn nhất do Tạp chí Kinh tế Việt Nam – VnEconomy – Vietnam Economic Times tổ chức, dành cho cộng đồng các Doanh nghiệp Việt Nam.

Bài viết mới nhất

VnEconomy Interactive

VnEconomy Interactive

Interactive là một sản phẩm báo chí mới của VnEconomy vừa được ra mắt bạn đọc từ đầu tháng 3/2023 đã gây ấn tượng mạnh với độc giả bởi sự mới lạ, độc đáo. Đây cũng là sản phẩm độc quyền chỉ có trên VnEconomy.

Bài viết mới nhất

Trợ lý thông tin kinh tế Askonomy - Asko Platform

Trợ lý thông tin kinh tế Askonomy - Asko Platform

Trong kỷ nguyên trí tuệ nhân tạo, đặc biệt là generative AI, phát triển mạnh mẽ, Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy đã tiên phong ứng dụng công nghê để mang đến trải nghiệm thông tin đột phá với chatbot AI Askonomy...

Bài viết mới nhất

Multimedia

Multimedia
15 quốc gia có nợ công cao nhất thế giới, Mỹ và Trung Quốc dẫn đầu

Thế giới

15 quốc gia có nợ công cao nhất thế giới, Mỹ và Trung Quốc dẫn đầu

Đón đọc Tạp chí Kinh tế Việt Nam số 43-2025

Ấn phẩm

Đón đọc Tạp chí Kinh tế Việt Nam số 43-2025

Nông nghiệp tái sinh: Sáng kiến nông nghiệp bền vững

eMagazine

Nông nghiệp tái sinh: Sáng kiến nông nghiệp bền vững

Đọc nhiều nhất

Đọc nhiều nhất
1

Tổng thống Trump muốn ông Bessent làm Chủ tịch Fed?

Thế giới

2

Chủ tịch nước Lương Cường đến Hàn Quốc, bắt đầu chương trình tham dự Tuần lễ Cấp cao APEC 2025

Tiêu điểm

3

TP. Hồ Chí Minh tham vọng xây dựng một “Silicon Valley” của Việt Nam

Kinh tế số

4

Bị Mỹ trừng phạt, hãng dầu lửa Nga bán tài sản ở nước ngoài

Thế giới

5

HAG lên kế hoạch niêm yết hai công ty con

Doanh nghiệp niêm yết

Asko AI Platform

Askonomy AI

...

icon

Thuế đối ứng của Mỹ có ảnh hướng thế nào đến chứng khoán?

Chính sách thuế quan mới của Mỹ, đặc biệt với mức thuế đối ứng 20% áp dụng từ ngày 7/8/2025 (giảm từ 46% sau đàm phán), có tác động đáng kể đến kinh tế Việt Nam do sự phụ thuộc lớn vào xuất khẩu sang Mỹ (chiếm ~30% kim ngạch xuất khẩu). Dưới đây là phân tích ngắn gọn về các ảnh hưởng chính:

VnEconomy