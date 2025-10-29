Quảng Ngãi dốc toàn lực ứng phó mưa lũ

Trước diễn biến mưa lớn kéo dài trên địa bàn rộng, nguy cơ lũ quét và sạt lở đất vẫn rất cao, lãnh đạo tỉnh Quảng Ngãi yêu cầu các ngành và địa phương phải nâng mức cảnh giác, không được chủ quan trong bất kỳ tình huống nào...

Sáng 29/10, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi Đỗ Tâm Hiển chủ trì họp với các sở, ngành liên quan để triển khai công tác ứng phó mưa, sạt lở đất trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi.

Theo báo cáo, từ ngày 25/10 đến sáng ngày 29/10/2025, trên địa bàn tỉnh đã có mưa to đến rất to tập trung tại địa bàn các xã phía Đông của tỉnh. Trong các ngày từ 27/10 đến 29/10, các sông trên địa bàn tỉnh đã tăng lên mức báo động 2 đến gần báo động 3; dự báo trong 12 giờ tới mực nước trên các sông Trà Khúc, Trà Bồng tiếp tục lên, đạt xấp xỉ và vượt báo động 3; các sông khác dao động ở mức báo động 2 trở lên.

Trước tình hình mưa lũ kéo dài, các địa phương đã tổ chức di dời, sơ tán 210 hộ với 645 nhân khẩu tại các vùng có nguy cơ sạt lở đồi núi, lũ quét đến nơi an toàn.

Toàn tỉnh có hơn 210 hồ chứa thủy lợi, hiện dung tích các hồ chứa thủy lợi các xã phía Đông đạt trung bình khoảng 79%, các xã phía Tây đạt khoảng 87%. Riêng hồ chứa Thủy điện Đakđrinh đạt dung tích hơn 223 triệu m3, tương đương hơn 89% dung tích.

Mưa lớn trong những ngày qua đã gây ra hơn 120 vị trí sạt lở taluy, đất, đá tràn ra mặt đường, lấp rãnh thoát nước dọc, trên các tuyến Quốc lộ, đường tỉnh và hiện các tuyến đường có nguy cơ tiếp tục sạt lở. Nhiều tuyến đường xã bị sạt lở nghiêm trọng; đặc biệt, tuyến đường Hồ Chí Minh qua xã Đăk Plô bị sạt lở lớn tại Km 1407 và Km 1408+200, khiến phương tiện chưa thể lưu thông.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi Đỗ Tâm Hiển yêu cầu Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự tỉnh bảo đảm công tác tham mưu phòng chống thiên tai, cứu hộ, cứu nạn; theo dõi chặt chẽ tình hình, báo cáo nhanh và kịp thời chỉ đạo ứng phó lũ quét, sạt lở đất. Đồng thời, thành lập các đoàn công tác đến ngay những địa bàn có nguy cơ ngập sâu, lũ quét để hỗ trợ và xử lý kịp thời.

Sở Nông nghiệp và Môi trường và Sở Công Thương Quảng Ngãi tăng cường kiểm tra, giám sát vận hành hồ đập, bảo đảm an toàn công trình và vùng hạ du; yêu cầu các chủ đầu tư thủy điện đang thi công tuân thủ nghiêm phương án ứng phó thiên tai.

Sở Xây dựng thường xuyên kiểm tra các tuyến đường được ủy quyền quản lý và chỉ đạo các đơn vị khẩn trương khắc phục sạt lở nhằm bảo đảm giao thông được thông suốt phục vụ công tác ứng phó, cứu hộ.

Các lực lượng trên địa bàn tỉnh phải duy trì tình trạng thái sẵn sàng cao, chuẩn bị đầy đủ phương tiện và nhân lực để hỗ trợ kịp thời cho các địa phương trong ứng phó mưa lũ, sạt lở đất, đồng thời phối hợp chặt chẽ với chính quyền cơ sở trong triển khai nhiệm vụ cứu hộ, cứu nạn.

Công tác thông tin, tuyên truyền cần được tăng cường để người dân nắm bắt đầy đủ diễn biến mưa lũ và các khuyến cáo ứng phó để chủ động phòng tránh. Song song đó, các đơn vị chức năng phải bảo đảm nguồn cung nhu yếu phẩm phục vụ đời sống nhân dân và chuẩn bị phương án phòng, chống dịch bệnh sau lũ, không để phát sinh tình huống bị động...