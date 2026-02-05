Thứ Sáu, 06/02/2026

Menu

Các trang khác

Multimedia

Biểu tượng ảnh Ảnh
Biểu tượng eMagazine eMagazine
Biểu tượng Podcast Podcast
Biểu tượng Infographics Infographics
Biểu tượng Quizz Quizz
Biểu tượng Interactive Interactive

Liên hệ

Biểu tượng tòa soạn Tòa soạn
Biểu tượng quảng cáo Quảng cáo

Theo dõi VnEconomy trên

Chuyên mục

Chuyên mục

Kinh tế xanh

Chuyên mục

Tiêu điểm

Chuyên mục

Tài chính

Chuyên mục

Chứng khoán

Chuyên mục

Kinh tế số

Chuyên mục

Hạ tầng

Chuyên mục

Bất động sản

Chuyên mục

Thị trường

Chuyên mục

Thế giới

Chuyên mục

Doanh nghiệp

Chuyên mục

Ấn phẩm

Chuyên mục

Multimedia

Chuyên mục

Đầu tư

Chuyên mục

Tiêu & Dùng

Chuyên mục

Công nghệ & Startup

Chuyên mục

Dân sinh

Menu Menu
Multimedia Multimedia
VnE TV VnE TV
Điểm tin Điểm tin
Trang chủ Thế giới

Gần 49% người Mỹ chưa bao giờ dùng AI trong công việc hàng ngày

05/02/2026, 18:48

Khảo sát cho thấy mức độ sử dụng AI tại nơi làm việc ở Mỹ vẫn thấp, với 49% người lao động chưa bao giờ dùng AI trong công việc...

Ảnh minh họa - Ảnh: Reuters
Ảnh minh họa - Ảnh: Reuters

Đầu tháng này, công ty khởi nghiệp AI Anthropic ra mắt Claude Cowork - một sản phẩm “nhân sự số” hoạt động dạng trợ lý tự động, có thể nhận nhiệm vụ và phối hợp nhiều bước để hỗ trợ các đầu việc văn phòng như soạn thảo, tổng hợp thông tin, lập kế hoạch và theo dõi tiến độ. Công cụ này giúp công việc hàng ngày của nhân viên văn phòng được giảm tải và diễn ra trơn tru hơn.

Sự kiện này lập tức gây chấn động, khiến giá cổ phiếu các công ty phần mềm doanh nghiệp giảm mạnh khi nhà đầu tư lo ngại AI sẽ làm suy yếu nhu cầu mua phần mềm truyền thống.

Tuy nhiên, theo một khảo sát mới của Gallup - tổ chức thăm dò dư luận và nghiên cứu dữ liệu xã hội có trụ sở tại Mỹ - lực lượng lao động nước này trên thực tế đã tăng cường sử dụng AI từ trước khi Cowork xuất hiện.

VnEconomy

Kết quả báo cáo công bố gần đây cho thấy, mức độ dùng AI tại nơi làm việc ở Mỹ có xu hướng đi lên những năm qua. Tỷ lệ người lao động dùng AI trong công việc hàng ngày, dùng ít nhất một lần mỗi tuần hoặc một lần mỗi năm đều tăng lên.

Số liệu cho thấy chỉ trong khoảng 2,5 năm, tỷ lệ người lao động Mỹ dùng AI hàng ngày trong công việc đã tăng gấp 3 lần. Tỷ lệ người dùng AI ít nhất một lần mỗi tuần và ít nhất một lần mỗi năm cũng tăng gấp hơn 2 lần.

Tuy nhiên, xét về quy mô tuyệt đối và vị thế tiên phong của Mỹ trong công nghệ AI, các tỷ lệ này vẫn được đánh giá là khá khiêm tốn. Tính đến quý 4/2025, chỉ 12% người lao động trong khảo sát cho biết dùng AI hàng ngày trong công việc, 26% dùng ít nhất một lần mỗi tuần và 46% dùng ít nhất một lần mỗi năm.

Bên cạnh đó, mức độ phổ cập AI chênh lệch đáng kể giữa các ngành. Gần 1/3 lao động trong lĩnh vực công nghệ cho biết dùng AI hàng ngày, trong khi tỷ lệ này chỉ là 8% ở nhóm nhân sự thuộc khối chính phủ và chính sách công, cũng như nhóm dịch vụ cộng đồng và dịch vụ xã hội.

Theo khảo sát của Gallup, khoảng 49% lực lượng lao động Mỹ cho biết "chưa bao giờ" dùng AI trong công việc. Điều này cho thấy làn sóng AI đến nay vẫn chưa lan rộng tới nhiều nhóm ngành nghề - và với không ít người lao động, việc chưa phải dùng đến AI có thể là một điều dễ chịu.

AI có xu hướng tác động mạnh và sớm hơn tới nhóm công việc văn phòng. Ngược lại, một số ngành lao động phổ thông, tức các công việc tay chân, ít chịu áp lực bị thay thế hơn, thậm chí được hưởng lợi ở một số mảng khi nhu cầu tuyển dụng vẫn ổn định.

Kinh tế Đài Loan tăng trưởng mạnh nhất 15 năm nhờ cơn sốt AI

10:02, 02/02/2026

Kinh tế Đài Loan tăng trưởng mạnh nhất 15 năm nhờ cơn sốt AI

So sánh mức độ phổ cập AI giữa các nền kinh tế năm 2025

07:42, 28/01/2026

So sánh mức độ phổ cập AI giữa các nền kinh tế năm 2025

IMF cảnh báo rủi ro của cơn sốt AI đối với kinh tế toàn cầu

18:44, 20/01/2026

IMF cảnh báo rủi ro của cơn sốt AI đối với kinh tế toàn cầu

Từ khóa:

AI phổ cập AI thế giới

Đọc thêm

Ấn Độ tìm vốn Singapore cho tham vọng bứt tốc kinh tế không gian

Ấn Độ tìm vốn Singapore cho tham vọng bứt tốc kinh tế không gian

Trong bối cảnh kinh tế không gian toàn cầu đang thương mại hóa nhanh, Ấn Độ nổi lên như một trung tâm mới tại châu Á. Với mục tiêu xây dựng nền kinh tế không gian trị giá 44 tỷ USD vào năm 2033, New Delhi coi Singapore là đối tác then chốt để thu hút vốn và công nghệ.

ECB và BOE cùng giữ nguyên lãi suất

ECB và BOE cùng giữ nguyên lãi suất

Ngân hàng Trung ương châu Âu (ECB) và Ngân hàng Trung ương Anh (BOE) cùng đưa ra quyết định giữ nguyên lãi suất trong cuộc họp chính sách tiền tệ diễn ra vào ngày 5/2...

Thị trường toàn cầu đỏ lửa: Chứng khoán Mỹ lao dốc, bitcoin sụt 18%, giá dầu giảm gần 3%

Thị trường toàn cầu đỏ lửa: Chứng khoán Mỹ lao dốc, bitcoin sụt 18%, giá dầu giảm gần 3%

Thị trường chứng khoán Mỹ giảm điểm mạnh trong phiên giao dịch ngày thứ Năm (5/2), khi tâm lý ham thích rủi ro giảm bớt khiến cả cổ phiếu công nghệ và tiền ảo đồng loạt bị bán tháo mạnh...

Bán tháo trở lại: Vàng tuột mốc chủ chốt 4.800 USD/oz, giá bạc “bốc hơi” gần 20%

Bán tháo trở lại: Vàng tuột mốc chủ chốt 4.800 USD/oz, giá bạc “bốc hơi” gần 20%

Quỹ vàng khổng lồ SPDR Gold Trust xả mạnh trong phiên bán ròng thứ ba liên tiếp...

Lạm phát ở eurozone giảm sâu dưới mục tiêu

Lạm phát ở eurozone giảm sâu dưới mục tiêu

Lạm phát trong khu vực eurozone đã giảm xuống mức 1,7% trong tháng 1 vừa qua, đánh dấu mức thấp nhất kể từ tháng 9/2024 và thấp hơn nhiều so với mục tiêu 2% của Ngân hàng Trung ương châu Âu (ECB)...

Dòng sự kiện

Giá vàng trong nước và thế giới

Giá vàng trong nước và thế giới

VnEconomy cập nhật giá vàng trong nước & thế giới hôm nay: SJC, 9999, giá vàng USD/oz, biến động giá vàng tăng, giảm - phân tích, dự báo & dữ liệu lịch sử.

Bài viết mới nhất

Bài viết mới nhất

Diễn đàn Kinh tế mới Việt Nam 2025

Diễn đàn Kinh tế mới Việt Nam 2025

Sáng kiến Diễn đàn thường niên Kinh tế mới Việt Nam (VNEF) đã được khởi xướng và tổ chức thành công từ năm 2023. VNEF 2025 (lần thứ 3) có chủ đề: "Sức bật kinh tế Việt Nam: từ nội lực tới chuỗi giá trị toàn cầu".

Bài viết mới nhất

VnEconomy Interactive

VnEconomy Interactive

Interactive là một sản phẩm báo chí mới của VnEconomy vừa được ra mắt bạn đọc từ đầu tháng 3/2023 đã gây ấn tượng mạnh với độc giả bởi sự mới lạ, độc đáo. Đây cũng là sản phẩm độc quyền chỉ có trên VnEconomy.

Bài viết mới nhất

Trợ lý thông tin kinh tế Askonomy - Asko Platform

Trợ lý thông tin kinh tế Askonomy - Asko Platform

Trong kỷ nguyên trí tuệ nhân tạo, đặc biệt là generative AI, phát triển mạnh mẽ, Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy đã tiên phong ứng dụng công nghê để mang đến trải nghiệm thông tin đột phá với chatbot AI Askonomy...

Bài viết mới nhất

Multimedia

Multimedia
Những chủ nợ lớn nhất của Chính phủ Mỹ năm 2025, Nhật Bản và Anh dẫn đầu

Thế giới

Những chủ nợ lớn nhất của Chính phủ Mỹ năm 2025, Nhật Bản và Anh dẫn đầu

Công nghệ xử lý ngôn ngữ tự nhiên

eMagazine

Công nghệ xử lý ngôn ngữ tự nhiên

“Khu đô thị 5 phút” Green Skyline giữa tâm điểm Đông Bắc TP.HCM

eMagazine

“Khu đô thị 5 phút” Green Skyline giữa tâm điểm Đông Bắc TP.HCM

Đọc nhiều nhất

Đọc nhiều nhất
1

“Khu đô thị 5 phút” Green Skyline giữa tâm điểm Đông Bắc TP.HCM

eMagazine

2

Bán tháo trở lại: Vàng tuột mốc chủ chốt 4.800 USD/oz, giá bạc “bốc hơi” gần 20%

Thế giới

3

Hoa Kỳ áp thuế chống trợ cấp sơ bộ đối với một số sản phẩm gỗ của Việt Nam

Thị trường

4

Lạm phát ở eurozone giảm sâu dưới mục tiêu

Thế giới

5

Cho phép khấu trừ thuế nếu đủ chứng từ thanh toán sau khi điều chỉnh giảm

Tài chính

Asko AI Platform

Askonomy AI

...

icon

Thuế đối ứng của Mỹ có ảnh hướng thế nào đến chứng khoán?

Chính sách thuế quan mới của Mỹ, đặc biệt với mức thuế đối ứng 20% áp dụng từ ngày 7/8/2025 (giảm từ 46% sau đàm phán), có tác động đáng kể đến kinh tế Việt Nam do sự phụ thuộc lớn vào xuất khẩu sang Mỹ (chiếm ~30% kim ngạch xuất khẩu). Dưới đây là phân tích ngắn gọn về các ảnh hưởng chính:

VnEconomy