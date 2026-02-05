Gần 49% người Mỹ chưa bao giờ dùng AI trong công việc hàng ngày

Khảo sát cho thấy mức độ sử dụng AI tại nơi làm việc ở Mỹ vẫn thấp, với 49% người lao động chưa bao giờ dùng AI trong công việc...

Đầu tháng này, công ty khởi nghiệp AI Anthropic ra mắt Claude Cowork - một sản phẩm “nhân sự số” hoạt động dạng trợ lý tự động, có thể nhận nhiệm vụ và phối hợp nhiều bước để hỗ trợ các đầu việc văn phòng như soạn thảo, tổng hợp thông tin, lập kế hoạch và theo dõi tiến độ. Công cụ này giúp công việc hàng ngày của nhân viên văn phòng được giảm tải và diễn ra trơn tru hơn.

Sự kiện này lập tức gây chấn động, khiến giá cổ phiếu các công ty phần mềm doanh nghiệp giảm mạnh khi nhà đầu tư lo ngại AI sẽ làm suy yếu nhu cầu mua phần mềm truyền thống.

Tuy nhiên, theo một khảo sát mới của Gallup - tổ chức thăm dò dư luận và nghiên cứu dữ liệu xã hội có trụ sở tại Mỹ - lực lượng lao động nước này trên thực tế đã tăng cường sử dụng AI từ trước khi Cowork xuất hiện.

Kết quả báo cáo công bố gần đây cho thấy, mức độ dùng AI tại nơi làm việc ở Mỹ có xu hướng đi lên những năm qua. Tỷ lệ người lao động dùng AI trong công việc hàng ngày, dùng ít nhất một lần mỗi tuần hoặc một lần mỗi năm đều tăng lên.

Số liệu cho thấy chỉ trong khoảng 2,5 năm, tỷ lệ người lao động Mỹ dùng AI hàng ngày trong công việc đã tăng gấp 3 lần. Tỷ lệ người dùng AI ít nhất một lần mỗi tuần và ít nhất một lần mỗi năm cũng tăng gấp hơn 2 lần.

Tuy nhiên, xét về quy mô tuyệt đối và vị thế tiên phong của Mỹ trong công nghệ AI, các tỷ lệ này vẫn được đánh giá là khá khiêm tốn. Tính đến quý 4/2025, chỉ 12% người lao động trong khảo sát cho biết dùng AI hàng ngày trong công việc, 26% dùng ít nhất một lần mỗi tuần và 46% dùng ít nhất một lần mỗi năm.

Bên cạnh đó, mức độ phổ cập AI chênh lệch đáng kể giữa các ngành. Gần 1/3 lao động trong lĩnh vực công nghệ cho biết dùng AI hàng ngày, trong khi tỷ lệ này chỉ là 8% ở nhóm nhân sự thuộc khối chính phủ và chính sách công, cũng như nhóm dịch vụ cộng đồng và dịch vụ xã hội.

Theo khảo sát của Gallup, khoảng 49% lực lượng lao động Mỹ cho biết "chưa bao giờ" dùng AI trong công việc. Điều này cho thấy làn sóng AI đến nay vẫn chưa lan rộng tới nhiều nhóm ngành nghề - và với không ít người lao động, việc chưa phải dùng đến AI có thể là một điều dễ chịu.

AI có xu hướng tác động mạnh và sớm hơn tới nhóm công việc văn phòng. Ngược lại, một số ngành lao động phổ thông, tức các công việc tay chân, ít chịu áp lực bị thay thế hơn, thậm chí được hưởng lợi ở một số mảng khi nhu cầu tuyển dụng vẫn ổn định.