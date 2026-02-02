Kinh tế Đài Loan tăng trưởng mạnh nhất 15 năm nhờ cơn sốt AI

Năm 2025, kinh tế Đài Loan tăng trưởng vượt bậc nhờ các ngành xuất khẩu được hưởng lợi từ cơn sốt công nghệ trí tuệ nhân tạo (AI) và lượng hàng xuất khẩu sang Mỹ tăng mạnh...

Theo ước tính sơ bộ do Tổng cục Ngân sách, Kế toán và Thống kê Đài Loan (DGBAS) công bố cuối tuần trước, tăng trưởng tổng sản phẩm trong nước (GDP) của Đài Loan trong năm ngoái đạt 8,63%, cao hơn đáng kể so với dự báo của các nhà kinh tế và cũng là mức tăng mạnh nhất kể từ năm 2010.

Trong quý 4/2025, GDP của Đài Loan tăng 12,68% so với cùng kỳ năm trước. Mức này vượt dự báo tăng 8,5% trong khảo sát của hãng tin Reuters, đồng thời cao hơn mức tăng 8,2% của quý 3/2025.

“Mức tăng vượt dự báo trong quý 4 là yếu tố quan trọng kéo tăng trưởng cả năm đi lên”, bà Chiang Hsin-yi, chuyên viên Cục Thống kê tổng hợp thuộc DGBAS chia sẻ với báo chí.

Theo bà Chiang, kết quả này phản ánh nhu cầu liên quan đến AI mạnh hơn dự kiến, cùng việc Mỹ không áp thuế quan với các sản phẩm bán dẫn - yếu tố trước đó khiến DGBAS đưa ra dự báo thận trọng.

Tăng trưởng kinh tế của Đài Loan qua các năm - Nguồn: DGBAS/Focustaiwan

Đầu tháng 1/2026, Đài Loan đạt thỏa thuận thương mại với chính quyền Tổng thống Mỹ Donald Trump. Theo đó, Washington giảm thuế quan đối ứng với hàng nhập khẩu Đài Loan từ 20% xuống 15%. Đổi lại, Đài Loan cam kết đầu tư ít nhất 250 tỷ USD vào Mỹ trong các lĩnh vực như chất bán dẫn và AI. Theo các nhà kinh tế, thỏa thuận này có thể giúp xuất khẩu của Đài Loan sang Mỹ tăng thêm nữa, qua đó tiếp tục thúc đẩy tăng trưởng kinh tế của hòn đảo này trong năm nay.

“Chúng tôi dự báo nhu cầu đối với các mặt hàng liên quan đến AI sẽ tiếp tục nâng đỡ xuất khẩu của Đài Loan trong năm 2026 và hỗ trợ tăng trưởng kinh tế tổng thể trong bối cảnh đầu tư vào AI trên toàn cầu đang tiếp tục duy trì ở mức cao”, hai nhà kinh tế Xiaoqing Pi và Helen Qiao của ngân hàng Bank of America, viết trong một báo cáo gần đây.

Đài Loan giữ vai trò trung tâm sản xuất lớn về máy chủ AI, con chip máy tính và thiết bị chính xác. Năm ngoái, kim ngạch xuất khẩu của vùng lãnh thổ này tăng gần 35% so với năm trước đó, trong đó dẫn đầu là nhóm hàng công nghệ. Riêng xuất khẩu sang Mỹ tăng 78%.

Sự bùng nổ của AI cũng đưa lợi nhuận và doanh thu của nhiều doanh nghiệp công nghệ Đài Loan lên mức kỷ lục, trong đó có TSMC - hãng gia công con chip theo hợp đồng lớn nhất thế giới - và tập đoàn điện tử Foxconn. Hai doanh nghiệp này đều phục vụ các khách hàng lớn là những tập đoàn công nghệ hàng đầu của Mỹ như Nvidia và Apple.

Theo bà Chiang, dù xuất khẩu là động lực chính của tăng trưởng, tiêu dùng và đầu tư tư nhân cũng đóng góp lớn với sự phục hồi của thị trường ô tô, các khoản hỗ trợ tiền mặt cho người dân và hoạt động giao dịch cổ phiếu sôi động.

Tuy nhiên, theo một số nhà kinh tế, tăng trưởng của Đài Loan năm nay nhiều khả năng sẽ giảm tốc do cơ sở so sánh của năm ngoái ở mức cao.

Ngân hàng Deutsche Bank dự báo GDP của Đài Loan tăng 4,8% trong năm 2026. Theo các nhà kinh tế của nhà băng này, rủi ro lớn nằm ở khả năng cơn sốt AI có thể phình to trở thành “bong bóng”, trong bối cảnh hòn đảo này phụ thuộc mạnh vào xuất khẩu công nghệ.

Bên cạnh đó, bất định về thuế quan của Mỹ dưới thời Tổng thống Trump tiếp tục gây sức ép lên triển vọng kinh tế Đài Loan. Căng thẳng với Bắc Kinh cũng là một rủi ro lớn.

Dù vậy, tăng trưởng GDP của Đài Loan trong năm 2025 vẫn vượt xa nhiều nền kinh tế lớn ở châu Á như Hàn Quốc và Singapore. GDP bình quân đầu người của Đài Loan đạt 39.477 USD trong năm 2025, tiếp tục tiến sát mốc 40.000 USD - cao hơn mức 34.713 USD của Nhật Bản và 35.962 USD của Hàn Quốc trong năm ngoái.