Trang chủ Tài chính

Sắp ra mắt Cổng khai thuế thử nghiệm

Bạch Dương

12/11/2025, 00:34

Ngành thuế trong tháng 11 sẽ mở Cổng khai thuế thử nghiệm để các hộ kinh doanh làm quen, trải nghiệm quy trình kê khai trên nền tảng số...

Các đại biểu kích hoạch Chương trình "Miễn phí trọn bộ giải pháp chuyển đổi thuế kê khai" của Sapo.
Các đại biểu kích hoạch Chương trình "Miễn phí trọn bộ giải pháp chuyển đổi thuế kê khai" của Sapo.

Tại Chương trình "Miễn phí trọn bộ giải pháp chuyển đổi thuế kê khai" do Công ty Cổ phần Công nghệ Sapo tổ chức ngày 11/11/2025, ông Mai Sơn, Phó Cục trưởng Cục Thuế, Bộ Tài chính, cho biết ngành thuế đã đi khảo sát thực tế tại các hộ kinh doanh, thực hiện kế hoạch "60 ngày cao điểm chuyển đổi mô hình từ thuế khoán sang kê khai đối với hộ kinh doanh"

“Nhiệm vụ trọng tâm là khảo sát thực trạng hộ kinh doanh: cơ sở vật chất (máy tính, điện thoại thông minh), mức độ sử dụng phần mềm, hiểu biết về chủ trương, các vướng mắc, lo lắng thực tế như xử lý hàng tồn kho, điều chỉnh khai sai... để hỗ trợ, hướng dẫn trực tiếp các hộ kinh doanh”, ông Mai Sơn chia sẻ.

Đáng chú ý, đại diện Cục Thuế cho biết ngành thuế hiện đang cố gắng trong tháng 11 sẽ mở Cổng khai thuế thử nghiệm để các hộ kinh doanh có thể làm quen, trải nghiệm quy trình kê khai trên nền tảng số.

Ông Mai Sơn, Phó Cục trưởng Cục Thuế, Bộ Tài chính.
Ông Mai Sơn, Phó Cục trưởng Cục Thuế, Bộ Tài chính.

Từ ngày 1/1/2026, Cổng khai thuế chính thức sẽ được đưa vào vận hành, cho phép người nộp thuế thực hiện khai, nộp và phản ánh các vấn đề trực tiếp để cơ quan quản lý kịp thời hỗ trợ và giải đáp.

“Để hiện thực hóa chủ trương này, sự đồng hành của các doanh nghiệp công nghệ đóng vai trò then chốt, giúp chính sách đi vào thực tế, hỗ trợ các hộ kinh doanh chuyển đổi suôn sẻ và hiệu quả”, ông Sơn nhấn mạnh.

Đại diện Cục Thuế bày tỏ kỳ vọng rằng sự công khai, minh bạch trong quá trình chuyển đổi sẽ giúp hộ kinh doanh có thêm cơ hội tiếp cận vốn, hưởng ưu đãi thuế và các chính sách hỗ trợ từ Trung ương. 

“Ngành thuế không chỉ đồng hành cùng hộ kinh doanh trong giai đoạn chuyển đổi, mà còn sẽ tiếp tục hỗ trợ sau khi hoàn tất, nhằm bảo đảm người nộp thuế luôn được hướng dẫn, tháo gỡ khó khăn kịp thời”, ông Mai Sơn nói. 

Với vai trò là doanh nghiệp cung cấp giải pháp công nghệ, hưởng ứng chương trình 60 ngày cao điểm chuyển đổi của ngành Thuế, Sapo đã công bố bộ giải pháp miễn phí Sapo 6870, bao gồm: quản lý bán hàng, xuất hoá đơn điện tử, kê khai thuế tự động ngay trên điện thoại di động.

Công ty này cũng cho biết sẽ cung cấp miễn phí gói hỗ trợ 24 tháng sử dụng phần mềm, 2.000 hoá đơn điện tử và 3 tháng sử dụng chữ ký số cho hộ kinh doanh tham gia chương trình.

Ông Trần Trọng Tuyến, Chủ tịch Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Công nghệ Sapo khẳng định hàng triệu hộ kinh doanh đang chuyển đổi từ hình thức nộp thuế khoán sang thuế kê khai, từ mô hình kinh doanh truyền thống lên môi trường số. Đây là hành trình không hề dễ dàng. 

Theo ông Tuyến, các chủ trương lớn trong đó có Nghị quyết 57, Nghị quyết 68 đã mở ra một giai đoạn mới trong tiến trình chuyển đổi số quốc gia, trong đó có cải cách thuế kê khai. Đây không chỉ là những chính sách hành chính, mà là những dấu mốc quan trọng, đánh dấu bước tiến lớn của Việt Nam trên con đường xây dựng nền kinh tế số. 

Bà Nguyễn Thị Cúc, Chủ tịch Hội Tư vấn Thuế Việt Nam. 
Bà Nguyễn Thị Cúc, Chủ tịch Hội Tư vấn Thuế Việt Nam. 

Thống kê mới nhất cho thấy, 98% hộ kinh doanh kê khai hiện đã nộp thuế điện tử, hơn 18.500 hộ trước đây thuộc diện khoán đã chuyển sang kê khai, và 133.000 hộ đã đăng ký sử dụng hóa đơn điện tử từ máy tính tiền. Những con số này cho thấy tiến độ chuyển đổi tích cực và sự hưởng ứng mạnh mẽ từ cộng đồng hộ kinh doanh.

Bên cạnh phân tích những lợi ích khi chuyển đổi từ thuế khoán sang thuế kê khai, bà Nguyễn Thị Cúc, Chủ tịch Hội Tư vấn Thuế Việt Nam, cũng khuyến khích các hộ kinh doanh chuyển lên mô hình doanh nghiệp để hưởng nhiều ưu đãi và cơ hội phát triển dài hạn.

Bà Cúc chia sẻ khi trở thành doanh nghiệp, toàn bộ tài sản đều có thể tính thành chi phí đầu vào. Thậm chí chi phí nghiên cứu còn được tính gấp đôi khi xác định thu nhập chịu thuế. Ví dụ doanh nghiệp chi 500 triệu đồng để nghiên cứu thì chi phí được tính thành 1 tỷ đồng khi khấu trừ thuế.

Ngoài ra, doanh nghiệp còn được trích 20% lợi nhuận trước thuế để lập Quỹ phát triển khoa học và công nghệ. Đây là ưu đãi mà hộ kinh doanh không có.

