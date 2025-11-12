Không bỏ sót, thất thoát, lãng phí trụ sở, tài sản công

Nâng hạng thị trường chứng khoán Việt Nam
Việt Nam đáp ứng các tiêu chí nâng hạng từ thị trường chứng khoán cận biên lên thị trường mới nổi.
Tại công điện số 213/CĐ-TTg, Thủ tướng Chính phủ yêu cầu các Bộ, cơ quan theo chức năng, nhiệm vụ được giao, thực hiện nghiêm các kết luận, chỉ đạo của Bộ Chính trị, Ban Bí thư về rà soát, xây dựng phương án quản lý, sử dụng trụ sở, tài sản công sau sắp xếp tổ chức bộ máy, đơn vị hành chính các cấp, bảo đảm đúng quy định, hiệu quả, không bỏ sót, thất thoát, lãng phí, tiêu cực...
Ngày 11/11/2025, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã ký Công điện số 213/CĐ-TTg gửi Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ; Chủ tịch UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương về việc đẩy nhanh tiến độ sắp xếp, bố trí, xử lý các cơ sở nhà, đất sau khi sắp xếp tổ chức bộ máy, đơn vị hành chính các cấp.
Công điện cho biết: Triển khai các kết luận, chỉ đạo của Bộ Chính trị, Ban Bí thư về sắp xếp tổ chức bộ máy, sắp xếp đơn vị hành chính theo mô hình chính quyền địa phương 02 cấp, để bảo đảm việc bố trí, sắp xếp, xử lý trụ sở, tài sản công trước, trong và sau khi thực hiện sắp xếp tổ chức bộ máy, sắp xếp đơn vị hành chính hiệu quả, tránh thất thoát, lãng phí tài sản, bảo đảm cơ sở vật chất cho các cơ quan, tổ chức, đơn vị sau sắp xếp hoạt động liên tục, thông suốt, cung cấp dịch vụ công cho người dân và doanh nghiệp, trong thời gian qua, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, các cơ quan trung ương đã có nhiều văn bản đôn đốc, hướng dẫn địa phương thực hiện rà soát, xây dựng phương án bố trí, sắp xếp, xử lý trụ sở, tài sản công sau sắp xếp tổ chức bộ máy, đơn vị hành chính các cấp.
Các địa phương đã tích cực triển khai việc rà soát, xây dựng phương án và ban hành kế hoạch bố trí, sắp xếp, xử lý trụ sở, tài sản công thuộc phạm vi quản lý của địa phương theo hướng dẫn của trung ương. Tuy nhiên, số lượng cơ sở nhà đất dôi dư, cần tiếp tục xử lý còn nhiều, cần có sự lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện quyết liệt, có hiệu quả của cấp ủy, chính quyền các cấp.
Để đẩy nhanh tiến độ xử lý các cơ sở nhà, đất sau khi sắp xếp tổ chức bộ máy, đơn vị hành chính các cấp, Thủ tướng Chính phủ yêu cầu Chủ tịch UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương, Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan trung ương có liên quan tập trung quyết liệt xây dựng phương án xử lý trụ sở, tài sản công sau sắp xếp bảo đảm đúng quy định, hiệu quả, không thất thoát, lãng phí, tiêu cực; Thực hiện sắp xếp, bố trí, xử lý các cơ sở nhà, đất để bảo đảm cơ sở vật chất (trụ sở) cho bộ máy theo mô hình mới và hoạt động của cán bộ, công chức, viên chức, người lao động được tiến hành bình thường, không gián đoạn, không làm ảnh hưởng tới cung cấp dịch vụ công, giải quyết thủ tục hành chính cho người dân, doanh nghiệp.
Trong quá trình sắp xếp ưu tiên dành cho các mục đích y tế, giáo dục và đào tạo, văn hóa, thể thao, trụ sở công an xã và các mục đích công cộng khác, bảo đảm hiệu quả, phù hợp với các quy hoạch trên địa bàn và quy định pháp luật của Nhà nước. Trường hợp vẫn còn dôi dư thì có phương án đưa vào khai thác sử dụng phục vụ các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm chặt chẽ, hiệu quả kinh tế, đúng quy định pháp luật rà soát, xây dựng phương án quản lý, sử dụng trụ sở, tài sản công.
Đối với các cơ sở nhà, đất đã được phê duyệt, quyết định phương án thu hồi, chuyển giao về địa phương quản lý, xử lý thì UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương tiếp tục chỉ đạo cơ quan, đơn vị được giao nhiệm vụ tiếp nhận, quản lý, xử lý sau khi thu hồi, chuyển giao khẩn trương lập phương án khai thác, xử lý tài sản theo quy định của pháp luật để kịp thời đưa tài sản vào khai thác hoặc xử lý theo đúng quy định của pháp luật, tránh thất thoát, lãng phí. Trường hợp có khó khăn, vướng mắc trong quá trình sắp xếp, bố trí, xử lý các cơ sở nhà, đất thì kịp thời tổng hợp, báo cáo Bộ Tài chính để được hướng dẫn hoặc sửa đổi, bổ sung theo thẩm quyền, báo cáo cấp có thẩm quyền sửa đổi, bổ sung các quy định của pháp luật có liên quan.
Ngoài ra, cập nhật, điều chỉnh ngay quy hoạch tỉnh, quy hoạch sử dụng đất, quy hoạch đô thị và nông thôn và các quy hoạch khác có liên quan theo thẩm quyền hoặc chỉ đạo các cơ quan chuyên môn và chính quyền cấp xã cập nhật, điều chỉnh ngay các quy hoạch theo thẩm quyền sau khi thực hiện điều chuyển, chuyển đổi công năng các cơ sở nhà, đất để sử dụng làm trụ sở làm việc, cơ sở hoạt động sự nghiệp, cơ sở y tế, giáo dục, văn hóa, thể thao, các mục đích công cộng, quốc phòng, an ninh. Trường hợp có khó khăn, vướng mắc trong quá trình điều chỉnh quy hoạch làm ảnh hưởng đến tiến độ xử lý tài sản thì kịp thời tổng hợp, báo cáo Bộ Xây dựng, Bộ Nông nghiệp và Môi trường, Bộ quản lý chuyên ngành để được hướng dẫn hoặc sửa đổi, bổ sung theo thẩm quyền, báo cáo cấp có thẩm quyền sửa đổi, bổ sung các quy định của pháp luật có liên quan…
Thủ tướng cũng yêu cầu Bộ Quốc phòng, Bộ Công an cập nhật, điều chỉnh ngay quy hoạch sử dụng đất quốc phòng, quy hoạch sử dụng đất an ninh theo thẩm quyền sau khi thực hiện điều chuyển, chuyển đổi công năng các cơ sở nhà, đất để sử dụng làm trụ sở làm việc, cơ sở hoạt động sự nghiệp, cơ sở y tế, giáo dục, văn hóa, thể thao, các mục đích công cộng hoặc sau khi tiếp nhận điều chuyển các cơ sở nhà, đất khác để sử dụng cho mục đích quốc phòng, an ninh.
Bộ Xây dựng, Bộ Nông nghiệp và Môi trường và các Bộ quản lý chuyên ngành khác hướng dẫn việc cập nhật, điều chỉnh quy hoạch theo Kết luận số 202-KL/TW; thường xuyên rà soát, tổng hợp khó khăn, vướng mắc của các địa phương trong quá trình điều chỉnh quy hoạch thuộc chức năng quản lý nhà nước của Bộ để kịp thời hướng dẫn; trường hợp cần thiết báo cáo cấp có thẩm quyền sửa đổi, bổ sung các quy định của pháp luật có liên quan.
Với Bộ Tài chính, Thủ tướng yêu cầu tiếp tục tăng cường kiểm tra, đôn đốc, hướng dẫn các địa phương thực hiện bố trí, sắp xếp, xử lý trụ sở, tài sản công sau khi sắp xếp tổ chức bộ máy, sắp xếp đơn vị hành chính, bảo đảm theo đúng chỉ đạo của các cấp có thẩm quyền và quy định pháp luật; công khai thông tin tiến độ sắp xếp, xử lý trụ sở, tài sản công của từng địa phương trên Cổng Thông tin điện tử của Bộ Tài chính và các phương tiện thông tin đại chúng.
Thuế đối ứng của Mỹ có ảnh hướng thế nào đến chứng khoán?
Chính sách thuế quan mới của Mỹ, đặc biệt với mức thuế đối ứng 20% áp dụng từ ngày 7/8/2025 (giảm từ 46% sau đàm phán), có tác động đáng kể đến kinh tế Việt Nam do sự phụ thuộc lớn vào xuất khẩu sang Mỹ (chiếm ~30% kim ngạch xuất khẩu). Dưới đây là phân tích ngắn gọn về các ảnh hưởng chính: