Gần 85% thủ tục hành chính được thực hiện trực tuyến sau 4 tháng vận hành chính quyền 2 cấp

Số lượng hồ sơ được thực hiện trực tuyến trong 4 tháng qua đã tăng gần 2,9 triệu hồ sơ so với giai đoạn trước...
Chỉ trong 4 tháng đầu vận hành mô hình chính quyền 2 cấp (từ ngày 1/7 - 28/10), hệ thống hành chính cả nước đã tiếp nhận và xử lý hơn 14,5 triệu hồ sơ thủ tục hành chính, trong đó 83,4% (hơn 12,1 triệu hồ sơ) được thực hiện trực tuyến.
Con số này tăng gần 2,9 triệu hồ sơ so với giai đoạn trước, phản ánh quy trình được rút ngắn, hiệu suất phục vụ người dân và doanh nghiệp được nâng cao rõ rệt.
34/34 hệ thống giải quyết thủ tục hành chính cấp tỉnh đã kết nối thông suốt với Cổng Dịch vụ công quốc gia, hơn 140 văn bản thể chế được ban hành, đánh dấu một giai đoạn cải cách hành chính có bước tiến mạnh mẽ nhất trong nhiều năm qua.
Sau gần bốn tháng vận hành, mô hình chính quyền địa phương 2 cấp không chỉ ổn định về tổ chức, mà còn khẳng định hiệu quả thực chất trong quản trị và điều hành.
Trong 4 tháng đầu triển khai, Chính phủ và Thủ tướng Chính phủ đã ban hành hơn 140 văn bản quy phạm và điều hành, tạo hành lang pháp lý thống nhất cho mô hình mới.
Nổi bật là Nghị định số 278/2025/NĐ-CP về chia sẻ dữ liệu bắt buộc trong hệ thống chính trị; Công điện số 201/CĐ-TTg về cắt giảm, đơn giản hóa thủ tục hành chính dựa trên dữ liệu; Quyết định số 2319/QĐ-TTg thành lập Ban Chỉ đạo quốc gia về dữ liệu do Thủ tướng làm Trưởng ban. Những văn bản này không chỉ củng cố nền tảng pháp lý cho bộ máy hai cấp, mà còn định hình cách thức điều hành mới- quản lý nhà nước dựa trên dữ liệu, quy trình số và sự liên thông.
Trên phương diện chuyển đổi số, Cổng Dịch vụ công quốc gia đã trở thành “xương sống” của hệ thống hành chính mới, kết nối thông suốt 34/34 hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính cấp tỉnh, xử lý 14,5 triệu hồ sơ trong 4 tháng, trong đó 83% được giải quyết trực tuyến.
Tỷ lệ dịch vụ công toàn trình đạt 37%, tăng mạnh so với quý trước, đánh dấu bước chuyển căn bản từ hành chính giấy sang hành chính dữ liệu.
Dưới sự chỉ đạo của Tổng Bí thư Tô Lâm, công tác chuẩn hóa, làm sạch dữ liệu và thống nhất kết quả giải quyết thủ tục hành chính đang được triển khai trên toàn quốc theo nguyên tắc “dữ liệu đúng – đủ – sạch – sống – thống nhất – dùng chung”, tạo nền tảng cho quản trị hiện đại và minh bạch.
Sau 4 tháng vận hành, mô hình chính quyền địa phương hai cấp cho thấy tính khả thi và hiệu quả rõ rệt: bộ máy được tinh gọn hơn, thể chế hoàn thiện hơn, dữ liệu kết nối liền mạch và thẩm quyền được phân định rõ ràng, hướng tới phục vụ người dân tốt hơn.
Phó Thủ tướng Nguyễn Chí Dũng đề xuất Tập đoàn ARM xem xét mở văn phòng đại diện tại Việt Nam cũng như thiết lập Trung tâm R&D tại NIC Hòa Lạc nhằm đẩy mạnh hợp tác đầu tư kinh doanh tại Việt Nam và khu vực Đông Nam Á...
Việt Nam đáp ứng các tiêu chí nâng hạng từ thị trường chứng khoán cận biên lên thị trường mới nổi.
Thuế đối ứng của Mỹ có ảnh hướng thế nào đến chứng khoán?
Chính sách thuế quan mới của Mỹ, đặc biệt với mức thuế đối ứng 20% áp dụng từ ngày 7/8/2025 (giảm từ 46% sau đàm phán), có tác động đáng kể đến kinh tế Việt Nam do sự phụ thuộc lớn vào xuất khẩu sang Mỹ (chiếm ~30% kim ngạch xuất khẩu). Dưới đây là phân tích ngắn gọn về các ảnh hưởng chính: