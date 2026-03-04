Thứ Tư, 04/03/2026

Menu

Các trang khác

Multimedia

Biểu tượng ảnh Ảnh
Biểu tượng eMagazine eMagazine
Biểu tượng Podcast Podcast
Biểu tượng Infographics Infographics
Biểu tượng Quizz Quizz
Biểu tượng Interactive Interactive

Liên hệ

Biểu tượng tòa soạn Tòa soạn
Biểu tượng quảng cáo Quảng cáo

Theo dõi VnEconomy trên

Chuyên mục

Chuyên mục

Kinh tế xanh

Chuyên mục

Tiêu điểm

Chuyên mục

Tài chính

Chuyên mục

Chứng khoán

Chuyên mục

Kinh tế số

Chuyên mục

Hạ tầng

Chuyên mục

Bất động sản

Chuyên mục

Thị trường

Chuyên mục

Thế giới

Chuyên mục

Doanh nghiệp

Chuyên mục

Ấn phẩm

Chuyên mục

Multimedia

Chuyên mục

Đầu tư

Chuyên mục

Tiêu & Dùng

Chuyên mục

Công nghệ & Startup

Chuyên mục

Dân sinh

Menu Menu
Multimedia Multimedia
VnE TV VnE TV
Điểm tin Điểm tin
Trang chủ Tiêu & Dùng

Xu hướng fitness “riêng tư” ngày càng được ưa chuộng

Mộc Đình

04/03/2026, 16:02

Nhiều người trẻ tại các đô thị lớn đang thay đổi thói quen "tập gym" theo hướng ưu tiên sự linh hoạt, lựa chọn mô hình tập luyện cho phép thanh toán theo nhu cầu sử dụng thực tế thay vì cam kết dài hạn...

Ảnh minh họa.
Ảnh minh họa.

Thị trường fitness Việt Nam đang bước vào giai đoạn tăng trưởng với tốc độ thuộc nhóm cao trong khu vực. Theo dữ liệu mới công bố của OMR Research, quy mô ngành được dự báo đạt 3,78 tỷ USD vào năm 2030, tương ứng tốc độ tăng trưởng kép hàng năm (CAGR) 19,08% trong giai đoạn 2022 - 2030.

Song song với đà tăng này, năm 2026 được xác định là dấu mốc quan trọng trong chiến lược phát triển “kinh tế thể thao” quốc gia giai đoạn 2025 - 2030, tầm nhìn 2045.

Tuy nhiên, sau giai đoạn bùng nổ mở mới các phòng tập quy mô lớn từ năm 2020 đến 2023, thị trường bắt đầu ghi nhận sự phân hóa rõ nét. Mô hình thẻ hội viên (membership) truyền thống hiện chiếm khoảng 55% thị phần được dự báo sẽ đối diện với những nghi ngại ngày càng lớn về hiệu quả sử dụng thực tế từ phía người tiêu dùng.

Một trong những yếu tố tái định hình thị trường là sự thay đổi trong hành vi chi tiêu của thế hệ Gen Z và Millennials. Nếu trước đây, việc sở hữu thẻ tập dài hạn được xem như cam kết với mục tiêu sức khỏe, thì hiện nay, tính linh hoạt và hiệu quả tài chính trở thành ưu tiên hàng đầu.

Nhóm khách hàng trẻ có xu hướng dè dặt với các hợp đồng ràng buộc dài hạn. Thay vào đó, họ tìm kiếm những giải pháp tập luyện linh hoạt, tối ưu ngân sách và cho phép kiểm soát chi phí dựa trên tần suất sử dụng thực tế. Cùng với đó, nhóm khách hàng bận rộn, làm việc theo ca hoặc người mới bắt đầu tập luyện cũng dần tỏ ra không phù hợp với môi trường đông đúc và áp lực từ các hoạt động bán gói tập tại các phòng gym truyền thống.

Chia sẻ với VnEconomy, anh Gia Quý (26 tuổi), hiện sinh sống và làm việc tại phường Bình Tiên (TP. Hồ Chí Minh), cho biết sau 4 năm tập gym, anh ưu tiên lựa chọn những phòng tập sạch sẽ, không quá đông, bảo đảm tính riêng tư và ít bị làm phiền. Tuy nhiên, yếu tố chi phí hợp lý vẫn là tiêu chí quan trọng trong quyết định của anh.

Anh Quý cũng cho biết từng đăng ký gói tập trọn năm, nhưng do công việc bận rộn và lịch sinh hoạt thay đổi nên có giai đoạn không duy trì đều đặn, dẫn tới lãng phí chi phí đã bỏ ra.

Theo ông Dominic Yee, Đồng sáng lập Solaya Collective - đơn vị phát triển và vận hành các mô hình khởi nghiệp từ Singapore và Việt Nam, xu hướng phát triển các phòng tập siêu nhỏ (micro-gym) tự động hóa, áp dụng cơ chế tính phí theo lượt đang nổi lên như một phương án thay thế đáng chú ý trên thị trường.

Trong bối cảnh đó, Solaya Collective vừa đưa The Gym Pod vào thị trường Việt Nam. Đây là mô hình phòng tập thông minh, cho phép người dùng đặt lịch và thanh toán trực tiếp qua ứng dụng, với mức chi phí được thiết kế ở ngưỡng dễ tiếp cận.

VnEconomy
VnEconomy
VnEconomy
VnEconomy
Nhiều người trẻ tại các đô thị lớn ưu tiên không gian tập luyện riêng tư, linh hoạt và tối ưu chi phí.

Ông Nguyễn Minh Quang, đồng sáng lập Solaya Collective, cho biết Việt Nam được xem là thị trường đã sẵn sàng cho các mô hình fitness tích hợp công nghệ. Việc đưa các thương hiệu đề cao tính linh hoạt vào thị trường đồng thời cũng phản ánh định hướng đón đầu sự thay đổi trong hành vi tiêu dùng tại các đô thị lớn.

“Việt Nam có nền tảng thuận lợi cho các mô hình mới nhờ dân số trẻ, năng động và tốc độ đô thị hóa cao. Đồng thời, thị trường đang tồn tại khoảng trống giữa phân khúc phòng gym giá rẻ nhưng quá tải và các trung tâm cao cấp với mức phí cao, tạo dư địa cho những mô hình trung gian linh hoạt hơn”, ông Minh Quang nhận định.

Chia sẻ sâu hơn về chiến lược kinh doanh mô hình này tại Việt Nam, ông Damian Chow, nhà sáng lập The Gym Pod, cho biết mô hình trả tiền theo lượt giúp người dùng kiểm soát chi tiêu, chỉ thanh toán cho thời gian thực tế phát sinh. Mô hình self-service kết hợp cơ chế pay-per-use đang hướng tới giải quyết hai rào cản lớn của ngành fitness: chi phí vận hành của doanh nghiệp và chi phí chìm của khách hàng. Toàn bộ quy trình từ đặt lịch theo khung 30 phút, thanh toán đến điều chỉnh thiết bị, ánh sáng, nhiệt độ đều được thực hiện qua ứng dụng di động.

Mặt khác, lợi thế cạnh tranh của mô hình phòng tập nhỏ, riêng tư so với phòng tập truyền thống nằm ở cấu trúc chi phí tinh gọn. Nhờ loại bỏ đội ngũ bán hàng trực tiếp và nhân sự quản lý tại điểm tập thông qua hệ thống IoT, chi phí vận hành có thể giảm khoảng 25 - 30% so với phòng tập tầm trung.

Về giá dịch vụ, một phiên tập 30 phút dao động từ 55.000 - 75.000 đồng. Với thời lượng tập tiêu chuẩn khoảng 60 phút, chi phí trung bình cho một buổi tập vào khoảng 110.000 - 150.000 đồng, tối đa cho ba người sử dụng cùng lúc.

Giới trẻ Trung Quốc tăng chi tiêu cho thú cưng

10:19, 12/12/2025

Giới trẻ Trung Quốc tăng chi tiêu cho thú cưng

Gen Z đang thay đổi thị trường tiêu dùng

09:25, 27/01/2026

Gen Z đang thay đổi thị trường tiêu dùng

Gen Z và Millennials ngày càng ưa chuộng xu hướng “nghỉ hưu tạm”

18:38, 22/09/2025

Gen Z và Millennials ngày càng ưa chuộng xu hướng “nghỉ hưu tạm”

Từ khóa:

fitness Gen Z và Millennials sức khỏe thể thao tiêu dùng

Đọc thêm

Gần 300 sản phẩm mỹ phẩm bị thu hồi trên phạm vi cả nước do chứa chất cấm sử dụng

Gần 300 sản phẩm mỹ phẩm bị thu hồi trên phạm vi cả nước do chứa chất cấm sử dụng

Ngày 3/3, đại diện Cục Quản lý Dược, Bộ Y tế cho hay tại kỳ họp lần thứ 42 mới đây, Hội đồng Mỹ phẩm ASEAN thống nhất đưa 2 chất Cyclotetrasiloxane và Octamethylcyclotetrasiloxane vào danh sách cấm sử dụng trong ngành công nghiệp làm đẹp…

Thu giữ 4 tấn thực phẩm không rõ nguồn gốc tại Thanh Hóa

Thu giữ 4 tấn thực phẩm không rõ nguồn gốc tại Thanh Hóa

Cảnh sát kinh tế tỉnh Thanh Hóa vừa triệt phá đường dây cung ứng thực phẩm bẩn quy mô lớn, thu giữ 4 tấn nội tạng, hải sản đông lạnh và da bì không rõ nguồn gốc...

Kênh bán lẻ tiếp tục giảm giá, kích cầu sau Tết

Kênh bán lẻ tiếp tục giảm giá, kích cầu sau Tết

Nhằm bảo đảm thị trường ổn định, phục vụ tốt nhu cầu của người dân sau Tết, Cục Quản lý và Phát triển thị trường trong nước - Bộ Công Thương vừa có văn bản đề nghị Sở Công Thương các tỉnh, thành phố tăng cường công tác kiểm tra, giám sát hoạt động kinh doanh hàng hóa trên địa bàn...

Đón đọc Tạp chí Kinh tế Việt Nam số 09-2026

Đón đọc Tạp chí Kinh tế Việt Nam số 09-2026

Mời quý độc giả đón đọc Tạp chí Kinh tế Việt Nam số 09-2026 phát hành ngày 02/03/2025 với nhiều chuyên mục hấp dẫn...

Những căn hộ Penthouse mang cá tính riêng

Những căn hộ Penthouse mang cá tính riêng

Số lượng giới hạn, không gian sang trọng, tầm nhìn phóng khoáng… những căn Penthouse luôn gây ấn tượng về sự sang trọng. Từ ý tưởng ban đầu là tận dụng không gian trống phía trên cùng của tòa nhà, giờ đây các kiến trúc sư đã tạo nên thành công ngoài mong đợi cho các căn hộ này…

Dòng sự kiện

Đảng Cộng sản Việt Nam - Đại hội XIV

Đảng Cộng sản Việt Nam - Đại hội XIV

Với phương châm Đoàn kết - Dân chủ - Kỷ cương - Đột phá - Phát triển, Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng xác định tư duy, tầm nhìn, những quyết sách chiến lược để chúng ta vững bước tiến mạnh trong kỷ nguyên mới, thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển đất nước đến năm 2030 khi Đảng ta tròn 100 năm thành lập (1930 - 2030); hiện thực hoá tầm nhìn phát triển đến năm 2045, kỷ niệm 100 năm thành lập nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam (1945 - 2045).

Bài viết mới nhất

Bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026-2031

Bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026-2031

Tổng số đơn vị bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI trong cả nước là 182. Số đơn vị bầu cử, danh sách các đơn vị bầu cử và số lượng đại biểu Quốc hội được bầu ở mỗi đơn vị bầu cử của các tỉnh, thành phố được ấn định gồm: Hà Nội có 11 đơn vị bầu cử, số đại biểu Quốc hội được bầu là 32; Thành phố Hồ Chí Minh có 13 đơn vị bầu cử, số đại biểu Quốc hội được bầu là 38; Hải Phòng có 7 đơn vị bầu cử, số đại biểu Quốc hội được bầu là 19...

Bài viết mới nhất

Giá vàng trong nước và thế giới

Giá vàng trong nước và thế giới

VnEconomy cập nhật giá vàng trong nước & thế giới hôm nay: SJC, 9999, giá vàng USD/oz, biến động giá vàng tăng, giảm - phân tích, dự báo & dữ liệu lịch sử.

Bài viết mới nhất

VnEconomy Interactive

VnEconomy Interactive

Interactive là một sản phẩm báo chí mới của VnEconomy vừa được ra mắt bạn đọc từ đầu tháng 3/2023 đã gây ấn tượng mạnh với độc giả bởi sự mới lạ, độc đáo. Đây cũng là sản phẩm độc quyền chỉ có trên VnEconomy.

Bài viết mới nhất

Trợ lý thông tin kinh tế Askonomy - Asko Platform

Trợ lý thông tin kinh tế Askonomy - Asko Platform

Trong kỷ nguyên trí tuệ nhân tạo, đặc biệt là generative AI, phát triển mạnh mẽ, Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy đã tiên phong ứng dụng công nghê để mang đến trải nghiệm thông tin đột phá với chatbot AI Askonomy...

Bài viết mới nhất

Multimedia

Multimedia
20 nền kinh tế giàu nhất thế giới: Giàu nhất có đồng nghĩa hạnh phúc nhất?

Thế giới

20 nền kinh tế giàu nhất thế giới: Giàu nhất có đồng nghĩa hạnh phúc nhất?

Đa dạng giới và phát triển bền vững: “Chiến lược tương lai” của doanh nghiệp

eMagazine

Đa dạng giới và phát triển bền vững: “Chiến lược tương lai” của doanh nghiệp

Tầm quan trọng của eo biển Hormuz với thị trường năng lượng toàn cầu qua một biểu đồ

Thế giới

Tầm quan trọng của eo biển Hormuz với thị trường năng lượng toàn cầu qua một biểu đồ

Đọc nhiều nhất

Đọc nhiều nhất
1

Tổng Bí thư Tô Lâm: Cương lĩnh xây dựng đất nước phải tạo nền tảng cho các quyết sách chiến lược

Tiêu điểm

2

TP. Hồ Chí Minh: Kiến nghị Trung ương bố trí bổ sung khoảng 220.000 tỷ đồng làm metro

Đầu tư

3

Huế: Hơn 1.400 tỷ đồng đầu tư hạ tầng Khu công nghiệp, Khu phi thuế quan số 01 Chân Mây

Đầu tư

4

Quảng Trị: Xuất nhập khẩu qua Cửa khẩu quốc tế Cha Lo năm 2025 tăng mạnh

Xuất nhập khẩu

5

Hà Nội: UBND phường Hồng Hà tạm dừng cấp phép xây dựng trong phạm vi dự án Trục Đại lộ cảnh quan sông Hồng

Bất động sản

Asko AI Platform

Askonomy AI

...

icon

Thuế đối ứng của Mỹ có ảnh hướng thế nào đến chứng khoán?

Chính sách thuế quan mới của Mỹ, đặc biệt với mức thuế đối ứng 20% áp dụng từ ngày 7/8/2025 (giảm từ 46% sau đàm phán), có tác động đáng kể đến kinh tế Việt Nam do sự phụ thuộc lớn vào xuất khẩu sang Mỹ (chiếm ~30% kim ngạch xuất khẩu). Dưới đây là phân tích ngắn gọn về các ảnh hưởng chính:

VnEconomy