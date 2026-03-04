Xu hướng fitness “riêng tư” ngày càng được ưa chuộng

Nhiều người trẻ tại các đô thị lớn đang thay đổi thói quen "tập gym" theo hướng ưu tiên sự linh hoạt, lựa chọn mô hình tập luyện cho phép thanh toán theo nhu cầu sử dụng thực tế thay vì cam kết dài hạn...

Thị trường fitness Việt Nam đang bước vào giai đoạn tăng trưởng với tốc độ thuộc nhóm cao trong khu vực. Theo dữ liệu mới công bố của OMR Research, quy mô ngành được dự báo đạt 3,78 tỷ USD vào năm 2030, tương ứng tốc độ tăng trưởng kép hàng năm (CAGR) 19,08% trong giai đoạn 2022 - 2030.

Song song với đà tăng này, năm 2026 được xác định là dấu mốc quan trọng trong chiến lược phát triển “kinh tế thể thao” quốc gia giai đoạn 2025 - 2030, tầm nhìn 2045.

Tuy nhiên, sau giai đoạn bùng nổ mở mới các phòng tập quy mô lớn từ năm 2020 đến 2023, thị trường bắt đầu ghi nhận sự phân hóa rõ nét. Mô hình thẻ hội viên (membership) truyền thống hiện chiếm khoảng 55% thị phần được dự báo sẽ đối diện với những nghi ngại ngày càng lớn về hiệu quả sử dụng thực tế từ phía người tiêu dùng.

Một trong những yếu tố tái định hình thị trường là sự thay đổi trong hành vi chi tiêu của thế hệ Gen Z và Millennials. Nếu trước đây, việc sở hữu thẻ tập dài hạn được xem như cam kết với mục tiêu sức khỏe, thì hiện nay, tính linh hoạt và hiệu quả tài chính trở thành ưu tiên hàng đầu.

Nhóm khách hàng trẻ có xu hướng dè dặt với các hợp đồng ràng buộc dài hạn. Thay vào đó, họ tìm kiếm những giải pháp tập luyện linh hoạt, tối ưu ngân sách và cho phép kiểm soát chi phí dựa trên tần suất sử dụng thực tế. Cùng với đó, nhóm khách hàng bận rộn, làm việc theo ca hoặc người mới bắt đầu tập luyện cũng dần tỏ ra không phù hợp với môi trường đông đúc và áp lực từ các hoạt động bán gói tập tại các phòng gym truyền thống.

Chia sẻ với VnEconomy, anh Gia Quý (26 tuổi), hiện sinh sống và làm việc tại phường Bình Tiên (TP. Hồ Chí Minh), cho biết sau 4 năm tập gym, anh ưu tiên lựa chọn những phòng tập sạch sẽ, không quá đông, bảo đảm tính riêng tư và ít bị làm phiền. Tuy nhiên, yếu tố chi phí hợp lý vẫn là tiêu chí quan trọng trong quyết định của anh.

Anh Quý cũng cho biết từng đăng ký gói tập trọn năm, nhưng do công việc bận rộn và lịch sinh hoạt thay đổi nên có giai đoạn không duy trì đều đặn, dẫn tới lãng phí chi phí đã bỏ ra.

Theo ông Dominic Yee, Đồng sáng lập Solaya Collective - đơn vị phát triển và vận hành các mô hình khởi nghiệp từ Singapore và Việt Nam, xu hướng phát triển các phòng tập siêu nhỏ (micro-gym) tự động hóa, áp dụng cơ chế tính phí theo lượt đang nổi lên như một phương án thay thế đáng chú ý trên thị trường.

Trong bối cảnh đó, Solaya Collective vừa đưa The Gym Pod vào thị trường Việt Nam. Đây là mô hình phòng tập thông minh, cho phép người dùng đặt lịch và thanh toán trực tiếp qua ứng dụng, với mức chi phí được thiết kế ở ngưỡng dễ tiếp cận.

Nhiều người trẻ tại các đô thị lớn ưu tiên không gian tập luyện riêng tư, linh hoạt và tối ưu chi phí.

Ông Nguyễn Minh Quang, đồng sáng lập Solaya Collective, cho biết Việt Nam được xem là thị trường đã sẵn sàng cho các mô hình fitness tích hợp công nghệ. Việc đưa các thương hiệu đề cao tính linh hoạt vào thị trường đồng thời cũng phản ánh định hướng đón đầu sự thay đổi trong hành vi tiêu dùng tại các đô thị lớn.

“Việt Nam có nền tảng thuận lợi cho các mô hình mới nhờ dân số trẻ, năng động và tốc độ đô thị hóa cao. Đồng thời, thị trường đang tồn tại khoảng trống giữa phân khúc phòng gym giá rẻ nhưng quá tải và các trung tâm cao cấp với mức phí cao, tạo dư địa cho những mô hình trung gian linh hoạt hơn”, ông Minh Quang nhận định.

Chia sẻ sâu hơn về chiến lược kinh doanh mô hình này tại Việt Nam, ông Damian Chow, nhà sáng lập The Gym Pod, cho biết mô hình trả tiền theo lượt giúp người dùng kiểm soát chi tiêu, chỉ thanh toán cho thời gian thực tế phát sinh. Mô hình self-service kết hợp cơ chế pay-per-use đang hướng tới giải quyết hai rào cản lớn của ngành fitness: chi phí vận hành của doanh nghiệp và chi phí chìm của khách hàng. Toàn bộ quy trình từ đặt lịch theo khung 30 phút, thanh toán đến điều chỉnh thiết bị, ánh sáng, nhiệt độ đều được thực hiện qua ứng dụng di động.

Mặt khác, lợi thế cạnh tranh của mô hình phòng tập nhỏ, riêng tư so với phòng tập truyền thống nằm ở cấu trúc chi phí tinh gọn. Nhờ loại bỏ đội ngũ bán hàng trực tiếp và nhân sự quản lý tại điểm tập thông qua hệ thống IoT, chi phí vận hành có thể giảm khoảng 25 - 30% so với phòng tập tầm trung.

Về giá dịch vụ, một phiên tập 30 phút dao động từ 55.000 - 75.000 đồng. Với thời lượng tập tiêu chuẩn khoảng 60 phút, chi phí trung bình cho một buổi tập vào khoảng 110.000 - 150.000 đồng, tối đa cho ba người sử dụng cùng lúc.