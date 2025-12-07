Chủ Nhật, 07/12/2025

Khai mạc tuần lễ “Điện ảnh Việt Nam - Hành trình ánh sáng” tại Paris (Pháp)

Gia Huy

07/12/2025, 11:01

Sự kiện này đánh dấu một cột mốc quan trọng của điện ảnh Việt Nam trong trên thị trường quốc tế, đồng thời nhận được sự đánh giá rất cao từ công chúng và giới truyền thông Pháp...

Tuần lễ “Điện ảnh Việt Nam - Hành trình Ánh sáng” sẽ diễn ra từ ngày 5/12 - 12/12 tại Thủ đô Paris (Pháp).
Tuần lễ “Điện ảnh Việt Nam - Hành trình Ánh sáng” sẽ diễn ra từ ngày 5/12 - 12/12 tại Thủ đô Paris (Pháp).

Ngày 5/12, ti Paris, Lkhai mc Tun l“Đin nh Việt Nam - Hành trình Ánh sáng” (Vietnam Cinéma - Itinéraire de Lumière) đã din ti Le Grand Rex – rp chiếu phim ln nht châu Âu và là biu tượng văn hóa ca thủ đô nước Pháp.

Skin được đồng tổ chc bi Hip hi Xúc tiến phát triển Đin ảnh Vit Nam (VFDA) và ̉ chc AVSE Global, duớ̛i sbảo trcủa Đại squán Vit Nam tại Pháp.

Skin thu hút hơn 2.700 khán giả đến t23 quốc gia, to nên không gian giao lưu văn hóa - nghthut sôi động gia công chúng Pháp, cng đồng Vit và nhng người yêu đin nh Vit Nam ti châu Âu. Cùng với đó là sự tham dự của giới nghệ thuật cùng dàn nghệ sĩ tên tuổi của Việt Nam, Pháp và quốc tế. 

DẤU MỐC QUAN TRỌNG CỦA NỀN ĐIỆN ẢNH VIỆT NAM

Phát biểu tại buổi lễ, ông Đinh Toàn Thng, Đại sVit Nam tại Pháp, nhấn mạnh Tuần lễ đin ảnh Vit Nam tại Paris là mt skin rt ln, rt quan trng và ý nghĩa vvăn hoá Vit Nam, vnghthut Vit Nam, về đin nh Vit Nam, được công chúng Pháp cũng như dư lun Pháp đánh giá rt cao.

Chúng tôi hy vng rng đây slà mt du n không thquên trên con đường đin nh Vit Nam cũng như giao lưu Vit Pháp về đin nh và văn hoá nghthut nói chung”, Đại sứ bày tỏ.

Ông Đinh Toàn Thắng, Đại sứ Việt Nam tại Pháp, phát biểu tại Lễ khai mạc Tuần lễ “Điện ảnh Việt Nam - Hành trình Ánh sáng” diễn ra vào ngày 5/12 tại Pháp.
Ông Đinh Toàn Thắng, Đại sứ Việt Nam tại Pháp, phát biểu tại Lễ khai mạc Tuần lễ “Điện ảnh Việt Nam - Hành trình Ánh sáng” diễn ra vào ngày 5/12 tại Pháp.

Tương tự, TS. Ngô Phương Lan cho biết đây là ln đầu tiên mt skin đin nh Vit Nam ln như này được tchc ti Thủ đô ánh sáng Paris, đúng vào năm Vit Nam knim 50 năm thng nht đất nước và 80 năm Quc khánh NướCộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam Vit Nam, và cũng đúng vào tháng 12, khi thế gii nhv130 năm ngày anh em nhà Lumière khai sinh ra đin nh – môn nghthut đã góp phn thay đổi lch snhân loi, làm phong phú thế gii ni tâm và cuc sng.

“Tôi tin là sự kiện Tuần Điện ảnh Việt Nam tại Paris sẽ đem đến cho quý vị những trải nghiệm đầy ấn tượng, đa dạng và sâu sắc với những bộ phim đã góp phần tạo nên “Hành trình Ánh sáng” của điện ảnh Việt Nam trong nửa thế kỷ qua”, TS. Ngô Phương Lan khẳng định.

TS. Nguyễn Đức Khương, Chủ tịch Tổ chức Khoa học và Chuyên gia Việt Nam toàn cầu, chia sẻ trong buổi lễ khai mạc.
TS. Nguyễn Đức Khương, Chủ tịch Tổ chức Khoa học và Chuyên gia Việt Nam toàn cầu, chia sẻ trong buổi lễ khai mạc.

TÁC PHẨM “TCHIN TRÊN KHÔNG” TO DU N ĐẶC BIT VI KHÁN GIPHÁP

Tâm đim ca đêm khai mc là bui công chiếu tác phm đin nh Tchiến trên không. Đây là bphim được la chn mmàn, đại din cho dòng phim đin nh hành động được đầu tư công phu ca đin nh Vit Nam đương đại, ly cm hng tvkhông tc năm 1978.

Trước gichiếu, khán gicũng đã có dp tham quan trin lãm nh toàn cnh đin nh Vit Nam được trưng bày trang trng ti snh rp phim, mang đến cái nhìn đa chiu vlch svà sphát trin ca nghthut thby ti mnh đất hình chS. Khán giquc tế bày tsbt ngvà thích thú với tác phẩm.

“Tôi thc sự ấn tượng. Tôi không hbiết câu chuyn này và rt thích cách các din viên thhin. Tôi vn đã yêu mến Kaity Nguyn và Thái Hoà, và ln này htiếp tc làm tôi bt ng. Đin nh Vit Nam đang phát trin mnh mvà tôi tin rng nó hoàn toàn có khnăng vượt qua biên gii, tiếp cn khán giquc tế, Đo din – Din viên Stéphan Lý Cường chia s.

VnEconomy

Ông Jean-Marc Leheurte, Trường đại học Gustave Eiffel, bày tỏ: “Mặc dù  chưa có nhiu cơ hi tiếp xúc vi đin nh Vit Nam. Tuy vy, Trường đại hc Gustave Eiffel vn có các môn hc về đin nh, nên chúng tôi luôn ci mvi mi nn đin nh cht lượng trên thế gii và tôi nghĩ đin nh Vit Nam chc chn nm trong số đó”.

Tgóc nhìn ca cng đồng người Vit ti Pháp, bn Hoàng Khánh, du hc sinh Vit Nam ti Paris, cho biết chương trình tht srt hoành tráng, có sxut hin ca nhiu nghsĩ ln ca Vit Nam. Khi xem Tchiến trên không, mình cm thy tình yêu nước và thào dân tc dâng lên mnh m. Mình hy vng scó thêm nhiu tun lễ đin nh như thế này ti Pháp, để thế gii thy Vit Nam đang vươn mình đầy mnh m”.

Ông Augustin Brutus Jay Kumar đến từ Ấn Đchia squan đim đầy sâu sc vý nghĩa ca vic phim Vit Nam xut hin ti châu Âu: “Tôi nghĩ rng ngày nay điu rt quan trng là hình nh ca nhng quc gia châu Á, được mang đến châu Âu – bi chính người Vit Nam, qua nhng bphim Vit Nam – để góp phn cng ccác mi liên kết văn hoá, chính tr, xã hi và kinh tế”.

“Tôi thy địa đim này tht srt danh giá và ban tchc đã làm vic vô cùng chuyên nghip. Tôi tin rng chương trình slà mt thành công ln, và tôi xin gi li chúc tt đẹp nht đến các bn”, ông Kumar nói thêm.

Tun l“Đin nh Vit Nam - Hành trình Ánh sáng” stiếp tc din ra đến hết ngày 12/12/2025, dkin đón tiếp khong 5000 lượt khách vi 17 tác phẩm đin ảnh tiêu biểu được trình chiếu là các tác phẩm tng được la chọn và đoạt giải tại các liên hoan phim quốc tế ln như Hawaii, Cannes, Busan, Berlin, Nantes..., cũng như các giải thuở̛ng cao của Vit Nam: Bao gicho đến tháng Muờ̛i, Cánh đồng hoang, Chung cư, Tuớ̛ng về hưu, Bi đừng s, Nhng đứa trẻ trong suơ̛ng, Cu li không bao gikhóc, Tôi thấy hoa vàng trên cỏ xanh, Mưa trên cánh buớ̛m, Tro tàn rc r, Hãy thc tỉnh và sn sàng, Mây nhưng không mưa, Đâu đó bên bnh vin, Nhng con voi bên vệ đường, Song Lang cùng các phim mi sản xuất, đang là hin tuợ̛ng văn hoá - xã hi Vit Nam như Mưa đỏ, Tchiến trên không - lần đầu tiên công chiếu tại châu Âu.

Từ khóa:

Điện ảnh Việt Nam Pháp Tuần lễ điện ảnh Việt Nam việt nam

