Khai mạc tuần lễ “Điện ảnh Việt Nam - Hành trình ánh sáng” tại Paris (Pháp)

Chủ Nhật, 07/12/2025
Gia Huy
07/12/2025, 11:01
Sự kiện này đánh dấu một cột mốc quan trọng của điện ảnh Việt Nam trong trên thị trường quốc tế, đồng thời nhận được sự đánh giá rất cao từ công chúng và giới truyền thông Pháp...
Ngày 5/12, tại Paris, Lễ khai mạc Tuần lễ “Điện ảnh Việt Nam - Hành trình Ánh sáng” (Vietnam Cinéma - Itinéraire de Lumière) đã diễn tại Le Grand Rex – rạp chiếu phim lớn nhất châu Âu và là biểu tượng văn hóa của thủ đô nước Pháp.
Sự kiện được đồng tổ chức bởi Hiệp hội Xúc tiến phát triển Điện ảnh Việt Nam (VFDA) và Tổ chức AVSE Global, duớ̛i sự bảo trợ của Đại sứ quán Việt Nam tại Pháp.
Sự kiện thu hút hơn 2.700 khán giả đến từ 23 quốc gia, tạo nên không gian giao lưu văn hóa - nghệ thuật sôi động giữa công chúng Pháp, cộng đồng Việt và những người yêu điện ảnh Việt Nam tại châu Âu. Cùng với đó là sự tham dự của giới nghệ thuật cùng dàn nghệ sĩ tên tuổi của Việt Nam, Pháp và quốc tế.
Phát biểu tại buổi lễ, ông Đinh Toàn Thắng, Đại sứ Việt Nam tại Pháp, nhấn mạnh Tuần lễ điện ảnh Việt Nam tại Paris là một sự kiện rất lớn, rất quan trọng và ý nghĩa về văn hoá Việt Nam, về nghệ thuật Việt Nam, về điện ảnh Việt Nam, được công chúng Pháp cũng như dư luận Pháp đánh giá rất cao.
“Chúng tôi hy vọng rằng đây sẽ là một dấu ấn không thể quên trên con đường điện ảnh Việt Nam cũng như giao lưu Việt Pháp về điện ảnh và văn hoá nghệ thuật nói chung”, Đại sứ bày tỏ.
Tương tự, TS. Ngô Phương Lan cho biết đây là lần đầu tiên một sự kiện điện ảnh Việt Nam lớn như này được tổ chức tại Thủ đô ánh sáng Paris, đúng vào năm Việt Nam kỷ niệm 50 năm thống nhất đất nước và 80 năm Quốc khánh Nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam Việt Nam, và cũng đúng vào tháng 12, khi thế giới nhớ về 130 năm ngày anh em nhà Lumière khai sinh ra điện ảnh – môn nghệ thuật đã góp phần thay đổi lịch sử nhân loại, làm phong phú thế giới nội tâm và cuộc sống.
“Tôi tin là sự kiện Tuần Điện ảnh Việt Nam tại Paris sẽ đem đến cho quý vị những trải nghiệm đầy ấn tượng, đa dạng và sâu sắc với những bộ phim đã góp phần tạo nên “Hành trình Ánh sáng” của điện ảnh Việt Nam trong nửa thế kỷ qua”, TS. Ngô Phương Lan khẳng định.
Tâm điểm của đêm khai mạc là buổi công chiếu tác phẩm điện ảnh “Tử chiến trên không”. Đây là bộ phim được lựa chọn mở màn, đại diện cho dòng phim điện ảnh hành động được đầu tư công phu của điện ảnh Việt Nam đương đại, lấy cảm hứng từ vụ không tặc năm 1978.
Trước giờ chiếu, khán giả cũng đã có dịp tham quan triển lãm ảnh toàn cảnh điện ảnh Việt Nam được trưng bày trang trọng tại sảnh rạp phim, mang đến cái nhìn đa chiều về lịch sử và sự phát triển của nghệ thuật thứ bảy tại mảnh đất hình chữ S. Khán giả quốc tế bày tỏ sự bất ngờ và thích thú với tác phẩm.
“Tôi thực sự ấn tượng. Tôi không hề biết câu chuyện này và rất thích cách các diễn viên thể hiện. Tôi vốn đã yêu mến Kaity Nguyễn và Thái Hoà, và lần này họ tiếp tục làm tôi bất ngờ. Điện ảnh Việt Nam đang phát triển mạnh mẽ và tôi tin rằng nó hoàn toàn có khả năng vượt qua biên giới, tiếp cận khán giả quốc tế”, Đạo diễn – Diễn viên Stéphan Lý Cường chia sẻ.
Ông Jean-Marc Leheurte, Trường đại học Gustave Eiffel, bày tỏ: “Mặc dù chưa có nhiều cơ hội tiếp xúc với điện ảnh Việt Nam. Tuy vậy, Trường đại học Gustave Eiffel vẫn có các môn học về điện ảnh, nên chúng tôi luôn cởi mở với mọi nền điện ảnh chất lượng trên thế giới và tôi nghĩ điện ảnh Việt Nam chắc chắn nằm trong số đó”.
Từ góc nhìn của cộng đồng người Việt tại Pháp, bạn Hoàng Khánh, du học sinh Việt Nam tại Paris, cho biết chương trình thật sự rất hoành tráng, có sự xuất hiện của nhiều nghệ sĩ lớn của Việt Nam. Khi xem Tử chiến trên không, mình cảm thấy tình yêu nước và tự hào dân tộc dâng lên mạnh mẽ. “Mình hy vọng sẽ có thêm nhiều tuần lễ điện ảnh như thế này tại Pháp, để thế giới thấy Việt Nam đang vươn mình đầy mạnh mẽ”.
Ông Augustin Brutus Jay Kumar đến từ Ấn Độ chia sẻ quan điểm đầy sâu sắc về ý nghĩa của việc phim Việt Nam xuất hiện tại châu Âu: “Tôi nghĩ rằng ngày nay điều rất quan trọng là hình ảnh của những quốc gia châu Á, được mang đến châu Âu – bởi chính người Việt Nam, qua những bộ phim Việt Nam – để góp phần củng cố các mối liên kết văn hoá, chính trị, xã hội và kinh tế”.
“Tôi thấy địa điểm này thật sự rất danh giá và ban tổ chức đã làm việc vô cùng chuyên nghiệp. Tôi tin rằng chương trình sẽ là một thành công lớn, và tôi xin gửi lời chúc tốt đẹp nhất đến các bạn”, ông Kumar nói thêm.
Tuần lễ “Điện ảnh Việt Nam - Hành trình Ánh sáng” sẽ tiếp tục diễn ra đến hết ngày 12/12/2025, dự kiện đón tiếp khoảng 5000 lượt khách với 17 tác phẩm điện ảnh tiêu biểu được trình chiếu là các tác phẩm từng được lựa chọn và đoạt giải tại các liên hoan phim quốc tế lớn như Hawaii, Cannes, Busan, Berlin, Nantes..., cũng như các giải thuở̛ng cao của Việt Nam: Bao giờ cho đến tháng Muờ̛i, Cánh đồng hoang, Chung cư, Tuớ̛ng về hưu, Bi đừng sợ, Những đứa trẻ trong suơ̛ng, Cu li không bao giờ khóc, Tôi thấy hoa vàng trên cỏ xanh, Mưa trên cánh buớ̛m, Tro tàn rực rỡ, Hãy thức tỉnh và sẵn sàng, Mây nhưng không mưa, Đâu đó bên bệnh viện, Những con voi bên vệ đường, Song Lang cùng các phim mới sản xuất, đang là hiện tuợ̛ng văn hoá - xã hội ở Việt Nam như Mưa đỏ, Tử chiến trên không - lần đầu tiên công chiếu tại châu Âu.
