Thứ Hai, 15/12/2025

Menu

Các trang khác

Multimedia

Biểu tượng ảnh Ảnh
Biểu tượng eMagazine eMagazine
Biểu tượng Podcast Podcast
Biểu tượng Infographics Infographics
Biểu tượng Quizz Quizz
Biểu tượng Interactive Interactive

Liên hệ

Biểu tượng tòa soạn Tòa soạn
Biểu tượng quảng cáo Quảng cáo

Theo dõi VnEconomy trên

Chuyên mục

Chuyên mục

Kinh tế xanh

Chuyên mục

Tiêu điểm

Chuyên mục

Tài chính

Chuyên mục

Chứng khoán

Chuyên mục

Kinh tế số

Chuyên mục

Hạ tầng

Chuyên mục

Bất động sản

Chuyên mục

Thị trường

Chuyên mục

Thế giới

Chuyên mục

Doanh nghiệp

Chuyên mục

Ấn phẩm

Chuyên mục

Multimedia

Chuyên mục

Đầu tư

Chuyên mục

Tiêu & Dùng

Chuyên mục

Công nghệ & Startup

Chuyên mục

Dân sinh

Menu Menu
Multimedia Multimedia
VnE TV VnE TV
Shorts Shorts
Điểm tin Điểm tin
Trang chủ Doanh nghiệp niêm yết

GELEX đăng ký bán 2,74% vốn tại GEX

Hà Anh

15/12/2025, 07:36

GELEX đăng ký bán 10 triệu cổ phiếu GEE, chiếm 2,74% vốn điều lệ tại GEX, giao dịch dự kiến thực hiện từ ngày 17/12/2025 đến 15/01/2026, thông qua phương thức khớp lệnh và/hoặc thỏa thuận.

Sơ đồ giá cổ phiếu GEE trên TradingView.
Sơ đồ giá cổ phiếu GEE trên TradingView.

Công ty Cổ phần Tập đoàn GELEX (mã GEX-HOSE) thông báo giao dịch của người có liên quan của người nội bộ CTCP Điện lực Gelex (mã GEE-HOSE).

Theo đó, GELEX đăng ký bán 10 triệu cổ phiếu GEE, chiếm 2,74% vốn điều lệ tại GEX, giao dịch dự kiến thực hiện từ ngày 17/12/2025 đến 15/01/2026, thông qua phương thức khớp lệnh và/hoặc thỏa thuận.

Hiện GELEX đang là cổ đông lớn tại GELEX Electric với tỷ lệ sở hữu 78,69% vốn điều lệ, tương ứng 287.994.720 cổ phiếu trên tổng số 365.999.956 cổ phiếu đang niêm yết. 

Nếu thành công, GELEX sẽ giảm số lượng cổ phiếu nắm giữ xuống còn 277.994.720 cổ phiếu, chiếm 75,95% tại GEX.

Mục đích của việc giao dịch trên là nhằm cơ cấu danh mục đầu tư, tạo nguồn vốn dài hạn cho hoạt động chiến lược nhưng vẫn đảm bảo tỷ lệ lợi ích và biểu quyết chi phối trên 75% tại GEX.

Được biết GEX lên sàn HOSE vào ngày 14/8/2024 với giá 37.150 đồng/cổ phiếu. GELEX Electric là một trong hai sub-holding của Tập đoàn GELEX, sở hữu 09 công ty con sản xuất và cung cấp bộ sản phẩm đầy đủ trong chuỗi giá trị ngành điện, từ truyền tải đến phân phối và dân dụng. Trong đó, nhiều thương hiệu có tên tuổi và chiếm thị phần lớn ở Việt Nam như: dây cáp điện CADIVI, máy biến áp THIBIDI, thiết bị đo điện EMIC, dây đồng CFT…

Kết thúc quý 9 tháng đầu năm 2925, GEE ghi nhận tổng doanh thu đạt 18.235 tỷ đồng, tăng 25% so với cùng kỳ 2024 (14.649 tỷ); Lợi nhuận trước thuế đạt 3.532 tỷ đồng, tăng 162% so với cùng kỳ (1.350 tỷ đồng); lợi nhuận sau thuế đạt gần 2.845 tỷ đồng (cùng kỳ lãi 1.068 tỷ đồng).

Như vậy, công ty đã thực hiện 76,6% kế hoạch doanh thu và đã về đích mục tiêu lợi nhuận trước thuế cả năm (hoàn thành 101% kế hoạch).

Trên thị trường chứng khoán, chốt phiên ngày 12/12/2025, giá cổ phiếu GEE giảm 5,76% về 180.000 đồng/cổ phiếu. Tạm tính theo mức giá này, GELEX dự kiến thu về khoảng 1.800 tỷ đồng.

Lần 2, FTS tiếp tục thoái vốn tại May Sông Hồng

07:52, 15/08/2025

Tổng Công ty Sông Đà lên kế hoạch thoái vốn tại Sông Đà 11 với giá cao gần 4 lần thị giá

09:34, 30/07/2025

CC1 thoái vốn thành công 23,77% tại CDC

19:51, 28/07/2025

Từ khóa:

chi phối chứng khoán cơ cấu danh mục GEE GEX thoái vốn

Đọc thêm

SHS dự kiến chào bán 5.000 tỷ đồng trái phiếu ra công chúng năm 2026

SHS dự kiến chào bán 5.000 tỷ đồng trái phiếu ra công chúng năm 2026

Trái phiếu được chào bán thành 2 đợt. Đợt 1 gồm 25 triệu trái phiếu mã SHS2Y202501, giá trị phát hành tối đa 2.500 tỷ đồng, dự kiến chào bán trong quý 1 và quý 2/2026.

MCH sẽ lên sàn HOSE vào ngày 25/12 tới

Cổ phiếu MCH sẽ giao dịch phiên cuối cùng trên UPCoM ngày 17/12 và chuyển sang sàn HOSE ngày 25/12/2025.

DIG không bán hết lượng cổ phiếu DC4 đã đăng ký

Kết thúc thời gian giao dịch trên, DIC Corp đã bán ra gần 2,17 triệu cổ phiếu DC4 trên tổng số 2,3 triệu cổ phiếu đăng ký bán, chiếm 94,2%.

PVN đấu giá thành công 23,21% vốn tại PET

Phiên đấu giá ngày 11/12 do HOSE tổ chức đã thu hút 6 nhà đầu tư cá nhân trong nước, tất cả trúng giá tại mức khởi điểm 36.500 đồng/cổ phiếu.

Kỳ vọng giá bán thép sẽ phục hồi trong năm tới

Kỳ vọng giá bán thép sẽ phục hồi trong năm tới

Điều này dựa trên kỳ vọng về nhu cầu nội địa vẫn tiếp tục đi lên nhờ đầu tư công và thị trường xây dựng dân dụng phục hồi; gia tăng sản lượng từ nhà máy công suất mới giúp tối ưu chi phí và cải thiện giá bán nhờ cơ cấu sản phẩm tốt hơn.

Dòng sự kiện

Giá vàng trong nước và thế giới

Giá vàng trong nước và thế giới

VnEconomy cập nhật giá vàng trong nước & thế giới hôm nay: SJC, 9999, giá vàng USD/oz, biến động giá vàng tăng, giảm - phân tích, dự báo & dữ liệu lịch sử.

Bài viết mới nhất

Bài viết mới nhất

Diễn đàn Kinh tế mới Việt Nam 2025

Diễn đàn Kinh tế mới Việt Nam 2025

Sáng kiến Diễn đàn thường niên Kinh tế mới Việt Nam (VNEF) đã được khởi xướng và tổ chức thành công từ năm 2023. VNEF 2025 (lần thứ 3) có chủ đề: "Sức bật kinh tế Việt Nam: từ nội lực tới chuỗi giá trị toàn cầu".

Bài viết mới nhất

VnEconomy Interactive

VnEconomy Interactive

Interactive là một sản phẩm báo chí mới của VnEconomy vừa được ra mắt bạn đọc từ đầu tháng 3/2023 đã gây ấn tượng mạnh với độc giả bởi sự mới lạ, độc đáo. Đây cũng là sản phẩm độc quyền chỉ có trên VnEconomy.

Bài viết mới nhất

Trợ lý thông tin kinh tế Askonomy - Asko Platform

Trợ lý thông tin kinh tế Askonomy - Asko Platform

Trong kỷ nguyên trí tuệ nhân tạo, đặc biệt là generative AI, phát triển mạnh mẽ, Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy đã tiên phong ứng dụng công nghê để mang đến trải nghiệm thông tin đột phá với chatbot AI Askonomy...

Bài viết mới nhất

Multimedia

Multimedia
AI và đột phá công nghệ trong quản lý tài sản

eMagazine

AI và đột phá công nghệ trong quản lý tài sản

Ban hành Luật Trí tuệ nhân tạo: Để AI phát triển song hành với trách nhiệm bảo vệ người dùng

eMagazine

Ban hành Luật Trí tuệ nhân tạo: Để AI phát triển song hành với trách nhiệm bảo vệ người dùng

Nguồn vốn nhà nước phải là đòn bẩy dẫn dắt nền kinh tế

eMagazine

Nguồn vốn nhà nước phải là đòn bẩy dẫn dắt nền kinh tế

Đọc nhiều nhất

Đọc nhiều nhất
1

Huế “bật đèn xanh” cho dự án khu công nghiệp hơn 3.000 tỷ đồng

Đầu tư

2

Huế thúc đẩy hợp tác quốc tế trong phát triển hạ tầng đô thị

Đầu tư

3

Hoàn thiện Nghị định xử lý vướng mắc dự án BOT giao thông, trình Thủ tướng trước 13/12

Đầu tư

4

Tết Dương lịch 2026, người lao động được nghỉ 1 ngày

Dân sinh

5

Hơn 40 phiên kết nối chuyên sâu tại Chương trình VietLeap AI Accelerator

Đầu tư

Asko AI Platform

Askonomy AI

...

icon

Thuế đối ứng của Mỹ có ảnh hướng thế nào đến chứng khoán?

Chính sách thuế quan mới của Mỹ, đặc biệt với mức thuế đối ứng 20% áp dụng từ ngày 7/8/2025 (giảm từ 46% sau đàm phán), có tác động đáng kể đến kinh tế Việt Nam do sự phụ thuộc lớn vào xuất khẩu sang Mỹ (chiếm ~30% kim ngạch xuất khẩu). Dưới đây là phân tích ngắn gọn về các ảnh hưởng chính:

VnEconomy