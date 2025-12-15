GELEX đăng ký bán 2,74% vốn tại GEX

Giá vàng trong nước và thế giới
Thứ Hai, 15/12/2025
GELEX đăng ký bán 10 triệu cổ phiếu GEE, chiếm 2,74% vốn điều lệ tại GEX, giao dịch dự kiến thực hiện từ ngày 17/12/2025 đến 15/01/2026, thông qua phương thức khớp lệnh và/hoặc thỏa thuận.
Công ty Cổ phần Tập đoàn GELEX (mã GEX-HOSE) thông báo giao dịch của người có liên quan của người nội bộ CTCP Điện lực Gelex (mã GEE-HOSE).
Theo đó, GELEX đăng ký bán 10 triệu cổ phiếu GEE, chiếm 2,74% vốn điều lệ tại GEX, giao dịch dự kiến thực hiện từ ngày 17/12/2025 đến 15/01/2026, thông qua phương thức khớp lệnh và/hoặc thỏa thuận.
Hiện GELEX đang là cổ đông lớn tại GELEX Electric với tỷ lệ sở hữu 78,69% vốn điều lệ, tương ứng 287.994.720 cổ phiếu trên tổng số 365.999.956 cổ phiếu đang niêm yết.
Nếu thành công, GELEX sẽ giảm số lượng cổ phiếu nắm giữ xuống còn 277.994.720 cổ phiếu, chiếm 75,95% tại GEX.
Mục đích của việc giao dịch trên là nhằm cơ cấu danh mục đầu tư, tạo nguồn vốn dài hạn cho hoạt động chiến lược nhưng vẫn đảm bảo tỷ lệ lợi ích và biểu quyết chi phối trên 75% tại GEX.
Được biết GEX lên sàn HOSE vào ngày 14/8/2024 với giá 37.150 đồng/cổ phiếu. GELEX Electric là một trong hai sub-holding của Tập đoàn GELEX, sở hữu 09 công ty con sản xuất và cung cấp bộ sản phẩm đầy đủ trong chuỗi giá trị ngành điện, từ truyền tải đến phân phối và dân dụng. Trong đó, nhiều thương hiệu có tên tuổi và chiếm thị phần lớn ở Việt Nam như: dây cáp điện CADIVI, máy biến áp THIBIDI, thiết bị đo điện EMIC, dây đồng CFT…
Kết thúc quý 9 tháng đầu năm 2925, GEE ghi nhận tổng doanh thu đạt 18.235 tỷ đồng, tăng 25% so với cùng kỳ 2024 (14.649 tỷ); Lợi nhuận trước thuế đạt 3.532 tỷ đồng, tăng 162% so với cùng kỳ (1.350 tỷ đồng); lợi nhuận sau thuế đạt gần 2.845 tỷ đồng (cùng kỳ lãi 1.068 tỷ đồng).
Như vậy, công ty đã thực hiện 76,6% kế hoạch doanh thu và đã về đích mục tiêu lợi nhuận trước thuế cả năm (hoàn thành 101% kế hoạch).
Trên thị trường chứng khoán, chốt phiên ngày 12/12/2025, giá cổ phiếu GEE giảm 5,76% về 180.000 đồng/cổ phiếu. Tạm tính theo mức giá này, GELEX dự kiến thu về khoảng 1.800 tỷ đồng.
