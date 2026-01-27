Gen Z đang thay đổi thị trường tiêu dùng

Mặc dù các chương trình khuyến mãi, giảm giá có thể tạo ra những đợt tăng đột biến ngắn hạn về doanh số từ nhóm khách hàng trẻ, nhưng cũng không đáp ứng được những mục tiêu mà các thương hiệu cần nhất: tương tác thường xuyên, lòng trung thành và lợi nhuận bền vững...

Thế hệ Gen Z, sinh ra từ 1997 đến 2012, đang dần trở thành lực lượng chủ đạo trong thị trường tiêu dùng toàn cầu. Với dự báo chi tiêu toàn cầu của họ sẽ đạt hơn 12 nghìn tỷ USD vào năm 2030, Gen Z không chỉ là nhóm tiêu dùng lớn nhất mà còn có tốc độ tăng trưởng chi tiêu nhanh nhất trong lịch sử. Chi tiêu bình quân đầu người của Gen Z tăng hơn 4% mỗi năm, gấp đôi thế hệ trước, theo NielsenIQ.

Sức ảnh hưởng của Gen Z không chỉ dừng lại ở ví tiền cá nhân mà còn lan rộng đến chi tiêu của cả gia đình. Các hộ gia đình có thành viên Gen Z thường chi nhiều hơn cho các sản phẩm combo, thực phẩm tiện lợi và bao bì đa dạng. Thế hệ này dẫn dắt hành vi tiêu dùng mới, nơi công nghệ và cảm xúc đan xen. Bà Lauren Fernandes từ NielsenIQ nhấn mạnh rằng các thương hiệu cần kết nối cảm xúc với Gen Z để nắm bắt sức mua khổng lồ của họ.

Tuy nhiên, Gen Z đang đối mặt với khó khăn trong việc tìm kiếm việc làm, với tỷ lệ thất nghiệp tăng hơn 9% theo năm. Họ không còn hứng thú với các influencer hay mã giảm giá mà tìm kiếm sự chân thực và trải nghiệm có chiều sâu. Khảo sát của Queue-it cho thấy 90% người mua sắm Gen Z sẵn sàng trả nhiều tiền hơn cho thương hiệu mà họ tin tưởng.

Sức ảnh hưởng của Gen Z không chỉ dừng lại ở ví tiền cá nhân mà còn lan rộng đến chi tiêu của cả gia đình

Gen Z coi trọng các giá trị như tính bền vững, quà tặng kèm và trải nghiệm độc đáo. Thị trường tiêu dùng không còn là cuộc đua về giá rẻ nhất mà là cuộc đua về trải nghiệm đáng nhớ nhất. Các doanh nghiệp có thể cân nhắc các gói trải nghiệm thay cho khuyến mại giá thuần túy. Ví dụ, Samsung tại Vivid Sydney 2025 đã tạo không gian Drawing Assist cho phép người tham dự vẽ và trình chiếu ý tưởng của họ. L’Oréal Paris cũng ra mắt mô hình Experiential Pop-up Retail tại London, thu hút hàng triệu lượt tiếp cận trên mạng xã hội.

Gen Z cũng đang cải tiến thế giới xa xỉ. Thương hiệu thời trang Paynter của Anh quốc hoạt động theo mô hình đặt làm, không tồn kho, không lãng phí. Mỗi sản phẩm đều có câu chuyện riêng, minh chứng cho việc kết nối mạnh mẽ với thế hệ coi trọng giá trị.

Tại châu Á – Thái Bình Dương, 80% người tiêu dùng kỳ vọng thương hiệu mang lại trải nghiệm thay đổi cuộc sống. Ông Lê Trí Thông từ PNJ cho rằng Gen Z hướng tới những câu chuyện về giá trị vô hình và lối sống.

Người tiêu dùng Gen Z cũng có xu hướng ủng hộ sản phẩm nội địa. 8 trong 10 người tiêu dùng Gen Z sẵn sàng ủng hộ các thương hiệu nội địa và sản phẩm mang bản sắc văn hóa Việt. Họ quan tâm đến sản phẩm giúp cuộc sống thuận tiện hơn và phát triển bền vững. Theo ông Tony Auvray từ NielsenIQ, sức mạnh thương hiệu cần được xây dựng dựa trên nhận diện, hình ảnh và sự gắn bó với thương hiệu.

Nội dung đầy đủ bài viết được đăng tải trên Tạp chí Kinh tế Việt Nam số 04-2026 phát hành ngày 26/01/2026. Kính mời Quý độc giả tìm đọc tại đây:

https://premium.vneconomy.vn/dat-mua/an-pham/tap-chi-kinh-te-viet-nam-so-4-2026.html