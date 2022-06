GEX điều chỉnh ngày trả cổ tức 5% năm 2021 sang 18/7 tới

Công ty Cổ phần Tập đoàn GELEX (mã GEX-HOSE) thông báo Nghị quyết HĐQT về việc điều chỉnh thời gian chốt danh sách cổ đông trả cổ tức năm 2021.

Theo đó, GEX thông báo điều chỉnh ngày chốt danh sách cổ đông hưởng cổ tức năm 2021 là ngày 14/7 thay vì ngày 9/6 như đã công bố và thời gian dự kiến chi trả cổ tức là 18/7 với mức chi trả cổ tức là 5%/cổ phiếu (1 cổ phiếu được nhận 500 đồng). Như vậy, với 851.495.793 cổ phiếu đang lưu hành, GEX sẽ chi gần 426 tỷ trả cổ tức năm 2021.

Mới đây, ông Nguyễn Văn Tuấn - thành viên HĐQT, Tổng giám đốc đã mua thành công 10 triệu cổ phiếu GEX như đã đăng ký theo phương thức khớp lệnh từ ngày 4/5 đến ngày 24/5.

Sau giao dịch, ông Tuấn nâng tỷ lệ sở hữu từ hơn 192 triệu cổ phiếu, chiếm 22,58% lên hơn 202 triệu cổ phiếu, chiếm 23,75% và nâng số lượng nắm giữ của người thực hiện giao dịch và người có liên quan lên hơn 341,7 triệu cổ phiếu, chiếm 40,13% tổng số cổ phiếu đang lưu hành.

Được biết, Đại hội đồng cổ đông đã thông qua kế hoạch năm 2022 với doanh thu 36 nghìn tỷ đồng (+26% YoY) và lợi nhuận trước thuế đạt 2,618 tỷ đồng (+27% YoY) và thông qua tỷ lệ cổ tức 5% tiền mặt cho năm 2021 và có thể chia cổ tức 15% tiền mặt cho năm 2022.

Bên cạnh đó, GEX có kế hoạch chuyển niêm yết CTCP Thiết bị Điện Gelex (GEE) từ UpCoM sang HSX vào quý 4/2022. Theo tài liệu ĐHCĐ năm 2022 của GEE, GEE có kế hoạch năm 2022 với doanh thu 19 nghìn tỷ đồng (+2,1% YoY), lợi nhuận trước thuế là 2 nghìn tỷ đồng (+145%) YoY) và cổ tức 40%. GEE sẽ tăng thêm 10% vốn cổ phần trong năm 2022.

Đồng thời, GEX cũng có kế hoạch IPO CTCP Hạ tầng Gelex. Tuy nhiên, GEX vẫn chưa chia sẻ cấu trúc IPO, tỷ lệ chào bán cổ phiếu ra công chúng. Công ty này có vốn cổ phần là 7,9 nghìn tỷ đồng. Tài sản của Hạ tầng Gelex bao gồm 50,21% cổ phần tại VGC, 99% cổ phần tại nhà máy điện gió Hướng Phùng và 62,5% cổ phần tại CTCP Nước Sông Đà. Kế hoạch kinh doanh năm 2022 của VGC bao gồm doanh thu 15 nghìn tỷ đồng (+34% YoY) và lợi nhuận trước thuế là 1,7 nghìn tỷ đồng (+10% YoY). GEX sẽ niêm yết Hạ tầng Gelex trên sàn UpCoM. Công ty cũng có kế hoạch thoái vốn mảng kinh doanh gạch thuộc mảng vật liệu xây dựng của VGC do khả năng sinh lời thấp.

Năm 2022, GEX tiếp tục đầu tư lớn trong năm 2022 và GEX dự kiến chi khoảng 11,4 nghìn tỷ đồng vào mảng thiết bị điện - 528 tỷ đồng; Mảng điện nước - 4,6 nghìn tỷ đồng; VGC - 4,7 nghìn tỷ đồng và Khách sạn Trần Nguyên Hãn – 1,542 tỷ đồng.

Liên quan đến dư nợ vay 22 nghìn tỷ đồng tính đến cuối năm 2021, tăng gần gấp đôi so với cuối năm 2020, HĐQT GEX cho biết nguyên nhân chủ yếu là do hợp nhất VGC và vay nợ mới cho dự án điện gió 140 MW/năm vốn được hưởng mức giá ưu đãi là 8,5 cent. Tuy nhiên, tỷ lệ nợ ròng giảm xuống dưới 1 lần là an toàn và hợp lý. GEX cho rằng các thủ tục M&A của công ty cho đến nay tuân thủ tất cả các quy định và quy tắc.