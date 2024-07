Ghi dấu với loạt sản phẩm bàn giao trong nửa đầu tháng 6, Hà An khẳng định năng lực phát triển vượt trội

CHUỖI SẢN PHẨM OPAL - THƯƠNG HIỆU UY TÍN TẠI KHU ĐÔNG TP.HCM

Theo đại diện chủ đầu tư Hà An, trong nửa đầu năm 2024, Hà An và Nhà phát triển dự án Tập đoàn Đất Xanh đã hoàn tất bàn giao hơn 1.450 căn hộ đến tay khách hàng, qua đó, mang lại tổ ấm an cư, hiện đại đến hơn 3.500 cư dân tại khu căn hộ.

Cư dân tại đây cũng chuẩn bị đón “tin vui” khi dự kiến, chủ đầu tư sẽ bắt đầu bàn giao giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (GCN QSDĐ), quyền sở hữu tài sản và nhà ở gắn liền với đất (sổ hồng) cho khách hàng từ quý 4/2024. Với thông tin này, Hà An tiếp tục trở thành một trong số vài chủ đầu tư hiếm hoi giao nhà đúng tiến độ và giao sổ hồng chỉ sau khoảng 12 tháng kể từ khi khách hàng nhận bàn giao.

Đây cũng là một trong những ưu điểm “đắt giá” minh chứng cho năng lực, uy tín của chủ đầu tư Hà An và Tập đoàn Đất Xanh. Trước đó, toàn bộ cư dân Khu căn hộ Opal Boulevard (trên trục đại lộ Phạm Văn Đồng) cũng đã nhận giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, sổ hồng trong khoảng thời gian tương tự, được giới chuyên môn đánh giá là một trong những dự án hoàn thành sớm nhất việc cấp sổ cho cư dân.

Là sản phẩm thứ 4 thuộc chuỗi thương hiệu Opal, dự án Opal Skyline bao gồm 2 tháp cao 36 tầng với hơn 1.500 sản phẩm được phát triển với mục tiêu phục vụ đa dạng nhu cầu an cư của các gia đình trẻ, giúp kết nối cộng đồng cư dân năng động, văn minh, hiện đại tại khu vực thành phố mới Thuận An.

Diện tích các căn hộ tại đây được thiết kế phù hợp đa dạng nhu cầu cho nhiều nhóm khách hàng khác nhau.

Với tổ hợp đa dạng tiện ích nội khu như hồ bơi vô cực, sân vườn Opal, khu sân chơi trẻ em, phòng tập thể thao trên cao,… Opal Skyline đã hiện thực hóa ước mơ về một không gian sống trong lành, thoáng đãng và tràn đầy cảm hứng cho nhiều thế hệ gia đình. Được thiết kế thông minh nhằm tối ưu hóa diện tích và công năng sử dụng, căn hộ tại đây có nhiều diện tích linh hoạt, từ 40m2 đến 80m2, đáp ứng tối đa nhu cầu của từng đối tượng khách hàng.

ĐẨY MẠNH TIẾN ĐỘ XÂY DỰNG TẠI KHU ĐÔ THỊ GEM SKY WORLD, BÀN GIAO GIẤY CHỨNG NHẬN QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT ĐẾN KHÁCH HÀNG

Từ giữa tháng 1/2024, Chủ đầu tư Công ty Hà An đã chính thức bàn giao giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho các khách hàng đang sở hữu sản phẩm tại Khu đô thị Gem Sky World. Đây là căn cứ pháp lý chứng minh sở hữu hợp pháp của các cư dân đối với tài sản, đồng thời đảm bảo thuận lợi cho khách hàng trong quá trình giao dịch, chuyển nhượng tài sản.

Khách hàng Gem Sky World tham dự lễ bàn giao giấy chứng nhận quyền sử dụng đất.

Theo đại diện chủ đầu tư Hà An, đến hiện tại, đã có gần 900 giấy chứng nhận quyền sử dụng đất được bàn giao cho khách hàng theo nhiều đợt. Hiện nay, chủ đầu tư đang tiếp tục hoàn tất thủ tục sang tên cho những khách hàng đã ký hợp đồng chuyển nhượng và bổ sung đầy đủ hồ sơ cá nhân. Kế hoạch dự kiến, khoảng 500 giấy chứng nhận sẽ tiếp tục được bàn giao từ nay đến cuối năm, nâng tổng số giấy chứng bàn giao dự kiến trong năm 2024 khoảng 1400.

Đồng thời, Hà An đã bàn giao hơn 1.500 sản phẩm đất nền đến khách hàng. Từ quý 3/2024, chủ đầu tư sẽ bắt đầu bàn giao nhà cho khách hàng, dự kiến trong năm 2024 sẽ bàn giao trên 120 căn.

Tọa lạc tại xã Long Đức, Long Thành, Đồng Nai, cách sân bay quốc tế Long Thành chỉ 5 phút, khu đô thị Gem Sky World được chủ đầu tư xác định là dự án trọng điểm khi sở hữu những ưu thế mang tính chiến lược về vị trí, quy hoạch, thiết kế,… Chính vì vậy, cùng với chủ đầu tư, đơn vị phát triển dự án Tập đoàn Đất Xanh đã tập trung mọi nguồn lực để xây dựng dự án, đảm bảo chất lượng sản phẩm ngay từ những ngày đầu triển khai.

Hiện nay, khu đô thị thương mại giải trí Gem Sky World đã hoàn thành và chuẩn bị đưa vào sử dụng những hạng mục công trình hạ tầng xã hội cuối cùng như trường mầm non Garnet, trường mầm non Emerald, khu y tế, khu mua sắm. Bên cạnh đó, toàn bộ hạ tầng kỹ thuật như đường giao thông, hệ thống cấp thoát nước, đèn chiếu sáng, điện nhẹ, trạm xử lý nước thải,… đã được nghiệm thu.

Một trong những điểm cộng làm gia tăng giá trị của dự án Gem Sky World chính là được quy hoạch theo mô hình bàn cờ - tiêu chuẩn vàng trong phát triển đô thị bền vững tại nhiều quốc gia trên thế giới như Singapore, Nhật Bản, Mỹ, Anh, Pháp… với hệ thống giao thông kết nối liền mạch, liên thông và đồng bộ. Sở hữu ưu thế nổi trội về cảnh quan, hạ tầng, thiết kế, khu đô thị Gem Sky World được đánh giá đáp ứng đa dạng nhu cầu của các cư dân cũng như lực lượng chuyên gia, lao động, khách du lịch trong tương lai, xa hơn là đón đầu sự phát triển của thành phố sân bay Long Thành sắp tới.