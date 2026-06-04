VN-Index nỗ lực cân bằng trên vùng hỗ trợ quan trọng 1800 – 1810 điểm

VnEconomy giới thiệu nhận định và khuyến nghị đầu tư của một số công ty chứng khoán về diễn biến thị trường ngày 4/6/2026

Kết phiên 3/6, VN-Index giảm 7,46 điểm, tương đương 0,41% xuống mốc 1.819,01 điểm. Ngược chiều, Hnx-Index tăng 2,69 điểm, tương đương 0,85% lên 314,79 điểm.

VN-Index có thể sẽ tiếp tục kiểm định lại vùng hỗ trợ 1800-1810 điểm để tạo nền tích lũy trước khi có các diễn biến tích cực hơn trong thời gian tới

(Công ty Cổ phần Chứng khoán Bảo Việt – BVSC)

“VN-Index cho phản ứng hồi phục trở lại sau khi kiểm định vùng hỗ trợ hội tụ của đường trung bình động 50 và 100 phiên, tương ứng vùng 1800-1810 điểm. Diễn biến này cho thấy dòng tiền bắt đáy bắt đầu hoạt động khi VN-Index lui về các vùng hỗ trợ quan trọng. Trong phiên tới, chỉ số có thể sẽ tiếp tục kiểm định lại vùng hỗ trợ 1800-1810 điểm để tạo nền tích lũy trước khi có các diễn biến tích cực hơn trong thời gian tới.

Nhà đầu tư tiếp tục duy trì tỷ trọng an toàn với lượng tiền mặt tối thiểu chiếm 50% tài khoản. Tập trung bảo toàn thành quả và hạn chế rủi ro cho các vị thế đang nắm giữ bằng các lệnh chặn lãi (trailing stop)”.

Trong những phiên tới, VN-Index có thể tiếp tục kiểm tra SMA20

(Công ty Cổ phần Chứng khoán Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam - BSC)

"VN-Index giảm ngay khi mở cửa. Sau khi lùi về ngưỡng 1800, lực cầu bắt đáy tại đây giúp chỉ số thu hẹp đà giảm và kết phiên tại mốc 1819,01 điểm, giảm hơn 7 điểm so với hôm qua. Độ rộng thị trường nghiêng về phía tích cực với 14/18 ngành tăng điểm, trong đó ngành Công nghệ thông tin dẫn đầu đà tăng. Ở chiều ngược lại, cổ phiếu Vin kéo ngành Bất động sản nói riêng và VN-Index nói chung giảm. Về giao dịch của khối ngoại, hôm nay khối này bán ròng trên sàn HSX và mua ròng trên hai sàn HNX và UPCOM. Tâm lý giằng co nhìn chung vẫn đang chi phối thị trường. Trong những phiên tới, VN-Index có thể tiếp tục kiểm tra SMA20.”.

Ngắn hạn VN-Index đang tích lũy kém tích cực trong biên độ hẹp trên hỗ trợ 1800 điểm

(Công ty Cổ phần Chứng khoán Sài Gòn - Hà Nội - SHS)

"Ngắn hạn VN-Index đang phục hồi ở vùng hỗ trợ tâm lý và vùng giá trung bình 100-120 phiên quanh 1800 điểm. Ngắn hạn VN-Index đang tích lũy kém tích cực trong biên độ hẹp trên hỗ trợ 1800 điểm và kháng cự quanh 1.850 điểm. Dưới ảnh hưởng của nhóm Vin Group, VN-Index vẫn trong xu hướng điều chỉnh sau khi tạo đỉnh trong tháng 5/2026 đến nay. Xu hướng ngắn hạn chỉ cải thiện tốt khi vượt lên các vùng kháng cự với thanh khoản cải thiện.

Thị trường đã cân bằng và phục hồi tương đối tốt khi VN-Index chịu áp lực điều chỉnh về vùng giá 1.800 điểm. Trong báo cáo trước chúng tôi cho rằng đây là vùng giá hợp lý của thị trường hiện nay với áp lực bán ngắn hạn sẽ giảm, thị trường sẽ cân bằng trở lại. Nhiều mã, nhóm mã đang có tín hiệu kỳ vọng tạo vùng đáy ngắn trung hạn sau giai đoạn điều chỉnh, tích lũy. Tuy nhiên vẫn chưa có nhiều cơ hội tăng trưởng vượt trội trong bối cảnh hiện nay và khi dòng tiền vẫn chưa cải thiện tốt. Chúng tôi sẽ cập nhật thị trường, đánh giá cẩn trọng và đề xuất các cơ hội đầu tư tốt nếu có trong báo cáo chiến lược tháng 6 sẽ công bố trong những ngày tới.

Nhà đầu tư duy trì tỉ trọng hợp lý. Mục tiêu đầu tư hướng tới các mã có nền tảng cơ bản tốt, đầu ngành trong các ngành chiến lược, tăng trưởng vượt trội của nền kinh tế".

Thị trường có thể hồi phục trở lại sau khi giữ vững được vùng hỗ trợ 1800 - 1810

(Công ty Cổ phần Chứng khoán Thiên Việt - TVS)

“Chỉ số VN-Index giảm 7,5 điểm (-0,4%), đóng cửa tại mức 1819 điểm. Trong phiên sáng, chỉ số giảm mạnh chạm về quanh vùng 1800 điểm với áp lực bán chủ yếu đến từ 2 cổ phiếu nhóm thuộc nhóm Vingroup là VIC và VHM. Lực cầu tham gia ở vùng giá này ở nhóm các cổ phiếu VN30 sau đó đã giúp chỉ số quay trở lại vùng 1820 điểm.

Chúng tôi cho rằng thị trường có thể hồi phục trở lại sau khi giữ vững được vùng hỗ trợ 1800 - 1810 trong phiên hôm nay với mục tiêu ngắn hạn quanh 1850. Động lực dẫn dắt thị trường sẽ đến từ các nhóm có tính đang có dòng tiền trở lại như Ngân hàng, Chứng khoán và Bất động sản. Trong khi đó, lực bán tại nhóm Vingroup đã giảm bớt khi các cổ phiếu trụ là VIC và VHM đang được mua lại và hồi phục dần vào cuối phiên. Thanh khoản thị trường hôm nay tiếp tục có sự cải thiện so với các phiên gần nhất cho thấy dòng tiền bắt đáy xuất hiện và giúp nâng đỡ chỉ số. Vì vậy, trong trường hợp VN-Index giữ vững được vùng hỗ trợ 1800 - 1810 trong phiên tiếp theo, chúng tôi cho rằng nhà đầu tư có thể giải ngân một phần tài khoản để trading ngắn hạn và tập trung vào các nhóm đang thu hút dòng tiền”.

VN-Index có thể còn nhịp rung lắc về 1780-1790 điểm trước khi tạo đáy và hồi phục mạnh

(Công ty Chứng khoán Yuanta Việt Nam – YSVN)

“Chỉ số VN-Index ghi nhận chuỗi phiên giảm thứ 7 liên tiếp nhưng đà giảm đang chậm dần khi chỉ số về lại MA50 phiên. Mặc dù vậy, với việc đánh mất khu vực hỗ trợ quan trọng quanh 1830 điểm cho nên xu hướng ngắn hạn vẫn còn nhiều khó khăn. Chỉ số có thể biến động quanh vùng giá hiện tại và có thể còn nhịp rung lắc về 1780-1790 điểm trước khi tạo đáy và hồi phục mạnh. Ngoài ra, xu hướng ngắn hạn của VN-Index duy trì ở mức trung tính.

Chiến lược ngắn hạn (dưới 1 tháng): Nhà đầu tư chờ đợi nhịp hồi phục để cơ cấu danh mục theo hướng giảm dần tỷ trọng cổ phiếu với tỷ trọng đề xuất là 40% cp/60% tiền mặt. Đồng thời, nhà đầu tư có thể mua nhẹ khi chỉ số giảm về vùng 1790 điểm”.

Thị trường nhưng vẫn chưa đủ sức mạnh để khiến chỉ số đảo chiều thoát khỏi xu hướng điều chỉnh giảm

(Công ty TNHH Chứng khoán Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam - VCBS)

“VN-Index kết thúc phiên giao dịch giảm nhẹ nhưng tạo nến dạng pinbar cùng với thanh khoản tăng nhẹ, cho thấy lực cầu bắt đáy đã bắt đầu quay trở lại trên thị trường nhưng vẫn chưa đủ sức mạnh để khiến chỉ số đảo chiều thoát khỏi xu hướng điều chỉnh giảm.

Trên khung đồ thị ngày, chỉ báo MACD và RSI tiếp tục hướng xuống, phản ánh xu hướng giảm điểm của chỉ số vẫn đang tiếp diễn. Bên cạnh đó, chỉ báo CMF đang tiếp tục hướng xuống thể hiện cho sự suy yếu trong dòng tiền và cho thấy xu hướng điều chỉnh vẫn chưa có dấu hiệu dừng lại, với vùng hỗ trợ ngắn hạn được quanh 1800 tương đương mốc 0.618 trên thang đo Fibonacci thoái lui.

Trên khung đồ thị giờ, các chỉ báo kỹ thuật cũng đều tiếp tục hướng xuống nhưng chỉ báo RSI đã đi vào vùng quá bán do đó VN-Index được kỳ vọng sẽ có nhịp hồi phục kỹ thuật trong phiên tới. Ngưỡng kháng cự ngắn hạn gần nhất nếu xuất hiện xu hướng hồi phục sẽ là vùng 1840 điểm, tương đương với đường MA20 trên khung đồ thị giờ.

VN-Index vẫn chưa thoát khỏi xu hướng giảm, song phần lớn mức giảm đến từ sắc đỏ của cổ phiếu nhóm Vingroup trong khi các cổ phiếu còn lại trên thị trường đã bắt đầu có tín hiệu phân hóa, với một số cổ phiếu sau nhịp điều chỉnh sâu đã bắt đầu phát đi tín hiệu hồi phục kỹ thuật. Trong bối cảnh này, chúng tôi khuyến nghị nhà đầu tư cần bám sát diễn biến thị trường, giữ thái độ thận trọng đối với các vị thế mua mới và chủ động đưa tỷ lệ đòn bẩy về mức hợp lý, đồng thời ưu tiên tận dụng các nhịp rung lắc trong phiên cho hoạt động giao dịch lướt sóng ngắn hạn với các cổ phiếu đã sẵn có trong danh mục”.

Chỉ số nhiều khả năng sẽ dao động trong biên độ 1810–1840 điểm với +-10 điểm

(Công ty Cổ phần Chứng khoán VietCap - VCSC)

“Về mặt kỹ thuật, VN-Index thu hẹp đà giảm khi tiếp cận MA50 quanh 1.810 điểm. Thanh khoản thấp cho thấy lực bán đã tiết chế, nhưng lực mua vẫn chưa đủ mạnh để xác nhận tín hiệu đảo chiều. Do đó, chỉ số nhiều khả năng sẽ dao động trong biên độ 1810–1840 điểm, với sai số khoảng 10 điểm trong các phiên tới”.

Vẫn giảm điểm nhưng VN-Index nỗ lực cân bằng trên vùng hỗ trợ quan trọng 1800 – 1810

(Công ty Cổ phần Chứng khoán SSI – SSI)

“VN-Index nối dài chuỗi giảm điểm nhưng bước đầu cho thấy nỗ lực cân bằng trên vùng hỗ trợ quan trọng 1800 – 1810. Mặc dù điểm số vẫn chịu áp lực cục bộ của số ít mã vốn hóa lớn, phần còn lại đang được lan tỏa tích cực hơn. Khu vực trên kỳ vọng tiếp tục phát huy vai trò điểm tựa cho quá trình thiết lập vùng cân bằng của chỉ số”.

Nhận định thị trường của các công ty chứng khoán được VnEconomy trích dẫn chỉ có giá trị như một nguồn thông tin tham khảo. Các công ty chứng khoán có thể có những xung đột lợi ích đối với các nhà đầu tư khi đưa ra nhận định.