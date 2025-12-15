Giá bán vàng miếng SJC tăng gần 3 triệu đồng/lượng, đột phá mốc 157 triệu đồng/lượng

Trong ba phiên liên tiếp (12 - 15/12), giá mua, bán vàng miếng SJC ghi nhận tổng mức tăng phổ biến 2,3 triệu đồng/lượng. Cá biệt, một doanh nghiệp tăng tới 2,8 triệu đồng/lượng…

Cập nhật diễn biến thị trường, giá mua, bán vàng miếng SJC tại các đơn vị kinh doanh tiếp tục ghi nhận phiên tăng thứ ba liên tiếp (12 – 15/12) trong sáng hôm nay (15/12).

Mở cửa phiên, Công SJC, DOJI, PNJ, Bảo Tín Minh Châu và Ngọc Thẩm vẫn giữ nguyên giá niêm yết giá vàng miếng ở mức 154,3 triệu – 156,3 triệu đồng/lượng (mua – bán) so với phiên cuối tuần trước (13/12).

Tuy nhiên, trong chưa đầy nửa tiếng mở cửa, các doanh nghiệp trên đều tăng thêm 500 nghìn đồng/lượng mỗi chiều, đặt giá mua vào vàng miếng ở mức 154,8 triệu đồng/lượng và giá vàng miếng bán ra ở mức 156,8 triệu đồng/lượng.

Tính đến 13 giờ ngày 15/12, giá vàng miếng mua vào tại Mi Hồng cao hơn hẳn so với mặt bằng chung. Trong khi đó, giá vàng miếng bán ra tại tất cả các thương hiệu đều niêm yết ở mức phổ biến là 156,8 triệu đồng/lượng; Công ty SJC niêm yết giá vàng miếng bán ra ở mức 157,2 triệu đồng/lượng.

Mức giá niêm yết này được giữ nguyên đến hết phiên sáng. Cập nhật lúc 13 giờ, duy chỉ có Công ty SJC tiếp tục tăng thêm 400 nghìn đồng/lượng mỗi chiều, niêm yết ở mức 155,2 triệu – 157,2 triệu đồng/lượng.

So với giá chốt phiên 13/12, giá mua, bán vàng miếng SJC tại SJC tăng 900 nghìn đồng/lượng. Trong khi đó, giá mua, bán vàng miếng tại 4 thương hiệu còn lại đều tăng 500 nghìn đồng/lượng.

Cùng mức tăng trên, giá vàng miếng bán ra chốt phiên tại Bảo Tín Mạnh Hải, Phú Quý và Mi Hồng đều đặt ở mức 156,8 triệu đồng/lượng. Trong khi đó, giá vàng mua vào tại 3 doanh nghiệp trên niêm yết lần lượt ở mức 154,9 triệu đồng/lượng; 153,8 triệu đồng/lượng và 155,5 triệu đồng/lượng.

Giá giao dịch vàng miếng tại các thương hiệu trong phiên sáng 15/12. Nguồn: VnEconomy tổng hợp từ bảng giá các doanh nghiệp

Trên thị trường vàng nhẫn “4 số 9”, bám sát diễn biến giá vàng miếng SJC, hầu hết các đơn vị kinh doanh cũng điều chỉnh tăng giá mua, có 3 doanh nghiệp giữ nguyên giá giao dịch vàng nhẫn so với giá chốt phiên cuối tuần trước (13/12).

DOJI niêm yết giá mua, bán vàng nhẫn “4 số 9” ở mức 151,5 triệu – 154,5 triệu đồng/lượng trong suốt phiên sáng. So với giá chốt phiên (13/12, giá giao dịch vàng nhẫn tại thương hiệu trên không thay đổi đối với cả hai chiều mua và bán.

Tương tự, sau khi ghi nhận mức tăng 900 nghìn đồng/lượng trong phiên 13/12, mở cửa phiên sáng nay, PNJ giữ xu hướng đi ngang đối với giá mua, bán vàng nhẫn. Chốt phiên sáng, thương hiệu này cũng niêm yết giá mua vào vàng nhẫn ở mức 151,5 triệu đồng/lượng và giá vàng nhẫn bán ra là 154,5 triệu đồng/lượng. So với giá chốt phiên 13/12, giá mua, bán vàng nhẫn không thay đổi.

Tại TP. Hồ Chí Minh, Ngọc Thẩm cũng không ghi nhận bất cứ nhịp điều chỉnh nào trong phiên sáng 15/12.

Mở cửa phiên sáng, thương hiệu này đặt giá mua vào vàng nhẫn ở mức 143 triệu đồng/lượng và giá vàng nhẫn bán ra là 146 triệu đồng/lượng. Chốt phiên sáng, Ngọc Thẩm vẫn duy trì mức giá giao dịch trên.

Đồng thời, đây cũng là thương hiệu ghi nhận giá mua, bán vàng nhẫn “4 số 9” thấp nhất trên thị trường. So với các thương hiệu kinh doanh ở miền Bắc, giá mua, bán vàng nhẫn “4 số 9” tại Ngọc Thẩm thấp hơn khoảng 7 - 8 triệu đồng/lượng mỗi chiều.

Chênh lệch giá vàng trong nước và giá vàng thế giới trong phiên 15/12.

Trong khi đó, mở cửa phiên, Công ty SJC vẫn giữ nguyên giá bán ra nhưng giảm 300 nghìn đồng/lượng đối với chiều mua, giá giao dịch vàng nhẫn “4 số 9” đặt ở mức 150,8 triệu – 153,6 triệu đồng/lượng.

Tuy nhiên, trong chưa đầy 30 phút mở cửa, thương hiệu này tăng 400 nghìn đồng/lượng mỗi chiều, đặt giá giao dịch vàng nhẫn ở mức 151,2 triệu – 154 triệu đồng. Mức giá giao dịch trên được duy trì ổn định đến hết phiên sáng.

Sau khi tăng 200 nghìn đồng/lượng đối với cả hai chiều mua và bán so với giá chốt phiên 13/12, giá giao dịch vàng nhẫn tròn trơn tại Bảo Tín Minh Châu và vàng nhẫn ép vỉ Kim Gia Bảo tại Bảo Tín Mạnh Hải đều niêm yết ở mức 152,5 triệu – 155,5 triệu đồng/lượng trong suốt phiên sáng.

Cùng chung xu hướng, Phú Quý niêm yết giá giao dịch vàng nhẫn “4 số 9” ở mức 151,8 triệu – 154,8 triệu đồng/lượng ngay khi mở cửa phiên sáng. Giá mua, bán vàng nhẫn tại thương hiệu này tăng 300 nghìn đồng/lượng so với giá chốt phiên 13/12. Mức giá này được giữ nguyên đến hết phiên sáng.