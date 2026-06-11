TP. Hồ Chí Minh đang có điều kiện thuận lợi để phát triển hệ sinh thái UAV
Hồng Vinh
11/06/2026, 16:32
Với sự đầu tư đúng đắn và hợp tác chặt chẽ giữa các bên liên quan, hệ sinh thái thiết bị bay không người lái (UAV) tại TP. Hồ Chí Minh sẽ là động lực mạnh mẽ mở ra những cơ hội mới cho tăng trưởng kinh tế, nâng cao hiệu quả quản lý đô thị…
Theo khảo sát của Sở Khoa học và Công nghệ TP. Hồ Chí Minh, có 56 đơn vị trên địa bàn Thành phố đã bày tỏ nhu cầu ứng dụng UAV trong các lĩnh vực như bảo đảm an ninh trật tự, quản lý đất đai, quản lý xây dựng, phòng chống thiên tai, cứu hộ cứu nạn và quan trắc môi trường. Điều này cho thấy UAV không còn là câu chuyện của tương lai mà đã trở thành nhu cầu thực tiễn của hiện tại.
Trong bối cảnh công nghệ ngày càng phát triển, TP. Hồ Chí Minh đang khẳng định vị thế của mình trong việc thúc đẩy hệ sinh thái UAV nhằm khai thác tiềm năng của kinh tế không gian tầm thấp. Sự kiện trình diễn và kết nối công nghệ với chủ đề “Phát triển hệ sinh thái UAV trong kinh tế không gian tầm thấp” do Sở Khoa học và Công nghệ TP. Hồ Chí Minh tổ chức đã mở ra nhiều cơ hội và thách thức mới cho Thành phố.
Phó Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ Thành phố, bà Nguyễn Hoàng Bảo Trân nhấn mạnh rằng TP. Hồ Chí Minh đang có nhiều điều kiện thuận lợi để phát triển hệ sinh thái UAV, từ hạ tầng công nghệ tiên tiến đến sự hiện diện của nhiều doanh nghiệp công nghệ, viện nghiên cứu và trường đại học hàng đầu.
Việc phát triển hệ sinh thái UAV không chỉ dừng lại ở việc tiếp cận công nghệ mới mà còn mở rộng không gian phát triển cho Thành phố. TP. Hồ Chí Minh đang hướng tới việc xây dựng một hệ sinh thái hoàn chỉnh với sự tham gia đồng bộ của các cơ quan quản lý, doanh nghiệp, viện nghiên cứu và các địa phương.
Trong những năm gần đây, công nghệ UAV đã được ứng dụng rộng rãi trong nhiều lĩnh vực tại TP. Hồ Chí Minh như logistics, quản lý đô thị, giám sát hạ tầng và nông nghiệp công nghệ cao. Đặc biệt, tuyến giao hàng bằng UAV vượt biển kết nối Cần Giờ với Vũng Tàu đã được triển khai thành công, mở ra triển vọng ứng dụng công nghệ bay không người lái trong logistics thông minh.
Mặc dù tiềm năng và cơ hội là rất lớn, nhưng việc phát triển hệ sinh thái UAV tại TP. Hồ Chí Minh vẫn đang đối mặt với nhiều thách thức. Hệ sinh thái này vẫn đang trong giai đoạn hình thành, chưa có nhiều mô hình ứng dụng được triển khai đồng bộ trên quy mô lớn. Bên cạnh đó, hạ tầng phục vụ vận hành UAV bao gồm các trung tâm điều hành, hạ tầng cất hạ cánh và quản lý vùng bay cần được đầu tư và hoàn thiện hơn nữa.
Để vượt qua những thách thức này, TP. Hồ Chí Minh cần tiếp tục đầu tư phát triển hệ sinh thái UAV, bao gồm việc đào tạo nguồn nhân lực, phát triển các giải pháp công nghệ nội địa và xây dựng các mô hình dịch vụ phù hợp với điều kiện thực tế. Sự hợp tác giữa các cơ quan quản lý, doanh nghiệp và viện nghiên cứu sẽ là chìa khóa để thúc đẩy chuyển giao công nghệ và phát triển thị trường. Nhờ đó, hệ sinh thái UAV không chỉ là một xu hướng công nghệ mà còn là động lực mới cho sự phát triển bền vững của Thành phố trong tương lai.
Dịp này, Sở Khoa học và Công nghệ
TP. Hồ Chí Minh và Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh An Giang đã ký kết thỏa thuận
hợp tác nhằm góp phần nâng cao hiệu quả vận hành hệ thống Sàn Giao dịch Công
nghệ, thúc đẩy kết nối cung - cầu công nghệ, hỗ trợ doanh nghiệp tiếp cận các
giải pháp đổi mới sáng tạo phục vụ phát triển kinh tế - xã hội tại địa phương.
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