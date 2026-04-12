Giá bộ nhớ hạ nhiệt

Sau khi tăng phi mã tới 20 lần trong vòng 12 tháng, giá của bộ nhớ DDR4 ghi nhận giảm khoảng 5% trên thị trường giao ngay và kênh bán lẻ...

Giá giao ngay RAM DDR4 (16GB) đã giảm khoảng 5% trong tháng qua, xuống còn khoảng 74,10 USD.

Đây là lần giảm giá theo tháng đầu tiên của DDR4 (16GB) kể từ tháng 2/2025, đánh dấu nhịp điều chỉnh hiếm hoi sau chuỗi tăng giá kéo dài, theo DigiTimes. Dù hạ nhiệt, mức giá hiện tại của DDR4 (16GB) vẫn cao gấp hơn 20 lần so với cùng kỳ năm trước.

Ở phân khúc DDR5, giá dòng 16GB cũng giảm tương đương, xuống còn khoảng 37,20 USD. Đáng chú ý, xu hướng giảm giá thể hiện rõ hơn trên các kênh bán lẻ tại Trung Quốc và các nền tảng thương mại điện tử như Amazon, một số dòng RAM DDR5 32GB ghi nhận giảm giá tới 30%.

Tuy nhiên, biến động này chủ yếu diễn ra trên thị trường giao ngay và kênh bán lẻ, trong khi thị trường hợp đồng, nơi các nhà sản xuất PC và đơn vị tích hợp hệ thống thực hiện các giao dịch chính, vẫn chưa ghi nhận điều chỉnh tương ứng.

Theo khảo sát mới nhất của TrendForce, giá hợp đồng DRAM phổ thông trong quý 2/2026 có khả năng tăng mạnh từ 58% - 63% so với quý trước. Đối với NAND Flash, mức tăng dự kiến còn cao hơn, từ 70% đến 75%, sau khi đã tăng kỷ lục 90%–95% trong quý 1 đối với DRAM.

Theo DigiTimes, cả 3 nhà cung cấp lớn cùng các doanh nghiệp sản xuất bộ nhớ Trung Quốc như CXMT và YMTC hiện chưa điều chỉnh giá, trong khi khách hàng vẫn tiếp tục ký kết các hợp đồng cung ứng dài hạn.

Trong khi, trên thực tế, giao dịch giao ngay chỉ chiếm tỷ trọng nhỏ trong tổng lượng bộ nhớ xuất xưởng, do đó biến động ở kênh bán lẻ chỉ có tác động hạn chế đến mặt bằng giá OEM.

Dù vậy, thị trường Trung Quốc đang là khu vực ghi nhận biến động mạnh nhất. Giá DDR5 (32GB) tại đây đã giảm tới 27% chỉ trong một tháng. Trong khi đó, DDR4 dung lượng 8GB và 16GB ghi nhận mức giảm theo tuần lên tới 25%, theo dữ liệu từ China Flash Market.

Theo các đánh giá, có hai yếu tố chính đang thúc đẩy làn sóng điều chỉnh này. Thứ nhất, các nhà phân phối đã tích trữ lượng lớn hàng tồn kho trong giai đoạn đầu của chu kỳ tăng giá, nay buộc phải xả hàng khi các nhà sản xuất module quy mô nhỏ không còn dư địa chuyển chi phí xuống khâu tiêu thụ.

Yếu tố thứ hai đến từ các tiến bộ công nghệ. Cuối tháng 3, Google công bố kỹ thuật nén bộ nhớ TurboQuant. Theo bộ phận nghiên cứu của hãng, công nghệ này có khả năng nén bộ nhớ đệm của các mô hình ngôn ngữ lớn xuống sáu lần mà không làm giảm chất lượng phản hồi.

Thông tin này đã khiến một số nhà đầu cơ đẩy mạnh bán ra, trong bối cảnh lo ngại nhu cầu bộ nhớ phục vụ AI quy mô lớn có thể suy giảm nếu các giải pháp tương tự được triển khai rộng rãi.

Trong khi đó, các dòng sản phẩm cũ như DDR3 và NAND MLC vẫn duy trì xu hướng tăng giá. Khi các nhà sản xuất dần rút khỏi các tiến trình cũ để tập trung nguồn lực cho bộ nhớ phục vụ AI, nguồn cung thu hẹp tiếp tục tạo lực đỡ cho giá trong ngắn hạn.