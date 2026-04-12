Chủ Nhật, 12/04/2026

Menu

Các trang khác

Multimedia

Biểu tượng ảnh Ảnh
Biểu tượng eMagazine eMagazine
Biểu tượng Podcast Podcast
Biểu tượng Infographics Infographics
Biểu tượng Quizz Quizz
Biểu tượng Interactive Interactive

Liên hệ

Biểu tượng tòa soạn Tòa soạn
Biểu tượng quảng cáo Quảng cáo

Theo dõi VnEconomy trên

Chuyên mục

Chuyên mục

Kinh tế xanh

Chuyên mục

Tiêu điểm

Chuyên mục

Tài chính

Chuyên mục

Chứng khoán

Chuyên mục

Kinh tế số

Chuyên mục

Hạ tầng

Chuyên mục

Bất động sản

Chuyên mục

Thị trường

Chuyên mục

Thế giới

Chuyên mục

Doanh nghiệp

Chuyên mục

Ấn phẩm

Chuyên mục

Multimedia

Chuyên mục

Đầu tư

Chuyên mục

Tiêu & Dùng

Chuyên mục

Công nghệ & Startup

Chuyên mục

Dân sinh

Menu Menu
Multimedia Multimedia
VnE TV VnE TV
Điểm tin Điểm tin
Trang chủ Kinh tế số

Giá bộ nhớ hạ nhiệt

Hạ Chi

12/04/2026, 09:52

Sau khi tăng phi mã tới 20 lần trong vòng 12 tháng, giá của bộ nhớ DDR4 ghi nhận giảm khoảng 5% trên thị trường giao ngay và kênh bán lẻ...

Ảnh minh hoạ: Silicon Power

Giá giao ngay RAM DDR4 (16GB) đã giảm khoảng 5% trong tháng qua, xuống còn khoảng 74,10 USD.

Đây là lần giảm giá theo tháng đầu tiên của DDR4 (16GB) kể từ tháng 2/2025, đánh dấu nhịp điều chỉnh hiếm hoi sau chuỗi tăng giá kéo dài, theo DigiTimes. Dù hạ nhiệt, mức giá hiện tại của DDR4 (16GB) vẫn cao gấp hơn 20 lần so với cùng kỳ năm trước.

Ở phân khúc DDR5, giá dòng 16GB cũng giảm tương đương, xuống còn khoảng 37,20 USD. Đáng chú ý, xu hướng giảm giá thể hiện rõ hơn trên các kênh bán lẻ tại Trung Quốc và các nền tảng thương mại điện tử như Amazon, một số dòng RAM DDR5 32GB ghi nhận giảm giá tới 30%.

Tuy nhiên, biến động này chủ yếu diễn ra trên thị trường giao ngay và kênh bán lẻ, trong khi thị trường hợp đồng, nơi các nhà sản xuất PC và đơn vị tích hợp hệ thống thực hiện các giao dịch chính, vẫn chưa ghi nhận điều chỉnh tương ứng.

Theo khảo sát mới nhất của TrendForce, giá hợp đồng DRAM phổ thông trong quý 2/2026 có khả năng tăng mạnh từ 58% - 63% so với quý trước. Đối với NAND Flash, mức tăng dự kiến còn cao hơn, từ 70% đến 75%, sau khi đã tăng kỷ lục 90%–95% trong quý 1 đối với DRAM.



Theo DigiTimes, cả 3 nhà cung cấp lớn cùng các doanh nghiệp sản xuất bộ nhớ Trung Quốc như CXMT và YMTC hiện chưa điều chỉnh giá, trong khi khách hàng vẫn tiếp tục ký kết các hợp đồng cung ứng dài hạn.

Trong khi, trên thực tế, giao dịch giao ngay chỉ chiếm tỷ trọng nhỏ trong tổng lượng bộ nhớ xuất xưởng, do đó biến động ở kênh bán lẻ chỉ có tác động hạn chế đến mặt bằng giá OEM.

Dù vậy, thị trường Trung Quốc đang là khu vực ghi nhận biến động mạnh nhất. Giá DDR5 (32GB) tại đây đã giảm tới 27% chỉ trong một tháng. Trong khi đó, DDR4 dung lượng 8GB và 16GB ghi nhận mức giảm theo tuần lên tới 25%, theo dữ liệu từ China Flash Market.

Theo các đánh giá, có hai yếu tố chính đang thúc đẩy làn sóng điều chỉnh này. Thứ nhất, các nhà phân phối đã tích trữ lượng lớn hàng tồn kho trong giai đoạn đầu của chu kỳ tăng giá, nay buộc phải xả hàng khi các nhà sản xuất module quy mô nhỏ không còn dư địa chuyển chi phí xuống khâu tiêu thụ. 

Yếu tố thứ hai đến từ các tiến bộ công nghệ. Cuối tháng 3, Google công bố kỹ thuật nén bộ nhớ TurboQuant. Theo bộ phận nghiên cứu của hãng, công nghệ này có khả năng nén bộ nhớ đệm của các mô hình ngôn ngữ lớn xuống sáu lần mà không làm giảm chất lượng phản hồi.

Thông tin này đã khiến một số nhà đầu cơ đẩy mạnh bán ra, trong bối cảnh lo ngại nhu cầu bộ nhớ phục vụ AI quy mô lớn có thể suy giảm nếu các giải pháp tương tự được triển khai rộng rãi.

Trong khi đó, các dòng sản phẩm cũ như DDR3 và NAND MLC vẫn duy trì xu hướng tăng giá. Khi các nhà sản xuất dần rút khỏi các tiến trình cũ để tập trung nguồn lực cho bộ nhớ phục vụ AI, nguồn cung thu hẹp tiếp tục tạo lực đỡ cho giá trong ngắn hạn.

Các “ông lớn” chip Hàn Quốc tăng tốc đầu tư vào Trung Quốc để giải bài toán thiếu hụt bộ nhớ AI

08:38, 01/04/2026

Google tung lời giải cho “cơn khát chip”

19:27, 27/03/2026

“Cú hích” từ chip và AI giúp ASEAN giữ vững dòng chảy thương mại

19:48, 26/03/2026

Từ khóa:

AI bán dẫn bộ nhớ chip công nghệ kinh tế số

Đọc thêm

Nvidia cũng thiếu chip

Ngay cả nội bộ của Nvidia cũng không có đủ GPU để phục vụ hoạt động nghiên cứu...

VnEconomy

"Mách nước" doanh nghiệp FDI tuân thủ Luật Bảo vệ dữ liệu cá nhân

Giám đốc Asia Legal chỉ ra 7 bước để doanh nghiệp FDI bảo vệ dữ liệu cá nhân, đảm bảo tuân thủ quy định Luật Bảo vệ dữ liệu cá nhân vừa có hiệu lực...

Nhà đầu tư cá nhân được tổ chức cung cấp dịch vụ tài sản mã hoá nộp thay thuế

Tổ chức cung cấp dịch vụ tài sản mã hoá có trách nhiệm khấu trừ, nộp thay thuế thu nhập doanh nghiệp đối với tổ chức nước ngoài, và thuế thu nhập cá nhân đối với cá nhân, khi thực hiện giao dịch chuyển nhượng tài sản mã hóa qua hệ thống của mình...

6G và AI mở ra “cửa sổ cơ hội” mới cho Việt Nam trong chuỗi giá trị toàn cầu

Khi thế giới chuẩn bị bước vào “kỷ nguyên 6G”, AI đang nổi lên như nền tảng cốt lõi định hình hạ tầng và mô hình tăng trưởng mới, mở ra cơ hội để Việt Nam bứt phá và nâng cao vị thế trong hệ sinh thái công nghệ và kinh tế số toàn cầu...

OpenAI đề xuất

Một trong những đề xuất đáng chú ý nhất của tài liệu là mỗi công dân Mỹ sẽ được hưởng lợi nhuận do AI tạo ra cho doanh nghiệp...

Dòng sự kiện

Đảng Cộng sản Việt Nam - Đại hội XIV

Đảng Cộng sản Việt Nam - Đại hội XIV

Với phương châm Đoàn kết - Dân chủ - Kỷ cương - Đột phá - Phát triển, Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng xác định tư duy, tầm nhìn, những quyết sách chiến lược để chúng ta vững bước tiến mạnh trong kỷ nguyên mới, thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển đất nước đến năm 2030 khi Đảng ta tròn 100 năm thành lập (1930 - 2030); hiện thực hoá tầm nhìn phát triển đến năm 2045, kỷ niệm 100 năm thành lập nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam (1945 - 2045).

Bài viết mới nhất

Bài viết mới nhất

Giá vàng trong nước và thế giới

Giá vàng trong nước và thế giới

VnEconomy cập nhật giá vàng trong nước & thế giới hôm nay: SJC, 9999, giá vàng USD/oz, biến động giá vàng tăng, giảm - phân tích, dự báo & dữ liệu lịch sử.

Bài viết mới nhất

VnEconomy Interactive

VnEconomy Interactive

Interactive là một sản phẩm báo chí mới của VnEconomy vừa được ra mắt bạn đọc từ đầu tháng 3/2023 đã gây ấn tượng mạnh với độc giả bởi sự mới lạ, độc đáo. Đây cũng là sản phẩm độc quyền chỉ có trên VnEconomy.

Bài viết mới nhất

Trợ lý thông tin kinh tế Askonomy - Asko Platform

Trợ lý thông tin kinh tế Askonomy - Asko Platform

Trong kỷ nguyên trí tuệ nhân tạo, đặc biệt là generative AI, phát triển mạnh mẽ, Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy đã tiên phong ứng dụng công nghê để mang đến trải nghiệm thông tin đột phá với chatbot AI Askonomy...

Bài viết mới nhất

Multimedia

Multimedia
Đón đọc Tạp chí Kinh tế Việt Nam số 14-2026

Ấn phẩm

Đón đọc Tạp chí Kinh tế Việt Nam số 14-2026

[Interactive]: Toàn cảnh kinh tế Việt Nam quý 1/2026

Đầu tư

[Interactive]: Toàn cảnh kinh tế Việt Nam quý 1/2026

Diễn biến của 6 thị trường chứng khoán lớn trong 1 tháng chiến sự Iran

Thế giới

Diễn biến của 6 thị trường chứng khoán lớn trong 1 tháng chiến sự Iran

Đọc nhiều nhất

Đọc nhiều nhất
1

Thị trường đang có xu hướng tạo nền giá mới quanh ngưỡng 1750 điểm

Chứng khoán

2

TP. Hồ Chí Minh đẩy mạnh triển khai mới 14 khu công nghiệp đến năm 2033

Đầu tư

3

Trái phiếu doanh nghiệp bị kìm hãm bởi cấu trúc lệch và “nút thắt” định giá

Tài chính

4

Chuyển đổi thương mại toàn cầu, cơ hội đa dạng hóa và nâng cấp chuỗi giá trị của Việt Nam

Doanh nghiệp

5

Khởi động chương trình “Top 100 điểm chạm Đà Nẵng”

Du lịch

Asko AI Platform

Askonomy AI

...

icon

Thuế đối ứng của Mỹ có ảnh hướng thế nào đến chứng khoán?

Chính sách thuế quan mới của Mỹ, đặc biệt với mức thuế đối ứng 20% áp dụng từ ngày 7/8/2025 (giảm từ 46% sau đàm phán), có tác động đáng kể đến kinh tế Việt Nam do sự phụ thuộc lớn vào xuất khẩu sang Mỹ (chiếm ~30% kim ngạch xuất khẩu). Dưới đây là phân tích ngắn gọn về các ảnh hưởng chính:

VnEconomy