Indonesia muốn giảm 90% sự phụ thuộc kết nối Internet vào Singapore
Trọng Hoàng
12/06/2026, 14:24
Indonesia đang đẩy mạnh đa dạng hóa các tuyến kết nối số nhằm giảm sự phụ thuộc vào Singapore - trung tâm dữ liệu và Internet lớn nhất Đông Nam Á. Jakarta coi việc phát triển các tuyến cáp ngầm và hạ tầng số thay thế là yếu tố then chốt để bảo đảm chủ quyền số và giảm thiểu rủi ro gián đoạn kết nối...
Indonesia đang tìm cách giảm sự phụ
thuộc quá lớn vào Singapore trong lĩnh vực kết nối Internet và hạ tầng số bằng
cách đa dạng hóa các tuyến mạng, theo Bộ Truyền thông và Các vấn đề Kỹ thuật số
Indonesia.
Hiện khoảng 90% lưu lượng Internet của quốc gia vạn đảo này đang đi
qua Singapore - trung tâm kỹ thuật số lớn nhất Đông Nam Á với hệ thống cáp ngầm
biển, trung tâm dữ liệu và các dịch vụ điện toán đám mây quy mô toàn cầu.
“Thành thật mà nói, hiện nay 90% lưu
lượng Internet của chúng tôi phụ thuộc vào Singapore”, ông Denny Setiawan, Giám
đốc Chiến lược và Chính sách Hạ tầng số thuộc Bộ Truyền thông và Các vấn đề Kỹ
thuật số Indonesia, phát biểu tại một sự kiện ở Jakarta ngày 8/6.
Sự phụ thuộc này xuất phát từ vị thế
của Singapore như trung tâm kỹ thuật số hàng đầu Đông Nam Á, nơi tập trung các
tuyến cáp ngầm biển lớn - các tuyến cáp được đặt dưới đáy biển để kết nối các
trạm trên đất liền - cùng với các trung tâm dữ liệu và dịch vụ đám mây toàn
cầu.
Cáp ngầm biển được xem là hạ tầng
công nghệ thông tin và viễn thông trọng yếu. Thường được ví như “xương sống của
Internet toàn cầu”, hệ thống này vận chuyển hơn 99% lưu lượng dữ liệu thế giới,
bao gồm email, trang web và các cuộc gọi video.
Ông Denny cho biết Indonesia cần xây
dựng thêm các tuyến kết nối số thay thế để Internet không phụ thuộc vào một
hành lang duy nhất, bởi sự tập trung quá mức luôn tiềm ẩn rủi ro.
Theo ông, tiềm năng trở thành trung
tâm kinh tế số của Đông Nam Á của Indonesia cần được hỗ trợ bằng hạ tầng kết
nối phù hợp để các công nghệ số có thể phủ tới hơn 17.000 hòn đảo của quốc gia
quần đảo lớn nhất thế giới.
“Chúng ta cần đa dạng hóa cả cáp
ngầm biển và cáp trên đất liền, và điều này cũng cần được thực hiện ở từng hòn
đảo”, ông nói, đồng thời nhấn mạnh chủ quyền số ngày càng trở nên quan trọng
khi nhu cầu về năng lực mạng tăng mạnh để phục vụ trí tuệ nhân tạo (AI) và các
trung tâm dữ liệu.
Chính phủ Indonesia hiện đang nỗ lực
đồng bộ hóa các kế hoạch phát triển trung tâm dữ liệu, cáp ngầm biển, mạng viễn
thông mặt đất và phổ tần vô tuyến.
Bộ trưởng Điều phối Kinh tế
Indonesia Airlangga Hartarto cũng cho biết nước này đang xem xét thiết lập quan
hệ đối tác chiến lược với Singapore nhằm phát triển hạ tầng trung tâm dữ liệu
khu vực thông qua hành lang tăng trưởng Singapore - Johor - Riau.
Theo ông, sáng kiến này là một phần
trong nỗ lực củng cố chuỗi cung ứng khu vực và thúc đẩy nền kinh tế số Đông Nam
Á, trong bối cảnh kinh tế số đang nổi lên như một động lực tăng trưởng mới ít
bị ảnh hưởng bởi các căng thẳng địa chính trị.
RỦI
RO TỪ SỰ PHỤ THUỘC VÀO SINGAPORE
Các chuyên gia cho rằng dù Singapore
là trung tâm kỹ thuật số của khu vực, việc Indonesia quá phụ thuộc vào quốc đảo
này vẫn tiềm ẩn nhiều rủi ro.
Ông Muhamad Erza Aminanto, Phó Giáo
sư kiêm Điều phối viên Chương trình An ninh mạng tại Đại học Monash, nhận định
sự phụ thuộc của Indonesia vào Singapore là điều gần như không thể tránh khỏi
do yếu tố địa lý.
“Jakarta ở rất gần Singapore. Từ góc
độ các doanh nghiệp đầu tư cáp quang ngầm biển, nếu muốn kết nối tới Jakarta
thì họ cũng sẽ kết nối với Singapore vì nơi đây đã là một trung tâm Internet
toàn cầu”, ông nói.
Theo dữ liệu từ nền tảng độc lập về
hạ tầng cáp ngầm GeoCables, Indonesia hiện có 72 tuyến cáp ngầm biển, gồm 42
tuyến nội địa và 30 tuyến quốc tế; gần như tất cả các tuyến quốc tế đều kết nối
với Singapore.
Sự thống trị của Singapore trong
luồng dữ liệu quốc tế có nguồn gốc từ lịch sử khi quốc đảo này từng là điểm
trung chuyển quan trọng của các tuyến điện báo ngầm nối Australia, Hong Kong và
Ấn Độ từ cuối thế kỷ 19.
Tuy nhiên, các chuyên gia cảnh báo
sự phụ thuộc này khiến Indonesia dễ bị tổn thương trước thiên tai và các sự cố
kỹ thuật, từ đó thúc đẩy nhu cầu đa dạng hóa kết nối quốc tế.
Ông Muhammad Arif Angga, Chủ tịch
Hiệp hội Các nhà cung cấp dịch vụ Internet Indonesia (APJII), cho biết thiên
tai có thể gây đứt cáp và làm gián đoạn kết nối Internet của Indonesia.
Ngoài ra, cáp ngầm còn có thể bị hư
hại bởi tàu thuyền, neo đậu hoặc hoạt động đánh bắt cá. Theo Ủy ban Bảo vệ Cáp
Quốc tế (ICPC), trung bình mỗi tuần trên thế giới xảy ra khoảng ba sự cố cáp
ngầm, tương đương 150-200 vụ mỗi năm.
Tháng 5/2026, Indonesia đã đưa vào
hoạt động một tuyến kết nối Internet mới tại Papua, tạo cho khu vực này hai
tuyến kết nối số độc lập nhằm mở ra các cơ hội mới và thúc đẩy chuyển đổi số.
Tuyến thứ nhất kết nối qua Sulawesi -
Maluku - Papua, trong khi tuyến thứ hai nối Vanimo (Papua New Guinea) với
Jayapura, sau đó kết nối Manado với Los Angeles (Mỹ).
THÁCH
THỨC ĐỐI VỚI CHỦ QUYỀN SỐ
Các nhà phân tích cho rằng việc phát
triển hạ tầng cáp ngầm biển cũng đồng nghĩa với việc Indonesia phải duy trì và
nâng cấp hạ tầng truyền thông trong nước – một nhiệm vụ không hề đơn giản.
Theo ông Erza, người dân Indonesia
cần được kết nối thông qua các mạng lưới quốc gia thay vì phải định tuyến qua
mạng hoặc các điểm trung chuyển ở nước ngoài.
“Nếu 90% hạ tầng Internet đi qua
Singapore thông qua các tuyến cáp ngầm biển thì sẽ tồn tại nhiều rủi ro”, ông
nói và nhấn mạnh vấn đề an ninh dữ liệu là một trong số đó.
Tuy nhiên, việc giảm phụ thuộc vào
Singapore sẽ không dễ dàng. Indonesia không phải là một lãnh thổ nhỏ với các
điểm cập bờ cáp tập trung như Singapore mà là một quần đảo rộng lớn kéo dài từ
Aceh tới Papua, đòi hỏi phải xây dựng và kết nối hạ tầng số trên phạm vi rất
rộng.
“Chúng ta cần tự chủ hơn, nhưng điều
đó không dễ vì nguồn vốn đầu tư cần thiết là rất lớn”, ông Erza nhận định.
Ông Arif của APJII cho biết chỉ có
một số ít doanh nghiệp đủ khả năng xây dựng hạ tầng cáp ngầm biển do chi phí
rất cao và yêu cầu trình độ kỹ thuật chuyên biệt.
“Xét từ góc độ kinh doanh, đây là
ngành công nghiệp ở trình độ rất cao. Tôi chỉ biết một hoặc hai doanh nghiệp
thực sự quan tâm đến việc mở các tuyến mới”, ông nói, đồng thời cho biết quá
trình xin giấy phép xây dựng các hành lang hàng hải cũng rất kéo dài.
Ông Arif Perdana, Phó Giáo sư ngành
Khoa học dữ liệu tại Đại học Monash, nhấn mạnh rằng việc đa dạng hóa các tuyến
kết nối là chưa đủ. Chính phủ cần xác định các dịch vụ trọng yếu, lập bản đồ
các điểm có nguy cơ gây gián đoạn toàn hệ thống và hiểu rõ hơn mức độ phụ thuộc
vào các nhà cung cấp đám mây cũng như các nhà cung cấp công nghệ.
“Việc đa dạng hóa cáp ngầm biển, các
điểm cập bờ, các trung tâm trao đổi Internet khu vực và các trung tâm dữ liệu
phải đi kèm với các yêu cầu phục hồi dịch vụ có thể đo lường được”, ông nói.
MỤC
TIÊU KHÔNG PHẢI CÔ LẬP SỐ
Trong khi đó, ông Erza cho rằng
Indonesia không cần theo đuổi mục tiêu độc lập số tuyệt đối. “Không thể hoàn
toàn tách khỏi kết nối quốc tế. Nếu làm như vậy, chúng ta sẽ tự cô lập mình”,
ông nói.
Đồng quan điểm, ông Perdana cho rằng
mục tiêu nên là giảm sự phụ thuộc quá mức chứ không phải cắt đứt kết nối với
Singapore và các quốc gia láng giềng. “Điều chúng ta cần không phải là sự cô
lập kỹ thuật số. Chúng ta cần chuyển đổi từ sự phụ thuộc tập trung sang sự phụ
thuộc lẫn nhau một cách cân bằng”, ông nói.
“Indonesia vẫn nên duy trì kết nối
với Singapore và hệ sinh thái toàn cầu, đồng thời xây dựng các tuyến thay thế,
năng lực trong nước và các phương án chính sách để ứng phó khi xảy ra khủng
hoảng.”
Ngày 30/5, 17 quốc gia, trong đó có
Singapore, đã công bố một khuôn khổ bảo vệ hạ tầng ngầm dưới biển quan trọng -
bao gồm cả cáp ngầm biển - tại Đối thoại Shangri-La thường niên ở Singapore. Indonesia
không nằm trong số các quốc gia tham gia sáng kiến này.
Các nước tham gia, đến từ châu Âu,
Trung Đông, châu Đại Dương và Đông Nam Á, đã khởi động bộ Nguyên tắc Hướng
dẫn về Trao đổi trong Bảo vệ Hạ tầng Ngầm dưới biển nhằm tăng cường hợp tác
giữa các quốc gia có chung lợi ích trong việc bảo vệ các hạ tầng ngầm trọng
yếu.
Khối lượng giao dịch cờ bạc trên blockchain lên tới 14 tỷ USD
Khối lượng giao dịch của các thị trường dự đoán đạt 36,6 tỷ USD, trong khi cờ bạc trên blockchain cũng ghi nhận tới 14 tỷ USD giá trị giao dịch trong quý 1/2026…
TP. Hồ Chí Minh đang có điều kiện thuận lợi để phát triển hệ sinh thái UAV
Với sự đầu tư đúng đắn và hợp tác chặt chẽ giữa các bên liên quan, hệ sinh thái thiết bị bay không người lái (UAV) tại TP. Hồ Chí Minh sẽ là động lực mạnh mẽ mở ra những cơ hội mới cho tăng trưởng kinh tế, nâng cao hiệu quả quản lý đô thị…
Chất lượng 5G toàn quốc giảm, tốc độ mạng của MobiFone "ngược dòng" tăng nhẹ
Trong khi tốc độ mạng 5G trên cả nước trong tháng 5/2026 giảm, thì MobiFone, nhà mạng duy nhất ghi nhận chất lượng dịch vụ tăng nhẹ…
iOS 27 đã hé lộ iPhone màn hình gập của Apple
Những đoạn mã mới, giao diện ứng dụng có khả năng thích ứng linh hoạt, đang cho thấy Apple có thể đã sẵn sàng ra mắt iPhone màn hình gập vào mùa thu này...
Trung Quốc: Các ngân hàng tăng tốc "rót vốn" cho ngành robot hình người
Khi robot hình người nhanh chóng chuyển từ phòng thí nghiệm ra ứng dụng thực tiễn, hệ thống ngân hàng và bảo hiểm Trung Quốc đang tăng tốc cung cấp nguồn vốn và dịch vụ tài chính hỗ trợ ngành công nghiệp này…
Với phương châm Đoàn kết - Dân chủ - Kỷ cương - Đột phá - Phát triển, Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng xác định tư duy, tầm nhìn, những quyết sách chiến lược để chúng ta vững bước tiến mạnh trong kỷ nguyên mới, thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển đất nước đến năm 2030 khi Đảng ta tròn 100 năm thành lập (1930 - 2030); hiện thực hoá tầm nhìn phát triển đến năm 2045, kỷ niệm 100 năm thành lập nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam (1945 - 2045).
Tổng số đơn vị bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI trong cả nước là 182. Số đơn vị bầu cử, danh sách các đơn vị bầu cử và số lượng đại biểu Quốc hội được bầu ở mỗi đơn vị bầu cử của các tỉnh, thành phố được ấn định...
Interactive là một sản phẩm báo chí mới của VnEconomy vừa được ra mắt bạn đọc từ đầu tháng 3/2023 đã gây ấn tượng mạnh với độc giả bởi sự mới lạ, độc đáo. Đây cũng là sản phẩm độc quyền chỉ có trên VnEconomy.
Trong kỷ nguyên trí tuệ nhân tạo, đặc biệt là generative AI, phát triển mạnh mẽ, Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy đã tiên phong ứng dụng công nghê để mang đến trải nghiệm thông tin đột phá với chatbot AI Askonomy...
Thuế đối ứng của Mỹ có ảnh hướng thế nào đến chứng khoán?
Chính sách thuế quan mới của Mỹ, đặc biệt với mức thuế đối ứng 20% áp dụng từ ngày 7/8/2025 (giảm từ 46% sau đàm phán),
có tác động đáng kể đến kinh tế Việt Nam do sự phụ thuộc lớn vào xuất khẩu sang Mỹ (chiếm ~30% kim ngạch xuất khẩu).
Dưới đây là phân tích ngắn gọn về các ảnh hưởng chính: