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MacBook màn hình cảm ứng đã được Apple "chốt" ra mắt?

Bạch Dương

12/06/2026, 16:47

Instant Digital, nguồn tin có liên hệ với chuỗi cung ứng của Apple tại Trung Quốc, xác nhận Apple sẽ ra mắt MacBook màn hình cảm ứng...

Ảnh minh hoạ.
Ảnh minh hoạ.

Theo tài khoản chuyên tiết lộ thông tin công nghệ Instant Digital, dự án MacBook màn hình cảm ứng hiện đã được “xác nhận 100%”.

Dù nguồn tin không tiết lộ thêm chi tiết về thời điểm thương mại hóa, CNET cho rằng thông tin này có nghĩa Apple có thể đã hoàn tất các khâu thiết kế chủ chốt và đang chuẩn bị cho giai đoạn sản xuất.

Instant Digital được cộng đồng công nghệ biết đến là nguồn tin có liên hệ với chuỗi cung ứng của Apple tại Trung Quốc. Theo MacRumors, tài khoản này từng nhiều lần đưa ra các thông tin chính xác liên quan đến những sản phẩm chưa được Apple công bố.

Thực tế, thông tin về MacBook màn hình cảm ứng đã xuất hiện trong nhiều báo cáo trước đây. Nhà phân tích Ming-Chi Kuo của TF International Securities cùng nhà báo Mark Gurman của Bloomberg đều từng tiết lộ Apple đang phát triển một mẫu MacBook sử dụng màn hình OLED hỗ trợ cảm ứng và có thể ra mắt vào cuối năm 2026.

Sản phẩm được kỳ vọng sẽ xuất hiện trên dòng MacBook Pro thế hệ mới hoặc một biến thể cao cấp hơn, đi kèm bộ xử lý Apple Silicon M6.

Màn hình cảm ứng cũng có thể kéo theo những thay đổi đáng kể về thiết kế của MacBook. Một số nguồn tin cho rằng Apple đang xem xét loại bỏ phần khuyết đỉnh màn hình (notch) hiện nay để thay thế bằng Dynamic Island đang được sử dụng trên các mẫu iPhone cao cấp. Nếu được áp dụng, Dynamic Island có thể trở thành khu vực hiển thị thông báo, hoạt động nền và các tác vụ theo thời gian thực ngay trên macOS.

Những thay đổi gần đây của Apple trên nền tảng phần mềm cũng làm dấy lên đồn đoán rằng hãng đang chuẩn bị cho một hệ sinh thái Mac hỗ trợ cảm ứng.

Tại WWDC, Apple đã giới thiệu macOS 27 Golden Gate với nhiều thay đổi về giao diện và phương thức tương tác. Đáng chú ý, hệ điều hành mới bổ sung tính năng "Vuốt xuống để làm mới" (Pull to Refresh), thao tác tương tự trên iPhone và iPad để vuốt làm mới các ứng dụng. 

Bên cạnh đó, Apple cũng mở rộng khả năng tương tác cảm ứng của Sidecar - tính năng cho phép sử dụng iPad như màn hình phụ cho máy Mac. Trước đây, khi sử dụng iPad như một màn hình phụ cho MacBook, người dùng chỉ có thể thực hiện một số thao tác cảm ứng cơ bản như cuộn bằng hai ngón tay hoặc chụm để phóng to, thu nhỏ.

Với macOS Golden Gate, người dùng sẽ có thể tương tác trực tiếp với các cửa sổ, menu và các thành phần giao diện của macOS bằng cảm ứng. 

Những thay đổi này được xem là tín hiệu cho thấy Apple đang từng bước xây dựng nền tảng phần mềm phù hợp cho một thế hệ máy Mac hỗ trợ cảm ứng hoàn chỉnh. 

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Từ khóa:

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