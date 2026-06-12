Công nghệ UAV, động lực mới cho phát triển kinh tế tầm thấp tại Đà Nẵng
Ngô Anh Văn
12/06/2026, 16:48
Sáng 12/6, Trung tâm Hỗ trợ khởi nghiệp đổi mới sáng tạo Đà Nẵng (thuộc Sở Khoa học và Công nghệ thành phố Đà Nẵng) phối hợp với Liên minh Kinh tế tầm thấp tổ chức Hội thảo “Công nghệ UAV - Thúc đẩy phát triển kinh tế tầm thấp tại thành phố Đà Nẵng”...
Hội
thảo được tổ chức nhằm giới thiệu đến các tổ chức, cá nhân, doanh nghiệp những
công nghệ mới, tiên tiến, các giải pháp ứng dụng UAV (thiết bị bay không người
lái) và mô hình chuyển giao công nghệ, đổi mới sáng tạo phục vụ phát triển kinh
tế tầm thấp.
Đồng thời, tăng cường kết nối trong hoạt động chuyển giao công
nghệ giữa bên cung và bên cầu công nghệ; thúc đẩy doanh nghiệp trên địa bàn
thành phố Đà Nẵng ứng dụng UAV vào các lĩnh vực như logistics, nông nghiệp
thông minh, giám sát hạ tầng, cứu hộ cứu nạn, du lịch và quản lý đô thị.
Phát biểu khai
mạc, Phó Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ Đà Nẵng Lê Thị Thục nhấn mạnh: “Trong bối
cảnh cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ tư đang diễn ra mạnh mẽ, những công nghệ
mới như trí tuệ nhân tạo, dữ liệu lớn, robot, Internet vạn vật và đặc biệt là công nghệ thiết bị bay không người lái (UAV)
đang tạo ra những thay đổi sâu sắc trong mọi mặt của đời sống kinh tế - xã hội.
Trên thế giới, UAV không còn chỉ là một công nghệ phục vụ quốc phòng hay nghiên
cứu mà đã trở thành một ngành công nghiệp có tốc độ phát triển rất nhanh, mở ra
một không gian kinh tế hoàn toàn mới - đó là kinh tế tầm thấp.
Theo bà Thục, kinh
tế tầm thấp được hiểu là các hoạt động kinh tế khai thác không gian trên không ở
độ cao thấp bằng các phương tiện bay hiện đại, trong đó UAV đóng vai trò nòng cốt.
Đây là lĩnh vực được nhiều quốc gia xem là động lực tăng trưởng mới, có khả
năng tạo ra các mô hình kinh doanh đột phá trong logistics, nông nghiệp thông
minh, quản lý đô thị, giám sát hạ tầng, cứu hộ cứu nạn, du lịch, dịch vụ công
và nhiều lĩnh vực khác.
Đối với Đà Nẵng
- một thành phố năng động, có khát vọng phát triển mạnh mẽ dựa trên khoa học
công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số - kinh tế tầm thấp không chỉ là một
xu hướng công nghệ mà còn là một cơ hội
chiến lược để hình thành các ngành kinh tế mới, nâng cao năng lực cạnh
tranh và tạo động lực phát triển bền vững cho thành phố trong giai đoạn tới.
Bên cạnh những thuận lợi, một số ý kiến thảo luận còn cho rằng Đà Nẵng
cũng đang đối mặt với không ít thách thức liên quan đến khung pháp lý, hạ tầng
thử nghiệm, tiêu chuẩn kỹ thuật, nguồn nhân lực chuyên sâu và khả năng kết nối
thị trường. Vì vậy, sự đồng hành của cộng đồng doanh nghiệp, các viện nghiên
cứu, trường đại học và các chuyên gia trong và ngoài nước có ý nghĩa hết sức
quan trọng. Nhà nước sẽ đóng vai trò kiến tạo môi trường thuận lợi, ban hành cơ
chế chính sách phù hợp; nhưng để biến tiềm năng thành hiện thực, rất cần sự chủ
động đầu tư, nghiên cứu, hợp tác và đổi mới sáng tạo từ các chủ thể trong hệ
sinh thái.
Lãnh
đạo Sở Khoa học và Công nghệ Đà Nẵng cam kết sẽ tiếp tục tham mưu UBND thành
phố triển khai các giải pháp hỗ trợ phát triển công nghệ chiến lược nói chung
và công nghệ UAV nói riêng; thúc đẩy hoạt động nghiên cứu, chuyển giao công
nghệ; hỗ trợ doanh nghiệp khởi nghiệp đổi mới sáng tạo; kết nối cung cầu công
nghệ; phát triển thị trường khoa học và công nghệ; đồng thời tăng cường hợp tác
trong nước và quốc tế để thu hút nguồn lực phục vụ phát triển lĩnh vực này.
Với
sự quan tâm chỉ đạo của lãnh đạo thành phố, sự phối hợp chặt chẽ của các sở,
ban, ngành, cùng sự đồng hành tích cực của cộng đồng doanh nghiệp, giới chuyên
gia và các cơ sở nghiên cứu, Đà Nẵng sẽ từng bước xây dựng được hệ sinh thái
UAV năng động, hình thành các mô hình ứng dụng hiệu quả, góp phần đưa kinh tế
tầm thấp trở thành một động lực tăng trưởng mới của thành phố trong tương lai.
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