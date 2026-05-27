Trang chủ Thị trường

Tăng cường hợp tác giao thương Việt Nam - Trung Quốc trong nông nghiệp

Minh Huy

27/05/2026, 13:59

Trong xu thế nông nghiệp xanh, hiện đại, Việt Nam và Trung Quốc đang đẩy mạnh hợp tác về vật tư nông nghiệp. Mối quan hệ này tập trung vào chuyển giao công nghệ, chuẩn hóa chất lượng và kết nối chuỗi giá trị với các đối tác quốc tế...

Ảnh minh họa.

Ngành nông nghiệp Việt Nam đang theo hướng hiện đại, hiệu quả và bền vững, việc ứng dụng công nghệ, nâng cao chất lượng vật tư nông nghiệp và mở rộng hợp tác quốc tế đang ngày càng trở thành những yếu tố then chốt, góp phần thúc đẩy quá trình tái cơ cấu và nâng cao giá trị ngành.

Trong xu thế đó, ngày 27/5/2026, Triển lãm quốc tế vật tư nông nghiệp hiện đại - AMAI Vietnam 2026 chính thức khai tại Trung tâm Hội chợ và Triển lãm Sài Gòn (SECC), TP. Hồ Chí Minh.

AMAI Vietnam 2026 do Công ty TNHH MTV Dịch vụ Quảng cáo và Triển lãm Minh Vi (VEAS), phối hợp cùng các hiệp hội và tổ chức trong lĩnh vực nông nghiệp của Việt Nam và Trung Quốc và các tổ chức chuyên ngành khác tổ chức; diễn ra từ 27  - 28/5/2026 với sự tham gia của nhiều doanh nghiệp, nhà sản xuất, nhà cung cấp, chuyên gia trong lĩnh vực vật tư nông nghiệp trong và ngoài nước.

Phát biểu tại lễ khai mạc, ông Huỳnh Tấn Đạt, Cục trưởng Cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật, Bộ Nông nghiệp và Môi trường, cho rằng ngành nông nghiệp toàn cầu đang bước vào giai đoạn chuyển đổi mạnh mẽ trong bối cảnh thế giới đối mặt với nhiều thách thức như biến đổi khí hậu, suy giảm tài nguyên thiên nhiên, áp lực bảo đảm an ninh lương thực cũng như yêu cầu ngày càng cao về chất lượng nông sản, an toàn thực phẩm và bảo vệ môi trường.

Theo ông Đạt, xu hướng phát triển hiện nay hướng tới nền nông nghiệp xanh hơn, thông minh hơn và bền vững hơn. Trong tiến trình đó, lĩnh vực vật tư nông nghiệp và bảo vệ thực vật giữ vai trò quan trọng đối với hoạt động sản xuất.

“Các giải pháp công nghệ mới, sản phẩm sinh học, hoạt chất an toàn hơn, giải pháp quản lý dịch hại tiên tiến, thiết bị thông minh cùng ứng dụng công nghệ số và tự động hóa đang trở thành xu hướng của nông nghiệp hiện đại”, ông Đạt nhận định; đồng thời đánh giá cao việc triển lãm năm nay có sự tham gia đông đảo doanh nghiệp và chuyên gia đến từ Việt Nam, Trung Quốc, Ấn Độ cùng nhiều quốc gia khác, tạo thêm cơ hội tăng cường kết nối giữa cơ quan quản lý và cộng đồng doanh nghiệp trong các lĩnh vực bảo vệ thực vật, phân bón và vật tư nông nghiệp.

Không gian trưng bày và giao thương tại triển lãm.

Ông Zhao Keli, Phó Viện trưởng Viện Kiểm định Thuốc bảo vệ thực vật, Bộ Nông nghiệp và Nông thôn Trung Quốc (ICAMA), cho biết tháng 4/2026, Việt Nam và Trung Quốc đã cùng ban hành Tuyên bố chung về “Kỷ nguyên mới”, trong đó đề cập nội dung tăng cường hợp tác trong kiểm dịch động thực vật, thúc đẩy công nhận chung về tiêu chuẩn kiểm dịch nông sản, thủy sản và đẩy mạnh hợp tác phòng chống dịch bệnh động, thực vật xuyên biên giới.

Theo ông Keli, các định hướng hợp tác tạo cơ sở cho việc thúc đẩy hợp tác trong lĩnh vực hóa chất nông nghiệp, giám sát thuốc bảo vệ thực vật và hoạt động hợp tác vật tư nông nghiệp xuyên biên giới giữa hai nước.

Đồng thời, những năm gần đây, Việt Nam và Trung Quốc liên tục mở rộng hợp tác thực tiễn trong lĩnh vực nông nghiệp thông qua cơ chế Ủy ban Hợp tác Nông nghiệp chung Việt Nam - Trung Quốc. Hai bên đã triển khai nhiều nội dung hợp tác trong nghiên cứu và phát triển giống cây trồng, phòng chống sâu bệnh, nông nghiệp thông minh và thương mại vật tư nông nghiệp.

Triển lãm được kỳ vọng góp phần thúc đẩy triển khai các nội dung hợp tác nông nghiệp trong Tuyên bố chung giữa Việt Nam - Trung Quốc, đồng thời tạo không gian kết nối, mở rộng cơ hội hợp tác và giao thương cho cộng đồng doanh nghiệp trong lĩnh vực nông nghiệp.

Theo ban tổ chức, triển lãm có quy mô trưng bày khoảng 3.000 m2 với sự tham gia của hơn 150 doanh nghiệp trong nước và quốc tế, giới thiệu các sản phẩm, công nghệ và giải pháp phục vụ ngành nông nghiệp hiện đại.

Các hoạt động tại sự kiện không chỉ dừng ở trưng bày sản phẩm mà còn thúc đẩy kết nối hợp tác giữa doanh nghiệp Việt Nam và các đối tác quốc tế, trong đó có Trung Quốc, Ấn Độ cùng nhiều quốc gia khác. Qua đó, mở rộng giao thương, chia sẻ công nghệ và tiêu chuẩn kỹ thuật, góp phần phát triển chuỗi giá trị nông nghiệp bền vững trong bối cảnh hội nhập sâu rộng.

Bảo vệ thực vật hợp tác nông nghiệp Việt Nam - Trung Quốc Kết nối doanh nghiệp nông nghiệp nông nghiệp bền vững sản phẩm sinh học thương mại vật tư nông nghiệp vật tư nông nghiệp

Bộ Công Thương cho biết công suất sử dụng điện của miền Bắc mùa hè năm 2026 tăng 26% so với cùng kỳ chỉ trong vài tuần. Đỉnh phụ tải không còn xảy ra ban ngày mà dịch chuyển sang khung giờ tối, khi điện mặt trời đã tắt và nhiều hồ thủy điện cạn nước. Đây là tổ hợp áp lực mà ngành điện chưa từng đối mặt ở quy mô này....

Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc nhấn mạnh: “Để đáp ứng yêu cầu tăng trưởng kinh tế 2 con số, tăng trưởng nguồn điện là yêu cầu bắt buộc, nhất là khi nhu cầu sử dụng điện cho phát triển khoa học, công nghệ, các trung tâm dữ liệu ngày càng lớn và đòi hỏi nguồn điện sạch”...

Doanh nghiệp tư nhân TP.Hồ Chí Minh tìm sức bật từ sự "chuyển trục chiến lược"

Mặc dù luôn dẫn đầu cả nước về chỉ số hiệu quả kinh tế tư nhân và tinh thần khởi nghiệp năng động, song cộng đồng doanh nghiệp tư nhân TP.Hồ Chí Minh đang phải đối mặt với nghịch lý: thiếu vắng những tập đoàn lớn đầu đàn và quy mô vốn hóa sụt giảm mạnh. Để không bị tụt hậu, một sự "chuyển trục chiến lược" toàn diện từ cả phía chính quyền lẫn nội tại doanh nghiệp là yêu cầu sống còn...

Nhằm thúc đẩy tiêu thụ vải thiều niên vụ 2026, Bộ Công Thương đề nghị các đơn vị triển khai đồng bộ giải pháp khơi thông logistics, tạo thuận lợi thông quan và đẩy mạnh xúc tiến thương mại, góp phần thực hiện mục tiêu tăng trưởng xuất khẩu đã đề ra…

Sản phẩm băng dính có xuất xứ từ Việt Nam bị cáo buộc bán phá giá, gây thiệt hại hoặc đe dọa gây thiệt hại đối với ngành sản xuất trong nước Pakistan...

Đảng Cộng sản Việt Nam - Đại hội XIV

Với phương châm Đoàn kết - Dân chủ - Kỷ cương - Đột phá - Phát triển, Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng xác định tư duy, tầm nhìn, những quyết sách chiến lược để chúng ta vững bước tiến mạnh trong kỷ nguyên mới, thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển đất nước đến năm 2030 khi Đảng ta tròn 100 năm thành lập (1930 - 2030); hiện thực hoá tầm nhìn phát triển đến năm 2045, kỷ niệm 100 năm thành lập nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam (1945 - 2045).

Giá vàng trong nước và thế giới

VnEconomy cập nhật giá vàng trong nước & thế giới hôm nay: SJC, 9999, giá vàng USD/oz, biến động giá vàng tăng, giảm - phân tích, dự báo & dữ liệu lịch sử.

VnEconomy Interactive

Interactive là một sản phẩm báo chí mới của VnEconomy vừa được ra mắt bạn đọc từ đầu tháng 3/2023 đã gây ấn tượng mạnh với độc giả bởi sự mới lạ, độc đáo. Đây cũng là sản phẩm độc quyền chỉ có trên VnEconomy.

Trợ lý thông tin kinh tế Askonomy - Asko Platform

Trong kỷ nguyên trí tuệ nhân tạo, đặc biệt là generative AI, phát triển mạnh mẽ, Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy đã tiên phong ứng dụng công nghê để mang đến trải nghiệm thông tin đột phá với chatbot AI Askonomy...

Đổi mới mô hình phát triển đất nước dựa trên khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo

Đổi mới mô hình phát triển đất nước dựa trên khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo

Thuế đối ứng của Mỹ có ảnh hướng thế nào đến chứng khoán?

Chính sách thuế quan mới của Mỹ, đặc biệt với mức thuế đối ứng 20% áp dụng từ ngày 7/8/2025 (giảm từ 46% sau đàm phán), có tác động đáng kể đến kinh tế Việt Nam do sự phụ thuộc lớn vào xuất khẩu sang Mỹ (chiếm ~30% kim ngạch xuất khẩu). Dưới đây là phân tích ngắn gọn về các ảnh hưởng chính:

