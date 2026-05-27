Đề xuất chấm dứt đòi bồi thường bằng vàng

Ngày 27/5, Bộ Tư pháp đã đăng tải hồ sơ thẩm định dự án Luật
Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Trách nhiệm bồi thường của Nhà nước nhằm
sửa đổi luật năm 2017.
Theo dự thảo tờ trình, Bộ Tư pháp cho biết trong 8 năm triển
khai thi hành luật, hoạt động quản lý Nhà nước, giải quyết yêu cầu bồi thường
và xem xét trách nhiệm hoàn trả đã được thực hiện bài bản, đồng bộ và hiệu quả.
Kết quả tổ chức thi hành luật đã khẳng định trách nhiệm của Nhà nước với nhân
dân, giúp củng cố niềm tin của nhân dân vào chính sách, pháp luật của Đảng và
Nhà nước.
Tuy nhiên, quá trình triển khai cũng bộc lộ một số hạn chế,
bất cập. Đáng chú ý, Bộ Tư pháp đã chỉ rõ sự bất cập về quy định “thiệt hại được
bồi thường”.
Theo đó, khoản 1, điều 22 Luật Trách nhiệm bồi thường của Nhà
nước còn có thể dẫn đến cách hiểu khác là các khoản lãi tại các Điều
24, 25, 26 và 27 cũng được bồi thường. Tuy nhiên, khoản lãi là thiệt hại được bồi thường chỉ được quy định tại khoản 4 và khoản 5 Điều
23 của Luật.
Đồng thời, tại khoản 2 Điều 22 của luật chưa có quy
định giá trị thiệt hại tính quy đổi ra theo tiền đồng Việt Nam dẫn
đến có vụ việc người yêu cầu bồi thường yêu cầu bồi thường bằng
vàng. Đó là vụ việc của ông Nguyễn Văn Hải và bà Nguyễn Thị Thu yêu
cầu Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh Tiền Giang (cũ) bồi thường.
Do đó, Bộ Tư pháp nhấn mạnh cần phải chỉnh lý kỹ thuật tại Điều 22 để khắc phục những phát sinh trong thực tiễn nêu trên. Đồng thời sửa đổi quy định thiệt hại về tinh
thần trong trường hợp người bị thiệt hại chết (khoản 4 Điều 27 của luật).
Cụ thể, dự thảo sửa đổi, bổ sung khoản 1 và khoản 2
Điều 22: “Thiệt hại được bồi thường là thiệt hại thực
tế đã phát sinh, quy định tại các điều 23, 24, 25, 26 và 27, các khoản
lãi quy định tại Điều 23 của Luật này và chi phí khác quy định tại Điều
28 của Luật này.
Giá trị thiệt hại
được bồi thường được tính bằng tiền đồng Việt Nam và được tính tại thời
điểm thụ lý hồ sơ yêu cầu bồi thường quy định tại Điều 43 của Luật
này hoặc tại thời điểm Tòa án cấp sơ thẩm xác định giá trị thiệt hại đối với
trường hợp quy định tại khoản 1 Điều 52 và Điều 55 của Luật này.
Trường hợp người
yêu cầu bồi thường khởi kiện yêu cầu Tòa án giải quyết yêu cầu bồi thường theo
quy định tại khoản 2 Điều 52 của Luật này thì giá trị thiệt hại vẫn
được tính tại thời điểm thụ lý hồ sơ yêu cầu bồi thường trước đó.”
Bên cạnh đó, dự thảo sửa đổi điều 17, bổ sung một số trường
hợp dẫn đến phát sinh trách nhiệm bồi thường của nhà nước.
Theo đó, trường hợp “hủy
bỏ” giấy phép và các giấy tờ có giá trị như giấy phép là một trong các trường hợp
Nhà nước bồi thường trong hoạt động quản lý hành chính tại khoản 8. Bởi thực tế
bản chất của việc “thu hồi” và “hủy bỏ” là đều dẫn đến hậu quả dừng, chấm
dứt hoạt động của các chủ thể được cấp giấy phép và có thể gây phát sinh thiệt
hại.
Dự thảo cũng bổ sung trường hợp “không cấp giấy chứng
nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn
liền với đất trái pháp luật" thuộc trường hợp được Nhà nước bồi
thường trong hoạt động quản lý hành chính tại khoản 11…
Điều 17 cũng có quy định mang tính chất “mở rộng dự phòng” là “trường hợp
khác do luật quy định” để dự liệu những trường hợp được Nhà nước bồi thường
quy định tại các luật khác.