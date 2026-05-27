Thứ Tư, 27/05/2026

Menu

Các trang khác

Multimedia

Biểu tượng ảnh Ảnh
Biểu tượng eMagazine eMagazine
Biểu tượng Podcast Podcast
Biểu tượng Infographics Infographics
Biểu tượng Quizz Quizz
Biểu tượng Interactive Interactive

Liên hệ

Biểu tượng tòa soạn Tòa soạn
Biểu tượng quảng cáo Quảng cáo

Theo dõi VnEconomy trên

Chuyên mục

Chuyên mục

Kinh tế xanh

Chuyên mục

Tiêu điểm

Chuyên mục

Tài chính

Chuyên mục

Chứng khoán

Chuyên mục

Kinh tế số

Chuyên mục

Hạ tầng

Chuyên mục

Bất động sản

Chuyên mục

Thị trường

Chuyên mục

Thế giới

Chuyên mục

Doanh nghiệp

Chuyên mục

Ấn phẩm

Chuyên mục

Multimedia

Chuyên mục

Đầu tư

Chuyên mục

Tiêu & Dùng

Chuyên mục

Công nghệ & Startup

Chuyên mục

Dân sinh

Menu Menu
Multimedia Multimedia
VnE TV VnE TV
Điểm tin Điểm tin
Trang chủ Dân sinh

Đề xuất chấm dứt đòi bồi thường bằng vàng

Đỗ Như

27/05/2026, 16:12

Trong 8 năm triển khai thi hành Luật Trách nhiệm bồi thường của Nhà nước, hoạt động quản lý Nhà nước, giải quyết yêu cầu bồi thường và xem xét trách nhiệm hoàn trả đã được thực hiện bài bản, đồng bộ và hiệu quả. Tuy nhiên, quá trình triển khai đã bộc lộ một số hạn chế, bất cập...

Ảnh minh họa.
Ảnh minh họa.

Ngày 27/5, Bộ Tư pháp đã đăng tải hồ sơ thẩm định dự án Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Trách nhiệm bồi thường của Nhà nước nhằm sửa đổi luật năm 2017.

Theo dự thảo tờ trình, Bộ Tư pháp cho biết trong 8 năm triển khai thi hành luật, hoạt động quản lý Nhà nước, giải quyết yêu cầu bồi thường và xem xét trách nhiệm hoàn trả đã được thực hiện bài bản, đồng bộ và hiệu quả.

Kết quả tổ chức thi hành luật đã khẳng định trách nhiệm của Nhà nước với nhân dân, giúp củng cố niềm tin của nhân dân vào chính sách, pháp luật của Đảng và Nhà nước.

Tuy nhiên, quá trình triển khai cũng bộc lộ một số hạn chế, bất cập. Đáng chú ý, Bộ Tư pháp đã chỉ rõ sự bất cập về quy định “thiệt hại được bồi thường”.

Theo đó, khoản 1, điều 22 Luật Trách nhiệm bồi thường của Nhà nước còn có thể dẫn đến cách hiểu khác là các khoản lãi tại các Điều 24, 25, 26 và 27 cũng được bồi thường. Tuy nhiên, khoản lãi là thiệt hại được bồi thường chỉ được quy định tại khoản 4 và khoản 5 Điều 23 của Luật.

Đồng thời, tại khoản 2 Điều 22 của luật chưa có quy định giá trị thiệt hại tính quy đổi ra theo tiền đồng Việt Nam dẫn đến có vụ việc người yêu cầu bồi thường yêu cầu bồi thường bằng vàng. Đó là vụ việc của ông Nguyễn Văn Hải và bà Nguyễn Thị Thu yêu cầu Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh Tiền Giang (cũ) bồi thường.

Do đó, Bộ Tư pháp nhấn mạnh cần phải chỉnh lý kỹ thuật tại Điều 22 để khắc phục những phát sinh trong thực tiễn nêu trên. Đồng thời sửa đổi quy định thiệt hại về tinh thần trong trường hợp người bị thiệt hại chết (khoản 4 Điều 27 của luật).

Cụ thể, dự thảo sửa đổi, bổ sung khoản 1 và khoản 2 Điều 22: “Thiệt hại được bồi thường là thiệt hại thực tế đã phát sinh, quy định tại các điều 23, 24, 25, 26 và 27, các khoản lãi quy định tại Điều 23 của Luật này và chi phí khác quy định tại Điều 28 của Luật này.

Giá trị thiệt hại được bồi thường được tính bằng tiền đồng Việt Nam và được tính tại thời điểm thụ lý hồ sơ yêu cầu bồi thường quy định tại Điều 43 của Luật này hoặc tại thời điểm Tòa án cấp sơ thẩm xác định giá trị thiệt hại đối với trường hợp quy định tại khoản 1 Điều 52 và Điều 55 của Luật này.

Trường hợp người yêu cầu bồi thường khởi kiện yêu cầu Tòa án giải quyết yêu cầu bồi thường theo quy định tại khoản 2 Điều 52 của Luật này thì giá trị thiệt hại vẫn được tính tại thời điểm thụ lý hồ sơ yêu cầu bồi thường trước đó.”

Bên cạnh đó, dự thảo sửa đổi điều 17, bổ sung một số trường hợp dẫn đến phát sinh trách nhiệm bồi thường của nhà nước. 

Theo đó, trường hợp “hủy bỏ” giấy phép và các giấy tờ có giá trị như giấy phép là một trong các trường hợp Nhà nước bồi thường trong hoạt động quản lý hành chính tại khoản 8. Bởi thực tế bản chất của việc “thu hồi” và “hủy bỏ” là đều dẫn đến hậu quả dừng, chấm dứt hoạt động của các chủ thể được cấp giấy phép và có thể gây phát sinh thiệt hại.

Dự thảo cũng bổ sung trường hợp “không cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất trái pháp luật" thuộc trường hợp được Nhà nước bồi thường trong hoạt động quản lý hành chính tại khoản 11…

Điều 17 cũng có quy định mang tính chất “mở rộng dự phòng” là “trường hợp khác do luật quy định” để dự liệu những trường hợp được Nhà nước bồi thường quy định tại các luật khác.

“Bồi thường thiệt hại ấn định trước”: Quy định đột phá trong Luật Xây dựng 2025

15:13, 18/05/2026

“Bồi thường thiệt hại ấn định trước”: Quy định đột phá trong Luật Xây dựng 2025

Các doanh nghiệp thẩm định giá và thẩm định viên sẽ phải chịu trách nhiệm và bồi thường nếu gây thiệt hại

09:17, 04/06/2025

Các doanh nghiệp thẩm định giá và thẩm định viên sẽ phải chịu trách nhiệm và bồi thường nếu gây thiệt hại

Đẩy nhanh tiến độ giải quyết các vụ việc bồi thường Nhà nước

16:58, 02/08/2024

Đẩy nhanh tiến độ giải quyết các vụ việc bồi thường Nhà nước

Từ khóa:

Bộ Tư pháp Sửa đổi Luật Trách nhiệm bồi thường Sửa luật thiệt hại

Đọc thêm

Bị cáo Nguyễn Thị Kim Tiến lĩnh án 6 năm tù, buộc bồi thường hơn 108 tỷ đồng

Bị cáo Nguyễn Thị Kim Tiến lĩnh án 6 năm tù, buộc bồi thường hơn 108 tỷ đồng

Hành vi phạm tội của các bị cáo Nguyễn Thị Kim Tiến, Nguyễn Chiến Thắng, Nguyễn Hữu Tuấn... là đặc biệt nghiêm trọng, xâm phạm đến hoạt động đúng đắn của cơ quan Nhà nước, của cán bộ công chức khi thực thi nhiệm vụ, tạo dư luận xấu trong xã hội. Các bị cáo phạm tội với lỗi cố ý trực tiếp. Đây là vụ án điển hình về gây thất thoát, lãng phí...

Giúp trẻ em “miễn dịch” trước tác động tiêu cực trên môi trường mạng

Giúp trẻ em “miễn dịch” trước tác động tiêu cực trên môi trường mạng

Theo Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân, trong bối cảnh chuyển đổi số là xu thế tất yếu, Việt Nam không thể đứng ngoài tiến trình này nhưng cũng không thể để trẻ em bước vào môi trường số mà thiếu sự đồng hành, định hướng và bảo vệ an toàn...

Ngành muối cần một khung pháp lý mới và linh hoạt để phát triển bền vững

Ngành muối cần một khung pháp lý mới và linh hoạt để phát triển bền vững

Trong bối cảnh diện tích sản xuất muối thu hẹp, nguồn cung chưa đáp ứng nhu cầu và diêm dân gặp nhiều khó khăn, dự thảo nghị định mới dự kiến được ban hành trong tháng 6/2026 sẽ tạo hành lang pháp lý đủ rộng để tái cấu trúc ngành muối theo hướng hiện đại, bền vững và nâng cao giá trị sản phẩm Việt Nam...

Xét xử phúc thẩm cựu lãnh đạo VICEM gây thiệt hại hơn 380 tỷ đồng

Xét xử phúc thẩm cựu lãnh đạo VICEM gây thiệt hại hơn 380 tỷ đồng

Ngày 27/5, Tòa phúc thẩm Tòa án nhân dân tối cao tại Hà Nội đã mở phiên tòa xét xử phúc thẩm đối với các bị cáo có đơn kháng cáo trong vụ án xảy ra tại Tổng công ty Xi măng Việt Nam (VICEM) liên quan đến dự án “Trung tâm điều hành và giao dịch thương mại VICEM”...

Nắng nóng đặc biệt gay gắt phá vỡ kỷ lục tháng 5 ở nhiều nơi

Nắng nóng đặc biệt gay gắt phá vỡ kỷ lục tháng 5 ở nhiều nơi

Dự báo từ ngày 29/5 nắng nóng diện rộng sẽ kết thúc ở Bắc Bộ và dịu dần ở Trung Bộ...

Dòng sự kiện

Đảng Cộng sản Việt Nam - Đại hội XIV

Đảng Cộng sản Việt Nam - Đại hội XIV

Với phương châm Đoàn kết - Dân chủ - Kỷ cương - Đột phá - Phát triển, Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng xác định tư duy, tầm nhìn, những quyết sách chiến lược để chúng ta vững bước tiến mạnh trong kỷ nguyên mới, thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển đất nước đến năm 2030 khi Đảng ta tròn 100 năm thành lập (1930 - 2030); hiện thực hoá tầm nhìn phát triển đến năm 2045, kỷ niệm 100 năm thành lập nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam (1945 - 2045).

Bài viết mới nhất

Bài viết mới nhất

Giá vàng trong nước và thế giới

Giá vàng trong nước và thế giới

VnEconomy cập nhật giá vàng trong nước & thế giới hôm nay: SJC, 9999, giá vàng USD/oz, biến động giá vàng tăng, giảm - phân tích, dự báo & dữ liệu lịch sử.

Bài viết mới nhất

VnEconomy Interactive

VnEconomy Interactive

Interactive là một sản phẩm báo chí mới của VnEconomy vừa được ra mắt bạn đọc từ đầu tháng 3/2023 đã gây ấn tượng mạnh với độc giả bởi sự mới lạ, độc đáo. Đây cũng là sản phẩm độc quyền chỉ có trên VnEconomy.

Bài viết mới nhất

Trợ lý thông tin kinh tế Askonomy - Asko Platform

Trợ lý thông tin kinh tế Askonomy - Asko Platform

Trong kỷ nguyên trí tuệ nhân tạo, đặc biệt là generative AI, phát triển mạnh mẽ, Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy đã tiên phong ứng dụng công nghê để mang đến trải nghiệm thông tin đột phá với chatbot AI Askonomy...

Bài viết mới nhất

Multimedia

Multimedia
Đổi mới mô hình phát triển đất nước dựa trên khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo

Video

Đổi mới mô hình phát triển đất nước dựa trên khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo

[Phóng sự ảnh]: Hội thảo khoa học quốc gia hiến kế mô hình phát triển mới cho Việt Nam

Tiêu điểm

[Phóng sự ảnh]: Hội thảo khoa học quốc gia hiến kế mô hình phát triển mới cho Việt Nam

Đổi mới mô hình phát triển đất nước

Video

Đổi mới mô hình phát triển đất nước

Đọc nhiều nhất

Đọc nhiều nhất
1

Khánh Hoà và Huế đang giải bài toán tăng trưởng kinh tế số như thế nào?

Kinh tế số

2

Người tiêu dùng Trung Quốc ngày càng ưa chuộng hàng xa xỉ nội địa

Thế giới

3

Phim ngắn và thị trường "điện ảnh dọc" trị giá tỷ USD

Giải trí

4

15 điểm đến đầu tư hàng đầu thế giới đã thay đổi đáng kể trong 10 năm qua

Thế giới

5

5 loại hàng hóa châu Âu phụ thuộc nhiều nhất vào nhập khẩu từ Trung Quốc

Thế giới

Asko AI Platform

Askonomy AI

...

icon

Thuế đối ứng của Mỹ có ảnh hướng thế nào đến chứng khoán?

Chính sách thuế quan mới của Mỹ, đặc biệt với mức thuế đối ứng 20% áp dụng từ ngày 7/8/2025 (giảm từ 46% sau đàm phán), có tác động đáng kể đến kinh tế Việt Nam do sự phụ thuộc lớn vào xuất khẩu sang Mỹ (chiếm ~30% kim ngạch xuất khẩu). Dưới đây là phân tích ngắn gọn về các ảnh hưởng chính:

VnEconomy