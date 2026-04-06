Hình thành hệ sinh thái cà phê xanh lam ở Việt Nam

Ngành cà phê Việt Nam đang đứng trước một cơ hội lịch sử để chuyển mình từ mô hình sản xuất tuyến tính truyền thống sang một hệ sinh thái cà phê xanh lam, nơi mà giá trị được tối ưu hóa thông qua tư duy tuần hoàn và tái sinh. Đây không chỉ là một sự thay đổi về phương thức sản xuất mà còn là một chiến lược định vị lại vị thế của cà phê Việt Nam trên bản đồ thương mại toàn cầu.

Hệ sinh thái cà phê xanh lam được xây dựng trên nền tảng của nông nghiệp tái sinh, công nghệ chế biến sâu và tiêu chuẩn bền vững. Thay vì chỉ tập trung vào khai thác hạt cà phê, mô hình này tối ưu hóa toàn bộ sinh khối, biến phụ phẩm như bã, vỏ và nước thải thành tài nguyên cho thực phẩm, vật liệu sinh học, năng lượng và phân bón. Điều này không chỉ giúp giảm phát thải mà còn gia tăng giá trị sản phẩm, tạo ra lợi thế cạnh tranh trên thị trường quốc tế.

Trong bối cảnh thị trường cà phê toàn cầu đang có những biến động thuận lợi, Việt Nam đã ghi nhận những thành tựu đáng kể. Năm 2025, xuất khẩu cà phê đạt khoảng 1,6 triệu tấn với kim ngạch lên tới 8,92 tỷ USD, tăng mạnh so với năm trước. Đặc biệt, giá trị xuất khẩu bình quân tăng vọt, đạt trên 5.600 USD/tấn, cho thấy sự chuyển mình từ việc bán "cái có sẵn" sang "cái có giá trị". Châu Âu tiếp tục là thị trường chủ lực, với các quốc gia như Đức, Ý và Tây Ban Nha gia tăng lượng nhập khẩu và chấp nhận mức giá cao hơn để đảm bảo nguồn cung ổn định.

Tuy nhiên, đằng sau những con số ấn tượng là những thách thức không nhỏ. Biến đổi khí hậu đang trở thành rủi ro hiện hữu đối với vùng Tây Nguyên, trung tâm sản xuất cà phê của cả nước. Các chu kỳ hạn hán kéo dài và mưa lũ bất thường không chỉ làm giảm năng suất mà còn gia tăng chi phí sản xuất. Mô hình sản xuất tuyến tính truyền thống cũng đang bộc lộ những giới hạn nghiêm trọng, với việc lạm dụng phân bón hóa học và thuốc bảo vệ thực vật làm gia tăng phát thải khí nhà kính.

Để vượt qua những thách thức này, mô hình kinh tế xanh lam của Gunter Pauli đã được áp dụng, chuyển đổi hệ sinh thái cà phê Việt Nam từ logic "khai thác - xử lý - giảm thiểu tác hại" sang "tái sinh - tuần hoàn - gia tăng giá trị toàn diện". Mô hình này không chỉ giúp giảm thiểu thiệt hại mà còn tái định nghĩa hoàn toàn khái niệm giá trị thông qua tư duy "dòng thác", nơi mỗi thành phần của sinh khối được phân tách và sử dụng ở cấp độ tối ưu nhất trước khi quay trở lại tự nhiên.

Việc chuyển đổi sang mô hình kinh tế xanh lam không chỉ là một lựa chọn chiến lược mà còn là một yêu cầu cấp thiết để ngành cà phê Việt Nam duy trì vị thế hiện tại và vươn lên trở thành một cường quốc thực sự trong chuỗi giá trị toàn cầu. Đây là cơ hội hiếm có để Việt Nam không chỉ là người tham gia mà còn trở thành người định hình luật chơi trong ngành cà phê thế giới...

