Thứ Hai, 06/04/2026

Menu

Các trang khác

Multimedia

Biểu tượng ảnh Ảnh
Biểu tượng eMagazine eMagazine
Biểu tượng Podcast Podcast
Biểu tượng Infographics Infographics
Biểu tượng Quizz Quizz
Biểu tượng Interactive Interactive

Liên hệ

Biểu tượng tòa soạn Tòa soạn
Biểu tượng quảng cáo Quảng cáo

Theo dõi VnEconomy trên

Chuyên mục

Chuyên mục

Kinh tế xanh

Chuyên mục

Tiêu điểm

Chuyên mục

Tài chính

Chuyên mục

Chứng khoán

Chuyên mục

Kinh tế số

Chuyên mục

Hạ tầng

Chuyên mục

Bất động sản

Chuyên mục

Thị trường

Chuyên mục

Thế giới

Chuyên mục

Doanh nghiệp

Chuyên mục

Ấn phẩm

Chuyên mục

Multimedia

Chuyên mục

Đầu tư

Chuyên mục

Tiêu & Dùng

Chuyên mục

Công nghệ & Startup

Chuyên mục

Dân sinh

Menu Menu
Multimedia Multimedia
VnE TV VnE TV
Điểm tin Điểm tin
Trang chủ Kinh tế xanh

Hình thành hệ sinh thái cà phê xanh lam ở Việt Nam

PGS.TS.Nguyễn Đình Thọ

06/04/2026, 08:53

Hệ sinh thái cà phê xanh lam ở Việt Nam đang hình thành trên nền tảng chuyển dịch từ sản xuất tuyến tính sang mô hình tái sinh và tuần hoàn giá trị.

VnEconomy

Ngành cà phê Việt Nam đang đứng trước một cơ hội lịch sử để chuyển mình từ mô hình sản xuất tuyến tính truyền thống sang một hệ sinh thái cà phê xanh lam, nơi mà giá trị được tối ưu hóa thông qua tư duy tuần hoàn và tái sinh. Đây không chỉ là một sự thay đổi về phương thức sản xuất mà còn là một chiến lược định vị lại vị thế của cà phê Việt Nam trên bản đồ thương mại toàn cầu.

Hệ sinh thái cà phê xanh lam được xây dựng trên nền tảng của nông nghiệp tái sinh, công nghệ chế biến sâu và tiêu chuẩn bền vững. Thay vì chỉ tập trung vào khai thác hạt cà phê, mô hình này tối ưu hóa toàn bộ sinh khối, biến phụ phẩm như bã, vỏ và nước thải thành tài nguyên cho thực phẩm, vật liệu sinh học, năng lượng và phân bón. Điều này không chỉ giúp giảm phát thải mà còn gia tăng giá trị sản phẩm, tạo ra lợi thế cạnh tranh trên thị trường quốc tế.

Trong bối cảnh thị trường cà phê toàn cầu đang có những biến động thuận lợi, Việt Nam đã ghi nhận những thành tựu đáng kể. Năm 2025, xuất khẩu cà phê đạt khoảng 1,6 triệu tấn với kim ngạch lên tới 8,92 tỷ USD, tăng mạnh so với năm trước. Đặc biệt, giá trị xuất khẩu bình quân tăng vọt, đạt trên 5.600 USD/tấn, cho thấy sự chuyển mình từ việc bán "cái có sẵn" sang "cái có giá trị". Châu Âu tiếp tục là thị trường chủ lực, với các quốc gia như Đức, Ý và Tây Ban Nha gia tăng lượng nhập khẩu và chấp nhận mức giá cao hơn để đảm bảo nguồn cung ổn định.

Tuy nhiên, đằng sau những con số ấn tượng là những thách thức không nhỏ. Biến đổi khí hậu đang trở thành rủi ro hiện hữu đối với vùng Tây Nguyên, trung tâm sản xuất cà phê của cả nước. Các chu kỳ hạn hán kéo dài và mưa lũ bất thường không chỉ làm giảm năng suất mà còn gia tăng chi phí sản xuất. Mô hình sản xuất tuyến tính truyền thống cũng đang bộc lộ những giới hạn nghiêm trọng, với việc lạm dụng phân bón hóa học và thuốc bảo vệ thực vật làm gia tăng phát thải khí nhà kính.

Để vượt qua những thách thức này, mô hình kinh tế xanh lam của Gunter Pauli đã được áp dụng, chuyển đổi hệ sinh thái cà phê Việt Nam từ logic "khai thác - xử lý - giảm thiểu tác hại" sang "tái sinh - tuần hoàn - gia tăng giá trị toàn diện". Mô hình này không chỉ giúp giảm thiểu thiệt hại mà còn tái định nghĩa hoàn toàn khái niệm giá trị thông qua tư duy "dòng thác", nơi mỗi thành phần của sinh khối được phân tách và sử dụng ở cấp độ tối ưu nhất trước khi quay trở lại tự nhiên.

Việc chuyển đổi sang mô hình kinh tế xanh lam không chỉ là một lựa chọn chiến lược mà còn là một yêu cầu cấp thiết để ngành cà phê Việt Nam duy trì vị thế hiện tại và vươn lên trở thành một cường quốc thực sự trong chuỗi giá trị toàn cầu. Đây là cơ hội hiếm có để Việt Nam không chỉ là người tham gia mà còn trở thành người định hình luật chơi trong ngành cà phê thế giới...

Nội dung đầy đủ bài viết được đăng tải trên Tạp chí Kinh tế Việt Nam số 14-2026 phát hành ngày 06/04/2026. Kính mời Quý độc giả tìm đọc tại đây

Link: https://premium.vneconomy.vn/dat-mua/an-pham/tap-chi-kinh-te-viet-nam-so-14-2026.html

Từ khóa:

biến đổi khí hậu mô hình kinh tế xanh lam ngành cà phê Việt Nam nông nghiệp tái sinh thị trường cà phê toàn cầu xuất khẩu cà phê 2025

Chủ đề:

Tạp chi Kinh tế Việt Nam số 14-2026

Đọc thêm

Bí quyết để doanh nghiệp tuân thủ kiểm kê khí nhà kính

Bí quyết để doanh nghiệp tuân thủ kiểm kê khí nhà kính

Để chuẩn bị và tuân thủ các quy định về kiểm kê khí nhà kính, một trong những yếu tố quan trọng nhất là doanh nghiệp cần phải hiểu rõ danh mục phát thải của mình, phạm vi các nguồn thải, xác định nguồn phát thải lớn và nguồn có khả năng giảm phát thải...

Đón đọc Tạp chí Kinh tế Việt Nam số 14-2026

Đón đọc Tạp chí Kinh tế Việt Nam số 14-2026

Mời quý độc giả đón đọc Tạp chí Kinh tế Việt Nam số 14-2026 phát hành ngày 06/04/2025 với nhiều chuyên mục hấp dẫn...

Ô nhiễm không khí gia tăng, TP.Hồ Chí Minh tăng tốc kiểm soát phát thải

Ô nhiễm không khí gia tăng, TP.Hồ Chí Minh tăng tốc kiểm soát phát thải

TP.Hồ Chí Minh đặt mục tiêu kiểm soát 100% nguồn phát thải lớn, phấn đấu toàn bộ giao thông công cộng sử dụng năng lượng sạch vào năm 2030...

Tối đa 90% tín chỉ carbon được chuyển giao quốc tế

Tối đa 90% tín chỉ carbon được chuyển giao quốc tế

Chính phủ vừa ban hành Nghị định số 112/2026/NĐ-CP (có hiệu lực từ ngày 19/5/2026), lần đầu tiên thiết lập khung pháp lý cho việc trao đổi quốc tế kết quả giảm nhẹ phát thải khí nhà kính và tín chỉ carbon của Việt Nam, trong khuôn khổ thực hiện Thỏa thuận Paris...

Sẽ có quy định cụ thể về tiêu chí xanh, xác định dự án xanh, tuần hoàn, ESG

Sẽ có quy định cụ thể về tiêu chí xanh, xác định dự án xanh, tuần hoàn, ESG

Thúc đẩy phát triển kinh tế tư nhân, kinh tế xanh, kinh tế tuần hoàn và nâng cao năng lực cạnh tranh của các tổ chức, cá nhân kinh doanh trong bối cảnh mới...

Dòng sự kiện

Đảng Cộng sản Việt Nam - Đại hội XIV

Đảng Cộng sản Việt Nam - Đại hội XIV

Với phương châm Đoàn kết - Dân chủ - Kỷ cương - Đột phá - Phát triển, Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng xác định tư duy, tầm nhìn, những quyết sách chiến lược để chúng ta vững bước tiến mạnh trong kỷ nguyên mới, thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển đất nước đến năm 2030 khi Đảng ta tròn 100 năm thành lập (1930 - 2030); hiện thực hoá tầm nhìn phát triển đến năm 2045, kỷ niệm 100 năm thành lập nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam (1945 - 2045).

Bài viết mới nhất

Bài viết mới nhất

Giá vàng trong nước và thế giới

Giá vàng trong nước và thế giới

VnEconomy cập nhật giá vàng trong nước & thế giới hôm nay: SJC, 9999, giá vàng USD/oz, biến động giá vàng tăng, giảm - phân tích, dự báo & dữ liệu lịch sử.

Bài viết mới nhất

VnEconomy Interactive

VnEconomy Interactive

Interactive là một sản phẩm báo chí mới của VnEconomy vừa được ra mắt bạn đọc từ đầu tháng 3/2023 đã gây ấn tượng mạnh với độc giả bởi sự mới lạ, độc đáo. Đây cũng là sản phẩm độc quyền chỉ có trên VnEconomy.

Bài viết mới nhất

Trợ lý thông tin kinh tế Askonomy - Asko Platform

Trợ lý thông tin kinh tế Askonomy - Asko Platform

Trong kỷ nguyên trí tuệ nhân tạo, đặc biệt là generative AI, phát triển mạnh mẽ, Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy đã tiên phong ứng dụng công nghê để mang đến trải nghiệm thông tin đột phá với chatbot AI Askonomy...

Bài viết mới nhất

Multimedia

Multimedia
Ấn phẩm

Thế giới

Asko AI Platform

Askonomy AI

...

icon

Thuế đối ứng của Mỹ có ảnh hướng thế nào đến chứng khoán?

Chính sách thuế quan mới của Mỹ, đặc biệt với mức thuế đối ứng 20% áp dụng từ ngày 7/8/2025 (giảm từ 46% sau đàm phán), có tác động đáng kể đến kinh tế Việt Nam do sự phụ thuộc lớn vào xuất khẩu sang Mỹ (chiếm ~30% kim ngạch xuất khẩu). Dưới đây là phân tích ngắn gọn về các ảnh hưởng chính:

VnEconomy