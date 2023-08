Giá căn hộ ở Hà Nội đang tăng nhanh hơn mức tăng thu nhập bình quân đầu người

Bộ Xây dựng cho biết quý 2/2023, ở nhiều khu vực tại Hà Nội, giá giao dịch chung cư mới tăng cao, dù thị trường bất động sản đang chững lại.

GIÁ ĐANG CAO NHƯNG VẪN TIẾP TỤC TĂNG

Theo đó, giá căn hộ chung cư Hà Nội mặc dù đang neo cao nhưng qua khảo sát thì quý 2 giá vẫn tiếp tục tăng so quý trước. Mức giá tăng cao nhất thuộc về những dự án ở quận Tây Hồ và khu vực xung quanh, số lượng dự án chung cư mới mở bán khu vực này rất hiếm và đều ở mức 80 triệu đến 100 triệu đồng/m2. Các dự án căn hộ trên đường Phạm Văn Đồng, Nguyễn Văn Huyên, Võ Chí Công, Lạc Long Quân… cũng tăng mạnh so giá gốc và tăng từ 1% đến 3% so quý trước.

Cụ thể, ở phân khúc cao cấp: dự án Heritage West Lake (Lạc Long Quân – Tây Hồ) tăng 3%, lên mức 140 triệu đồng/m2; The Nine trên (Phạm Văn Đồng) tăng từ 65 – 75 triệu đồng/m2. Còn phân khúc trung cấp: dự án M5 Nguyễn Chí Thanh (Đống Đa) tăng khoảng 3,1%, lên mức 42,4 triệu đồng/m2; Thanh Bình Garden (Hoàng Mai) tăng khoảng 3,7%, lên mức 44,1 triệu đồng/m2; La Casta Văn Phú (Hà Đông) tăng 3,3%, lên mức 39,4 triệu đồng/m2; Mon City (Nam Từ Liêm) tăng 3,2%, lên mức 41,6 triệu đồng/m2; Tecco Diamond (Thanh Trì) tăng 3,4%, lên mức 32,9 triệu đồng/m2..

Lý giải về nguyên nhân của hiện trạng trên, bà Đỗ Thu Hằng, Giám đốc cấp cao Bộ phận tư vấn và nghiên cứu, Savills Hà Nội, cho rằng do giá đất cùng chi phí xây dựng tăng cao. Mặt khác, việc đầu tư nâng cao chất lượng sản phẩm cùng hạ tầng tiện ích xung quanh, dự án nội khu tất yếu dẫn đến giá thị trường sơ cấp, hay giá của dự án mới tung ra luôn cao hơn so với mặt bằng chung thị trường căn hộ để bán.

Nguồn cầu nhà ở dài hạn vẫn duy trì mức cao do tỷ lệ di cư thuần dương, tăng trưởng dân số và tỷ lệ đô thị hóa cao. Thêm vào đó, dự báo từ năm 2023 đến năm 2025, Hà Nội sẽ có thêm 157.000 hộ gia đình. Thế nhưng nguồn cung tương lai chỉ bao gồm 59.000 căn hộ các hạng, 9.000 nhà ở thấp tầng, 18.700 nhà ở xã hội dự kiến mở bán. Do đó sự thiếu hụt nguồn cung rơi vào tầm 70.300 căn nhà ở.

“Trước nhu cầu đó, một câu hỏi đặt ra: Liệu thu nhập trung bình của người dân có thể chi trả để sở hữu nhà Hà Nội hay không? Hà Nội đang phấn đấu có thu nhập bình quân đầu người năm 2023 đạt 150 triệu/người/năm, xét tương quan so năm 2019 thì mức tăng trưởng trung bình thu nhập ước khoảng 6%/năm. Trong khi mức tăng trưởng giá căn hộ từ năm 2019 đến nửa đầu năm 2023 là 13%/năm”, đại diện Savills nêu vấn đề.

ƯỚC MƠ CÓ NHÀ NGÀY MỘT XA

Liên quan đến câu chuyện nhà ở, anh Dương Ngọc Hùng, quê ở Hải Dương hiện đang kinh doanh tự do trên địa bàn quận Hoàng Mai, cho biết thu nhập trung bình của vợ chồng anh khoảng 30 triệu đồng/tháng, trừ chi phí cho gia đình 4 người, tháng nào thuận lợi có thể bỏ ra 8 triệu đồng tiết kiệm. Vì vậy, sau nhiều năm làm việc ở Hà Nội, vợ chồng anh tích lũy được 800 triệu đồng và đang tìm mua căn hộ chung cư để thoát cảnh ở thuê. Tuy nhiên, qua tìm hiểu một số dự án chung cư bình dân trên địa bàn quận Hoàng Mai là nơi gia đình anh làm việc và học tập, thì một căn 74m2 giá khoảng 2,9 tỷ đồng, vẫn quá xa tầm với.

Theo đánh giá của Savills, thực tế, sự tăng trưởng thu nhập bình quân đầu người tại Hà Nội vẫn ở mức thấp hơn so mức tăng trưởng giá căn hộ. Đây là ví dụ cho thấy việc sở hữu nhà của người dân sẽ lâu hơn khi khoảng cách này còn được nới rộng. Nếu hai con số không tịnh tiến lại gần nhau, khả năng sở hữu nhà ở của người dân nói chung, những người đang sống ở Hà Nội và người dân ngoại tỉnh muốn có nhà Hà Nội để làm việc, hay cho con cái chắc chắn khó khăn hơn. Chưa kể các dòng sản phẩm nhà ở thấp tầng, khi giá ở mức cao, người mua càng phải cân nhắc mức độ hợp lý cũng như xem xét mức độ phù hợp với giá trị thực của sản phẩm. Từ đây dẫn đến quá trình ra quyết định của người mua sẽ chậm hơn, lâu hơn.

Đồng quan điểm, ông Nguyễn Quốc Anh, Phó Tổng giám đốc Batdongsan.com.vn, nhận xét Việt Nam là nước có mức độ chênh lệch cao giữa giá nhà và thu nhập bình quân của người lao động. Từ năm 2018 đến 2021, tỷ lệ chênh lệch giá bất động sản so thu nhập bình quân của người Việt Nam không ngừng tăng, vượt cả Singapore. Trong khi chỉ số này ở Indonesia, Malaysia, Thái Lan lại xuất hiện dấu hiệu giảm xuống. Đưa ra dự báo, vị chuyên gia cho rằng khoảng cách giữa giá nhà với thu nhập bình quân của người dân khả năng ngày càng tăng lên, và giá bất động sản cũng rất khó giảm.

Liên quan đến câu chuyện này, đại diện Hội Môi giới bất động sản Việt Nam thông tin hầu hết người trưởng thành trong độ tuổi lần lượt từ 18-25 và 26-41 đều muốn sở hữu một ngôi nhà vào ngày nào đó, hoặc thậm chí ngay bây giờ. Mong mỏi về nơi an cư của họ rất lớn, tuy nhiên, cái khó hiện nay là giá nhà tăng quá cao nếu so sánh cùng thu nhập.

“Thị trường nhà đất đã phát triển như “vũ bão” những năm qua. Nhu cầu gia tăng giữa tình trạng “đói cung” vì các vướng mắc pháp lý chưa được tháo gỡ triệt để. Cộng hưởng cùng sự phát triển của hệ thống hạ tầng, giao thông, đường xá thuận tiện, đất đai mỗi ngày lại tích lũy thêm giá trị nội tại, khiến giá nhà tăng vọt với tốc độ kỷ lục”, đại diện Hội Môi giới bất động sản Việt Nam cho hay.