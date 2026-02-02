Giá điện thoại trung bình tăng 8% và khả năng tiếp tục tăng

Giá bán trung bình mỗi chiếc điện thoại trong quý 4/2025 tăng 8% so với năm trước, lần đầu tiên cao hơn 400 USD trong một quý...

Doanh thu thị trường điện thoại thông minh toàn cầu trong quý 4/2025 đã tăng 13% so với cùng kỳ, đạt 143 tỷ USD. Đây là mức cao nhất từng ghi nhận trong một quý, theo báo cáo mới nhất của Counterpoint Research.

Người dùng đang chuyển hướng các sản phẩm thuộc phân khúc cao cấp, cùng với chi phí linh kiện tăng, đã đẩy giá bán trung bình mỗi chiếc điện thoại tăng 8% so với năm trước, lần đầu tiên cao hơn 400 USD trong một quý.

Trong khi đó, số lượng chỉ tăng 5%, cho thấy người dùng ngày càng ưu tiên các mẫu máy đắt tiền hơn.

Bình luận về diễn biến thị trường, bà Shilpi Jain, chuyên gia của Counterpoint Research, cho biết thị trường điện thoại thông minh toàn cầu khép lại năm 2025 với gam màu tích cực, khi cả doanh thu lẫn giá bán trung bình đều lập kỷ lục mới.

Các sản phẩm cao cấp hóa tiếp tục là động lực chính trong quý, cùng với giá bán các sản phẩm tăng tại một số khu vực do thiếu hụt bộ, qua đó đẩy giá bán trung bình toàn thị trường đi lên.

Người dùng ở ngay cả các thị trường phát triển và đang phát triển tiếp tục chuyển sang những thiết bị có giá cao hơn. Nhờ đó, số lượng điện thoại tiêu thụ toàn cầu duy trì đà tăng trong quý, bất chấp áp lực kéo dài từ chuỗi cung ứng và chi phí linh kiện ngày càng cao.

Trong đó, Apple tiếp tục củng cố vị thế dẫn đầu thị trường trong quý 4/2025, với sản lượng lẫn doanh thu được ghi nhận cao nhất từ trước đến nay trong một quý. Lượng iPhone xuất xưởng tăng 14% so với cùng kỳ, trong khi doanh thu tăng mạnh 23%.

Thị phần các hãng theo số lượng điện thoại tiêu thụ - Nguồn: Counterpoint Research.

Đánh giá kết quả này, ông Jeff Fieldhack, Giám đốc nghiên cứu của Counterpoint Research, cho biết đà tăng trưởng của Apple chủ yếu đến từ dòng iPhone 17. Bên cạnh đó, giá bán trung bình tăng trên hầu hết các khu vực đã giúp doanh thu của hãng bứt phá mạnh hơn. Doanh thu của Apple tăng trưởng trên nhiều thị trường, song lập kỷ lục tại Mỹ, Trung Quốc, Mỹ Latinh, Tây Âu, Trung Đông và Nam Á.

Samsung cũng tiếp tục là doanh nghiệp có doanh thu lớn thứ hai trên thị trường, chiếm 11% thị phần trong quý 4/2025, với doanh thu tăng 12% so với cùng kỳ. Đáng chú ý, lượng máy xuất xưởng của hãng tăng tới 17%. Đây là mức tăng cao nhất trong nhóm năm thương hiệu dẫn đầu.

Kết quả này đến từ sức tiêu thụ ổn định của dòng Galaxy A, Galaxy S25 và Z Fold7. Tăng trưởng số lượng máy của Samsung chủ yếu ghi nhận ở Mỹ Latinh, Đông Nam Á, Trung Đông – châu Phi và một phần châu Âu, qua đó bù đắp cho diễn biến kém tích cực hơn tại Bắc Mỹ và Ấn Độ. Tuy nhiên, do tăng trưởng dựa nhiều vào sản phẩm phân khúc phổ thông và cận trung, giá bán trung bình của Samsung trong quý lại giảm 4% so với cùng kỳ.

Trong khi đó, doanh thu của Xiaomi trong quý 4/2025 đã giảm 9% so với cùng kỳ, trong khi lượng máy xuất xưởng cũng giảm 11%, chủ yếu do áp lực nguồn cung và chi phí linh kiện tăng cao, tác động trực tiếp tới các dòng sản phẩm phổ thông và tầm trung của hãng. Khi giá linh kiện leo thang, sản lượng của Xiaomi sụt giảm rõ rệt tại Trung Quốc và Ấn Độ, hai thị trường lớn nhất của công ty.

Dù giá bán trung bình tăng 3% nhờ một số mẫu cao cấp ra mắt, song mức tăng vẫn không đủ bù đắp cho sự suy giảm về sản lượng. Diễn biến này cho thấy Xiaomi đang dễ bị tổn thương trước làn sóng tăng chi phí linh kiện, cũng như xu hướng thị trường chuyển dịch sang phân khúc cao cấp.

Trái ngược, OPPO ghi nhận tốc độ tăng trưởng doanh thu và giá bán trung bình cao thứ hai trong nhóm năm thương hiệu dẫn đầu, lần lượt tăng 23% và 6% so với cùng kỳ. Động lực tăng trưởng chủ yếu đến từ việc mở rộng sang các phân khúc có giá cao hơn, chẳng hạn các dòng Reno 14 và Find, cùng chiến lược đẩy mạnh hiện diện tại các thị trường mới nổi ở Trung Đông – châu Phi, Mỹ Latinh và khu vực châu Á – Thái Bình Dương.

Cùng kỳ, doanh thu của vivo cũng tăng 6%, nhờ sức tiêu thụ khả quan tại hai thị trường chủ lực là Trung Quốc và Ấn Độ.

Nhận định về triển vọng thị trường, ông Tarun Pathak, Giám đốc Nghiên cứu của Counterpoint Research, cho rằng trong thời gian tới, giá bán trung bình điện thoại toàn cầu nhiều khả năng tiếp tục tăng lên. Chi phí bộ nhớ và linh kiện cũng sẽ tạo sức ép lên sản lượng điện thoại trong năm 2026.