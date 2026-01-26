Thứ Hai, 26/01/2026

Menu

Các trang khác

Multimedia

Biểu tượng ảnh Ảnh
Biểu tượng eMagazine eMagazine
Biểu tượng Podcast Podcast
Biểu tượng Infographics Infographics
Biểu tượng Quizz Quizz
Biểu tượng Interactive Interactive

Liên hệ

Biểu tượng tòa soạn Tòa soạn
Biểu tượng quảng cáo Quảng cáo

Theo dõi VnEconomy trên

Chuyên mục

Chuyên mục

Kinh tế xanh

Chuyên mục

Tiêu điểm

Chuyên mục

Tài chính

Chuyên mục

Chứng khoán

Chuyên mục

Kinh tế số

Chuyên mục

Hạ tầng

Chuyên mục

Bất động sản

Chuyên mục

Thị trường

Chuyên mục

Thế giới

Chuyên mục

Doanh nghiệp

Chuyên mục

Ấn phẩm

Chuyên mục

Multimedia

Chuyên mục

Đầu tư

Chuyên mục

Tiêu & Dùng

Chuyên mục

Công nghệ & Startup

Chuyên mục

Dân sinh

Menu Menu
Multimedia Multimedia
VnE TV VnE TV
Shorts Shorts
Điểm tin Điểm tin
Trang chủ Kinh tế số

Năm nay thích hợp để mua điện thoại đời cũ

Bạch Dương

26/01/2026, 09:31

Trong bối cảnh RAM khan hiếm, chi phí linh kiện leo thang khiến giá bán điện thoại liên tục tăng, theo PhoneArena, lựa chọn hợp lý có lẽ sẽ là các dòng máy đời cũ...

Ảnh minh hoạ.
Ảnh minh hoạ.

Sự chuyển hướng của các nhà cung cấp để phục vụ phát triển AI đang tạo ra cú sốc lớn về phần cứng cho các thiết bị điện tử khác trên quy mô toàn cầu. Linh kiện thiếu hụt có khả năng đẩy giá thành các dòng điện thoại mới lên cao. RAM là một trong những linh kiện chịu ảnh hưởng rõ nét nhất, chỉ trong thời gian ngắn, giá đã tăng gấp ba lần.

Theo PhoneArena, đơn vị sản xuất chip nhớ Samsung Semiconductor đã từ chối đơn đặt hàng RAM từ chính Samsung Electronics cho thế hệ điện thoại thông minh tiếp theo. Động thái này phản ánh tình trạng khan hiếm linh kiện nghiêm trọng, đồng thời lý giải vì sao những tin đồn về việc điện thoại bị cắt giảm RAM bắt đầu xuất hiện.

Giới phân tích cho rằng phân khúc tầm trung sẽ chịu tác động nặng nề nhất, song ngay cả các mẫu cao cấp cũng khó tránh khỏi “cơn khủng hoảng RAM”. Kịch bản khá rõ ràng: hoặc các dòng Samsung Galaxy S thế hệ tiếp theo sẽ bị giảm nhẹ dung lượng RAM, hoặc người dùng phải chấp nhận mức giá cao hơn để duy trì cấu hình 12 GB hay 16 GB như hiện nay.

Những đồn đoán gần đây cho thấy Samsung có thể tăng giá dòng Galaxy S26, đồng thời giữ nguyên giá Galaxy S25, ít nhất là phiên bản Ultra. Đây không phải chiến lược mới, từng được hãng áp dụng trong các chu kỳ sản phẩm trước.

Và không chỉ Samsung. Apple, Google, Oppo, Xiaomi hay Sony đều đang chịu tác động từ tình trạng thiếu hụt phần cứng và chi phí đầu vào tăng cao. Trong bối cảnh đó, theo các chuyên gia của PhoneArena, khi một mẫu điện thoại mới ra mắt, lựa chọn khôn ngoan với người tiêu dùng đôi khi lại là mua các dòng của năm trước.

Thực tế, một chiếc flagship khi ra mắt vốn đã là sản phẩm tốt nhất tại thời điểm đó. Bản chất này không biến mất chỉ vì một năm trôi qua. Trong khi đó, mức chênh lệch về hiệu năng giữa các thế hệ ngày càng thu hẹp, khiến lợi ích từ việc nâng cấp không còn rõ rệt như trước.

Ở góc độ chi phí, nhiều báo cáo cho thấy các nhà sản xuất đang cố gắng kìm đà tăng giá, với mục tiêu giữ mức tăng không vượt quá khoảng 10%. Tuy nhiên, trong bối cảnh chi phí linh kiện tiếp tục leo thang và chuỗi cung ứng còn nhiều bất ổn, việc “giữ giá” như vậy rất khó đạt được nếu không phải đánh đổi. Trong nhiều trường hợp, chất lượng phần cứng có thể trở thành yếu tố bị hy sinh, từ cấu hình, vật liệu cho đến một số thành phần bên trong.

Cùng với đó, theo định hướng của các hãng, bước tiến tiếp theo là các tính năng “AI tác nhân”, cho phép thiết bị tự động thực hiện chuỗi tác vụ phức tạp theo yêu cầu của người dùng. Tuy nhiên, trên thực tế, các bộ xử lý hiện nay như Snapdragon 8 Gen 3 hay Apple A18 đã đủ mạnh để đáp ứng phần lớn các tác vụ AI phổ biến. Điều này khiến khoảng cách trải nghiệm giữa các thế hệ chip không còn quá lớn.

Một yếu tố quan trọng khác là chính sách hỗ trợ phần mềm dài hạn. Các mẫu Galaxy hoặc Pixel ra mắt từ năm 2024 được cam kết cập nhật đến năm 2031, bao gồm cả các bản Android đầy đủ, không chỉ dừng lại ở vá bảo mật. Điều này đồng nghĩa với việc người dùng mua các dòng máy đời 2024 ở thời điểm hiện tại vẫn còn khoảng 5 năm được hỗ trợ.

Trong bối cảnh phần cứng đã đủ mạnh để sử dụng ổn định trong thời gian dài, camera đạt chất lượng cao và vòng đời phần mềm được kéo dài, việc lựa chọn điện thoại đời trước đang trở nên hợp lý hơn, cả về kinh tế lẫn trải nghiệm.

Tuy nhiên, cũng cần lưu ý “điện thoại đời cũ” ở đây cần được hiểu là hàng tồn kho mới nguyên, không phải máy tân trang hay thiết bị đã qua sử dụng. Dù mua máy cũ có thể là lựa chọn tiết kiệm chi phí, song đi kèm là không ít rủi ro, như nguy cơ hàng giả, thiết bị bị đánh cắp, bị khóa hoặc pin đã xuống cấp.

Trong bối cảnh thị trường điện thoại di động bước vào giai đoạn biến động mạnh, lựa chọn một chiếc điện thoại đời trước, còn mới nguyên, có thể không chỉ giúp người tiêu dùng tiết kiệm chi phí, mà còn là quyết định hợp lý về mặt giá trị sử dụng trong năm nay.

Chi phí bán dẫn tăng vọt, một hãng điện thoại phải tạm dừng ra mắt sản phẩm mới

07:36, 14/01/2026

Chi phí bán dẫn tăng vọt, một hãng điện thoại phải tạm dừng ra mắt sản phẩm mới

Xuất hiện điện thoại bàn phím “dáng dấp” BlackBerry

07:37, 05/01/2026

Xuất hiện điện thoại bàn phím “dáng dấp” BlackBerry

Xuất khẩu điện thoại và linh kiện của Việt Nam giảm hơn 21%

09:23, 23/12/2025

Xuất khẩu điện thoại và linh kiện của Việt Nam giảm hơn 21%

Từ khóa:

các hãng sản xuất smartphone chiến lược giá của Samsung điện thoại thông minh giá RAM tăng cao kinh tế số phân khúc điện thoại tầm trung Samsung Galaxy S26 tác động của AI thiếu hụt linh kiện smartphone

Đọc thêm

ChatGPT bị phát hiện sử dụng dữ liệu từ nội dung do AI khác tạo ra

ChatGPT bị phát hiện sử dụng dữ liệu từ nội dung do AI khác tạo ra

ChatGPT được cho là đã sử dụng nội dung từ Grokipedia hay còn được biết đến như “Wikipedia của AI”...

Đón đọc Tạp chí Kinh tế Việt Nam số 04-2026

Đón đọc Tạp chí Kinh tế Việt Nam số 04-2026

Mời quý độc giả đón đọc Tạp chí Kinh tế Việt Nam số 04-2026 phát hành ngày 26/01/2026 với nhiều chuyên mục hấp dẫn...

Đồng sáng lập Google DeepMind hé lộ AI thông minh như con người sắp xuất hiện

Đồng sáng lập Google DeepMind hé lộ AI thông minh như con người sắp xuất hiện

Các chuyên gia đang bắt đầu cho rằng AI sẽ sớm đạt đến cấp độ trí tuệ nhân tạo tổng quát (AGI - mức độ thông minh ngang với con người)...

[Trực tiếp]: Đối thoại

[Trực tiếp]: Đối thoại "Pháp lý mở đường và mô hình phát triển thị trường tài sản số Việt Nam"

Buổi đối thoại đầu tiên của Đối thoại chuyên đề thường kỳ “Theo dòng Tài sản số” – Đối thoại 01, với chủ đề: Pháp lý mở đường và mô hình phát triển thị trường tài sản số Việt Nam diễn ra lúc 9h30 ngày 26/1 trên VnEconomy.vn và Fanpage VnEconomy...

Vì sao “dựng hàng rào 10.000 tỷ” cho việc lập sàn giao dịch tài sản mã hóa?

Vì sao “dựng hàng rào 10.000 tỷ” cho việc lập sàn giao dịch tài sản mã hóa?

Hồ sơ đăng ký làm tổ chức cung cấp dịch vụ tài sản mã hóa của doanh nghiệp đã bắt đầu được gửi tới cơ quan quản lý để chính thức bước lên “chuyến tàu” tài sản mã hóa tại Việt Nam…

Dòng sự kiện

Giá vàng trong nước và thế giới

Giá vàng trong nước và thế giới

VnEconomy cập nhật giá vàng trong nước & thế giới hôm nay: SJC, 9999, giá vàng USD/oz, biến động giá vàng tăng, giảm - phân tích, dự báo & dữ liệu lịch sử.

Bài viết mới nhất

Bài viết mới nhất

Diễn đàn Kinh tế mới Việt Nam 2025

Diễn đàn Kinh tế mới Việt Nam 2025

Sáng kiến Diễn đàn thường niên Kinh tế mới Việt Nam (VNEF) đã được khởi xướng và tổ chức thành công từ năm 2023. VNEF 2025 (lần thứ 3) có chủ đề: "Sức bật kinh tế Việt Nam: từ nội lực tới chuỗi giá trị toàn cầu".

Bài viết mới nhất

VnEconomy Interactive

VnEconomy Interactive

Interactive là một sản phẩm báo chí mới của VnEconomy vừa được ra mắt bạn đọc từ đầu tháng 3/2023 đã gây ấn tượng mạnh với độc giả bởi sự mới lạ, độc đáo. Đây cũng là sản phẩm độc quyền chỉ có trên VnEconomy.

Bài viết mới nhất

Trợ lý thông tin kinh tế Askonomy - Asko Platform

Trợ lý thông tin kinh tế Askonomy - Asko Platform

Trong kỷ nguyên trí tuệ nhân tạo, đặc biệt là generative AI, phát triển mạnh mẽ, Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy đã tiên phong ứng dụng công nghê để mang đến trải nghiệm thông tin đột phá với chatbot AI Askonomy...

Bài viết mới nhất

Multimedia

Multimedia
Du lịch di sản: Bảo tồn để phát triển

eMagazine

Du lịch di sản: Bảo tồn để phát triển

So sánh tiềm năng đất hiếm của Greenland với các quốc gia khác trên thế giới

Thế giới

So sánh tiềm năng đất hiếm của Greenland với các quốc gia khác trên thế giới

Điện toán biên bước chuyển trong đổi mới điện toán

eMagazine

Điện toán biên bước chuyển trong đổi mới điện toán

Đọc nhiều nhất

Đọc nhiều nhất
1

Blog chứng khoán: Sát thương lớn

Chứng khoán

2

Khai mở không gian trải nghiệm đa giác quan 6Senses Gallery tại The Sensia

Bất động sản

3

72,2 nghìn tỷ đồng trái phiếu doanh nghiệp chậm trả trong năm 2025, chủ yếu Bất động sản

Chứng khoán

4

Ào ào bán tháo cổ phiếu, VN-Index giảm mạnh nhất 7 phiên

Chứng khoán

5

Lãi suất liên ngân hàng tăng đồng loạt, cao nhất lên tới 6,8%/năm

Tài chính

Asko AI Platform

Askonomy AI

...

icon

Thuế đối ứng của Mỹ có ảnh hướng thế nào đến chứng khoán?

Chính sách thuế quan mới của Mỹ, đặc biệt với mức thuế đối ứng 20% áp dụng từ ngày 7/8/2025 (giảm từ 46% sau đàm phán), có tác động đáng kể đến kinh tế Việt Nam do sự phụ thuộc lớn vào xuất khẩu sang Mỹ (chiếm ~30% kim ngạch xuất khẩu). Dưới đây là phân tích ngắn gọn về các ảnh hưởng chính:

VnEconomy