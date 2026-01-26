Năm nay thích hợp để mua điện thoại đời cũ

Sự chuyển hướng của các nhà cung cấp để phục vụ phát triển AI đang tạo ra cú sốc lớn về phần cứng cho các thiết bị điện tử khác trên quy mô toàn cầu. Linh kiện thiếu hụt có khả năng đẩy giá thành các dòng điện thoại mới lên cao. RAM là một trong những linh kiện chịu ảnh hưởng rõ nét nhất, chỉ trong thời gian ngắn, giá đã tăng gấp ba lần.

Theo PhoneArena, đơn vị sản xuất chip nhớ Samsung Semiconductor đã từ chối đơn đặt hàng RAM từ chính Samsung Electronics cho thế hệ điện thoại thông minh tiếp theo. Động thái này phản ánh tình trạng khan hiếm linh kiện nghiêm trọng, đồng thời lý giải vì sao những tin đồn về việc điện thoại bị cắt giảm RAM bắt đầu xuất hiện.

Giới phân tích cho rằng phân khúc tầm trung sẽ chịu tác động nặng nề nhất, song ngay cả các mẫu cao cấp cũng khó tránh khỏi “cơn khủng hoảng RAM”. Kịch bản khá rõ ràng: hoặc các dòng Samsung Galaxy S thế hệ tiếp theo sẽ bị giảm nhẹ dung lượng RAM, hoặc người dùng phải chấp nhận mức giá cao hơn để duy trì cấu hình 12 GB hay 16 GB như hiện nay.

Những đồn đoán gần đây cho thấy Samsung có thể tăng giá dòng Galaxy S26, đồng thời giữ nguyên giá Galaxy S25, ít nhất là phiên bản Ultra. Đây không phải chiến lược mới, từng được hãng áp dụng trong các chu kỳ sản phẩm trước.

Và không chỉ Samsung. Apple, Google, Oppo, Xiaomi hay Sony đều đang chịu tác động từ tình trạng thiếu hụt phần cứng và chi phí đầu vào tăng cao. Trong bối cảnh đó, theo các chuyên gia của PhoneArena, khi một mẫu điện thoại mới ra mắt, lựa chọn khôn ngoan với người tiêu dùng đôi khi lại là mua các dòng của năm trước.

Thực tế, một chiếc flagship khi ra mắt vốn đã là sản phẩm tốt nhất tại thời điểm đó. Bản chất này không biến mất chỉ vì một năm trôi qua. Trong khi đó, mức chênh lệch về hiệu năng giữa các thế hệ ngày càng thu hẹp, khiến lợi ích từ việc nâng cấp không còn rõ rệt như trước.

Ở góc độ chi phí, nhiều báo cáo cho thấy các nhà sản xuất đang cố gắng kìm đà tăng giá, với mục tiêu giữ mức tăng không vượt quá khoảng 10%. Tuy nhiên, trong bối cảnh chi phí linh kiện tiếp tục leo thang và chuỗi cung ứng còn nhiều bất ổn, việc “giữ giá” như vậy rất khó đạt được nếu không phải đánh đổi. Trong nhiều trường hợp, chất lượng phần cứng có thể trở thành yếu tố bị hy sinh, từ cấu hình, vật liệu cho đến một số thành phần bên trong.

Cùng với đó, theo định hướng của các hãng, bước tiến tiếp theo là các tính năng “AI tác nhân”, cho phép thiết bị tự động thực hiện chuỗi tác vụ phức tạp theo yêu cầu của người dùng. Tuy nhiên, trên thực tế, các bộ xử lý hiện nay như Snapdragon 8 Gen 3 hay Apple A18 đã đủ mạnh để đáp ứng phần lớn các tác vụ AI phổ biến. Điều này khiến khoảng cách trải nghiệm giữa các thế hệ chip không còn quá lớn.

Một yếu tố quan trọng khác là chính sách hỗ trợ phần mềm dài hạn. Các mẫu Galaxy hoặc Pixel ra mắt từ năm 2024 được cam kết cập nhật đến năm 2031, bao gồm cả các bản Android đầy đủ, không chỉ dừng lại ở vá bảo mật. Điều này đồng nghĩa với việc người dùng mua các dòng máy đời 2024 ở thời điểm hiện tại vẫn còn khoảng 5 năm được hỗ trợ.

Trong bối cảnh phần cứng đã đủ mạnh để sử dụng ổn định trong thời gian dài, camera đạt chất lượng cao và vòng đời phần mềm được kéo dài, việc lựa chọn điện thoại đời trước đang trở nên hợp lý hơn, cả về kinh tế lẫn trải nghiệm.

Tuy nhiên, cũng cần lưu ý “điện thoại đời cũ” ở đây cần được hiểu là hàng tồn kho mới nguyên, không phải máy tân trang hay thiết bị đã qua sử dụng. Dù mua máy cũ có thể là lựa chọn tiết kiệm chi phí, song đi kèm là không ít rủi ro, như nguy cơ hàng giả, thiết bị bị đánh cắp, bị khóa hoặc pin đã xuống cấp.

Trong bối cảnh thị trường điện thoại di động bước vào giai đoạn biến động mạnh, lựa chọn một chiếc điện thoại đời trước, còn mới nguyên, có thể không chỉ giúp người tiêu dùng tiết kiệm chi phí, mà còn là quyết định hợp lý về mặt giá trị sử dụng trong năm nay.