TCBS bất ngờ thoái vốn 165 tỷ tại TokenBay

Công ty Cổ phần Chứng khoán Kỹ Thương (mã TCX-HOSE) thông báo Nghị quyết HĐQT về việc phê duyệt phương án liên quan đến cổ phần tại Tokenbay.

Theo đó, TCBS dự kiến chuyển nhượng 16,5 triệu cổ phần với mức giá 10.000 đồng/cp, tương ứng tổng giá trị khoảng 165 tỷ đồng. Giao dịch dự kiến được triển khai trong vòng 30 ngày kể từ khi được phê duyệt.

Trước đó vào cuối năm 2025, HĐQT TCX cũng ra nghị quyết phê duyệt việc góp vốn vào CTCP Đầu tư và Công nghệ TokenBay với số tiền góp vốn là 165 tỷ đồng.

TCX cho biết hình thức góp vốn là mua cổ phần ưu đãi cổ tức có quyền chuyển đổi và/hoặc quyền mua cổ phần ưu đãi cổ tức có quyền chuyển đổi do TokenBay chào bán/phát hành, thực hiện trong quý 4/2025 hoặc quý 1/2026.

CTCP Đầu tư và Công nghệ TokenBay được thành lập ngày 15/10/2024 với vốn điều lệ hiện tại chỉ có 1 tỷ đồng, TCX cho biết với số vốn góp là 165 tỷ đồng, sẽ chiếm 11% vốn điều lệ của TokenBay sau khi tăng vốn.

Mới đây, TCX đã chốt thời gian để trả cổ tức năm 2024 bằng cổ phiếu với tỷ lệ 5:1 với số lượng phát hành 462.316.699 cổ phiếu (sở hữu 5 cổ phiếu được nhận 1 cổ phiếu mới).

Được biết, TCB và TCX đã tổ chức thành công ĐHĐCĐ thường niên 2026 và VCSC đã tham dự ĐHCĐ của Ngân hàng TMCP Kỹ thương Việt Nam (TCB) và CTCP Chứng khoán Kỹ Thương (TCX) tại Hà Nội vào ngày 26/04/2026.

Theo VCSC, nhìn chung, cả hai ban lãnh đạo đều thể hiện quan điểm tương đối thận trọng đối với triển vọng tăng trưởng lợi nhuận năm 2026 do tác động tiêu cực của lãi suất cao hơn đến NIM cũng như nhu cầu tín dụng và trái phiếu doanh nghiệp.

Tuy nhiên, TCB và TCX tiếp tục khẳng định niềm tin vào những lợi thế cạnh tranh mà họ sở hữu để thực hiện các chiến lược tăng trưởng dài hạn cho giai đoạn 2026-2030, bao gồm việc mở rộng sang các lĩnh vực kinh doanh mới và tăng trưởng cao (ví dụ: tài trợ dự án cơ sở hạ tầng, cho vay hộ kinh doanh/SME, bảo hiểm đối với TCB; tài sản số, dịch vụ thị trường vốn (ECM), môi giới khách hàng tổ chức đối với TCX) và tăng cường tích hợp AI vào hoạt động kinh doanh.

Theo quan điểm của VCSC, các chiến lược tăng trưởng mà cả hai ban lãnh đạo đề ra không phải là mới và đã được đề cập kỹ lưỡng tại nhiều sự kiện vào năm ngoái. Vấn đề quan trọng hơn là khả năng thực thi, và với bề dày thành tích của TCB và TCX, VCSC vẫn tin rằng cả hai doanh nghiệp sẽ tiếp tục dẫn đầu trong ngành ngân hàng và chứng khoán cũng như mang lại tăng trưởng lợi nhuận mạnh mẽ, bền vững trong trung và dài hạn.

VCSC cho biết những điểm chính từ ĐHCĐ của TCB: Cụ thể: chương trình nghị sự chính gồm đề xuất các mục tiêu kinh doanh năm 2026, Phê duyệt kế hoạch ESOP và Phê duyệt các kế hoạch cổ tức. Bài thuyết trình của Tổng Giám đốc Jens Lottner và phần hỏi đáp tập trung vào kết quả hoạt động năm 2025, triển vọng kinh doanh và các ưu tiên chính năm 2026, cùng chiến lược tăng trưởng giai đoạn 2026-2030.

Kế hoạch năm 2026 bao gồm tăng trưởng tín dụng phù hợp với hạn mức được NHNN cấp (hạn mức hiện tại là 12%), tăng trưởng huy động phù hợp với tăng trưởng tín dụng thực tế, lợi nhuận trước thuế đạt 37,5 nghìn tỷ đồng (+15% so với cùng kỳ năm trước) và tỷ lệ nợ xấu dưới 1,5%.

Cổ đông thông qua cổ tức bằng tiền mặt 700 đồng/cổ phiếu (-30% so với cùng kỳ năm trước, tương ứng với lợi suất cổ tức 2,0%) và (2) cổ tức bằng cổ phiếu tỷ lệ 60% từ nguồn quỹ bổ sung vốn điều lệ và lợi nhuận giữ lại. Đồng thời, thông qua chương trình ESOP năm 2026 với 35,9 triệu cổ phiếu (0,316% tổng số cổ phiếu đang lưu hành sau khi hoàn tất chia cổ tức bằng cổ phiếu 60%) sẽ được phát hành với giá đề xuất là 10.000 đồng/cổ phiếu.

Ban lãnh đạo nhấn mạnh chiến lược tăng trưởng giai đoạn 2026-2030 sẽ tập trung vào việc đẩy mạnh các thế mạnh cốt lõi của ngân hàng (bất động sản, khách hàng có thu nhập cao, quản lý gia sản) và mở rộng sang các lĩnh vực tăng trưởng cao mới (khách hàng có thu nhập khá, SME, cho vay tín chấp, tài trợ cơ sở hạ tầng). Bốn trụ cột chính trong chiến lược tăng trưởng của TCB bao gồm:

Một là, giúp đẩy nhanh tăng trưởng Việt Nam bằng cách trở thành đơn vị thu xếp vốn cho các dự án cơ sở hạ tầng quốc gia đồng thời đa dạng hóa danh mục tín dụng của ngân hàng.

Hai là, trở thành nhà quản lý gia sản hàng đầu với hệ sinh thái chăm sóc sức khỏe đẳng cấp để cung cấp các giải pháp bảo vệ và quản lý tài sản phù hợp.

Ba là, trở thành đối tác tăng trưởng tin cậy cho các khách hàng SME/hộ kinh doanh trong chuỗi giá trị và sản xuất trong nước.

Cuối cùng là trở thành nhà cung cấp tài chính nhúng hàng đầu trong các lĩnh vực bất động sản, tiêu dùng và chăm sóc sức khỏe để đơn giản hóa cuộc sống cho khách hàng.

Ngân hàng đặt ra các mục tiêu đầy tham vọng đến năm 2030 là tăng gấp bốn lần thu nhập từ HĐKD (TOI), gấp đôi thị phần và cơ sở khách hàng, đồng thời quay trở lại mức ROE 20%.

Việc đầu tư và áp dụng AI nhiều hơn sẽ là yếu tố hỗ trợ quan trọng để ngân hàng hiện thực hóa các tham vọng tăng trưởng. Trong bài thuyết trình của mình, Tổng Giám đốc Jens Lottner nhấn mạnh sự cần thiết của việc TCB áp dụng AI vào mọi khía cạnh trong hoạt động kinh doanh và điều đó có nghĩa là tiếp tục xây dựng các nền tảng kinh doanh dựa trên AI, nhưng quan trọng hơn là chiến lược này đòi hỏi ngân hàng phải đào tạo toàn bộ nhân viên sử dụng, kiểm soát và đổi mới hiệu quả với AI, đảm bảo sự đánh giá của con người vẫn là yếu tố trung tâm.

Theo quan điểm của VCSC, đây có thể sẽ là thách thức lớn hơn. Qua trao đổi với nhiều nhân viên của TCB, nhiều khóa học về AI đã trở thành yêu cầu bắt buộc và nhiều công cụ AI đã được cung cấp cho nhân viên của ngân hàng sử dụng, điều này một lần nữa cho thấy cam kết của TCB trong việc duy trì vị thế dẫn đầu về công nghệ.

VCSC cũng cho biết rủi ro thị trường bất động sản: Trả lời câu hỏi của cổ đông về tỷ trọng lớn của TCB trong lĩnh vực này, Chủ tịch Hồ Hùng Anh khẳng định rằng lĩnh vực bất động sản đã và sẽ tiếp tục đóng vai trò quan trọng trong nền kinh tế Việt Nam. Điểm khác biệt của TCB nằm ở quản trị rủi ro, theo đó ngân hàng chỉ tài trợ cho các dự án có đầy đủ hồ sơ pháp lý, tính thanh khoản tốt và chủ đầu tư uy tín.

Bên cạnh đó, Tổng Giám đốc Jens Lottner lưu ý tỷ lệ nợ xấu thấp và tỷ lệ bao phủ nợ xấu (LLR) cao của TCB là minh chứng cho sự nghiêm ngặt trong quản trị rủi ro của ngân hàng. Ngân hàng tập trung làm việc với một số ít chủ đầu tư chất lượng cao trên các dự án mà TCB tin rằng sẽ có nhu cầu/thanh khoản mạnh.

Tài trợ dự án cơ sở hạ tầng là lĩnh vực tăng trưởng mà TCB sẽ tập trung vào năm 2026, phù hợp với sự thúc đẩy đầu tư công của Chính phủ. Tương tự như cách tiếp cận đối với cho vay bất động sản, TCB sẽ chỉ lựa chọn những khách hàng và dự án hạ tầng mà ngân hàng hiểu rõ, cũng như các nguồn thu nhập và dòng tiền của khách hàng, để đưa ra các quyết định liên quan đến tài trợ vốn lưu động. Hiện tại, TCB chưa giải ngân nhiều tín dụng cho các dự án xây dựng – chuyển giao (BT).

VCSC cũng cho biết những điểm chính từ ĐHCĐ của TCX: Theo đó, chương trình nghị sự chính gồm đề xuất các mục tiêu kinh doanh năm 2026, phê duyệt ESOP và phê duyệt kế hoạch cổ tức.

Bài thuyết trình của Tổng Giám đốc Nguyễn Thị Thu Hiền và phần hỏi đáp tập trung vào kết quả hoạt động năm 2025, triển vọng và các ưu tiên chính năm 2026, cùng kế hoạch mở rộng sang các phân khúc kinh doanh mới của TCX.

Kế hoạch năm 2026 bao gồm tổng doanh thu 13.227 tỷ đồng (+26% so với cùng kỳ năm trước) và lợi nhuận trước thuế 7.535 tỷ đồng (+18% so với cùng kỳ năm trước). Cả kế hoạch doanh thu và lợi nhuận trước thuế đều loại trừ thu nhập bất thường 726 tỷ đồng được ghi nhận trong quý 4/2025.

Cổ đông đã thông qua kế hoạch ESOP với 556.522 cổ phiếu (0,0241% tổng số cổ phiếu đang lưu hành hiện tại) sẽ được phát hành với giá đề xuất 10.000 đồng/cổ phiếu và thông qua cổ tức bằng cổ phiếu tỷ lệ 20% từ lợi nhuận giữ lại năm 2025.

Kế hoạch năm 2026 bao hàm giả định NIM giảm do lãi suất thị trường cao hơn. Mặc dù chi phí vốn đang tăng, điều này không có nghĩa là TCX sẽ có thể tăng ngay lãi suất cho vay ký quỹ. Việc tăng lãi suất cho vay thường có độ trễ và đồng thời TCX cũng cần duy trì mức lãi suất cạnh tranh trên thị trường. Theo đó, NIM sẽ giảm; tuy nhiên, công ty vẫn kỳ vọng quy mô bảng cân đối kế toán và dư nợ cho vay ký quỹ sẽ tăng trưởng trong năm. Tương tự, biên lợi nhuận của TCX trong mảng trái phiếu doanh nghiệp dự kiến cũng sẽ giảm.

TCX gần đây đã hoàn tất giao dịch khoản vay hợp vốn quốc tế lớn nhất từ trước đến nay trong ngành chứng khoán với tổng giá trị 488 triệu USD và đón nhận sự tham gia đa dạng của các ngân hàng, tổ chức tài chính quốc tế. Đáng chú ý là công ty không công bố chi phí vốn (COF) của thương vụ này. Theo VCSC, lãi suất vay nước ngoài là không thấp và sẽ gây áp lực lên chi phí vốn nói chung của TCX. Tuy nhiên, VCSC vẫn xem đây là một động thái tích cực và quan trọng của TCX nhằm củng cố vị thế vốn/thanh khoản trong môi trường vĩ mô bất ổn để công ty có thể sẵn sàng đối mặt với các rủi ro và đồng thời nắm bắt các cơ hội tăng trưởng.

Trái phiếu doanh nghiệp: Theo ban lãnh đạo, khối lượng phát hành trái phiếu do TCX tư vấn đạt 48 nghìn tỷ đồng trong 4T 2026, đã gần bằng một nửa khối lượng phát hành năm 2025 và cho thấy kết quả khả quan trong tháng 4 là 20 nghìn tỷ đồng so với 28 nghìn tỷ đồng trong quý 1/2026.

Cho vay ký quỹ: TCX dự báo dư nợ cho vay ký quỹ toàn thị trường sẽ tăng gấp 3 lần trong 5 năm tới và dư nợ cho vay của riêng TCX sẽ tăng từ gần 1,7 tỷ USD vào cuối năm 2025 (11% thị phần) lên hơn 5 tỷ USD vào năm 2030 (15% thị phần). Ban lãnh đạo nhấn mạnh vị thế vốn dẫn đầu của công ty trong ngành và tỷ lệ đòn bẩy thấp hiện tại (tỷ lệ cho vay ký quỹ/vốn chủ sở hữu là 1,0 lần so với mức trần quy định là 2,0 lần) là một trong những động lực chính để TCX có thể đạt tăng trưởng mạnh mẽ trong phân khúc này.

Tài sản kỹ thuật số: TCX là một trong số ít công ty được cơ quan chức năng lựa chọn để tiếp tục trải qua quá trình rà soát và đánh giá liên quan đến các tài sản số. Ban lãnh đạo kỳ vọng việc cấp phép cho mảng kinh doanh này có thể được thực hiện trong năm nay.

Chủ tịch Nguyễn Xuân Minh lưu ý rằng đối với TCX, tài sản được token hóa không chỉ giới hạn ở việc vận hành sàn giao dịch. Trên thực tế, bản thân sàn giao dịch chỉ chiếm một phần nhỏ trong chuỗi giá trị mà TCX hướng tới phát triển. Dịch vụ tư vấn phát hành và token hóa tài sản thực để giao dịch cũng như dịch vụ lưu ký là những lĩnh vực cơ hội khác.

Chuyển đổi AI: Trong bài thuyết trình của mình, Tổng Giám đốc Nguyễn Thị Thu Hiền nhấn mạnh năm 2026 sẽ là năm TCX thực hiện chuyển đổi AI toàn diện. Mặc dù TCX không kỳ vọng việc chuyển đổi AI sẽ có tác động ngay lập tức đến CIR, nhưng quá trình chuyển đổi sẽ giúp định hình lại mô hình quản trị và vận hành của công ty, cho phép TCX nhanh chóng tạo ra các dòng sản phẩm mới với quy mô nhân sự ổn định.