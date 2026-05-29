Cổ đông lớn của ACB tăng sở hữu lên 6,02%

Ngân hàng TMCP Á Châu (mã ACB) vừa công bố báo cáo thay đổi sở hữu của nhóm cổ đông lớn và nhà đầu tư nắm giữ từ 5% vốn trở lên.
Theo đó, ngày 19/5, bà Ngô Thu Thúy - Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty CP Âu Lạc (mã ALC) đã mua thêm 6,3 triệu cổ phiếu ACB. Qua đó, nâng lượng nắm giữ lên 71,29 triệu cổ phiếu, chiếm 1,39% vốn điều lệ ACB.
Ngoài phần sở hữu trực tiếp, những người có liên quan đến bà Ngô Thu Thúy (gồm ông Nguyễn Đức Hiếu Johnny, bà Nguyễn Thiên Hương Jenny, ông Nguyễn Đức Hinh, bà Mai Phi Lan và Công ty CP Làng giáo dục Quốc tế Thiên Hương) cũng đang nắm giữ tổng cộng 237,8 triệu cổ phiếu ACB, chiếm 4,63% vốn điều lệ ACB.
Tính chung, nhóm nhà đầu tư liên quan tới Chủ tịch Hội đồng quản trị Âu Lạc hiện sở hữu tổng cộng hơn 309 triệu cổ phiếu, tương ứng khoảng 6,02% vốn của ACB.
Trước đó, bà Nguyễn Thiên Hương Jenny - con gái của bà Ngô Thu Thúy và ông Nguyễn Đức Hinh - đã mua 8.355.400 cổ phiếu ACB vào ngày 4/5. Qua đó, nâng lượng cổ phiếu nắm giữ của bà Hương Jenny lên hơn 118 triệu cổ phiếu, chiếm 2,3% vốn. Đồng thời, nâng tổng sở hữu của cả nhóm lên hơn 308,2 triệu cổ phiếu, chiếm 6% vốn của ACB.
Mới đây, Hội đồng quản trị ACB đã thông qua việc phát hành 667.765.358 cổ phiếu để trả cổ tức năm 2025 với tỷ lệ 13% (100 cổ phiếu nhận 13 cổ phiếu mới). Thời gian thực hiện từ quý 2-3/2026.
Nếu thành công, tổng số cổ phiếu dự kiến sau phát hành tăng lên 5.804.421.957 cổ phiếu, tương ứng vốn điều lệ tăng lên hơn 58.044 tỷ đồng.
Được biết, SSI Research duy trì khuyến nghị "khả quan" đối với ACB với giá mục tiêu 12 tháng là 27.500 đồng/cổ phiếu, tương ứng mức tăng giá kỳ vọng 20,9%, cùng với lợi suất cổ tức dự phóng khoảng 3%. Mức định giá mục tiêu của SSI Research dựa trên hệ số P/B mục tiêu 1,3x, vẫn thấp hơn mức trung bình lịch sử của ngân hàng khoảng 1,5x.
Luận điểm đầu tư của SSI Research là chất lượng tài sản thuộc nhóm tốt nhất ngành vẫn là lợi thế cốt lõi: Chất lượng tài sản tiếp tục là một trong những trụ cột đầu tư quan trọng của ACB. Trong phạm vi nghiên cứu của SSI Research, ACB tiếp tục duy trì tỷ lệ nợ xấu ổn định quanh 1% và tỷ lệ bao phủ nợ xấu
luôn trên 100%. Điều này phản ánh các tiêu chuẩn tín dụng thận trọng cùng chính sách trích lập dự phòng nhất quán của ACB, qua đó tạo bộ đệm đáng kể trước những bất định kinh tế vĩ mô vẫn đang hiện hữu.
SSI Research cũng kỳ vọng tăng trưởng lợi nhuận sẽ trở lại trạng thái bình thường trong năm 2026: Sau hai năm tăng trưởng lợi nhuận thấp hơn xu hướng chung, SSI Research kỳ vọng lợi nhuận trước thuế của ACB sẽ phục hồi và đạt 22,3 nghìn tỷ đồng trong năm 2026, tương ứng mức tăng 14,2% so với cùng kỳ. Mặc dù áp lực lên biên lãi ròng (NIM) có thể còn tiếp diễn trong ngắn hạn, SSI Research cho rằng yếu tố này sẽ được bù đắp bởi tăng trưởng thu nhập ngoài lãi tốt (+14,4% so với cùng kỳ) và sự sụt giảm đáng kể của chi phí tín dụng (-35,7% so với cùng kỳ), qua đó hỗ trợ lợi nhuận cho ACB trong năm 2026.
SSI Research cũng định giá tương đối hấp dẫn so với nền tảng cơ bản: ACB hiện đang được giao dịch ở mức P/B dự phóng 2026 là 1,07x, thấp đáng kể so với mức trung bình lịch sử khoảng 1,5x. Theo quan điểm của SSI Research, mức định giá hiện tại đã phản ánh phần lớn tăng trưởng lợi nhuận yếu trong giai đoạn 2024-2025. Khi tăng trưởng lợi nhuận được kỳ vọng quay lại mức hai chữ số trong năm 2026, SSI Research cho rằng cổ phiếu có thể được đánh giá lại ở mức cao hơn.
SSI Research cho biết điểm nhấn hoạt động trong quý 1/2026 là sau khi lợi nhuận giảm mạnh trong quý 4/2025, ACB đã ghi nhận sự phục hồi trong quý 1/2026, với lợi nhuận trước thuế đạt 5,4 nghìn tỷ đồng (+16,8% so với cùng kỳ; +54,8% so với quý trước), nhỉnh hơn so với kỳ vọng của SSI Research. Lợi nhuận cốt lõi cải thiện ở tất cả các mảng kinh doanh chính bao gồm thu nhập lãi thuần (+10,0% so với cùng kỳ), thu nhập phí ròng (+13,8% so với cùng kỳ), thu nhập từ kinh doanh ngoại hối và chứng khoán (+34,0% so với cùng kỳ). Nhìn chung, ACB đã hoàn thành khoảng 24% kế hoạch lợi nhuận cả năm trong quý 1/2026.
Về bảng cân đối kế toán, tăng trưởng tín dụng đạt 3,2% từ đầu năm, trong khi tiền gửi khách hàng giảm 2,7% từ đầu năm. Chất lượng tài sản duy trì ổn định, với tỷ lệ nợ xấu ở mức 0,97% tại thời điểm quý 1/2026. Trong khi đó, NIM giảm 17 điểm cơ bản so với quý trước xuống 2,81%, bất chấp các nỗ lực tối ưu hóa tài sản của ngân hàng trong quý.
SSI Research cho biết yếu tố hỗ trợ giá cổ phiếu ACB là NIM phục hồi và khả năng ghi nhận hoàn nhập dự phòng. Tuy nhiên rủi ro giảm giá đối với cổ phiếu này là chi phí vốn cao hơn kỳ vọng và chi phí tín dụng neo ở mức cao.