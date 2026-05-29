Thứ Sáu, 29/05/2026

Menu

Các trang khác

Multimedia

Biểu tượng ảnh Ảnh
Biểu tượng eMagazine eMagazine
Biểu tượng Podcast Podcast
Biểu tượng Infographics Infographics
Biểu tượng Quizz Quizz
Biểu tượng Interactive Interactive

Liên hệ

Biểu tượng tòa soạn Tòa soạn
Biểu tượng quảng cáo Quảng cáo

Theo dõi VnEconomy trên

Chuyên mục

Chuyên mục

Kinh tế xanh

Chuyên mục

Tiêu điểm

Chuyên mục

Tài chính

Chuyên mục

Chứng khoán

Chuyên mục

Kinh tế số

Chuyên mục

Hạ tầng

Chuyên mục

Bất động sản

Chuyên mục

Thị trường

Chuyên mục

Thế giới

Chuyên mục

Doanh nghiệp

Chuyên mục

Ấn phẩm

Chuyên mục

Multimedia

Chuyên mục

Đầu tư

Chuyên mục

Tiêu & Dùng

Chuyên mục

Công nghệ & Startup

Chuyên mục

Dân sinh

Menu Menu
Multimedia Multimedia
VnE TV VnE TV
Điểm tin Điểm tin
Trang chủ Doanh nghiệp niêm yết

Cổ đông lớn của ACB tăng sở hữu lên 6,02%

Hà Anh

29/05/2026, 08:58

Tính chung, nhóm nhà đầu tư liên quan tới Chủ tịch Hội đồng quản trị Âu Lạc hiện sở hữu hơn 309 triệu cổ phiếu, tương ứng khoảng 6,02% vốn của ACB.

Sơ đồ giá cổ phiếu ACB trên TradingView.
Sơ đồ giá cổ phiếu ACB trên TradingView.

Ngân hàng TMCP Á Châu (mã ACB) vừa công bố báo cáo thay đổi sở hữu của nhóm cổ đông lớn và nhà đầu tư nắm giữ từ 5% vốn trở lên.

Theo đó, ngày 19/5, bà Ngô Thu Thúy - Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty CP Âu Lạc (mã ALC) đã mua thêm 6,3 triệu cổ phiếu ACB. Qua đó, nâng lượng nắm giữ lên 71,29 triệu cổ phiếu, chiếm 1,39% vốn điều lệ ACB.

Ngoài phần sở hữu trực tiếp, những người có liên quan đến bà Ngô Thu Thúy (gồm ông Nguyễn Đức Hiếu Johnny, bà Nguyễn Thiên Hương Jenny, ông Nguyễn Đức Hinh, bà Mai Phi Lan và Công ty CP Làng giáo dục Quốc tế Thiên Hương) cũng đang nắm giữ tổng cộng 237,8 triệu cổ phiếu ACB, chiếm 4,63% vốn điều lệ ACB.

Tính chung, nhóm nhà đầu tư liên quan tới Chủ tịch Hội đồng quản trị Âu Lạc hiện sở hữu tổng cộng hơn 309 triệu cổ phiếu, tương ứng khoảng 6,02% vốn của ACB.

Trước đó, bà Nguyễn Thiên Hương Jenny - con gái của bà Ngô Thu Thúy và ông Nguyễn Đức Hinh - đã mua 8.355.400 cổ phiếu ACB vào ngày 4/5. Qua đó, nâng lượng cổ phiếu nắm giữ của bà Hương Jenny lên hơn 118 triệu cổ phiếu, chiếm 2,3% vốn. Đồng thời, nâng tổng sở hữu của cả nhóm lên hơn 308,2 triệu cổ phiếu, chiếm 6% vốn của ACB.

Mới đây, Hội đồng quản trị ACB đã thông qua việc phát hành 667.765.358 cổ phiếu để trả cổ tức năm 2025 với tỷ lệ 13% (100 cổ phiếu nhận 13 cổ phiếu mới). Thời gian thực hiện từ quý 2-3/2026.

Nếu thành công, tổng số cổ phiếu dự kiến sau phát hành tăng lên 5.804.421.957 cổ phiếu, tương ứng vốn điều lệ tăng lên hơn 58.044 tỷ đồng.

Được biết, SSI Research duy trì khuyến nghị "khả quan" đối với ACB với giá mục tiêu 12 tháng là 27.500 đồng/cổ phiếu, tương ứng mức tăng giá kỳ vọng 20,9%, cùng với lợi suất cổ tức dự phóng khoảng 3%. Mức định giá mục tiêu của SSI Research dựa trên hệ số P/B mục tiêu 1,3x, vẫn thấp hơn mức trung bình lịch sử của ngân hàng khoảng 1,5x.

Luận điểm đầu tư của SSI Research là chất lượng tài sản thuộc nhóm tốt nhất ngành vẫn là lợi thế cốt lõi: Chất lượng tài sản tiếp tục là một trong những trụ cột đầu tư quan trọng của ACB. Trong phạm vi nghiên cứu của SSI Research, ACB tiếp tục duy trì tỷ lệ nợ xấu ổn định quanh 1% và tỷ lệ bao phủ nợ xấu

luôn trên 100%. Điều này phản ánh các tiêu chuẩn tín dụng thận trọng cùng chính sách trích lập dự phòng nhất quán của ACB, qua đó tạo bộ đệm đáng kể trước những bất định kinh tế vĩ mô vẫn đang hiện hữu.

SSI Research cũng kỳ vọng tăng trưởng lợi nhuận sẽ trở lại trạng thái bình thường trong năm 2026: Sau hai năm tăng trưởng lợi nhuận thấp hơn xu hướng chung, SSI Research kỳ vọng lợi nhuận trước thuế của ACB sẽ phục hồi và đạt 22,3 nghìn tỷ đồng trong năm 2026, tương ứng mức tăng 14,2% so với cùng kỳ. Mặc dù áp lực lên biên lãi ròng (NIM) có thể còn tiếp diễn trong ngắn hạn, SSI Research cho rằng yếu tố này sẽ được bù đắp bởi tăng trưởng thu nhập ngoài lãi tốt (+14,4% so với cùng kỳ) và sự sụt giảm đáng kể của chi phí tín dụng (-35,7% so với cùng kỳ), qua đó hỗ trợ lợi nhuận cho ACB trong năm 2026.

SSI Research cũng định giá tương đối hấp dẫn so với nền tảng cơ bản: ACB hiện đang được giao dịch ở mức P/B dự phóng 2026 là 1,07x, thấp đáng kể so với mức trung bình lịch sử khoảng 1,5x. Theo quan điểm của SSI Research, mức định giá hiện tại đã phản ánh phần lớn tăng trưởng lợi nhuận yếu trong giai đoạn 2024-2025. Khi tăng trưởng lợi nhuận được kỳ vọng quay lại mức hai chữ số trong năm 2026, SSI Research cho rằng cổ phiếu có thể được đánh giá lại ở mức cao hơn.

SSI Research cho biết điểm nhấn hoạt động trong quý 1/2026 là sau khi lợi nhuận giảm mạnh trong quý 4/2025, ACB đã ghi nhận sự phục hồi trong quý 1/2026, với lợi nhuận trước thuế đạt 5,4 nghìn tỷ đồng (+16,8% so với cùng kỳ; +54,8% so với quý trước), nhỉnh hơn so với kỳ vọng của SSI Research. Lợi nhuận cốt lõi cải thiện ở tất cả các mảng kinh doanh chính bao gồm thu nhập lãi thuần (+10,0% so với cùng kỳ), thu nhập phí ròng (+13,8% so với cùng kỳ), thu nhập từ kinh doanh ngoại hối và chứng khoán (+34,0% so với cùng kỳ). Nhìn chung, ACB đã hoàn thành khoảng 24% kế hoạch lợi nhuận cả năm trong quý 1/2026.

Về bảng cân đối kế toán, tăng trưởng tín dụng đạt 3,2% từ đầu năm, trong khi tiền gửi khách hàng giảm 2,7% từ đầu năm. Chất lượng tài sản duy trì ổn định, với tỷ lệ nợ xấu ở mức 0,97% tại thời điểm quý 1/2026. Trong khi đó, NIM giảm 17 điểm cơ bản so với quý trước xuống 2,81%, bất chấp các nỗ lực tối ưu hóa tài sản của ngân hàng trong quý.

SSI Research cho biết yếu tố hỗ trợ giá cổ phiếu ACB là NIM phục hồi và khả năng ghi nhận hoàn nhập dự phòng. Tuy nhiên rủi ro giảm giá đối với cổ phiếu này là chi phí vốn cao hơn kỳ vọng và chi phí tín dụng neo ở mức cao.

Ngân hàng ACB sẽ rót thêm 2.000 tỷ cho Chứng khoán ACB

07:06, 28/05/2026

Quỹ VOF PE Holding 5 Limited thoái vốn tại ACB

19:56, 20/05/2026

ACB có thêm cổ đông lớn

07:51, 08/04/2026

Từ khóa:

ACB chứng khoán cổ đông lớn gia tăng sở hữu

Đọc thêm

SIC muốn mua vào 1 triệu cổ phiếu VNM

SIC đăng ký mua 1 triệu cổ phiếu VNM nhằm đầu tư, theo phương thức khớp lệnh/thỏa thuận. Thời gian dự kiến từ ngày 3/6-2/7/2026.

TCBS bất ngờ thoái vốn 165 tỷ tại TokenBay

TCBS dự kiến chuyển nhượng 16,5 triệu cổ phần với mức giá 10.000 đồng/cp, tương ứng tổng giá trị khoảng 165 tỷ đồng. Giao dịch dự kiến được triển khai trong vòng 30 ngày kể từ khi được phê duyệt.

Trưởng Ban Kiểm soát Sonadezi bị khởi tố vì thất thoát tài sản

Căn cứ biên bản họp Ban Kiểm soát ngày 28/5/2026, các thành viên Ban Kiểm soát Sonadezi đã thống nhất phân công ông Trần Ngọc Tòng, Thành viên Ban Kiểm soát tạm thời phụ trách điều hành hoạt động của Ban Kiểm soát kể từ ngày 28/5 cho đến khi có ý kiến từ cơ quan có thẩm quyền.

Lãnh đạo KDC tiếp tục đăng ký mua 1,5 triệu cổ phiếu

Bà Vương Bửu Linh - thành viên Hội đồng quản trị kiêm Phó Tổng giám đốc Công ty Cổ phần Tập đoàn Kido (mã KDC-HOSE) đã đăng ký mua 2 triệu cổ phiếu KDC từ ngày 24/4 đến ngày 22/5. Tuy nhiên, bà Linh mới chỉ mua được 674.300 cổ phiếu, tương ứng 33,7% do điều kiện thị trường không thuận lợi.

Vi phạm công bố thông tin, Tập đoàn Công nghệ CMC bị phạt 222,5 triệu đồng

Vi phạm công bố thông tin, Tập đoàn Công nghệ CMC bị phạt 222,5 triệu đồng

Thanh tra Chứng khoán Nhà nước ban hành Quyết định số 257/QĐ-XPHC về việc xử phạt vi phạm hành chính đối với Công ty cổ phần Tập đoàn Công nghệ CMC (mã CMG-HOSE) với tổng số tiền là 222,5 triệu đồng.

Dòng sự kiện

Đảng Cộng sản Việt Nam - Đại hội XIV

Đảng Cộng sản Việt Nam - Đại hội XIV

Với phương châm Đoàn kết - Dân chủ - Kỷ cương - Đột phá - Phát triển, Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng xác định tư duy, tầm nhìn, những quyết sách chiến lược để chúng ta vững bước tiến mạnh trong kỷ nguyên mới, thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển đất nước đến năm 2030 khi Đảng ta tròn 100 năm thành lập (1930 - 2030); hiện thực hoá tầm nhìn phát triển đến năm 2045, kỷ niệm 100 năm thành lập nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam (1945 - 2045).

Bài viết mới nhất

Bài viết mới nhất

Giá vàng trong nước và thế giới

Giá vàng trong nước và thế giới

VnEconomy cập nhật giá vàng trong nước & thế giới hôm nay: SJC, 9999, giá vàng USD/oz, biến động giá vàng tăng, giảm - phân tích, dự báo & dữ liệu lịch sử.

Bài viết mới nhất

VnEconomy Interactive

VnEconomy Interactive

Interactive là một sản phẩm báo chí mới của VnEconomy vừa được ra mắt bạn đọc từ đầu tháng 3/2023 đã gây ấn tượng mạnh với độc giả bởi sự mới lạ, độc đáo. Đây cũng là sản phẩm độc quyền chỉ có trên VnEconomy.

Bài viết mới nhất

Trợ lý thông tin kinh tế Askonomy - Asko Platform

Trợ lý thông tin kinh tế Askonomy - Asko Platform

Trong kỷ nguyên trí tuệ nhân tạo, đặc biệt là generative AI, phát triển mạnh mẽ, Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy đã tiên phong ứng dụng công nghê để mang đến trải nghiệm thông tin đột phá với chatbot AI Askonomy...

Bài viết mới nhất

Multimedia

Multimedia
Đổi mới mô hình phát triển đất nước dựa trên khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo

Video

Đổi mới mô hình phát triển đất nước dựa trên khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo

[Phóng sự ảnh]: Hội thảo khoa học quốc gia hiến kế mô hình phát triển mới cho Việt Nam

Tiêu điểm

[Phóng sự ảnh]: Hội thảo khoa học quốc gia hiến kế mô hình phát triển mới cho Việt Nam

Đổi mới mô hình phát triển đất nước

Video

Đổi mới mô hình phát triển đất nước

Đọc nhiều nhất

Đọc nhiều nhất
1

Vải thiều sắp “phủ đỏ” hệ thống bán lẻ hiện đại

Thị trường

2

Lương 100.000 euro/năm, người lao động châu Âu thực lĩnh bao nhiêu sau khi đóng thuế?

Thế giới

3

Số hóa và tự động hóa thúc đẩy dệt may Việt Nam bứt phá

Thị trường

4

Việt Nam có đủ điều kiện phát triển vận tải đa phương thức và logistics tích hợp

Thị trường

5

Ký kết thoả thuận hợp tác phát triển Dự án Nhà máy điện LNG Vũng Áng III

Thị trường

Asko AI Platform

Askonomy AI

...

icon

Thuế đối ứng của Mỹ có ảnh hướng thế nào đến chứng khoán?

Chính sách thuế quan mới của Mỹ, đặc biệt với mức thuế đối ứng 20% áp dụng từ ngày 7/8/2025 (giảm từ 46% sau đàm phán), có tác động đáng kể đến kinh tế Việt Nam do sự phụ thuộc lớn vào xuất khẩu sang Mỹ (chiếm ~30% kim ngạch xuất khẩu). Dưới đây là phân tích ngắn gọn về các ảnh hưởng chính:

VnEconomy