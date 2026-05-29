SIC muốn mua vào 1 triệu cổ phiếu VNM

Công ty TNHH MTV Đầu tư SCIC (SIC) thông báo giao dịch cổ phiếu của tổ chức có liên quan đến Người nội bộ Công ty Cổ phần Sữa Việt Nam (mã VNM-HOSE).

Theo đó, SIC đăng ký mua 1 triệu cổ phiếu VNM nhằm đầu tư, theo phương thức khớp lệnh/thỏa thuận. Thời gian dự kiến từ ngày 3/6-2/7/2026.

Trước đó, SIC đã đăng ký bán hết 1,45 triệu cổ phiếu, chiếm 0,069% tại VNM, từ ngày 19/1 đến ngày 17/2/2026 nhằm tái cơ cấu danh mục đầu tư. Theo đó, từ ngày 19/1 đến ngày 28/1/2026, SIC đã bán thành công 1,45 triệu cổ phiếu VNM theo phương thức khớp lệnh.

Được biết, SIC là công ty con của Tổng Công ty Đầu tư và Kinh doanh vốn Nhà nước (SCIC). Hiện SCIC là cổ đông lớn nhất tại Vinamilk, nắm giữ gần 752,5 triệu cổ phiếu, tương đương khoảng 36% vốn điều lệ.

Hiện, ông Lê Thành Liêm - thành viên HĐQT điều hành, Giám đốc điều hành tài chính VNM và cũng là người đại diện phần vốn sở hữu của SCIC - chủ sở hữu của SIC tại VNM đang nắm giữ 493.381 cổ phiếu, chiếm 0,024% vốn tại VNM.

Nếu thành công, SIC quay lại sở hữu 1 triệu cổ phiếu VNM, chiếm 0,048% vốn tại VNM. Chốt phiên 28/5, giá cổ phiếu VNM tăng 0,34% lên 59.000 đồng/cổ phiếu, tương ứng SIC phải chi 59 tỷ để sở hữu số cổ phiếu này.

Theo cập nhật về VNM của SSI Research, quý 1/2026 cho thấy bước ngoặt trong kết quả kinh doanh với tổng doanh thu và lợi nhuận sau thuế lần lượt đạt 16.178 tỷ đồng (+24,6% so với cùng kỳ) và 2.458 tỷ đồng (+54,9% so với cùng kỳ), cao hơn 10% so với ước tính lợi nhuận của SSI Research.

Thị phần nội địa tăng 1,1 điểm phần trăm trong nửa cuối năm 2025 (so với nửa đầu năm 2025), cùng với biên lợi nhuận cải thiện, hoạt động xuất khẩu tăng mạnh và tái cơ cấu kênh truyền thống đã giúp kết quả đảo chiều từ mức tăng trưởng âm trong quý 1/2025 sang mức tăng trưởng hai chữ số.

Về kế hoạch kinh doanh năm 2026: VNM dự kiến doanh thu đạt 66,5 nghìn tỷ đồng (+4% so với cùng kỳ) và lợi nhuận sau thuế 9,83 nghìn tỷ đồng (+4% so với cùng kỳ); Cổ tức tiền mặt 2025 là 3.850 đồng/cổ phiếu và cổ tức tiền mặt 2026 là 4.000 đồng/cổ phiếu.

Tổng giám đốc của VNM cho biết kế hoạch mức tăng trưởng lợi nhuận sau thuế 2–4% chỉ là mức tối thiểu, và công ty đặt mục tiêu vượt mức này (ước tính của SSI Research là lợi nhuận sau thuế +6% so với cùng kỳ). VNM cũng bổ sung 16 ngành nghề kinh doanh mới, bao gồm sản xuất bia, bán lẻ đa ngành và hạ tầng CNTT/xử lý dữ liệu.

Ban lãnh đạo nhấn mạnh trọng tâm vẫn là ngành sữa, do đó việc bổ sung ngành nghề nên được hiểu là nhằm hỗ trợ chiến lược mở rộng chuỗi cửa hàng mang thương hiệu Vinamilk (thêm 200 cửa hàng mới, nâng tổng số cửa hàng lên 1.000) để phân phối thêm các sản phẩm ngoài sữa, hơn là một sự xoay trục sang mô hình tập đoàn đa ngành. Ngoài ra, Ban lãnh đạo cũng lưu ý về chi phí đầu vào (sữa bột nguyên liệu, chi phí năng lượng và bao bì nhựa) có xu hướng tăng trong nửa cuối năm 2026.