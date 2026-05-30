Thứ Bảy, 30/05/2026

Menu

Các trang khác

Multimedia

Biểu tượng ảnh Ảnh
Biểu tượng eMagazine eMagazine
Biểu tượng Podcast Podcast
Biểu tượng Infographics Infographics
Biểu tượng Quizz Quizz
Biểu tượng Interactive Interactive

Liên hệ

Biểu tượng tòa soạn Tòa soạn
Biểu tượng quảng cáo Quảng cáo

Theo dõi VnEconomy trên

Chuyên mục

Chuyên mục

Kinh tế xanh

Chuyên mục

Tiêu điểm

Chuyên mục

Tài chính

Chuyên mục

Chứng khoán

Chuyên mục

Kinh tế số

Chuyên mục

Hạ tầng

Chuyên mục

Bất động sản

Chuyên mục

Thị trường

Chuyên mục

Thế giới

Chuyên mục

Doanh nghiệp

Chuyên mục

Ấn phẩm

Chuyên mục

Multimedia

Chuyên mục

Đầu tư

Chuyên mục

Tiêu & Dùng

Chuyên mục

Công nghệ & Startup

Chuyên mục

Dân sinh

Menu Menu
Multimedia Multimedia
VnE TV VnE TV
Điểm tin Điểm tin
Trang chủ Doanh nghiệp niêm yết

Cổ đông lớn của VIB tăng sở hữu lên hơn 8,4%

Hà Anh

30/05/2026, 08:42

Chốt phiên ngày 21/5, giá cổ phiếu VIB là 15.900 đồng/cổ phiếu, ước tính Unicap đã chi hơn 505 tỷ đồng để sở hữu số cổ phiếu trên.

Sơ đồ giá cổ phiếu VIB trên TradingView.
Sơ đồ giá cổ phiếu VIB trên TradingView.

CTCP UNICAP báo cáo về thay đổi sở hữu của cổ đông lớn Ngân hàng Thương mại Cổ phần Quốc tế Việt Nam (mã VIB-HOSE).

Theo đó, ngày 21/05, CTCP Unicap đã mua gần 31.8 triệu cổ phiếu VIB, trong khi đó người có liên quan đến Unicap bán hơn 1,11 triệu cổ phiếu. Qua đó, tỷ lệ sở hữu của Unicap từ hơn 117,8 triệu cổ phiếu, chiếm 3,46% lên 149,55 triệu cổ phiếu, chiếm 4,393% vốn tại VIB.

Số lượng cổ phiếu người có liên quan đang sở hữu gần 136,5 triệu cổ phiếu, chiếm 4,01% và tỷ lệ sở hữu tổng nhóm có liên quan hơn 286 triệu cổ phiếu, chiếm 8,403% vốn tại VIB.

Chốt phiên ngày 21/5, giá cổ phiếu VIB là 15.900 đồng/cổ phiếu, ước tính Unicap đã chi hơn 505 tỷ đồng để sở hữu số cổ phiếu trên.

Trước đó 1 tháng, ngày 21/04/2026, Unicap cũng đã mua vào 16,82 triệu cổ phiếu VIB, trong khi người có liên quan mua vào 7,95 triệu cổ phiếu và bán ra hơn 2,13 triệu cổ phiếu VIB. Qua đó, tỷ lệ sở hữu của Unicap nâng từ mức 100,965 triệu cổ phiếu, chiếm 2,966% lên hơn 117,79 triệu cổ phiếu, chiếm 3,46% vốn tại VIB. Số lượng của người có liên quan nắm giữ là 137,6 triệu cổ phiếu, chiếm 4,043% và tổng nhóm người có liên quan và Unicap sở hữu 255,39 triệu cổ phiếu, chiếm 7,503% vốn tại VIB.

Được biết VIB đã chốt ngày thanh toán cổ tức năm 2025 bằng tiền với tỷ lệ 9% (1 cổ phiếu nhận 900 đồng). Nguồn chi trả cổ tức từ lợi nhuận còn lại sau trích lập các quỹ với số tiền 3,063 tỷ đồng. Ngày chốt danh sách nhận cổ tức là 04/05 và ngày chi trả là 03/06 tới.

Đồng thời, HĐQT VIB có nghị quyết phê duyệt triển khai và thực hiện phương án phát hành thêm hơn 323 triệu cổ phiếu, tương đương tỷ lệ 9,5%, cho cổ đông hiện hữu và phát hành 8 triệu cổ phiếu ESOP, tỷ lệ 0,24%, cho người lao động. Nguồn sử dụng để tăng vốn điều lệ gồm lợi nhuận sau thuế chưa phân phối lũy kế (2.518 tỷ) và quỹ dự trữ bổ sung vốn điều lệ căn cứ trên báo cáo tài chính năm 2025 đã được kiểm toán (gần 716 tỷ đồng).

Nếu phát hành thành công, vốn điều lệ của VIB sẽ tăng từ 34.040 tỷ đồng lên gần 37.354 tỷ đồng. Thời gian thực hiện trong quý 2-3/2026.

Được biết, VIB đã công bố kết quả kinh doanh quý 1/2026, với thu nhập từ HĐKD (TOI) đạt 5,86 nghìn tỷ đồng (+27,4% so với cùng kỳ năm trước) và lợi nhuận trước thuế đạt 2,8 nghìn tỷ đồng (+15,8% so với cùng kỳ năm trước), lần lượt hoàn thành 24% và 23% dự báo cả năm của VCSC.

Như vậy, so với quý trước, TOI và lợi nhuận trước thuế quý 1/2026 tăng lần lượt 11% và 36,2%. Nhìn chung, kết quả kinh doanh quý 1/2026 của VIB rất khả quan về thu nhập ngoài lãi (NOII) và tối ưu hóa chi phí hoạt động (OPEX). Tuy nhiên, với NIM liên tục giảm và tăng trưởng tín dụng yếu, trong khi phần lớn thu nhập ròng từ phí (NFI) đến từ khoản thu nhập phí một lần từ mảng thẻ, kết quả của VIB đặt ra rủi ro giảm đối với dự báo lợi nhuận của VCSC.

Tăng trưởng tín dụng quý 1/2026 đạt 1,1%, thấp hơn mức tăng trưởng tín dụng toàn hệ thống là 3,18%. Phân khúc khách hàng doanh nghiệp tiếp tục là động lực tăng trưởng chính (+7,2% so với cùng kỳ quý trước trong quý 1/2026) trong khi tăng trưởng phân khúc bán lẻ ở mức -1,5% so với cùng kỳ quý trước. Trong phân khúc doanh nghiệp, các khoản vay dịch vụ tài chính tiếp tục đạt kết quả khả quan so với các ngành khác với mức tăng 7,2% so với cùng kỳ quý trước và dư nợ cho vay các nhà phát triển bất động sản cũng tăng đáng kể (+13,8% so với cùng kỳ quý trước), chiếm 2/3 mức tăng trưởng tín dụng của VIB trong ba tháng đầu năm.

Tăng trưởng tiền gửi khách hàng quý 1/2026 đạt mức cao 7,4%, trong khi tổng tăng trưởng nguồn vốn (bao gồm tiền gửi khách hàng và giấy tờ có giá) là 6,5%. Đáng chú ý, sau khi giảm đáng kể vào quý 4/2025, số dư tiền gửi khách hàng của ngân hàng đã quay trở lại với mức tăng mạnh ở cả khách hàng bán lẻ và doanh nghiệp (lần lượt +3,3% so với cùng kỳ quý trước và +15% so với cùng kỳ quý trước). Ngoài ra, tỷ lệ CASA quý 1/2026 của VIB giảm 43 điểm cơ bản so với cùng kỳ quý trước xuống 14,2%.

NIM quý 1/2026 của VIB tiếp tục giảm 11 điểm cơ bản so với cùng kỳ năm trước xuống mức 2,94%, thấp hơn kỳ vọng của VCSC là 3,33% cho năm 2026. Sau ba quý liên tiếp NIM ổn định (quý 2/2025 đến quý 4/2025), NIM của ngân hàng lại chứng kiến mức giảm 17 điểm cơ bản so với cùng kỳ quý trước trong quý 1/2026. Nguyên nhân chính dẫn đến sự thu hẹp NIM quý này đến từ chi phí vốn (COF) tăng mạnh 40 điểm cơ bản so với cùng kỳ quý trước, là kết quả của việc đưa ra lãi suất cao để thu hút khách hàng, và tăng trưởng tín dụng chậm lại bất chấp tăng trưởng nguồn vốn mạnh. Ngược lại, lợi suất tài sản sinh lãi (YEA) không đủ bù đắp với mức tăng chỉ 22 điểm cơ bản so với cùng kỳ quý trước. Theo đó, thu nhập lãi thuần (NII) chỉ đạt 4,04 nghìn tỷ đồng (+8,1% so với cùng kỳ năm trước), thấp hơn 4,4% so với quý 4/2025 mặc dù dư nợ tín dụng cao hơn.

NOII quý 1/2026 đạt 1,8 nghìn tỷ đồng (+110,8% so với cùng kỳ năm trước). Sự gia tăng mạnh mẽ của NOII đến hoàn toàn từ khoản thu nhập một lần từ phí thẻ (riêng phí thẻ thuần quý 1/2026 đạt 1,9 nghìn tỷ đồng, cao gấp 6 lần quý 1/2025), bù đắp cho khoản lỗ trong hoạt động kinh doanh ngoại hối và đầu tư.

Chất lượng tài sản tiếp tục ổn định trong quý 1/2026. Cụ thể, tỷ lệ nợ xấu giảm nhẹ 3 điểm cơ bản so với cùng kỳ quý trước và 85 điểm cơ bản so với cùng kỳ năm trước xuống 2,94%. Tỷ lệ nợ nhóm 2 trên tổng dư nợ cho vay tăng nhẹ trở lại 16 điểm cơ bản so với cùng kỳ quý trước lên 2,55%. Kể từ quý 2/2025, ngân hàng đã duy trì mức trích lập dự phòng tương đối với tỷ lệ chi phí tín dụng khoảng 1,3%. Tỷ lệ bao phủ nợ xấu (LLR) vẫn duy trì ổn định ở mức 43,1% (+2 điểm cơ bản so với cùng kỳ quý trước), một sự cải thiện lớn so với mức chỉ 31,0% trong quý 1/2025 nhờ cả việc tỷ lệ nợ xấu giảm và tăng cường bộ đệm dự phòng. Tuy nhiên, VCSC lưu ý rằng tỷ lệ LLR này vẫn ở mức thấp so với các ngân hàng cùng ngành.

Tỷ lệ chi phí/thu nhập (CIR) quý 1/2026 giảm mạnh xuống 31,6%, cải thiện 6,62 điểm % so với cùng kỳ năm ngoái. Sự cải thiện này của CIR chủ yếu nhờ TOI tăng mạnh và việc cắt giảm lương nhân viên do các quy trình số hóa.

Về tỷ lệ an toàn theo quy định của cơ quan quản lý, hệ số an toàn vốn (CAR) theo phương pháp tiêu chuẩn Basel III vượt 12%, vượt đáng kể ngưỡng tối thiểu do NHN thiết lập. Tỷ lệ cho vay trên tiền gửi (LDR) ở mức 78%, trong khi tỷ lệ nguồn vốn ngắn hạn cho vay trung và dài hạn là 25%. Ngoài ra, tỷ lệ dư nợ tín dụng ổn định ròng (NFSR) đạt 105%, vượt tiêu chuẩn Basel III là trên 100%.

FPTS lên kế hoạch vay vốn tại VIB, HDBank, ACB và VCB

16:12, 02/06/2025

FPTS lên kế hoạch vay vốn tại VIB, HDBank, ACB và VCB

Nhóm người có liên quan đến Beston nâng tỷ lệ sở hữu tại VIB lên hơn 8%

07:42, 25/03/2025

Chứng khoán FPT muốn vay 1.750 tỷ đồng từ VIB để hoạt động kinh doanh

19:48, 20/03/2025

Từ khóa:

chứng khoán Unicap VIB

Đọc thêm

Cổ đông lớn của ACB tăng sở hữu lên 6,02%

Tính chung, nhóm nhà đầu tư liên quan tới Chủ tịch Hội đồng quản trị Âu Lạc hiện sở hữu hơn 309 triệu cổ phiếu, tương ứng khoảng 6,02% vốn của ACB.

SIC muốn mua vào 1 triệu cổ phiếu VNM

SIC đăng ký mua 1 triệu cổ phiếu VNM nhằm đầu tư, theo phương thức khớp lệnh/thỏa thuận. Thời gian dự kiến từ ngày 3/6-2/7/2026.

TCBS bất ngờ thoái vốn 165 tỷ tại TokenBay

TCBS dự kiến chuyển nhượng 16,5 triệu cổ phần với mức giá 10.000 đồng/cp, tương ứng tổng giá trị khoảng 165 tỷ đồng. Giao dịch dự kiến được triển khai trong vòng 30 ngày kể từ khi được phê duyệt.

Trưởng Ban Kiểm soát Sonadezi bị khởi tố vì thất thoát tài sản

Căn cứ biên bản họp Ban Kiểm soát ngày 28/5/2026, các thành viên Ban Kiểm soát Sonadezi đã thống nhất phân công ông Trần Ngọc Tòng, Thành viên Ban Kiểm soát tạm thời phụ trách điều hành hoạt động của Ban Kiểm soát kể từ ngày 28/5 cho đến khi có ý kiến từ cơ quan có thẩm quyền.

Lãnh đạo KDC tiếp tục đăng ký mua 1,5 triệu cổ phiếu

Bà Vương Bửu Linh - thành viên Hội đồng quản trị kiêm Phó Tổng giám đốc Công ty Cổ phần Tập đoàn Kido (mã KDC-HOSE) đã đăng ký mua 2 triệu cổ phiếu KDC từ ngày 24/4 đến ngày 22/5. Tuy nhiên, bà Linh mới chỉ mua được 674.300 cổ phiếu, tương ứng 33,7% do điều kiện thị trường không thuận lợi.

Dòng sự kiện

Đảng Cộng sản Việt Nam - Đại hội XIV

Đảng Cộng sản Việt Nam - Đại hội XIV

Với phương châm Đoàn kết - Dân chủ - Kỷ cương - Đột phá - Phát triển, Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng xác định tư duy, tầm nhìn, những quyết sách chiến lược để chúng ta vững bước tiến mạnh trong kỷ nguyên mới, thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển đất nước đến năm 2030 khi Đảng ta tròn 100 năm thành lập (1930 - 2030); hiện thực hoá tầm nhìn phát triển đến năm 2045, kỷ niệm 100 năm thành lập nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam (1945 - 2045).

Bài viết mới nhất

Bài viết mới nhất

Giá vàng trong nước và thế giới

Giá vàng trong nước và thế giới

VnEconomy cập nhật giá vàng trong nước & thế giới hôm nay: SJC, 9999, giá vàng USD/oz, biến động giá vàng tăng, giảm - phân tích, dự báo & dữ liệu lịch sử.

Bài viết mới nhất

VnEconomy Interactive

VnEconomy Interactive

Interactive là một sản phẩm báo chí mới của VnEconomy vừa được ra mắt bạn đọc từ đầu tháng 3/2023 đã gây ấn tượng mạnh với độc giả bởi sự mới lạ, độc đáo. Đây cũng là sản phẩm độc quyền chỉ có trên VnEconomy.

Bài viết mới nhất

Trợ lý thông tin kinh tế Askonomy - Asko Platform

Trợ lý thông tin kinh tế Askonomy - Asko Platform

Trong kỷ nguyên trí tuệ nhân tạo, đặc biệt là generative AI, phát triển mạnh mẽ, Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy đã tiên phong ứng dụng công nghê để mang đến trải nghiệm thông tin đột phá với chatbot AI Askonomy...

Bài viết mới nhất

Multimedia

Multimedia
Đổi mới mô hình phát triển đất nước dựa trên khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo

Video

Đổi mới mô hình phát triển đất nước dựa trên khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo

[Phóng sự ảnh]: Hội thảo khoa học quốc gia hiến kế mô hình phát triển mới cho Việt Nam

Tiêu điểm

[Phóng sự ảnh]: Hội thảo khoa học quốc gia hiến kế mô hình phát triển mới cho Việt Nam

Đổi mới mô hình phát triển đất nước

Video

Đổi mới mô hình phát triển đất nước

Đọc nhiều nhất

Đọc nhiều nhất
1

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đề xuất tầm nhìn kiến tạo hòa bình, ổn định và phát triển tại châu Á - Thái Bình Dương

Tiêu điểm

2

Hoàn thiện các điều kiện cần thiết để nâng hạng thị trường chứng khoán theo tiêu chí của MSCI

Chứng khoán

3

Hành trình “50 năm phụng sự khát vọng Việt” được Vinamilk kể lại tại triển lãm chuyên ngành sữa 2026

Doanh nghiệp

4

Vì sao nhân sự bất động sản, ngân hàng lâu năm chuyển sang tư vấn bảo hiểm?

Tài chính

5

Hà Nội phối hợp tuyển dụng 20.000 lao động phục vụ Khu đô thị Thể thao Quốc tế

Dân sinh

Asko AI Platform

Askonomy AI

...

icon

Thuế đối ứng của Mỹ có ảnh hướng thế nào đến chứng khoán?

Chính sách thuế quan mới của Mỹ, đặc biệt với mức thuế đối ứng 20% áp dụng từ ngày 7/8/2025 (giảm từ 46% sau đàm phán), có tác động đáng kể đến kinh tế Việt Nam do sự phụ thuộc lớn vào xuất khẩu sang Mỹ (chiếm ~30% kim ngạch xuất khẩu). Dưới đây là phân tích ngắn gọn về các ảnh hưởng chính:

VnEconomy