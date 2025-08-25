Thứ Hai, 25/08/2025

Bất động sản

Gia Lai quy hoạch Khu du lịch Biển Hồ - Chư Đăng Ya 6.300ha thành du lịch quốc gia

Hoàng Bách

25/08/2025, 13:30

Khu du lịch Biển Hồ - Chư Đăng Ya, tỉnh Gia Lai với quy mô hơn 6.300 ha, tầm nhìn đến năm 2050, vừa được phê duyệt nhiệm vụ lập quy hoạch. Khu vực này được định hướng phát triển thành khu du lịch quốc gia, khu du lịch sinh thái – văn hóa trọng điểm phía Tây của tỉnh…

Ảnh minh họa.
Ảnh minh họa.

UBND tỉnh Gia Lai vừa phê duyệt nhiệm vụ lập quy hoạch Khu du lịch Biển Hồ - Chư Đăng Ya với quy mô hơn 6.300 ha, tầm nhìn đến năm 2050. Khu vực quy hoạch thuộc địa bàn xã Biển Hồ và phường Thống Nhất, được kỳ vọng trở thành điểm nhấn quan trọng trong phát triển du lịch của tỉnh.

Theo định hướng, khu vực này sẽ được xây dựng thành quần thể du lịch sinh thái, văn hóa và nghỉ dưỡng cấp quốc gia, có khả năng cạnh tranh với các điểm đến quốc tế. Các chức năng chính gồm: Khu vực Biển Hồ - danh thắng, khu vực cảnh quan quan trọng, núi lửa Chư Đăng Ya, khu vực đồi chè, rừng thông, khu vực phát triển khu dân cư, không gian lễ hội hoa dã quỳ gắn với núi lửa Chư Đăng Ya; không gian du lịch nghỉ dưỡng...

Về nguồn lực, tổng kinh phí cho công tác lập quy hoạch hơn 6,44 tỉ đồng. Trong đó, hơn 3,1 tỉ đồng dành cho công tác quy hoạch và khoảng 1,3 tỉ đồng cho việc thi tuyển ý tưởng. Thời gian hoàn thành đồ án quy hoạch là 6 tháng kể từ ngày công nhận kết quả đấu thầu lựa chọn tư vấn lập quy hoạch. Sở Xây dựng sẽ chịu trách nhiệm tổ chức triển khai thực hiện theo đúng quy định hiện hành của Nhà nước.

UBND tỉnh Gia Lai cho biết Khu du lịch Biển Hồ - Chư Đăng Ya có hai hạt nhân du lịch chính là khu sinh thái Biển Hồ phía Nam và khu miệng núi lửa Chư Đăng Ya phía Bắc. Đây là khu vực có địa hình thuận lợi, cảnh quan đẹp với diện tích mặt nước lớn và đa dạng; có tài nguyên du lịch Biển Hồ, Núi lửa, Đồi Chè và các tài nguyên di tích, phong cảnh đẹp,… quỹ đất thuận lợi cho xây dựng tương đối lớn, đảm bảo cho sự phát triển trong giai đoạn dài hạn; vị trí cửa ngõ đô thị, thuận tiện cho kết nối giao thông đường bộ…

Tuy nhiên bên cạnh những thuận lợi, Khu du lịch Biển Hồ - Chư Đăng Ya cũng có những tồn tại như: cơ sở hạ tầng xã hội và hạ tầng kỹ thuật chưa được đầu tư đồng bộ; mực nước mặt ở khu vực phía Bắc - Đông Bắc không ổn định, do vậy, phát triển du lịch - đô  thị cũng ít nhiều sẽ bị ảnh hưởng.

Ngoài việc lập quy hoạch Khu du lịch Biển Hồ - Chư Đăng Ya, Gia Lai cũng có một số dự án đô thị và du lịch nghỉ dưỡng quy mô lớn khác. Trong đó, có dự án như khu đô thị hơn 6,3ha tại phường Quy Nhơn Nam;Khu du lịch biển Nhơn Lý - Cát Tiến quy mô 40 ha. Ngoài ra, tỉnh cũng vừa chấp thuận chủ trương đầu tư Khu đô thị CK54 với diện tích gần 202 ha, tổng mức đầu tư dự kiến hơn 17.200 tỉ đồng...

bất động sản Gia Lai khu du lịch biển hồ

