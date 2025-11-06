Hai hãng hàng không vận chuyển miễn phí hàng cứu trợ hỗ trợ đồng bào miền Trung

Trước tình hình mưa lũ kéo dài gây thiệt hại nghiêm trọng tại khu vực miền Trung, hai hãng hàng không Vietravel Airlines và Bamboo Airways đã triển khai chương trình vận chuyển miễn phí hàng hóa cứu trợ, góp phần hỗ trợ kịp thời người dân vùng chịu ảnh hưởng thiên tai...

Cụ thể, từ ngày 4/11 đến 20/11/2025, Vietravel Airlines triển khai chương trình “Chuyên chở yêu thương” nhằm hỗ trợ vận chuyển miễn phí hàng cứu trợ đến đồng bào miền Trung. Chương trình được thực hiện trên các chuyến bay thường lệ giữa TP. Hồ Chí Minh – Đà Nẵng và Hà Nội – Đà Nẵng, tiếp nhận và vận chuyển các mặt hàng thiết yếu như nhu yếu phẩm, thuốc men, quần áo và vật dụng sinh hoạt.

Hàng hóa sẽ được hãng ưu tiên sắp xếp, vận chuyển nhanh chóng đến các điểm trung chuyển và bàn giao cho các địa phương bị ảnh hưởng. Các tổ chức, đơn vị thiện nguyện có nhu cầu hỗ trợ cần gửi thư ngỏ hoặc công văn đề nghị đến Vietravel Airlines, nêu rõ thông tin đơn vị gửi, chủng loại và khối lượng hàng hóa. Đối với các mặt hàng đặc biệt như thuốc men, cần cung cấp giấy tờ, chứng từ liên quan để đảm bảo an toàn trong quá trình vận chuyển.

Theo đại diện Vietravel Airlines, chương trình thể hiện tinh thần trách nhiệm xã hội của doanh nghiệp và mong muốn đồng hành cùng các tổ chức, cơ quan, hội nhóm thiện nguyện trên cả nước, lan tỏa tinh thần tương thân tương ái, góp phần giúp người dân miền Trung sớm vượt qua khó khăn, ổn định cuộc sống.

Bên cạnh Vietravel Airlines, thì Bamboo Airways cũng triển khai chính sách vận chuyển miễn phí hàng hóa cứu trợ đồng bào miền Trung trên các chuyến bay khởi hành từ TP. Hồ Chí Minh và Hà Nội đến Đà Nẵng và Quy Nhơn từ ngày 5/11 đến 15/11/2025. Hàng hóa được tiếp nhận bao gồm nhu yếu phẩm và vật dụng thiết yếu, vận chuyển trong thời gian sớm nhất.

Bamboo Airways triển khai chính sách vận chuyển miễn phí hàng hóa cứu trợ đồng bào miền Trung từ ngày 5/11 đến 15/11.

Trước đó, gay trong đêm 4/11, Bamboo Airways Cargo đã phối hợp cùng các đơn vị liên quan tập kết hàng hóa tại Cảng hàng không quốc tế Tân Sơn Nhất. Hãng huy động lực lượng dịch vụ và khai thác mặt đất vận chuyển 1,5 tấn hàng cứu trợ của Hội Chữ thập đỏ TP. Hồ Chí Minh đến Đà Nẵng trên chuyến bay QH154, khởi hành rạng sáng 5/11/2025.

Tổng giám đốc Bamboo Airways Trương Phương Thành cho biết toàn thể cán bộ, nhân viên của hãng đang tập trung nguồn lực để bảo đảm vận chuyển nhanh chóng các lô hàng cứu trợ từ nhân dân cả nước đến vùng lũ. Hàng hóa cứu trợ cần được đóng gói theo kiện chắc chắn, mỗi kiện không quá 40 kg và mỗi lô hàng không vượt 500 kg. Các tổ chức gửi hàng cần có công văn chính thức và danh mục hàng hóa chi tiết thông qua đầu mối là Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, chính quyền địa phương, Hội Chữ thập đỏ hoặc các quỹ từ thiện được cấp phép.

Bamboo Airways Cargo sẽ từ chối vận chuyển hàng hóa chứa pin hoặc các vật phẩm nguy hiểm, nhằm bảo đảm tuyệt đối an ninh, an toàn hàng không trong quá trình vận chuyển hàng cứu trợ.