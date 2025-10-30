Giá mua, bán vàng miếng SJC giảm mạnh hơn giá vàng nhẫn

Trong phiên sáng ngày 30/10, mức giảm phổ biến của giá vàng miếng SJC là 1,5 triệu đồng/lượng đối với cả hai chiều. Trong khi đó, tuỳ từng thương hiệu, giá mua/bán vàng nhẫn “4 số 9” tại các đơn vị kinh doanh giảm từ 1,1 triệu – 1,5 triệu đồng/lượng mỗi chiều…

Trong phiên sáng ngày 30/10/2025, các doanh nghiệp kinh doanh đồng loạt giảm giá mua, bán vàng miếng SJC sau khi tăng phổ biến 3 triệu đồng/lượng mỗi chiều trong phiên hôm qua (29/10).

Mở cửa phiên sáng, công ty SJC, DOJI, PNJ và Ngọc Thẩm đều niêm yết giá mua vào vàng miếng SJC ở mức 144,6 triệu đồng/lượng còn giá vàng miếng bán ra là 146,6 triệu đồng/lượng. Đóng cửa phiên sáng, mức giá giao dịch trên vẫn không đổi.

So với giá chốt phiên 29/10 giá giao dịch vàng miếng tại SJC, DOJI, PNJ và Ngọc Thẩm đồng loạt giảm 1,5 triệu đồng/lượng đối với cả hai chiều mua và bán.

Cùng mức giảm trên, giá vàng miếng mua vào tại Bảo Tín Mạnh Hải niêm yết ở mức 145,7 triệu đồng/lượng. Trong khi đó, giá vàng miếng bán ra niêm yết ở mức 146,6 triệu đồng/lượng.

Chốt phiên sáng, Bảo Tín Minh Châu và Phú Quý đều niêm yết giá bán vàng miếng SJC ở mức 146,6 triệu đồng/lượng. Trong khi đó, giá vàng miếng mua vào niêm yết lần lượt ở mức 145,5 triệu đồng/lượng và 144 triệu đồng/lượng.

So với giá chốt phiên 29/10, giá vàng mua, bán vàng miếng tại hai thương hiệu trên đều giảm 1,6 triệu đồng/lượng đối với chiều mua và giảm 1,5 triệu đồng/lượng đối với chiều bán.

Tại Mi Hồng, giá mua vào vàng miếng SJC đặt ở mức 145,1 triệu đồng/lượng còn giá vàng miếng bán ra là 146,6 triệu đồng/lượng trong suốt phiên sáng. So với giá chốt phiên 29/10, giá mua, bán vàng miếng SJC giảm lần lượt 2 triệu đồng/lượng và 1,5 triệu đồng/lượng.

Tại thị trường vàng nhẫn “4 số 9”, các đơn vị kinh doanh cũng đồng loạt điều chỉnh giảm giá mua, bán vàng nhẫn. Mức giảm dao động từ 1,1 triệu – 1,5 triệu đồng/lượng. Đáng chú ý, một doanh nghiệp ghi nhận mức điều chỉnh gấp đôi so với các thương hiệu còn lại.

Tại khu vực phía Nam, Ngọc Thẩm là thương hiệu chỉ ghi nhận duy nhất 1 lần điều chỉnh giảm đối với giá mua, bán vàng nhẫn “4 số 9” trong phiên sáng ngày 30/10. Tuy nhiên, mức độ giảm cao hơn hẳn so với mặt bằng chung.

Trong phiên sáng 30/10/2025, chênh lệch giá mua, bán vàng miếng SJC tại SJC, DOJI, PNJ, Bảo Tín Mạnh Hải và Ngọc Thẩm vẫn duỳ trì ở mức phổ biến là 2 triệu đồng/lượng so với chốt phiên 29/10. Trong khi đó, khoảng cách này tại Bảo Tín Minh Châu, Phú Quý và Mi Hồng tăng từ 100 nghìn – 500 nghìn đồng/lượng so với chốt phiên 28/10, lên mức từ 1,1 triệu đồng/lượng – 2,6 triệu đồng/lượng.

Mở cửa phiên, thương hiệu này đặt giá mua vào vàng nhẫn “4 số 9” ở mức 140 triệu đồng/lượng, còn giá vàng nhẫn bán ra niêm yết ở mức 143,5 triệu đồng/lượng.

Mức giá giao dịch trên duy trì đến hết phiên sáng. So với giá chốt phiên 29/10, giá mua, bán vàng nhẫn giảm 3 triệu đồng/lượng mỗi chiều.

Trong phiên sáng, Công ty SJC duy trì giá giao dịch vàng nhẫn “4 số 9” niêm yết tại 142,6 triệu – 145,1 triệu đồng/lượng (mua – bán). So với giá chốt phiên 29/10, giá mua, bán vàng nhẫn tại thương hiệu này giảm 1,2 triệu đồng/lượng mỗi chiều.

Chốt phiên sáng, tại DOJI và PNJ, giá mua, bán vàng nhẫn “4 số 9” tại hai thương hiệu này đều niêm yết ở mức 143,5 triệu – 146,5 triệu đồng/lượng. So với giá chốt phiên 29/10, giá mua, bán vàng nhẫn ra tại DOJI giảm 1,1 triệu đồng/lượng ở cả hai chiều. Trong khi đó, tại PNJ, giá vàng nhẫn giảm 1,5 triệu đồng/lượng đối với cả chiều mua và chiều bán.

Trong phiên sáng, Bảo Tín Minh Châu cũng ghi nhận duy nhất 3 lần điều chỉnh giảm liên tiếp đối với giá mua, bán vàng nhẫn “4 số 9”.

Mở cửa phiên, thương hiệu này đặt giá mua, bán vàng nhẫn “4 số 9” ở mức 145,8 triệu – 148,8 triệu đồng/lượng, giảm 700 nghìn đồng/lượng mỗi chiều. Sau chưa đầy 10 phút mở cửa, Bảo Tín Minh Châu tiếp tục giảm thêm 300 nghìn đồng/lượng đối với cả hai chiều mua và bán

Kết phiên sáng, thương hiệu này niêm yết giá mua, bán vàng nhẫn tròn trơn ở mức 145,2 triệu – 148,2 triệu đồng/lượng, giảm thêm 300 nghìn đồng/lượng mỗi chiều. So với giá chốt phiên 29/10, giá mua, bán vàng nhẫn tại Bảo Tín Minh Châu ghi nhận tổng mức giảm là 1,3 triệu đồng/lượng mỗi chiều.

Trong khi đó, tại Bảo Tín Mạnh Hải, thương hiệu duy nhất ghi nhận 4 nhịp điều chỉnh giảm và 1 nhịp tăng trong phiên sáng 30/10.

Sau khi tăng 1 triệu đồng/lượng đối với cả hai chiều mua và bán, mở cửa phiên sáng, Bảo Tín Mạnh Hải niêm yết giá mua vào vàng nhẫn ép vỉ Kim Gia Bảo ở mức 145 triệu đồng/lượng và giá vàng nhẫn bán ra ở mức 147,5 triệu đồng/lượng. Sau hơn 15 phút mở cửa, thương hiệu này tiếp tục giảm thêm 500 nghìn đồng/lượng mỗi chiều.

Tuy nhiên, chỉ sau chưa đầy 5 phút, Bảo Tín Mạnh Hải tăng 800 nghìn đồng/lượng đối với cả hai chiều mua và bán. Đóng cửa phiên sáng, thương hiệu này niêm yết giá mua, bán vàng nhẫn ép vỉ Kim Gia Bảo ở mức 144,7 triệu – 147,2 triệu đồng/lượng. So với giá chốt phiên 29/10, giá giao dịch vàng nhẫn tại Bảo Tín Mạnh Hải cũng ghi nhận tổng mức giảm là 1,3 triệu đồng/lượng đối với cả hai chiều mua và bán.

Giá vàng nhẫn mua vào tại Phú Quý đặt ở mức 143,6 triệu đồng/lượng và giá vàng nhẫn bán ra niêm yết ở mức 146,6 triệu đồng/lượng trong suốt phiên sáng. Giá giao dịch vàng nhẫn giảm 1,5 triệu đồng/lượng đối với cả hai chiều mua và bán so với giá chốt phiên 29/10. Đóng cửa phiên sáng, thương hiệu này vẫn giữ nguyên mức giá giao dịch trên.