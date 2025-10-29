Chênh lệch giá mua, bán vàng miếng SJC lên tới 4 triệu đồng/lượng, mức cao nhất trong gần 2 tháng

Nâng hạng thị trường chứng khoán Việt Nam
Việt Nam đáp ứng các tiêu chí nâng hạng từ thị trường chứng khoán cận biên lên thị trường mới nổi.
Trong phiên sáng 29/10/2025, chênh lệch giá mua, bán vàng miếng SJC chủ yếu duy trì ở mức từ 2 triệu đồng/lượng. Trong khi đó, mức chênh lệch này tại một doanh nghiệp tăng gần gấp đôi so với phiên hôm qua (28/10), lên tới gần 4 triệu đồng/lượng…
Sau khi giảm gần 4 triệu đồng/lượng mỗi chiều trong phiên hôm qua (28/10), giá mua, bán vàng miếng SJC trong phiên sáng ngày 29/10/2025 đồng loạt tăng mạnh.
Mở cửa phiên sáng, công ty SJC, DOJI, PNJ và Ngọc Thẩm đều đặt giá mua vào vàng miếng SJC ở mức 144,9 triệu đồng/lượng còn giá vàng miếng bán ra là 146,9 triệu đồng/lượng. Đóng cửa phiên sáng, mức giá giao dịch trên vẫn giữ nguyên.
So với giá chốt phiên 28/10 giá giao dịch vàng miếng tại SJC, DOJI, PNJ và Ngọc Thẩm đồng loạt tăng 1,8 triệu đồng/lượng đối với cả hai chiều mua và bán.
Cùng mức tămg trên, giá vàng miếng mua vào tại Phú Quý niêm yết ở mức 144,4 triệu đồng/lượng. Trong khi đó, giá vàng miếng bán ra niêm yết ở mức 146,9 triệu đồng/lượng.
Chốt phiên sáng, Bảo Tín Minh Châu và Mi Hồng đều niêm yết giá mua, bán vàng miếng SJC ở mức 145,9 triệu – 146,9 triệu đồng/lượng. So với giá chốt phiên 28/10, giá vàng miếng bán ra tại hai thương hiệu trên đều tăng 1,8 triệu đồng/lượng. Trong khi đó, giá vàng miếng mua vào ghi nhận mức tăng lần lượt là 2,4 triệu đồng/lượng và 1,5 triệu đồng/lượng.
Tại Bảo Tín Mạnh Hải, đây là thương hiệu duy nhất không điều chỉnh giá vàng miếng mua vào so với phiên 28/10. Thương hiệu này niêm yết giá mua vào vàng miếng SJC ở mức 143,2 triệu đồng/lượng còn giá vàng miếng bán ra là 146,9 triệu đồng/lượng trong suốt phiên sáng.
So với giá chốt phiên 28/10, bán vàng miếng SJC tăng 1,8 triệu đồng/lượng trong khi chiều bán không đổi.
Tại thị trường vàng nhẫn “4 số 9”, các đơn vị kinh doanh cũng điều chỉnh tăng mua, bán vàng nhẫn với mức tăng tương đối không đồng đều. Tuy nhiên, phần lớn biên độ tăng tại các doanh nghiệp đều thấp hơn so với vàng miếng SJC.
Trong phiên sáng 29/10/2025, chênh lệch giá mua, bán vàng miếng SJC tại SJC, DOJI, PNJ, Phú Quý và Ngọc Thẩm vẫn giữ nguyên ở mức từ 2 – 2,5 triệu đồng/lượng so với chốt phiên 28/10.
Trong khi đó, khoảng cách này tại Bảo Tín Minh Châu giảm 600 nghìn đồng/lượng so với chốt phiên 28/10, xuống 1 triệu đồng/lượng và 2,2 triệu đồng/lượng. Tại Bảo Tín Mạnh Hải và Mi Hồng, mức chênh lệch này tăng lần lượt 1,8 triệu đồng/lượng và 300 nghìn đồng/lượng, lên 3,7 triệu đồng/lượng và 1 triệu đồng/lượng, tiềm ẩn rủi ro lớn cho người mua.
Mở cửa phiên, Công ty SJC tăng 1,6 triệu đồng/lượng đối với cả hai chiều mua và bán so với giá chốt phiên 28/10. Giá giao dịch vàng nhẫn “4 số 9” niêm yết tại 142,8 triệu – 145,3 triệu đồng/lượng (mua – bán) trong suốt phiên sáng. Đóng cửa phiên sáng, thương hiệu này vẫn duy trì mức giá giao dịch trên.
Chốt phiên sáng, tại DOJI và PNJ, giá mua, bán vàng nhẫn “4 số 9” tại hai thương hiệu này đều niêm yết ở mức 143,8 triệu – 146,8 triệu đồng/lượng. So với giá chốt phiên 28/10, giá mua, bán vàng nhẫn ra tại DOJI và PNJ đều tăng 1,8 triệu đồng/lượng.
Trong phiên sáng, Bảo Tín Minh Châu cũng ghi nhận duy nhất 1 lần điều chỉnh tăng đối với giá mua, bán vàng nhẫn “4 số 9”.
Mở cửa phiên, thương hiệu này đặt giá mua, bán vàng nhẫn “4 số 9” ở mức 145,9 triệu – 148,9 triệu đồng/lượng. Kết phiên sáng, thương hiệu này vẫn giữ nguyên mức giá giao dịch trên. So với giá chốt phiên 28/10, giá mua, bán vàng nhẫn tại Bảo Tín Minh Châu tăng 1,1 triệu đồng/lượng mỗi chiều.
Mặc dù là thương hiệu có mức điều chỉnh tăng khiêm tốn nhất trên thị trường nhưng giá vàng nhẫn bán ra tại Bảo Tín Minh Châu cao hơn hẳn so với mặt bằng chung.
Giá vàng nhẫn mua vào tại Phú Quý đặt ở mức 143,9 triệu đồng/lượng và giá vàng nhẫn bán ra niêm yết ở mức 146,9 triệu đồng/lượng trong suốt phiên sáng. Giá giao dịch vàng nhẫn tăng 1,9 triệu đồng/lượng đối với cả hai chiều mua và bán so với giá chốt phiên 28/10. Đóng cửa phiên sáng, thương hiệu này vẫn không thay đổi mức giá giao dịch trên.
Trong khi đó, tại Bảo Tín Mạnh Hải, thương hiệu này ghi nhận 2 nhịp điều chỉnh tăng giảm đan xen trong phiên sáng 29/10.
Sau khi tăng 1,8 triệu đồng/lượng đối với cả hai chiều mua và bán, mở cửa phiên sáng, Bảo Tín Mạnh Hải niêm yết giá mua vào vàng nhẫn ép vỉ Kim Gia Bảo ở mức 145,8 triệu đồng/lượng và giá vàng nhẫn bán ra ở mức 147,8 triệu đồng/lượng.
Tuy nhiên, sau hơn 1 tiếng mở cửa, thương hiệu này điều chỉnh giảm 400 nghìn đồng/lượng mỗi chiều, niêm yết giá mua, bán vàng nhẫn ép vỉ Kim Gia Bảo ở mức 145,4 triệu – 147,4 triệu đồng/lượng. So với giá chốt phiên 28/10, giá giao dịch vàng nhẫn tại Bảo Tín Mạnh Hải ghi nhận tổng mức tăng là 1,4 triệu đồng/lượng đối với cả hai chiều mua và bán.
Tại khu vực phía Nam, Ngọc Thẩm là thương hiệu ghi nhận hai nhịp điều chỉnh tăng và 1 nhịp điều chỉnh giảm đối với giá mua, bán vàng nhẫn “4 số 9” trong phiên sáng ngày 29/10.
Mở cửa phiên sáng, thương hiệu này đặt giá mua, bán vàng nhẫn “4 số 9” ở mức 139,5 triệu – 143,5 triệu đồng/lượng, tăng 1 triệu đồng/lượng mỗi chiều.
Tuy nhiên, hơn 1 tiếng mở cửa, thương hiệu này giảm 500 nghìn đồng/lượng đối với chiều bán trong khi chiều mua giữ nguyên. Tính đến 10 giờ, thương hiệu này niêm yết giá mua vào vàng nhẫn ở mức 140 triệu và giá vàng nhẫn bán ra ở mức 143,5 triệu đồng/lượng. Mức giá giao dịch trên duy trì đến hết phiên sáng.
Như vậy trong phiên sáng, Ngọc Thẩm ghi nhận tổng mức tăng là 1,5 triệu đồng/lượng với chiều mua và 1 triệu đồng/lượng đối với chiều bán so với giá chốt phiên 28/10.
Trên thị trường thế giới, cập nhật lúc 11 giờ ngày 29/10, sau khi giảm 3 phiên liên tiếp, hợp đồng giá vàng giao ngay tăng nhẹ gần 0,3%, tiến lên mốc 3.963 USD/oz.
Theo tỷ giá Vietcombank (đã bao gồm thuế và phí...), chênh lệch giữa giá vàng miếng và giá vàng thế giới đồng loạt ở mức 19,74 triệu đồng/lượng. Trong khi đó, tùy từng thương hiệu, mức chênh lệch này đối với giá vàng nhẫn “4 số 9” dao động từ 16,34 triệu – 21,74 triệu đồng/lượng.
