Giá mua vào vàng miếng SJC giảm mạnh tới 2 triệu đồng mỗi lượng

Lan Nhi

28/10/2025, 10:30

Trong phiên sáng 28/10, giá vàng miếng SJC bán ra tại các doanh nghiệp đồng loạt giảm 1,2 triệu đồng/lượng. Trong khi đó, giá mua vào vàng miếng giảm từ 700 nghìn – 1,9 triệu đồng/lượng…

Giá mua vào vàng miếng SJC giảm mạnh tới 2 triệu đồng mỗi lượng
Giá mua vào vàng miếng SJC giảm mạnh tới 2 triệu đồng mỗi lượng

Trong phiên sáng 28/10/2025, các đơn vị kinh doanh vàng miếng SJC tiếp tục điều chỉnh giảm mạnh giá mua, bán vàng miếng SJC.

Mở cửa phiên sáng, công ty SJC, DOJI, PNJ và Ngọc Thẩm đều đặt giá mua vào vàng miếng SJC ở mức 145,7 triệu đồng/lượng còn giá vàng miếng bán ra là 147,2 triệu đồng/lượng. Cập nhật lúc 10 giờ, mức giá giao dịch tại các thương hiệu trên vẫn không đổi.

So với giá chốt phiên hôm qua (27/10), giá giao dịch vàng miếng SJC tại SJC, DOJI, PNJ và Ngọc Thẩm đồng loạt giảm 1,2 triệu đồng/lượng đối với cả hai chiều mua và bán.

Cùng mức giảm trên, giá vàng miếng mua vào tại Bảo Tín Mạnh Hải niêm yết ở mức 146,7 triệu đồng/lượng. Trong khi đó, giá vàng miếng bán ra niêm yết ở mức 147,2 triệu đồng/lượng.

Tính đến 10 giờ, Bảo Tín Minh Châu và Mi Hồng đều niêm yết giá mua, bán vàng miếng SJC ở mức 146,2 triệu – 147,2 triệu đồng/lượng. So với giá chốt phiên 27/10, giá vàng miếng bán ra tại hai thương hiệu trên cùng giảm 1,2 triệu đồng/lượng. Trong khi đó, giá vàng miếng mua vào ghi nhận mức giảm lần lượt là 1,7 triệu đồng/lượng và 700 nghìn đồng/lượng.

Tại Phú Quý, mở cửa phiên, giá mua, bán vàng miếng SJC niêm yết ở mức 145 triệu – 147,2 triệu đồng/lượng. Cập nhật lúc 10 giờ, thương hiệu này vẫn giữ nguyên mức giá giao dịch trên. . So với giá chốt phiên 27/10, giá mua, bán vàng miếng SJC giảm lần lượt 1,9 triệu đồng/lượng và 1,2 triệu đồng/lượng.

Giá giao dịch vàng miếng tại các thương hiệu trong phiên 28/10. Nguồn: VnEconomy tổng hợp từ bảng giá các doanh nghiệp
Giá giao dịch vàng miếng tại các thương hiệu trong phiên 28/10. Nguồn: VnEconomy tổng hợp từ bảng giá các doanh nghiệp

Cùng chung xu hướng, giá mua, bán vàng nhẫn “4 số 9” tại các hệ thống kinh doanh lớn cũng đồng loạt hạ giá với biên độ tương đối phân hoá, dao động từ 1 triệu – 1,8 triệu đồng/lượng. Đáng nói, có một doanh nghiệp ghi nhận mức điều chỉnh giảm gấp đôi so với các doanh nghiệp còn lại.

Tại TP.Hồ Chí Minh, Ngọc Thẩm là thương hiệu ghi nhận hai nhịp điều chỉnh tăng giảm đan xen trong phiên sáng ngày 28/10.

Trong phiên sáng 28/10/2025, chênh lệch giá mua, bán vàng miếng SJC tại SJC, DOJI, PNJ, Bảo Tín Mạnh Hải và Ngọc Thẩm vẫn giữ nguyên ở mức 1,5 triệu đồng/lượng so với chốt phiên 27/10. 

Trong khi đó, khoảng cách này tại Bảo Tín Minh Châu và Phú Quý đều tăng từ 500 nghìn - 700 nghìn đồng/lượng so với chốt phiên 27/10, lên 1 triệu đồng/lượng và 2,2 triệu đồng/lượng. Duy chỉ có Mi Hồng giảm từ 1,5 triệu đồng/lượng, về còn 1 triệu đồng/lượng.

Mở cửa phiên sáng, thương hiệu này đặt giá mua, bán vàng nhẫn “4 số 9” ở mức 142 triệu – 146 triệu đồng/lượng, giảm lần lượt 3,5 triệu đồng/lượng và 3 triệu đồng/lượng.

Tuy nhiên, chỉ sau 10 phút mở cửa, thương hiệu này tăng 500 nghìn đồng/lượng đối với chiều mua trong khi chiều bán giữ nguyên. Tính đến 10 giờ, thương hiệu này niêm yết giá mua vào vàng nhẫn ở mức 142,5 triệu và giá vàng nhẫn bán ra ở mức 146 triệu đồng/lượng.

Như vậy, Ngọc Thẩm ghi nhận tổng mức giảm là 3 triệu đồng/lượng với chiều mua và chiều bán so với giá chốt phiên 27/10.

Sau khi giảm 1 triệu đồng/lượng đối với cả hai chiều mua và bán, mở cửa phiên sáng, Công ty SJC đặt giá mua vào vàng nhẫn “4 số 9” ở mức 144 triệu đồng/lượng và giá vàng nhẫn bán ra ở mức 146,5 triệu đồng/lượng.

Tính đến 10 giờ, mức giá giao dịch trên vẫn không đổi. Đồng thời, đây cũng là thương hiệu ghi nhận mức điều chỉnh khiêm tốn nhất trên thị trường.

Cập nhật lúc 10 giờ, tại DOJI và PNJ, giá mua, bán vàng nhẫn “4 số 9” tại hai thương hiệu này đều niêm yết ở mức 144 triệu – 147 triệu đồng/lượng.

So với giá chốt phiên 27/10, giá vàng nhẫn bán ra tại DOJI và PNJ đều giảm 1,3 triệu đồng/lượng. Trong khi đó, giá mua vào vàng nhẫn giảm mạnh hơn, lần lượt ở mức 1,8 triệu đồng/lượng và 1,4 triệu đồng/lượng.

Mở cửa phiên sáng, giá vàng nhẫn mua vào tại Phú Quý đặt ở mức 144,2 triệu đồng/lượng và giá vàng nhẫn bán ra niêm yết ở mức 147,2 triệu đồng/lượng, giảm 1,2 triệu đồng/lượng so với giá chốt phiên 27/10. Tính đến 10 giờ, thương hiệu này vẫn giữ nguyên mức giá giao dịch trên.

Mức độ tăng, giảm giá mua, bán vàng nhẫn trong phiên 28/10 so với phiên 27/10. Nguồn: VnEconomy tổng hợp và tính toán
Mức độ tăng, giảm giá mua, bán vàng nhẫn trong phiên 28/10 so với phiên 27/10. Nguồn: VnEconomy tổng hợp và tính toán

Trong phiên sáng, Bảo Tín Minh Châu cũng ghi nhận duy nhất 1 lần điều chỉnh giảm đối với giá mua, bán vàng nhẫn “4 số 9”.

Mở cửa phiên, thương hiệu này đặt giá mua, bán vàng nhẫn “4 số 9” ở mức 147,9 triệu – 150,9 triệu đồng/lượng. Cập nhật lúc 10 giờ, thương hiệu này vẫn duy trì mức giá giao dịch trên. So với giá chốt phiên 27/10, giá mua, bán vàng nhẫn tại Bảo Tín Minh Châu giảm 1,1 triệu đồng/lượng mỗi chiều.

Trong khi đó, tại Bảo Tín Mạnh Hải, thương hiệu này ghi nhận 2 nhịp điều chỉnh giảm liên tiếp trong phiên sáng 28/10.

Sau khi giảm 1 triệu đồng/lượng đối với cả hai chiều mua và bán, mở cửa phiên sáng, Bảo Tín Mạnh Hải niêm yết giá mua vào vàng nhẫn ép vỉ Kim Gia Bảo ở mức 148 triệu đồng/lượng và giá vàng nhẫn bán ra ở mức 150 triệu đồng/lượng.

Trong gần 1 tiếng mở cửa, thương hiệu này tiếp tục giảm thêm 600 nghìn đồng/lượng mỗi chiều, niêm yết giá mua, bán vàng nhẫn ép vỉ Kim Gia Bảo ở mức 147,4 triệu – 149,4 triệu đồng/lượng. So với giá chốt phiên 27/10, giá giao dịch vàng nhẫn tại Bảo Tín Mạnh Hải giảm 1,6 triệu đồng/lượng đối với cả hai chiều mua và bán.

Trên thị trường thế giới, cập nhật lúc 10 giờ ngày 28/10, sau khi giảm 2 phiên liên tiếp, hợp đồng giá vàng giao ngay tăng nhẹ gần 0,2%, tiến lên mốc 3.989 USD/oz. Như vậy, giá vàng trong nước và giá vàng thế giới ngược chiều nhau.

Theo tỷ giá Vietcombank (đã bao gồm thuế và phí...), chênh lệch giữa giá vàng miếng và giá vàng thế giới đồng loạt ở mức 19,18 triệu đồng/lượng. Trong khi đó, tùy từng thương hiệu, mức chênh lệch này đối với giá vàng nhẫn “4 số 9” dao động từ 17,98 triệu – 22,88 triệu đồng/lượng.

giá vàng giá vàng 9999 giá vàng miếng giá vàng miếng sjc giá vàng nhẫn giá vàng nhẫn 4 số 9 giá vàng sjc vàng miếng SJC vàng nhẫn

