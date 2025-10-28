Giá mua vào vàng miếng SJC giảm mạnh tới 2 triệu đồng mỗi lượng

Nâng hạng thị trường chứng khoán Việt Nam
Việt Nam đáp ứng các tiêu chí nâng hạng từ thị trường chứng khoán cận biên lên thị trường mới nổi.
Thứ Ba, 28/10/2025
Lan Nhi
28/10/2025, 10:30
Trong phiên sáng 28/10, giá vàng miếng SJC bán ra tại các doanh nghiệp đồng loạt giảm 1,2 triệu đồng/lượng. Trong khi đó, giá mua vào vàng miếng giảm từ 700 nghìn – 1,9 triệu đồng/lượng…
Trong phiên sáng 28/10/2025, các đơn vị kinh doanh vàng miếng SJC tiếp tục điều chỉnh giảm mạnh giá mua, bán vàng miếng SJC.
Mở cửa phiên sáng, công ty SJC, DOJI, PNJ và Ngọc Thẩm đều đặt giá mua vào vàng miếng SJC ở mức 145,7 triệu đồng/lượng còn giá vàng miếng bán ra là 147,2 triệu đồng/lượng. Cập nhật lúc 10 giờ, mức giá giao dịch tại các thương hiệu trên vẫn không đổi.
So với giá chốt phiên hôm qua (27/10), giá giao dịch vàng miếng SJC tại SJC, DOJI, PNJ và Ngọc Thẩm đồng loạt giảm 1,2 triệu đồng/lượng đối với cả hai chiều mua và bán.
Cùng mức giảm trên, giá vàng miếng mua vào tại Bảo Tín Mạnh Hải niêm yết ở mức 146,7 triệu đồng/lượng. Trong khi đó, giá vàng miếng bán ra niêm yết ở mức 147,2 triệu đồng/lượng.
Tính đến 10 giờ, Bảo Tín Minh Châu và Mi Hồng đều niêm yết giá mua, bán vàng miếng SJC ở mức 146,2 triệu – 147,2 triệu đồng/lượng. So với giá chốt phiên 27/10, giá vàng miếng bán ra tại hai thương hiệu trên cùng giảm 1,2 triệu đồng/lượng. Trong khi đó, giá vàng miếng mua vào ghi nhận mức giảm lần lượt là 1,7 triệu đồng/lượng và 700 nghìn đồng/lượng.
Tại Phú Quý, mở cửa phiên, giá mua, bán vàng miếng SJC niêm yết ở mức 145 triệu – 147,2 triệu đồng/lượng. Cập nhật lúc 10 giờ, thương hiệu này vẫn giữ nguyên mức giá giao dịch trên. . So với giá chốt phiên 27/10, giá mua, bán vàng miếng SJC giảm lần lượt 1,9 triệu đồng/lượng và 1,2 triệu đồng/lượng.
Cùng chung xu hướng, giá mua, bán vàng nhẫn “4 số 9” tại các hệ thống kinh doanh lớn cũng đồng loạt hạ giá với biên độ tương đối phân hoá, dao động từ 1 triệu – 1,8 triệu đồng/lượng. Đáng nói, có một doanh nghiệp ghi nhận mức điều chỉnh giảm gấp đôi so với các doanh nghiệp còn lại.
Tại TP.Hồ Chí Minh, Ngọc Thẩm là thương hiệu ghi nhận hai nhịp điều chỉnh tăng giảm đan xen trong phiên sáng ngày 28/10.
Trong phiên sáng 28/10/2025, chênh lệch giá mua, bán vàng miếng SJC tại SJC, DOJI, PNJ, Bảo Tín Mạnh Hải và Ngọc Thẩm vẫn giữ nguyên ở mức 1,5 triệu đồng/lượng so với chốt phiên 27/10.
Trong khi đó, khoảng cách này tại Bảo Tín Minh Châu và Phú Quý đều tăng từ 500 nghìn - 700 nghìn đồng/lượng so với chốt phiên 27/10, lên 1 triệu đồng/lượng và 2,2 triệu đồng/lượng. Duy chỉ có Mi Hồng giảm từ 1,5 triệu đồng/lượng, về còn 1 triệu đồng/lượng.
Mở cửa phiên sáng, thương hiệu này đặt giá mua, bán vàng nhẫn “4 số 9” ở mức 142 triệu – 146 triệu đồng/lượng, giảm lần lượt 3,5 triệu đồng/lượng và 3 triệu đồng/lượng.
Tuy nhiên, chỉ sau 10 phút mở cửa, thương hiệu này tăng 500 nghìn đồng/lượng đối với chiều mua trong khi chiều bán giữ nguyên. Tính đến 10 giờ, thương hiệu này niêm yết giá mua vào vàng nhẫn ở mức 142,5 triệu và giá vàng nhẫn bán ra ở mức 146 triệu đồng/lượng.
Như vậy, Ngọc Thẩm ghi nhận tổng mức giảm là 3 triệu đồng/lượng với chiều mua và chiều bán so với giá chốt phiên 27/10.
Sau khi giảm 1 triệu đồng/lượng đối với cả hai chiều mua và bán, mở cửa phiên sáng, Công ty SJC đặt giá mua vào vàng nhẫn “4 số 9” ở mức 144 triệu đồng/lượng và giá vàng nhẫn bán ra ở mức 146,5 triệu đồng/lượng.
Tính đến 10 giờ, mức giá giao dịch trên vẫn không đổi. Đồng thời, đây cũng là thương hiệu ghi nhận mức điều chỉnh khiêm tốn nhất trên thị trường.
Cập nhật lúc 10 giờ, tại DOJI và PNJ, giá mua, bán vàng nhẫn “4 số 9” tại hai thương hiệu này đều niêm yết ở mức 144 triệu – 147 triệu đồng/lượng.
So với giá chốt phiên 27/10, giá vàng nhẫn bán ra tại DOJI và PNJ đều giảm 1,3 triệu đồng/lượng. Trong khi đó, giá mua vào vàng nhẫn giảm mạnh hơn, lần lượt ở mức 1,8 triệu đồng/lượng và 1,4 triệu đồng/lượng.
Mở cửa phiên sáng, giá vàng nhẫn mua vào tại Phú Quý đặt ở mức 144,2 triệu đồng/lượng và giá vàng nhẫn bán ra niêm yết ở mức 147,2 triệu đồng/lượng, giảm 1,2 triệu đồng/lượng so với giá chốt phiên 27/10. Tính đến 10 giờ, thương hiệu này vẫn giữ nguyên mức giá giao dịch trên.
Trong phiên sáng, Bảo Tín Minh Châu cũng ghi nhận duy nhất 1 lần điều chỉnh giảm đối với giá mua, bán vàng nhẫn “4 số 9”.
Mở cửa phiên, thương hiệu này đặt giá mua, bán vàng nhẫn “4 số 9” ở mức 147,9 triệu – 150,9 triệu đồng/lượng. Cập nhật lúc 10 giờ, thương hiệu này vẫn duy trì mức giá giao dịch trên. So với giá chốt phiên 27/10, giá mua, bán vàng nhẫn tại Bảo Tín Minh Châu giảm 1,1 triệu đồng/lượng mỗi chiều.
Trong khi đó, tại Bảo Tín Mạnh Hải, thương hiệu này ghi nhận 2 nhịp điều chỉnh giảm liên tiếp trong phiên sáng 28/10.
Sau khi giảm 1 triệu đồng/lượng đối với cả hai chiều mua và bán, mở cửa phiên sáng, Bảo Tín Mạnh Hải niêm yết giá mua vào vàng nhẫn ép vỉ Kim Gia Bảo ở mức 148 triệu đồng/lượng và giá vàng nhẫn bán ra ở mức 150 triệu đồng/lượng.
Trong gần 1 tiếng mở cửa, thương hiệu này tiếp tục giảm thêm 600 nghìn đồng/lượng mỗi chiều, niêm yết giá mua, bán vàng nhẫn ép vỉ Kim Gia Bảo ở mức 147,4 triệu – 149,4 triệu đồng/lượng. So với giá chốt phiên 27/10, giá giao dịch vàng nhẫn tại Bảo Tín Mạnh Hải giảm 1,6 triệu đồng/lượng đối với cả hai chiều mua và bán.
Trên thị trường thế giới, cập nhật lúc 10 giờ ngày 28/10, sau khi giảm 2 phiên liên tiếp, hợp đồng giá vàng giao ngay tăng nhẹ gần 0,2%, tiến lên mốc 3.989 USD/oz. Như vậy, giá vàng trong nước và giá vàng thế giới ngược chiều nhau.
Theo tỷ giá Vietcombank (đã bao gồm thuế và phí...), chênh lệch giữa giá vàng miếng và giá vàng thế giới đồng loạt ở mức 19,18 triệu đồng/lượng. Trong khi đó, tùy từng thương hiệu, mức chênh lệch này đối với giá vàng nhẫn “4 số 9” dao động từ 17,98 triệu – 22,88 triệu đồng/lượng.
Dự thảo Nghị định mới về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực hải quan bỏ quy định phạt các lỗi khai sai nếu không làm thay đổi số thuế phải nộp. Bộ Tài chính cho rằng đây là bước điều chỉnh phù hợp với chuẩn mực quốc tế về xử lý vi phạm hành chính nhỏ…
Bộ Tài chính giữ nguyên quan điểm không mở rộng diện miễn thuế giá trị gia tăng đối với hoạt động bán tài sản bảo đảm. Theo cơ quan này, việc bán tài sản bảo đảm vẫn được coi là hoạt động bán hàng hóa thông thường, cần tuân thủ nguyên tắc liên hoàn của thuế giá trị gia tăng…
Những dấu hiệu tan băng trong quan hệ thương mại Mỹ - Trung đã kích thích tâm lý ham thích rủi ro của giới đầu tư toàn cầu trong phiên này...
Mỹ tiếp tục giữ vị trí nền kinh tế lớn nhất thế giới, với GDP dự báo đạt 31,8 nghìn tỷ USD vào năm sau - gần bằng tổng GDP của 4 nền kinh tế xếp tiếp theo cộng lại...
Trước đây, một mã QR có thể được dùng cho cả chuyển tiền cá nhân lẫn thanh toán thương mại, khiến dòng tiền bị pha trộn và việc theo dõi doanh thu thiếu chính xác. Nhiều hộ kinh doanh vẫn sử dụng tài khoản cá nhân để nhận tiền bán hàng, gây khó khăn cho công tác thu thuế và kiểm soát rủi ro. Chuyên gia cho rằng trong bối cảnh thương mại điện tử và thanh toán số phát triển nhanh, việc phân luồng giao dịch, định danh dòng tiền trở nên cấp thiết...
Việt Nam đáp ứng các tiêu chí nâng hạng từ thị trường chứng khoán cận biên lên thị trường mới nổi.
Sáng kiến Diễn đàn thường niên Kinh tế mới Việt Nam (VNEF) đã được khởi xướng và tổ chức thành công từ năm 2023. VNEF 2025 (lần thứ 3) có chủ đề: "Sức bật kinh tế Việt Nam: từ nội lực tới chuỗi giá trị toàn cầu".
Khởi xướng từ năm 2003, chương trình THƯƠNG HIỆU MẠNH VIỆT NAM đã trở thành sự kiện thường niên lớn nhất do Tạp chí Kinh tế Việt Nam – VnEconomy – Vietnam Economic Times tổ chức, dành cho cộng đồng các Doanh nghiệp Việt Nam.
Interactive là một sản phẩm báo chí mới của VnEconomy vừa được ra mắt bạn đọc từ đầu tháng 3/2023 đã gây ấn tượng mạnh với độc giả bởi sự mới lạ, độc đáo. Đây cũng là sản phẩm độc quyền chỉ có trên VnEconomy.
Trong kỷ nguyên trí tuệ nhân tạo, đặc biệt là generative AI, phát triển mạnh mẽ, Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy đã tiên phong ứng dụng công nghê để mang đến trải nghiệm thông tin đột phá với chatbot AI Askonomy...
Chứng khoán
Thuế đối ứng của Mỹ có ảnh hướng thế nào đến chứng khoán?
Chính sách thuế quan mới của Mỹ, đặc biệt với mức thuế đối ứng 20% áp dụng từ ngày 7/8/2025 (giảm từ 46% sau đàm phán), có tác động đáng kể đến kinh tế Việt Nam do sự phụ thuộc lớn vào xuất khẩu sang Mỹ (chiếm ~30% kim ngạch xuất khẩu). Dưới đây là phân tích ngắn gọn về các ảnh hưởng chính: