Đà giảm của giá vàng trong nước bằng 1/6 so với thế giới

Trong phiên sáng 27/10, giá vàng miếng SJC bán ra đều giảm 0,2%, trong khi đó, tùy từng thương hiệu, giá vàng nhẫn bán ra giảm từ 0,2% đến 0,33% chỉ bằng 1/6 so với mức giảm hơn 1,3% của giá vàng thế giới…

Trong phiên sáng 27/10/2025, các đơn vị kinh doanh vàng miếng SJC chủ yếu tăng giá mua vào và giảm giá bán ra.

Mở cửa phiên sáng, công ty SJC niêm yết giá mua, bán vàng miếng SJC ở mức 146,9 triệu – 148,9 triệu đồng/lượng, giảm 300 nghìn đồng/lượng so với phiên cuối tuần trước (25/10).

Tuy nhiên, chỉ sau chưa đầy 5 phút mở cửa, thương hiệu này tăng 100 nghìn đồng/lượng đối với chiều mua trong khi giữ nguyễn chiều bán. Công ty SJC niêm yết giá mua vào vàng miếng SJC ở mức 147,4 triệu đồng/lượng còng giá vàng miếng bán ra là 148,9 triệu đồng/lượng. Đây cũng là mức giá giao dịch tại PNJ, Phú Quý và Ngọc Thẩm.

Cập nhật lúc 11 giờ ngày 27/10, mức giá giao dịch trên vẫn không đổi. So với giá chốt phiên 25/10, giá giao dịch vàng miếng SJC tại SJC, PNJ và Ngọc Thẩm đồng loạt tăng 200 nghìn đồng/lượng đối với chiều mua và giảm 300 nghìn đồng/lượng đối với chiều bán.

Trong phiên sáng 27/10, chênh lệch giá mua, bán vàng miếng SJC tại Bảo Tín Minh Châu, Bảo Tín Mạnh Hải và Mi Hồng vẫn giữ nguyên ở mức từ 500 nghìn – 1 triệu đồng/lượng. Trong khi đó, khoảng cách này tại các thương hiệu còn lại đều giảm từ 400 nghìn - 500 nghìn đồng/lượng so với chốt phiên 25/10.

Riêng tại Phú Quý, giá mua vào vàng miếng SJC tăng 700 nghìn đồng/lượng còng giá vàng miếng bán ra giảm 300 nghìn đồng/lượng.

DOJI cũng niêm yết giá vàng miếng SJC bán ra ở mức 148,9 triệu đồng/lượng, giảm 300 nghìn đồng/lượng. Trong khi đó, giá vàng miếng mua vào đặt ở mức 147,6 triệu đồng/lượng, tăng 100 nghìn đồng/lượng.

Tính đến 11 giờ ngày 27/10, Bảo Tín Minh Châu và Mi Hồng cùng niêm yết giá mua, bán vàng SJC ở mức 147,9 triệu - 148,9 triệu đồng/lượng. So với giá chốt phiên 25/10, giá giao dịch vàng miếng tại hai thương hiệu này đều giảm 300 nghìn đồng/lượng mỗi chiều.

Cùng mức giảm trên, giá vàng miếng mua vào tại Bảo Tín Mạnh Hải niêm yết giá mua vào vàng SJC ở mức 148,4 triệu đồng/lượng. Trong khi đó, giá vàng miếng bán ra niêm yết ở mức 148,9 triệu đồng/lượng.

Giá giao dịch vàng miếng tại các thương hiệu trong phiên 27/10. Nguồn: VnEconomy tổng hợp từ bảng giá các doanh nghiệp

Trên thị trường vàng nhẫn “4 số 9”, xu hướng giảm giá cũng được ghi nhận tại các hệ thống kinh doanh, dao động từ 200 nghìn – 700 nghìn đồng/lượng mỗi chiều. Duy chỉ có một đơn vị vẫn giữ nguyên giá vàng nhẫn bán ra so với giá chốt phiên 25/10.

Sau khi giảm 300 nghìn đồng/lượng đối với cả hai chiều mua và bán, mở cửa phiên sáng, Bảo Tín Mạnh Hải niêm yết giá mua vào vàng nhẫn ép vỉ Kim Gia Bảo ở mức 149,2 triệu đồng/lượng và giá vàng nhẫn bán ra ở mức 151,2 triệu đồng/lượng.

Tính đến 11 giờ ngày 27/10, Bảo Tín Mạnh Hải đặt giá mua, bán vàng nhẫn ép vỉ Kim Gia Bảo ở mức 149 triệu – 151 triệu đồng/lượng. So với giá chốt phiên 25/10, giá vàng nhẫn mua vào tại thương hiệu này giảm 500 nghìn đồng/lượng trong khi giá vàng nhẫn bán ra giữ nguyên.

Tại TP.Hồ Chí Minh, Ngọc Thẩm là thương hiệu duy nhất ghi nhận hai nhịp điều chỉnh giảm và 1 nhịp điều chỉnh tăng trong phiên sáng ngày 27/10.

Mở cửa phiên sáng, thương hiệu này đặt giá mua, bán vàng nhẫn “4 số 9” ở mức 145,5 triệu – 149 triệu đồng/lượng. Tuy nhiên, sau gần 1 tiếng mở cửa, thương hiệu này tăng 2 triệu đồng/lượng mỗi chiều, niêm yết giá mua, bán vàng nhẫn ở mức 147,5 triệu - 151 triệu đồng/lượng.

Tính đến 11 giờ ngày 27/10, thương hiệu này tiếp tục giảm 1 triệu đồng/lượng mỗi chiều, niêm yết giá mua vào vàng nhẫn ở mức 146,5 triệu và giá vàng nhẫn bán ra ở mức 150 triệu đồng/lượng. Như vậy trong phiên sáng 27/10, Ngọc Thẩm ghi nhận tổng mức giảm là 1 triệu đồng/lượng với chiều mua và chiều bán.

Sau khi tăng 300 nghìn đồng/lượng đối với cả hai chiều mua và bán, Công ty SJC đặt giá mua vào vàng nhẫn “4 số 9” ở mức 145,8 triệu đồng/lượng và giá vàng nhẫn bán ra ở mức 148,3 triệu đồng/lượng. Mức giá giao dịch trên được duy trì đến hết phiên sáng.

DOJI là thương hiệu duy nhất ghi nhận chiều bán giảm mạnh hơn chiều mua vào. Tính đến 11 giờ ngày 27/10, thương hiệu này niêm yết giá mua, bán vàng nhẫn “4 số 9” ở mức 146,3 triệu – 148,8 triệu đồng/lượng. So với giá chốt phiên 25/10, giá mua, bán vàng nhẫn tại DOJI giảm lầm lượt 200 nghìn và 300 nghìn đồng/lượng mỗi chiều.

Tại PNJ, giá mua, bán vàng nhẫn “4 số 9” đều giảm 400 nghìn đồng/lượng mỗi chiều. Tính đến 11 giờ ngày 27/10, thương hiệu cũng niêm yết giá vàng nhẫn “4 số 9” bán ra ở mức 148,8 triệu đồng/lượng. Trong khi giá vàng nhẫn mua vào niêm yết ở mức 145,8 triệu đồng/lượng.

Mức độ tăng, giảm giá mua, bán vàng nhẫn trong phiên 27/10 so với phiên 25/10. Nguồn: VnEconomy tổng hợp và tính toán

Tương tự, Phú Quý cũng ghi nhận duy nhất 1 nhịp điều chỉnh giảm trong phiên sáng 27/10.

Trong phiên sáng, mở cửa phiên, giá vàng nhẫn mua vào tại Phú Quý đặt ở mức 145,9 triệu đồng/lượng và giá vàng nhẫn bán ra niêm yết ở mức 148,9 triệu đồng/lượng, giảm 300 nghìn đồng/lượng so với giá chốt phiên 23/10. Tính đến 11 giờ ngày 27/10, thương hiệu này vẫn giữ nguyên mức giá giao dịch trên.

Mở cửa phiên sáng, Bảo Tín Minh Châu đặt giá mua, bán vàng nhẫn “4 số 9” ở mức 149,5 triệu – 152,5 triệu đồng/lượng. Đồng thời, đây cũng là thương hiệu có giá bán ra cao nhất thị trường.

Cập nhật lúc 11 giờ ngày 27/10, thương hiệu này vẫn giữ nguyên mức giá giao dịch trên. So với giá chốt phiên 25/10, giá mua, bán vàng nhẫn tại Bảo Tín Minh Châu giảm 500 nghìn đồng/lượng mỗi chiều.