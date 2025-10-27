Đà giảm của giá vàng trong nước bằng 1/6 so với thế giới

Nâng hạng thị trường chứng khoán Việt Nam
Việt Nam đáp ứng các tiêu chí nâng hạng từ thị trường chứng khoán cận biên lên thị trường mới nổi.
Thứ Hai, 27/10/2025
Lan Nhi
27/10/2025, 12:14
Trong phiên sáng 27/10, giá vàng miếng SJC bán ra đều giảm 0,2%, trong khi đó, tùy từng thương hiệu, giá vàng nhẫn bán ra giảm từ 0,2% đến 0,33% chỉ bằng 1/6 so với mức giảm hơn 1,3% của giá vàng thế giới…
Trong phiên sáng 27/10/2025, các đơn vị kinh doanh vàng miếng SJC chủ yếu tăng giá mua vào và giảm giá bán ra.
Mở cửa phiên sáng, công ty SJC niêm yết giá mua, bán vàng miếng SJC ở mức 146,9 triệu – 148,9 triệu đồng/lượng, giảm 300 nghìn đồng/lượng so với phiên cuối tuần trước (25/10).
Tuy nhiên, chỉ sau chưa đầy 5 phút mở cửa, thương hiệu này tăng 100 nghìn đồng/lượng đối với chiều mua trong khi giữ nguyễn chiều bán. Công ty SJC niêm yết giá mua vào vàng miếng SJC ở mức 147,4 triệu đồng/lượng còng giá vàng miếng bán ra là 148,9 triệu đồng/lượng. Đây cũng là mức giá giao dịch tại PNJ, Phú Quý và Ngọc Thẩm.
Cập nhật lúc 11 giờ ngày 27/10, mức giá giao dịch trên vẫn không đổi. So với giá chốt phiên 25/10, giá giao dịch vàng miếng SJC tại SJC, PNJ và Ngọc Thẩm đồng loạt tăng 200 nghìn đồng/lượng đối với chiều mua và giảm 300 nghìn đồng/lượng đối với chiều bán.
Riêng tại Phú Quý, giá mua vào vàng miếng SJC tăng 700 nghìn đồng/lượng còng giá vàng miếng bán ra giảm 300 nghìn đồng/lượng.
DOJI cũng niêm yết giá vàng miếng SJC bán ra ở mức 148,9 triệu đồng/lượng, giảm 300 nghìn đồng/lượng. Trong khi đó, giá vàng miếng mua vào đặt ở mức 147,6 triệu đồng/lượng, tăng 100 nghìn đồng/lượng.
Tính đến 11 giờ ngày 27/10, Bảo Tín Minh Châu và Mi Hồng cùng niêm yết giá mua, bán vàng SJC ở mức 147,9 triệu - 148,9 triệu đồng/lượng. So với giá chốt phiên 25/10, giá giao dịch vàng miếng tại hai thương hiệu này đều giảm 300 nghìn đồng/lượng mỗi chiều.
Cùng mức giảm trên, giá vàng miếng mua vào tại Bảo Tín Mạnh Hải niêm yết giá mua vào vàng SJC ở mức 148,4 triệu đồng/lượng. Trong khi đó, giá vàng miếng bán ra niêm yết ở mức 148,9 triệu đồng/lượng.
Trên thị trường vàng nhẫn “4 số 9”, xu hướng giảm giá cũng được ghi nhận tại các hệ thống kinh doanh, dao động từ 200 nghìn – 700 nghìn đồng/lượng mỗi chiều. Duy chỉ có một đơn vị vẫn giữ nguyên giá vàng nhẫn bán ra so với giá chốt phiên 25/10.
Sau khi giảm 300 nghìn đồng/lượng đối với cả hai chiều mua và bán, mở cửa phiên sáng, Bảo Tín Mạnh Hải niêm yết giá mua vào vàng nhẫn ép vỉ Kim Gia Bảo ở mức 149,2 triệu đồng/lượng và giá vàng nhẫn bán ra ở mức 151,2 triệu đồng/lượng.
Tính đến 11 giờ ngày 27/10, Bảo Tín Mạnh Hải đặt giá mua, bán vàng nhẫn ép vỉ Kim Gia Bảo ở mức 149 triệu – 151 triệu đồng/lượng. So với giá chốt phiên 25/10, giá vàng nhẫn mua vào tại thương hiệu này giảm 500 nghìn đồng/lượng trong khi giá vàng nhẫn bán ra giữ nguyên.
Tại TP.Hồ Chí Minh, Ngọc Thẩm là thương hiệu duy nhất ghi nhận hai nhịp điều chỉnh giảm và 1 nhịp điều chỉnh tăng trong phiên sáng ngày 27/10.
Mở cửa phiên sáng, thương hiệu này đặt giá mua, bán vàng nhẫn “4 số 9” ở mức 145,5 triệu – 149 triệu đồng/lượng. Tuy nhiên, sau gần 1 tiếng mở cửa, thương hiệu này tăng 2 triệu đồng/lượng mỗi chiều, niêm yết giá mua, bán vàng nhẫn ở mức 147,5 triệu - 151 triệu đồng/lượng.
Tính đến 11 giờ ngày 27/10, thương hiệu này tiếp tục giảm 1 triệu đồng/lượng mỗi chiều, niêm yết giá mua vào vàng nhẫn ở mức 146,5 triệu và giá vàng nhẫn bán ra ở mức 150 triệu đồng/lượng. Như vậy trong phiên sáng 27/10, Ngọc Thẩm ghi nhận tổng mức giảm là 1 triệu đồng/lượng với chiều mua và chiều bán.
Sau khi tăng 300 nghìn đồng/lượng đối với cả hai chiều mua và bán, Công ty SJC đặt giá mua vào vàng nhẫn “4 số 9” ở mức 145,8 triệu đồng/lượng và giá vàng nhẫn bán ra ở mức 148,3 triệu đồng/lượng. Mức giá giao dịch trên được duy trì đến hết phiên sáng.
DOJI là thương hiệu duy nhất ghi nhận chiều bán giảm mạnh hơn chiều mua vào. Tính đến 11 giờ ngày 27/10, thương hiệu này niêm yết giá mua, bán vàng nhẫn “4 số 9” ở mức 146,3 triệu – 148,8 triệu đồng/lượng. So với giá chốt phiên 25/10, giá mua, bán vàng nhẫn tại DOJI giảm lầm lượt 200 nghìn và 300 nghìn đồng/lượng mỗi chiều.
Tại PNJ, giá mua, bán vàng nhẫn “4 số 9” đều giảm 400 nghìn đồng/lượng mỗi chiều. Tính đến 11 giờ ngày 27/10, thương hiệu cũng niêm yết giá vàng nhẫn “4 số 9” bán ra ở mức 148,8 triệu đồng/lượng. Trong khi giá vàng nhẫn mua vào niêm yết ở mức 145,8 triệu đồng/lượng.
Tương tự, Phú Quý cũng ghi nhận duy nhất 1 nhịp điều chỉnh giảm trong phiên sáng 27/10.
Trong phiên sáng, mở cửa phiên, giá vàng nhẫn mua vào tại Phú Quý đặt ở mức 145,9 triệu đồng/lượng và giá vàng nhẫn bán ra niêm yết ở mức 148,9 triệu đồng/lượng, giảm 300 nghìn đồng/lượng so với giá chốt phiên 23/10. Tính đến 11 giờ ngày 27/10, thương hiệu này vẫn giữ nguyên mức giá giao dịch trên.
Mở cửa phiên sáng, Bảo Tín Minh Châu đặt giá mua, bán vàng nhẫn “4 số 9” ở mức 149,5 triệu – 152,5 triệu đồng/lượng. Đồng thời, đây cũng là thương hiệu có giá bán ra cao nhất thị trường.
Cập nhật lúc 11 giờ ngày 27/10, thương hiệu này vẫn giữ nguyên mức giá giao dịch trên. So với giá chốt phiên 25/10, giá mua, bán vàng nhẫn tại Bảo Tín Minh Châu giảm 500 nghìn đồng/lượng mỗi chiều.
Tại thị trường New York, cập nhật lúc 11 giờ ngày 27/10, hợp đồng giá vàng giao ngay giảm mạnh hơn 1,3%, lùi về mốc 4.058 USD/oz.
Theo tỷ giá Vietcombank (đã bao gồm thuế và phí...), chênh lệch giữa giá vàng miếng trong nước và giá vàng thế giới phổ biến ở mức 18,66 triệu đồng/lượng. Trong khi đó, tùy từng thương hiệu, mức chênh lệch này đối với giá vàng nhẫn “4 số 9” dao động từ 18,06 triệu – 22,26 triệu đồng/lượng.
Ngày 27/10, công ty khởi nghiệp Nhật Bản JPYC ra mắt stablecoin đầu tiên neo theo đồng yên Nhật (JPYC), được bảo chứng bằng tiền tiết kiệm trong nước và trái phiếu chính phủ Nhật Bản (JGB)...
Với lạm phát thấp hơn so với kỳ vọng, Fed được dự báo sẽ giảm lãi suất trong cuộc họp diễn ra trong hai ngày thứ Ba và thứ Tư tuần này...
Kết thúc phiên giao dịch ngày 24/10, tỷ giá USD/VND trên thị trường liên ngân hàng giảm về gần mốc 26.300, mức thấp nhất hai tháng qua. Chuyên gia cho rằng tỷ giá hạ nhiệt chủ yếu do lãi suất VND liên ngân hàng tăng…
Tuần này có hai sự kiện quan trọng đối với giới đầu tư toàn cầu, trong đó có các nhà đầu tư vàng, là cuộc họp chính sách tiền tệ của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) kết thúc vào ngày thứ Tư và cuộc gặp thượng đỉnh Mỹ - Trung vào ngày thứ Năm...
Việt Nam đáp ứng các tiêu chí nâng hạng từ thị trường chứng khoán cận biên lên thị trường mới nổi.
Sáng kiến Diễn đàn thường niên Kinh tế mới Việt Nam (VNEF) đã được khởi xướng và tổ chức thành công từ năm 2023. VNEF 2025 (lần thứ 3) có chủ đề: "Sức bật kinh tế Việt Nam: từ nội lực tới chuỗi giá trị toàn cầu".
Khởi xướng từ năm 2003, chương trình THƯƠNG HIỆU MẠNH VIỆT NAM đã trở thành sự kiện thường niên lớn nhất do Tạp chí Kinh tế Việt Nam – VnEconomy – Vietnam Economic Times tổ chức, dành cho cộng đồng các Doanh nghiệp Việt Nam.
Interactive là một sản phẩm báo chí mới của VnEconomy vừa được ra mắt bạn đọc từ đầu tháng 3/2023 đã gây ấn tượng mạnh với độc giả bởi sự mới lạ, độc đáo. Đây cũng là sản phẩm độc quyền chỉ có trên VnEconomy.
Trong kỷ nguyên trí tuệ nhân tạo, đặc biệt là generative AI, phát triển mạnh mẽ, Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy đã tiên phong ứng dụng công nghê để mang đến trải nghiệm thông tin đột phá với chatbot AI Askonomy...
Thuế đối ứng của Mỹ có ảnh hướng thế nào đến chứng khoán?
Chính sách thuế quan mới của Mỹ, đặc biệt với mức thuế đối ứng 20% áp dụng từ ngày 7/8/2025 (giảm từ 46% sau đàm phán), có tác động đáng kể đến kinh tế Việt Nam do sự phụ thuộc lớn vào xuất khẩu sang Mỹ (chiếm ~30% kim ngạch xuất khẩu). Dưới đây là phân tích ngắn gọn về các ảnh hưởng chính: