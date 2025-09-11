Giá mua vàng miếng SJC giảm cả triệu đồng mỗi lượng trong đợt cao điểm thanh tra

Trong phiên giao dịch sáng ngày 11/9/2025, xu hướng giảm giá mua, bán vàng miếng SJC diễn hầu hết tại các đơn vị kinh doanh. Tuy nhiên, biên độ giảm ghi nhận sự phân hoá tương đối rõ.

Đáng chú ý, DOJI và Phú Quý là hai thương hiệu không ghi nhận bất kì nhịp điều chỉnh nào trong phiên hôm nay. Chốt phiên giao dịch sáng, hai thương hiệu này cùng đặt giá mua, bán vàng miếng SJC ở mức 133,3 triệu – 135,3 triệu đồng/lượng. So với giá chốt phiên hôm qua (10/9), giá mua, bán vàng miếng SJC tại các thương hiệu trên không thay đổi.

Trong khi đó, Công ty SJC, PNJ, Bảo Tín Minh Châu, Mi Hồng và Ngọc Thẩm là 5 thương hiệu ghi nhận giá mua vào giảm gấp đôi giá bán ra trong phiên sáng nay.

Trong phiên sáng 11/9/2025, ngoại trừ DOJI, Bảo Tín Mạnh Hải và Phú Quý vẫn giữ nguyên mức chênh lệch giá mua, bán vàng miếng SJC so với phiên 10/9, các đơn vị kinh doanh còn lại đều tăng 500 nghìn đồng/lượng đối với khoảng cách giữa giá mua, bán vàng miếng, ở mức 2,5 triệu đồng/lượng. Trong mấy ngày gần đây, khi thanh tra toàn bộ thị trường, giá vàng giảm khá mạnh. (VnEconomy tổng hợp từ thị trường)

Đóng cửa phiên giao dịch sáng, Công ty SJC, PNJ và Bảo Tín Minh Châu niêm yết giá mua vào vàng miếng SJC phổ biến ở mức 132,3 triệu đồng và giá vàng miếng bán ra là 134,8 triệu đồng/lượng. So với giá chốt phiên 10/9, giá mua vàng miếng SJC tại các thương hiệu trên giảm 1 triệu đồng/lượng trong khi giá bán ra giảm 500 nghìn đồng/lượng.

Mi Hồng và Ngọc Thẩm cùng niêm yết giá mua, bán vàng miếng SJC ở mức 132,3 triệu – 134,8 triệu đồng/lượng. So với giá chốt phiên 10/9, giá giao dịch vàng miếng SJC tại hai thương hiệu trên giảm lần lượt 1 triệu đồng/lượng đối với chiều mua và 500 nghìn đồng/lượng đối với chiều bán.

Bảo Tín Mạnh Hải là thương hiệu ghi nhận mức điều chỉnh giảm khiêm tốn nhất trên thị trường là 300 nghìn đồng/lượng mỗi chiều. Thương hiệu này niêm yết giá mua vào vàng miếng SJC chốt phiên sáng ở mức 133 triệu đồng và giá vàng miếng bán ra là 134,9 triệu đồng/lượng.

Giá giao dịch vàng miếng tại các thương hiệu trong phiên 11/9. Nguồn: VnEconomy tổng hợp từ bảng giá các doanh nghiệp

Trên thị trường vàng nhẫn, giá mua, bán vàng nhẫn “4 số 9” tại các hệ thống lớn cũng ghi nhận xu hướng giảm nhưng biên độ giảm nhẹ hơn so với vàng miếng SJC So với giá chốt phiên 10/9, giá giao dịch vàng nhẫn giảm từ 300 nghìn – 500 nghìn đồng/lượng.

Tại khu vực phía Nam, Ngọc Thẩm ghi nhận 2 nhịp điều chỉnh giảm liên tiếp trong phiên sáng 11/9. Mở cửa phiên sáng, thương hiệu này niêm yết giá mua vào vàng nhẫn ở mức 113 triệu đồng/lượng và giá vàng nhẫn bán ra là 115,5 triệu đồng/lượng, giảm 500 nghìn đồng/lượng mỗi chiều.

Sau hơn 3 tiếng mở cửa, Ngọc Thẩm tiếp tục giảm thêm 500 nghìn đồng/lượng mỗi chiều, niêm yết giá mua, bán vàng nhẫn “4 số 9” ở mức 112,5 triệu – 115 triệu đồng/lượng và duy trì đến hết phiên sáng. Đồng thời, đây cũng là thương hiệu ghi nhận mức điều chỉnh giảm mạnh hơn hẳn so với mặt bằng chung.

Mở cửa phiên sáng, Công ty SJC vẫn giữ nguyên giá mua, bán vàng nhẫn “4 số 9” ở mức 127,7 triệu – 130,2 triệu đồng/lượng. Tuy nhiên, sau hơn 1 tiếng mở cửa, thương hiệu này giảm 800 nghìn đồng/lượng đối với chiều mua nhưng giảm 300 nghìn đồng/lượng đối với chiều bán

Đóng cửa phiên sáng, Công ty SJC niêm yết giá mua vào vàng nhẫn g ở mức 126,9 triệu đồng/lượng và giá vàng nhẫn bán ra là 129,9 triệu đồng/lượng.

Mức giá mua, bán vàng nhẫn “4 số 9” tại PNJ và DOJI đều được niêm yết ở mức 127,5 triệu – 130,5 triệu đồng/lượng. So với giá chốt phiên 10/9, giá mua, bán vàng nhẫn “4 số 9” tại PNJ trên giảm 500 nghìn đồng/lượng đối với cả hai chiều.

Trong khi đó, tại DOJI, giá giao dịch vàng nhẫn “4 số 9” giảm 500 nghìn đồng/lượng đối với chiều mua nhưng giữ nguyên chiều bán.

Mức độ tăng, giảm giá mua,bán vàng nhẫn trong phiên 11/9 so với phiên 10/9. Nguồn: VnEconomy tổng hợp và tính toán

Bảo Tín Minh Châu và Bảo Tín Mạnh Hải là hai thương hiệu ghi nhận giá vàng nhẫn “4 số 9” bán ra cao nhất thị trường.

Sau khi giảm 500 nghìn đồng/lượng đối với chiều mua và chiều bán, chốt phiên giao dịch sáng, Bảo Tín Minh Châu đặt giá mua, bán vàng nhẫn ở mức 127,7 triệu – 130,7 triệu đồng/lượng.

Tương tự, trong phiên sáng ngày 11/9, Bảo Tín Mạnh Hải cũng niêm yết giá mua vào vàng nhẫn ép vỉ Kim Gia Bảo ở mức 127,7 triệu đồng/lượng và giá vàng nhẫn bán ra là 130,7 triệu đồng/lượng. So với giá chốt phiên 10/9, giá mua, bán vàng nhẫn “4 số 9” tại thương hiệu này giảm 500 nghìn đồng/lượng đối với chiều mua và chiều bán.

Trong phiên sáng, Phú Quý cũng là thương hiệu ghi nhận 2 nhịp điều chỉnh giảm liên tiếp.

Sau khi ghi nhận tổng mức giảm 400 nghìn đồng/lượng đối với cả hai chiều mua và bán, mức giá giao dịch vàng nhẫn “4 số 9” chốt phiên sáng tại Phú Quý được niêm yết ở mức 127,3 triệu – 130,3 triệu đồng/lượng