Giá nhà Hà Nội và TP.HCM diễn biến theo hướng đối lập

Cụ thể, tại Hà Nội, chỉ số nhà ở được xác định tăng 8 điểm phần trăm so với quý trước, lên 142,5. Chỉ số này đã tăng 37% kể từ khi chạm đáy ở mức 104,1 vào quý 3/2019. Giá nhà trung bình đang là 44 triệu VNĐ/m2 diện tích xây dựng, tăng 8% theo quý. Bên cạnh đó trong quý 1/2024, tỷ lệ hấp thụ đạt khoảng 41%, tăng 15 điểm phần trăm theo quý, và 27 điểm phần trăm so với cùng kỳ năm trước. Loại B chiếm 88% tổng số giao dịch. Tỷ lệ hấp thụ nguồn cung mới đạt 45%. Các dự án lớn chiếm 71% tổng số giao dịch, phản ánh nhu cầu tiếp tục tăng cho các khu vực ngoại vi.

Với thị trường TP.HCM, chỉ số nhà ở giảm 2 điểm phần trăm so với quý trước, xuống 123 điểm sau khi nhiều dự án bị tạm dừng. Giá bán sơ cấp cũng giảm 3%, xuống còn 67 triệu VNĐ/m2 thông thủy. Trong bối cảnh giao dịch giảm sút và niềm tin người mua nhà yếu, các nhà phát triển đang cho thấy sự thận trọng thông qua việc duy trì giá bán ổn định và tăng chiết khấu. Một số chủ đầu tư đã tạm dừng các dự án để tinh chỉnh chính sách bán hàng. Tỷ lệ hấp thụ giảm 18 điểm phần trăm so với quý trước, xuống còn 23%. Tuy nhiên, nguồn cung mới đạt tỷ lệ hấp thụ 70%, trong khi tồn kho chỉ đạt tỷ lệ hấp thụ 16%.

Trong khi đó, chỉ số văn phòng tại Hà Nội ghi nhận 69 điểm, ổn định theo quý và theo năm. Tỷ lệ lấp đầy hạng A là 88%, tăng 3 điểm phần trăm so với quý 4/2023 và 8 điểm phần trăm so với cùng kỳ năm trước. Tỷ lệ lấp đầy của hạng B là 85%, ổn định so với quý trước và giảm 1 điểm phần trăm theo năm; hạng C có tỷ lệ lấp đầy 91%, giảm 1 điểm phần trăm theo quý và theo năm.

Báo cáo chỉ số giá bất động sản Savills Việt Nam cũng cho biết chỉ số văn phòng tại khu trung tâm (CBD) giảm 1 điểm phần trăm so với cùng kỳ năm trước, xuống còn 87 điểm. Giá thuê 783.000 VNĐ/m2/tháng, tăng 2% theo quý nhưng giảm 1% theo năm. Tỷ lệ lấp đầy ổn định so với quý trước và tăng 2 điểm phần trăm theo năm, lên mức 92%.

Chỉ số văn phòng tại khu vực ngoài trung tâm (non-CBD) ổn định so với quý trước, ở mức 81 điểm và tăng nhẹ 1 điểm phần trăm theo năm. Tỷ lệ lấp đầy tăng 1 điểm phần trăm theo quý và 2 điểm phần trăm theo năm, lên 87%. Giá thuê ổn định theo quý và tăng 2% so với cùng kỳ năm trước, lên 485.000 VNĐ/m2/tháng.

Tại TP.HCM, chỉ số văn phòng tăng 1 điểm phần trăm so với quý trước và 2 điểm phần trăm so với cùng kỳ năm trước, lên 98 điểm. Chỉ số này tại khu trung tâm (CBD) tăng 1 điểm phần trăm so với quý trước nhưng giảm 1 điểm phần trăm so với cùng kỳ năm trước, xuống còn 107 điểm. Tỷ lệ lấp đầy giảm 1 điểm phần trăm so với quý trước và 4 điểm phần trăm so với cùng kỳ năm trước, xuống 90%, do dự án mới The Nexus có tỷ lệ lấp đầy thấp (55%). Giá thuê tăng 3% so với quý trước và 7% so với cùng kỳ năm trước, lên 1 triệu VNĐ/m2/tháng.

Ngoài hai chỉ số trên, báo cáo tiếp tục chỉ ra các chỉ số chi phí xây dựng; chỉ số chi phí lao động; chỉ số giá nguyên vật liệu tại Hà Nội và TP.HCM.

Cụ thể, chỉ số chi phí xây dựng của TP.HCM đã tăng đều đặn kể từ khi kết thúc giãn cách xã hội vào quý 3/2022. Đến quý 4/2023, chỉ số này tăng 3 điểm phần trăm so với cùng kỳ năm trước, lên 119,03 do chi phí lao động và giá nguyên vật liệu xây dựng tăng. Tương tự, chỉ số chi phí lao động tăng 6,5 điểm phần trăm so với cùng kỳ năm trước, lên 111,6 do thiếu hụt nhân công và nhu cầu tăng cao. Chỉ số giá nguyên vật liệu xây dựng tăng 2 điểm phần trăm so với cùng kỳ năm trước, lên 124,06 do thiếu hụt nguồn cung và áp lực lạm phát, với sự gia tăng đáng kể ở bê tông nhựa nóng, sơn và vật liệu địa kỹ thuật.

Đối với Hà Nội, chỉ số giá xây dựng quý 1/2024 là 105, ổn định so với cùng kỳ năm trước. Chỉ số giá xây dựng duy trì quanh mức 105 từ quý 2/2022. Giá nguyên vật liệu xây dựng bắt đầu tăng vào quý 1/2024, sau khi giảm liên tiếp trong năm 2023. Chỉ số giá nguyên vật liệu xây dựng quý 1/2024 được xác định là 106; tăng 0,7 điểm phần trăm so với quý trước, nhưng vẫn giảm 0,6 điểm phần trăm so với cùng kỳ năm trước. Chỉ số giá lao động là 101, ổn định so với quý trước và tăng 0,6 điểm phần trăm so với cùng kỳ năm trước. Chỉ số này duy trì mức 100 từ quý 1/2021 đến quý 3/2023, trước khi tăng nhẹ lên 101 từ quý 4/2023.