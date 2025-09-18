Giá rao bán đất và chung cư vẫn duy trì đà tăng

Hai năm qua, giá bất động sản trên cả nước vẫn giữ đà tăng ở hầu hết các loại hình. Trong đó, đất tăng 44% so với quý 1/2024, chung cư tăng 42%. Còn nhà riêng, đất dự án và nhà mặt phố tăng lần lượt 28%, 14% và 1% ở cùng giai đoạn…

Theo số liệu của Cục Thống kê (Bộ Tài chính), trong 8 tháng đầu năm 2025, kinh tế vĩ mô Việt Nam tiếp tục ghi nhận đà tăng trưởng tích cực.

Cụ thể, tổng vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) vào Việt Nam đã tăng 27,3% so với cùng kỳ năm ngoái, ước đạt 26,14 tỷ USD. Tổng vốn FDI thực hiện ước đạt 15,4 tỷ USD, tăng 8,8% so với cùng kỳ năm ngoái. Lượng khách quốc tế tới Việt Nam ước đạt 13,9 triệu lượt, tăng 21,7% so với cùng kỳ năm 2024. Tổng mức bán lẻ hàng hóa và dịch vụ tiêu dùng tăng 9,4%, ước đạt 4.579 tỷ đồng.

DOANH NGHIỆP THÀNH LẬP MỚI TĂNG

Giữa bối cảnh kinh tế vĩ mô giữ nhịp tích cực, thị trường bất động sản cũng cho thấy những điểm sáng. Trong 8 tháng đầu năm, cả nước ghi nhận 3.543 doanh nghiệp kinh doanh bất động sản được thành lập mới, tăng 12% so với cùng kỳ năm ngoái.

Đáng chú ý, số doanh nghiệp quay lại hoạt động là 3.372 doanh nghiệp - mức tăng trưởng ấn tượng, lên tới 811% so với cùng kỳ năm ngoái, phần nào phản ánh sự tự tin của doanh nghiệp đối với triển vọng thị trường. Trước đó, giai đoạn khó khăn đã khiến nhiều doanh nghiệp phải tạm ngừng hoạt động rời bỏ thị trường. Việc các doanh nghiệp quay trở lại hoạt động cho thấy xu hướng “thanh lọc” có thể đã qua, những doanh nghiệp còn lại có năng lực và khả năng thích ứng tốt hơn hoặc đã tái cấu trúc thành công.

Tuy nhiên, thị trường bất động sản tháng 8/2025 cũng chịu ảnh hưởng khá nhiều bởi yếu tố mang tính mùa vụ. Dữ liệu của Batdongsan.com.vn thể hiện rõ tháng 8 vừa qua, lượng tin đăng bất động sản chỉ tăng nhẹ tại Thành phố Hồ Chí Minh, trong khi mức độ quan tâm giảm hoặc đi ngang ở hầu hết các loại hình, khu vực do ảnh hưởng của giai đoạn trước tháng Ngâu, kỳ nghỉ lễ Quốc khánh và một số sự kiện lớn trong tháng.

Xét về loại hình, giai đoạn 8 tháng đầu năm 2025 so với cùng kỳ năm 2024, đất nền dự án ghi nhận tăng trưởng tốt nhất cả về mức độ quan tâm (tăng 40%), lẫn lượng tin đăng (tăng 17%). Còn chung cư, nhà riêng, đất nền sụt giảm từ 3-8% về mức độ quan tâm và tăng từ 5-10% về lượng tin đăng.

Dù vậy, 2 năm qua, giá bán bất động sản phổ biến trên cả nước vẫn giữ đà tăng ở hầu hết các loại hình. Trong đó, đất tăng 44% so với quý 1/2024, chung cư tăng 42%. Các loại hình khác gồm nhà riêng, đất dự án và nhà mặt phố tăng lần lượt 28%, 14% và 1% ở cùng giai đoạn.

Đất và chung cư là những loại hình vẫn ghi nhận đà tăng giá bán trong 2 năm qua.

Theo ông Nguyễn Quốc Anh, Phó Tổng giám đốc Batdongsan.com.vn, sở dĩ giá bán vẫn duy trì đà tăng là kết quả của việc tăng trưởng cung tiền mạnh mẽ thông qua chính sách tiền tệ linh hoạt hướng tới mục tiêu tăng trưởng kinh tế cao, sự khan hiếm nguồn cung sơ cấp kéo dài, đặc biệt ở các đô thị lớn, cùng với niềm tin của nhà đầu tư vào tiềm năng tăng giá bất động sản trong tương lai. Điều này cho thấy bất động sản vẫn là kênh đầu tư, tích sản hấp dẫn nhưng cũng đặt ra thách thức về khả năng tiếp cận nhà ở cho người dân có thu nhập trung bình thấp. Xu hướng này có thể tiếp diễn nếu nút thắt pháp lý và nguồn cung chưa được tháo gỡ triệt để.

Về giá bất động sản cho thuê trên cả nước, dữ liệu của Batdongsan.com.vn cho thấy giá thuê gần như đi ngang ở phần lớn loại hình cho thuê suốt 2 năm qua, duy chỉ nhích lên ở nhà mặt phố với mức tăng 7%.

NHU CẦU THUÊ TRỌ MÙA TỰU TRƯỜNG TĂNG VỌT

Bên cạnh đó, trong tháng 8/2025, thị trường cả nước ghi nhận mức độ quan tâm tăng ở các loại hình bất động sản cho thuê, với mức tăng 4% so với tháng 7. Nguyên nhân chủ yếu đến từ nhu cầu thuê nhà trọ mùa tựu trường tăng tới 45% so với tháng trước.

Tại Hà Nội, mức độ quan tâm bất động sản cho thuê tăng 12% và giảm 6% đối với mức độ quan tâm bất động sản bán. Lượng tin đăng cả bất động sản bán và cho thuê trên Batdongsan.com.vn đều giảm nhẹ ở mức 7%. Xét cụ thể từng loại hình, không khó hiểu khi nhà trọ là loại hình nổi bật nhất trong tháng 8/2025, tăng 100% về mức độ quan tâm và 36% về lượng tin đăng so với tháng liền trước, chủ yếu nhờ sự tăng trưởng nhu cầu tìm kiếm nhà trọ của sinh viên nhập học các trường đại học, cao đẳng ở Thủ đô. Ngoài nhà trọ, mức độ quan tâm loại hình chung cư cho thuê cũng tăng 4% so với tháng 7.

Trong tháng 8/2025, mức độ quan tâm nhà trọ cho thuê tại Hà Nội tăng gấp đôi so với tháng liền trước.

Tương tự, thị trường Thành phố Hồ Chí Minh (cũ) cũng ghi nhận nhà trọ là loại hình tăng trưởng nổi bật với mức độ quan tâm tăng 30% so với tháng 7. Riêng bất động sản bán, đất nền là loại hình duy nhất có sự tăng trưởng, tăng 2% về mức độ quan tâm so với tháng liền trước.