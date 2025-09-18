Giá rao bán đất và chung cư vẫn duy trì đà tăng

Hai năm qua, giá bất động sản trên cả nước vẫn giữ đà tăng ở hầu hết các loại hình. Trong đó, đất tăng 44% so với quý 1/2024, chung cư tăng 42%. Còn nhà riêng, đất dự án và nhà mặt phố tăng lần lượt 28%, 14% và 1% ở cùng giai đoạn…
Theo số liệu của Cục Thống kê (Bộ
Tài chính), trong 8 tháng đầu năm 2025, kinh tế vĩ mô Việt Nam tiếp tục ghi nhận
đà tăng trưởng tích cực.
Cụ thể, tổng vốn đầu tư trực tiếp
nước ngoài (FDI) vào Việt Nam đã tăng 27,3% so với cùng kỳ năm ngoái, ước đạt
26,14 tỷ USD. Tổng vốn FDI thực hiện ước đạt 15,4 tỷ USD, tăng 8,8% so với cùng
kỳ năm ngoái. Lượng khách quốc tế tới Việt Nam ước đạt 13,9 triệu lượt, tăng
21,7% so với cùng kỳ năm 2024. Tổng mức bán lẻ hàng hóa và dịch vụ tiêu dùng
tăng 9,4%, ước đạt 4.579 tỷ đồng.
DOANH NGHIỆP THÀNH LẬP MỚI TĂNG
Giữa bối cảnh kinh tế vĩ mô giữ
nhịp tích cực, thị trường bất động sản cũng cho thấy những điểm sáng. Trong 8
tháng đầu năm, cả nước ghi nhận 3.543 doanh nghiệp kinh doanh bất động sản được
thành lập mới, tăng 12% so với cùng kỳ năm ngoái.
Đáng chú ý, số doanh nghiệp quay
lại hoạt động là 3.372 doanh nghiệp - mức tăng trưởng ấn tượng, lên tới 811% so
với cùng kỳ năm ngoái, phần nào phản ánh sự tự tin của doanh nghiệp đối với triển
vọng thị trường. Trước đó, giai đoạn khó khăn đã khiến nhiều doanh nghiệp phải
tạm ngừng hoạt động rời bỏ thị trường. Việc các doanh nghiệp quay trở lại hoạt
động cho thấy xu hướng “thanh lọc” có thể đã qua, những doanh nghiệp còn lại có
năng lực và khả năng thích ứng tốt hơn hoặc đã tái cấu trúc thành công.
Tuy nhiên, thị trường bất động sản
tháng 8/2025 cũng chịu ảnh hưởng khá nhiều bởi yếu tố mang tính mùa vụ. Dữ liệu
của Batdongsan.com.vn thể hiện rõ tháng 8 vừa qua, lượng tin đăng bất động sản
chỉ tăng nhẹ tại Thành phố Hồ Chí Minh, trong khi mức độ quan tâm giảm hoặc đi
ngang ở hầu hết các loại hình, khu vực do ảnh hưởng của giai đoạn trước tháng
Ngâu, kỳ nghỉ lễ Quốc khánh và một số sự kiện lớn trong tháng.
Xét về loại hình, giai đoạn 8
tháng đầu năm 2025 so với cùng kỳ năm 2024, đất nền dự án ghi nhận tăng trưởng
tốt nhất cả về mức độ quan tâm (tăng 40%), lẫn lượng tin đăng (tăng 17%). Còn chung
cư, nhà riêng, đất nền sụt giảm từ 3-8% về mức độ quan tâm và tăng từ 5-10% về
lượng tin đăng.
Dù vậy, 2 năm qua, giá bán bất động
sản phổ biến trên cả nước vẫn giữ đà tăng ở hầu hết các loại hình. Trong đó, đất
tăng 44% so với quý 1/2024,
chung cư tăng 42%. Các loại hình khác gồm nhà riêng, đất dự án và nhà mặt phố
tăng lần lượt 28%, 14% và 1% ở cùng giai đoạn.
Theo ông Nguyễn Quốc Anh, Phó Tổng
giám đốc Batdongsan.com.vn, sở dĩ giá bán vẫn duy trì đà tăng là kết quả của việc
tăng trưởng cung tiền mạnh mẽ thông qua chính sách tiền tệ linh hoạt hướng tới
mục tiêu tăng trưởng kinh tế cao, sự khan hiếm nguồn cung sơ cấp kéo dài, đặc
biệt ở các đô thị lớn, cùng với niềm tin của nhà đầu tư vào tiềm năng tăng giá
bất động sản trong tương lai. Điều này cho thấy bất động sản vẫn là kênh đầu tư,
tích sản hấp dẫn nhưng cũng đặt ra thách thức về khả năng tiếp cận nhà ở cho
người dân có thu nhập trung bình thấp. Xu hướng này có thể tiếp diễn nếu nút thắt
pháp lý và nguồn cung chưa được tháo gỡ triệt để.
Về giá bất động sản cho thuê trên
cả nước, dữ liệu của Batdongsan.com.vn cho thấy giá thuê gần như đi ngang ở phần
lớn loại hình cho thuê suốt 2 năm qua, duy chỉ nhích lên ở nhà mặt phố với mức
tăng 7%.
NHU CẦU THUÊ TRỌ MÙA TỰU TRƯỜNG TĂNG VỌT
Bên cạnh đó, trong tháng 8/2025,
thị trường cả nước ghi nhận mức độ quan tâm tăng ở các loại hình bất động sản
cho thuê, với mức tăng 4% so với tháng 7. Nguyên nhân chủ yếu đến từ nhu cầu
thuê nhà trọ mùa tựu trường tăng tới 45% so với tháng trước.
Tại Hà Nội, mức độ quan tâm bất động
sản cho thuê tăng 12% và giảm 6% đối với mức độ quan tâm bất động sản bán. Lượng tin
đăng cả bất động sản bán và cho thuê trên Batdongsan.com.vn đều giảm nhẹ ở mức
7%. Xét cụ thể từng loại hình, không khó hiểu khi nhà trọ là loại hình nổi bật
nhất trong tháng 8/2025, tăng 100% về mức độ quan tâm và 36% về lượng tin
đăng so với tháng liền trước, chủ yếu nhờ sự tăng trưởng nhu cầu tìm kiếm nhà
trọ của sinh viên nhập học các trường đại học, cao đẳng ở Thủ đô. Ngoài nhà trọ,
mức độ quan tâm loại hình chung cư cho thuê cũng tăng 4% so với tháng 7.
Tương tự, thị trường Thành phố Hồ Chí Minh (cũ) cũng ghi nhận nhà trọ là loại hình tăng
trưởng nổi bật với mức độ quan tâm tăng 30% so với tháng 7. Riêng bất động sản
bán, đất nền là loại hình duy nhất có sự tăng trưởng, tăng 2% về mức độ quan
tâm so với tháng liền trước.
Dòng tiền “rẻ” khiến thị trường bất động sản sốt nóng và tiềm ẩn rủi ro
11:49, 09/09/2025
10 thị trường bất động sản đắt nhất và rẻ nhất thế giới so với thu nhập
23:23, 04/09/2025
Việt Nam thu hút mạnh dòng vốn vào thị trường bất động sản
Đô thị Việt Nam năm 2050: Thông minh, bền vững và đáng sống
Trong 25 năm tới, châu Á- Thái Bình Dương sẽ định hình tương lai đô thị toàn cầu. Việt Nam cần hành động chiến lược để đi đầu trong cuộc đua xây dựng đô thị thông minh, xanh và bao trùm...
Dragon Ocean Đồ Sơn - Lựa chọn cho các sự kiện lớn
Với hạ tầng đồng bộ, không gian rộng lớn và hệ sinh thái dịch vụ đa dạng, cao cấp, Khu du lịch Quốc tế Đồi Rồng – Dragon Ocean Đồ Sơn đang vươn mình trở thành tâm điểm vàng về tổ chức những sự kiện văn hoá, nghệ thuật, thể thao và giải trí quy mô lớn tại Miền Bắc.
Chung cư Hà Nội hay biệt thự biển - Lựa chọn nào tối ưu với mức đầu tư từ 9 tỷ đồng?
Thị trường bất động sản Việt Nam đang trải qua giai đoạn phân hóa rõ rệt. Tại Hà Nội, giá căn hộ không ngừng tăng cao, trong khi các dự án nghỉ dưỡng ven biển, đặc biệt tại các khu vực như Vân Đồn, nổi lên như một kênh đầu tư hấp dẫn.
Trung tâm Nghệ An trở thành hình mẫu cho mô hình phát triển đô thị thế hệ mới
Giao thoa và phát triển đa chiều, từ việc thu hút đầu tư nước ngoài vào Nghệ An, cho đến sự mở rộng ra luồng di cư, định cư tại nhiều quốc gia, từ đó mang đến giá trị hội nhập sâu rộng cho trung tâm Nghệ An trong phát triển kinh tế, đô thị, xã hội. Phong cách sống và tiêu dùng của cư dân đô thị cũng thay đổi, tạo động lực thúc đẩy sự phát triển của những hình thái đô thị thế hệ mới.
Diện tích sống - Giá trị lõi bị bỏ quên trong cơn sốt “căn hộ linh hoạt”
Sau nhiều năm thị trường chạy theo xu hướng căn hộ nhỏ, đa công năng, nhu cầu về những không gian sống rộng rãi - nơi con người thật sự được “thở” - đang quay trở lại. Bởi lẽ, hơn cả tiện nghi, sự rộng rãi mới định hình trải nghiệm sống và củng cố cảm giác an cư bền vững cho mỗi thế hệ.
Sáu giải pháp phát triển nhanh và bền vững ngành năng lượng
Việt Nam đang đứng trước cơ hội lớn để phát triển năng lượng xanh, sạch nhằm đảm bảo an ninh năng lượng và phát triển bền vững. Ông Nguyễn Ngọc Trung chia sẻ với Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy về sáu giải pháp để phát triển nhanh và bền vững ngành năng lượng nói chung và các nguồn năng lượng tái tạo, năng lượng mới nói riêng…
Nhân lực là “chìa khóa” phát triển điện hạt nhân thành công và hiệu quả
Trao đổi với Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy, TS. Trần Chí Thành, Viện trưởng Viện Năng lượng nguyên tử Việt Nam, nhấn mạnh vấn đề quan trọng nhất khi phát triển điện hạt nhân ở Việt Nam là nguồn nhân lực, xây dựng năng lực, đào tạo nhân lực giỏi để tham gia vào triển khai, vận hành dự án...
Phát triển năng lượng tái tạo, xanh, sạch: Nền tảng cho tăng trưởng kinh tế trong dài hạn
Quốc hội đã chốt chỉ tiêu tăng trưởng kinh tế 8% cho năm 2025 và tăng trưởng hai chữ số cho giai đoạn 2026 – 2030. Để đạt được mục tiêu này, một trong những nguồn lực có tính nền tảng và huyết mạch chính là điện năng và các nguồn năng lượng xanh, sạch…
Nhà đầu tư điện gió ngoài khơi tại Việt Nam vẫn đang ‘mò mẫm trong bóng tối’
Trả lời VnEconomy bên lề Diễn đàn năng lượng xanh Việt Nam 2025, đại diện doanh nghiệp đầu tư năng lượng tái tạo nhận định rằng Chính phủ cần nhanh chóng ban hành các thủ tục và quy trình pháp lý nếu muốn nhà đầu tư nước ngoài rót vốn vào các dự án điện gió ngoài khơi của Việt Nam...
Tìm lộ trình hợp lý nhất cho năng lượng xanh tại Việt Nam
Chiều 31/3, tại Hà Nội, Hội Khoa học Kinh tế Việt Nam, Hiệp hội Năng lượng sạch Việt Nam chủ trì, phối hợp với Tạp chí Kinh tế Việt Nam tổ chức Diễn đàn Năng lượng Việt Nam 2025 với chủ đề: “Năng lượng xanh, sạch kiến tạo kỷ nguyên kinh tế mới - Giải pháp thúc đẩy phát triển nhanh các nguồn năng lượng mới”...
Thuế đối ứng của Mỹ có ảnh hướng thế nào đến chứng khoán?
Chính sách thuế quan mới của Mỹ, đặc biệt với mức thuế đối ứng 20% áp dụng từ ngày 7/8/2025 (giảm từ 46% sau đàm phán),
có tác động đáng kể đến kinh tế Việt Nam do sự phụ thuộc lớn vào xuất khẩu sang Mỹ (chiếm ~30% kim ngạch xuất khẩu).
Dưới đây là phân tích ngắn gọn về các ảnh hưởng chính: