Thứ Năm, 18/09/2025

Menu

Các trang khác

Multimedia

Biểu tượng ảnh Ảnh
Biểu tượng eMagazine eMagazine
Biểu tượng Podcast Podcast
Biểu tượng Infographics Infographics
Biểu tượng Quizz Quizz
Biểu tượng Interactive Interactive

Liên hệ

Biểu tượng tòa soạn Tòa soạn
Biểu tượng quảng cáo Quảng cáo

Theo dõi VnEconomy trên

Chuyên mục

Chuyên mục

Kinh tế xanh

Chuyên mục

Tiêu điểm

Chuyên mục

Tài chính

Chuyên mục

Chứng khoán

Chuyên mục

Kinh tế số

Chuyên mục

Hạ tầng

Chuyên mục

Bất động sản

Chuyên mục

Thị trường

Chuyên mục

Thế giới

Chuyên mục

Doanh nghiệp

Chuyên mục

Ấn phẩm

Chuyên mục

Multimedia

Chuyên mục

Đầu tư

Chuyên mục

Tiêu & Dùng

Chuyên mục

Công nghệ & Startup

Chuyên mục

Dân sinh

Menu Menu
Multimedia Multimedia
VnE TV VnE TV
Shorts Shorts
Điểm tin Điểm tin
Trang chủ Bất động sản

Giá rao bán đất và chung cư vẫn duy trì đà tăng

Thanh Xuân

18/09/2025, 13:17

Hai năm qua, giá bất động sản trên cả nước vẫn giữ đà tăng ở hầu hết các loại hình. Trong đó, đất tăng 44% so với quý 1/2024, chung cư tăng 42%. Còn nhà riêng, đất dự án và nhà mặt phố tăng lần lượt 28%, 14% và 1% ở cùng giai đoạn…

Ảnh minh họa.
Ảnh minh họa.

Theo số liệu của Cục Thống kê (Bộ Tài chính), trong 8 tháng đầu năm 2025, kinh tế vĩ mô Việt Nam tiếp tục ghi nhận đà tăng trưởng tích cực.

Cụ thể, tổng vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) vào Việt Nam đã tăng 27,3% so với cùng kỳ năm ngoái, ước đạt 26,14 tỷ USD. Tổng vốn FDI thực hiện ước đạt 15,4 tỷ USD, tăng 8,8% so với cùng kỳ năm ngoái. Lượng khách quốc tế tới Việt Nam ước đạt 13,9 triệu lượt, tăng 21,7% so với cùng kỳ năm 2024. Tổng mức bán lẻ hàng hóa và dịch vụ tiêu dùng tăng 9,4%, ước đạt 4.579 tỷ đồng. 

 DOANH NGHIỆP THÀNH LẬP MỚI TĂNG 

Giữa bối cảnh kinh tế vĩ mô giữ nhịp tích cực, thị trường bất động sản cũng cho thấy những điểm sáng. Trong 8 tháng đầu năm, cả nước ghi nhận 3.543 doanh nghiệp kinh doanh bất động sản được thành lập mới, tăng 12% so với cùng kỳ năm ngoái.

Đáng chú ý, số doanh nghiệp quay lại hoạt động là 3.372 doanh nghiệp - mức tăng trưởng ấn tượng, lên tới 811% so với cùng kỳ năm ngoái, phần nào phản ánh sự tự tin của doanh nghiệp đối với triển vọng thị trường. Trước đó, giai đoạn khó khăn đã khiến nhiều doanh nghiệp phải tạm ngừng hoạt động rời bỏ thị trường. Việc các doanh nghiệp quay trở lại hoạt động cho thấy xu hướng “thanh lọc” có thể đã qua, những doanh nghiệp còn lại có năng lực và khả năng thích ứng tốt hơn hoặc đã tái cấu trúc thành công.

Tuy nhiên, thị trường bất động sản tháng 8/2025 cũng chịu ảnh hưởng khá nhiều bởi yếu tố mang tính mùa vụ. Dữ liệu của Batdongsan.com.vn thể hiện rõ tháng 8 vừa qua, lượng tin đăng bất động sản chỉ tăng nhẹ tại Thành phố Hồ Chí Minh, trong khi mức độ quan tâm giảm hoặc đi ngang ở hầu hết các loại hình, khu vực do ảnh hưởng của giai đoạn trước tháng Ngâu, kỳ nghỉ lễ Quốc khánh và một số sự kiện lớn trong tháng. 

Xét về loại hình, giai đoạn 8 tháng đầu năm 2025 so với cùng kỳ năm 2024, đất nền dự án ghi nhận tăng trưởng tốt nhất cả về mức độ quan tâm (tăng 40%), lẫn lượng tin đăng (tăng 17%). Còn chung cư, nhà riêng, đất nền sụt giảm từ 3-8% về mức độ quan tâm và tăng từ 5-10% về lượng tin đăng.

Dù vậy, 2 năm qua, giá bán bất động sản phổ biến trên cả nước vẫn giữ đà tăng ở hầu hết các loại hình. Trong đó, đất tăng 44% so với quý 1/2024, chung cư tăng 42%. Các loại hình khác gồm nhà riêng, đất dự án và nhà mặt phố tăng lần lượt 28%, 14% và 1% ở cùng giai đoạn. 

Đất và chung cư là những loại hình vẫn ghi nhận đà tăng giá bán trong 2 năm qua.
Đất và chung cư là những loại hình vẫn ghi nhận đà tăng giá bán trong 2 năm qua.

Theo ông Nguyễn Quốc Anh, Phó Tổng giám đốc Batdongsan.com.vn, sở dĩ giá bán vẫn duy trì đà tăng là kết quả của việc tăng trưởng cung tiền mạnh mẽ thông qua chính sách tiền tệ linh hoạt hướng tới mục tiêu tăng trưởng kinh tế cao, sự khan hiếm nguồn cung sơ cấp kéo dài, đặc biệt ở các đô thị lớn, cùng với niềm tin của nhà đầu tư vào tiềm năng tăng giá bất động sản trong tương lai. Điều này cho thấy bất động sản vẫn là kênh đầu tư, tích sản hấp dẫn nhưng cũng đặt ra thách thức về khả năng tiếp cận nhà ở cho người dân có thu nhập trung bình thấp. Xu hướng này có thể tiếp diễn nếu nút thắt pháp lý và nguồn cung chưa được tháo gỡ triệt để. 

Về giá bất động sản cho thuê trên cả nước, dữ liệu của Batdongsan.com.vn cho thấy giá thuê gần như đi ngang ở phần lớn loại hình cho thuê suốt 2 năm qua, duy chỉ nhích lên ở nhà mặt phố với mức tăng 7%.

NHU CẦU THUÊ TRỌ MÙA TỰU TRƯỜNG TĂNG VỌT

Bên cạnh đó, trong tháng 8/2025, thị trường cả nước ghi nhận mức độ quan tâm tăng ở các loại hình bất động sản cho thuê, với mức tăng 4% so với tháng 7. Nguyên nhân chủ yếu đến từ nhu cầu thuê nhà trọ mùa tựu trường tăng tới 45% so với tháng trước.

Tại Hà Nội, mức độ quan tâm bất động sản cho thuê tăng 12% và giảm 6% đối với  mức độ quan tâm bất động sản bán. Lượng tin đăng cả bất động sản bán và cho thuê trên Batdongsan.com.vn đều giảm nhẹ ở mức 7%. Xét cụ thể từng loại hình, không khó hiểu khi nhà trọ là loại hình nổi bật nhất trong tháng 8/2025, tăng 100% về mức độ quan tâm và 36% về lượng tin đăng so với tháng liền trước, chủ yếu nhờ sự tăng trưởng nhu cầu tìm kiếm nhà trọ của sinh viên nhập học các trường đại học, cao đẳng ở Thủ đô. Ngoài nhà trọ, mức độ quan tâm loại hình chung cư cho thuê cũng tăng 4% so với tháng 7.

Trong tháng 8/2025, mức độ quan tâm nhà trọ cho thuê tại Hà Nội tăng gấp đôi so với tháng liền trước.
Trong tháng 8/2025, mức độ quan tâm nhà trọ cho thuê tại Hà Nội tăng gấp đôi so với tháng liền trước.

Tương tự, thị trường Thành phố Hồ Chí Minh (cũ) cũng ghi nhận nhà trọ là loại hình tăng trưởng nổi bật với mức độ quan tâm tăng 30% so với tháng 7. Riêng bất động sản bán, đất nền là loại hình duy nhất có sự tăng trưởng, tăng 2% về mức độ quan tâm so với tháng liền trước.

Dòng tiền “rẻ” khiến thị trường bất động sản sốt nóng và tiềm ẩn rủi ro

11:49, 09/09/2025

Dòng tiền “rẻ” khiến thị trường bất động sản sốt nóng và tiềm ẩn rủi ro

10 thị trường bất động sản đắt nhất và rẻ nhất thế giới so với thu nhập

23:23, 04/09/2025

10 thị trường bất động sản đắt nhất và rẻ nhất thế giới so với thu nhập

Việt Nam thu hút mạnh dòng vốn vào thị trường bất động sản

13:40, 22/08/2025

Việt Nam thu hút mạnh dòng vốn vào thị trường bất động sản

Từ khóa:

bất động sản giá rao bán đất và chung cư vấn duy trì đà tăng Vneconomy

Đọc thêm

Đô thị Việt Nam năm 2050: Thông minh, bền vững và đáng sống

Đô thị Việt Nam năm 2050: Thông minh, bền vững và đáng sống

Trong 25 năm tới, châu Á- Thái Bình Dương sẽ định hình tương lai đô thị toàn cầu. Việt Nam cần hành động chiến lược để đi đầu trong cuộc đua xây dựng đô thị thông minh, xanh và bao trùm...

Dragon Ocean Đồ Sơn - Lựa chọn cho các sự kiện lớn

Dragon Ocean Đồ Sơn - Lựa chọn cho các sự kiện lớn

Với hạ tầng đồng bộ, không gian rộng lớn và hệ sinh thái dịch vụ đa dạng, cao cấp, Khu du lịch Quốc tế Đồi Rồng – Dragon Ocean Đồ Sơn đang vươn mình trở thành tâm điểm vàng về tổ chức những sự kiện văn hoá, nghệ thuật, thể thao và giải trí quy mô lớn tại Miền Bắc.

Chung cư Hà Nội hay biệt thự biển - Lựa chọn nào tối ưu với mức đầu tư từ 9 tỷ đồng?

Chung cư Hà Nội hay biệt thự biển - Lựa chọn nào tối ưu với mức đầu tư từ 9 tỷ đồng?

Thị trường bất động sản Việt Nam đang trải qua giai đoạn phân hóa rõ rệt. Tại Hà Nội, giá căn hộ không ngừng tăng cao, trong khi các dự án nghỉ dưỡng ven biển, đặc biệt tại các khu vực như Vân Đồn, nổi lên như một kênh đầu tư hấp dẫn.

Trung tâm Nghệ An trở thành hình mẫu cho mô hình phát triển đô thị thế hệ mới

Trung tâm Nghệ An trở thành hình mẫu cho mô hình phát triển đô thị thế hệ mới

Giao thoa và phát triển đa chiều, từ việc thu hút đầu tư nước ngoài vào Nghệ An, cho đến sự mở rộng ra luồng di cư, định cư tại nhiều quốc gia, từ đó mang đến giá trị hội nhập sâu rộng cho trung tâm Nghệ An trong phát triển kinh tế, đô thị, xã hội. Phong cách sống và tiêu dùng của cư dân đô thị cũng thay đổi, tạo động lực thúc đẩy sự phát triển của những hình thái đô thị thế hệ mới.

Diện tích sống - Giá trị lõi bị bỏ quên trong cơn sốt “căn hộ linh hoạt”

Diện tích sống - Giá trị lõi bị bỏ quên trong cơn sốt “căn hộ linh hoạt”

Sau nhiều năm thị trường chạy theo xu hướng căn hộ nhỏ, đa công năng, nhu cầu về những không gian sống rộng rãi - nơi con người thật sự được “thở” - đang quay trở lại. Bởi lẽ, hơn cả tiện nghi, sự rộng rãi mới định hình trải nghiệm sống và củng cố cảm giác an cư bền vững cho mỗi thế hệ.

Diễn đàn Năng lượng Việt Nam năm 2025

VnEconomy
VnEconomy

Multimedia

Multimedia
Tiềm năng của AI trong giáo dục hiện đại

eMagazine

Tiềm năng của AI trong giáo dục hiện đại

10.000 USD mua được bao nhiêu kg vàng, bạc và nhôm?

Thế giới

10.000 USD mua được bao nhiêu kg vàng, bạc và nhôm?

Đón đọc Tạp chí Kinh tế Việt Nam số 37-2025

Ấn phẩm

Đón đọc Tạp chí Kinh tế Việt Nam số 37-2025

Đọc nhiều nhất

VnEconomy
1

Nhà tắm hơi: Cơn sốt thượng lưu mới tại Trung Quốc

Tiêu & Dùng

2

Mỹ và EU bất đồng về cách trừng phạt Nga

Thế giới

3

Chung cư Hà Nội hay biệt thự biển - Lựa chọn nào tối ưu với mức đầu tư từ 9 tỷ đồng?

Bất động sản

4

Nhà đầu tư nước ngoài tìm cách bảo vệ tài sản Mỹ khỏi biến động tỷ giá USD

Thế giới

5

Tiềm năng y học cổ truyền Việt Nam trong giai đoạn mới

Sức khỏe

Asko AI Platform

Askonomy AI

...

icon

Thuế đối ứng của Mỹ có ảnh hướng thế nào đến chứng khoán?

Chính sách thuế quan mới của Mỹ, đặc biệt với mức thuế đối ứng 20% áp dụng từ ngày 7/8/2025 (giảm từ 46% sau đàm phán), có tác động đáng kể đến kinh tế Việt Nam do sự phụ thuộc lớn vào xuất khẩu sang Mỹ (chiếm ~30% kim ngạch xuất khẩu). Dưới đây là phân tích ngắn gọn về các ảnh hưởng chính:

VnEconomy