Thứ Ba, 09/09/2025

VnEconomy
VnEconomy
80 Quốc Khánh

VnEconomy - Nhịp sống Kinh tế Việt Nam và Thế giới 80 Quốc Khánh

VnEconomy - Nhịp sống Kinh tế Việt Nam và Thế giới

Các trang khác

Multimedia

Biểu tượng ảnh Ảnh
Biểu tượng eMagazine eMagazine
Biểu tượng Podcast Podcast
Biểu tượng Infographics Infographics
Biểu tượng Quizz Quizz
Biểu tượng Interactive Interactive

Liên hệ

Biểu tượng tòa soạn Tòa soạn
Biểu tượng quảng cáo Quảng cáo

Theo dõi VnEconomy trên

Chuyên mục

Chuyên mục

Kinh tế xanh

Tiêu điểm

Chuyên mục

Tài chính

Chuyên mục

Chứng khoán

Chuyên mục

Kinh tế số

Hạ tầng

Chuyên mục

Bất động sản

Chuyên mục

Thị trường

Chuyên mục

Thế giới

Chuyên mục

Doanh nghiệp

Chuyên mục

Ấn phẩm

Chuyên mục

Multimedia

Chuyên mục

Đầu tư

Chuyên mục

Tiêu & Dùng

Công nghệ & Startup

Chuyên mục

Dân sinh

Menu Menu
Multimedia Multimedia
VnE TV VnE TV
Shorts Shorts
Điểm tin Điểm tin
Trang chủ Thị trường

Dòng tiền “rẻ” khiến thị trường bất động sản sốt nóng và tiềm ẩn rủi ro

Hoàng Bách

09/09/2025, 11:49

Nguồn vốn rẻ và dồi dào đổ vào bất động sản, kết hợp với các chính sách ưu đãi từ chủ đầu tư, đã kích thích nhu cầu mua và giữ hàng, đẩy giá tăng nhanh. Hoạt động này tuy làm thị trường sôi động và thanh khoản cao, nhưng cũng tạo áp lực tăng giá bất hợp lý, tiềm ẩn rủi ro cho nhà đầu tư nhỏ lẻ và làm giảm tính bền vững của thị trường…

Ảnh minh họa.
Ảnh minh họa.

Chỉ trong 7 tháng đầu năm 2025, khoảng 1,56 triệu tỷ đồng được bơm ra nền kinh tế, tăng khoảng 10% so với cuối năm 2024. Trong đó, tốc độ tăng tín dụng vào bất động sản, chứng khoán lại cao hơn mức bình quân chung.

Đáng chú ý, báo cáo tài chính của nhiều ngân hàng chỉ rõ tốc độ tăng trưởng tín dụng vào bất động sản ghi nhận cao gấp nhiều lần so với tốc độ tăng trưởng tín dụng chung của toàn hệ thống. Bởi khả năng hấp thụ vốn cho doanh nghiệp đầu tư sản xuất còn thấp do doanh nghiệp thận trọng mở rộng sản xuất kinh doanh vì chi phí đầu vào tăng, sức mua yếu...

Ngược lại, nhiều dự án bất động sản được tháo gỡ pháp lý và cần vốn triển khai. Ngoài ra, một số doanh nghiệp vay vốn ngân hàng, nhưng không được dùng đúng mục đích mà đang bị “hút” vào thị trường bất động sản. 

ĐỘNG LỰC QUAN TRỌNG ĐẨY GIÁ BẤT ĐỘNG SẢN

Tuy nhiên, Viện nghiên cứu đánh giá thị trường bất động sản Việt Nam (VARS IRE) đánh giá chính lượng tiền dồi dào trên thị trường, cùng những chính sách ưu đãi tài chính “miễn lãi - ân hạn gốc” kéo dài kỷ lục của chủ đầu tư trở thành động lực quan trọng, đẩy giá bất động sản tăng lên và thiết lập mặt bằng giá mới trong thời gian qua. 

Cụ thể, cơ chế thanh toán linh hoạt, chỉ cần  trả trước 10-30% giá trị sản phẩm, đi kèm với lựa chọn tạm hoãn trả cả phần tiền gốc lẫn tiền lãi từ 12 tháng lên tới 5 năm, không chỉ là hỗ trợ cho người mua nhà ở thực, mà dường như còn tạo cơ hội cho nhà đầu tư lũng đoạn thị trường, tận dụng vốn ít để hưởng lợi nhuận vượt trội so với mức rủi ro phải gánh. 

Theo đơn vị này, dù chính sách “miễn lãi - ân hạn gốc” xuất hiện trên thị trường từ thập kỷ trước, nhưng chỉ trong hơn một năm trở lại đây, chính sách này mới thực sự phổ biến trên thị trường địa ốc và được chủ đầu tư áp dụng rộng rãi nhằm kích cầu. Theo đó, nhiều nhà đầu tư hoặc nhóm đầu tư đã tận dụng để mua cùng lúc nhiều sản phẩm, tham gia nhiều dự án khác nhau và thắng lớn với vốn ban đầu nhỏ. 

Chẳng hạn, với căn hộ trị giá 3 tỷ đồng, nhà đầu tư chỉ cần bỏ ra 600-900 triệu đồng ban đầu. Nếu giá tăng 15-20% sau 1-2 năm trong giai đoạn miễn lãi, ân hạn nợ gốc, khoản chênh 450-600 triệu đồng gần như thành lợi nhuận ròng.

Như vậy, tỷ suất sinh lời trên vốn có thể đạt 50-70%, mức lợi nhuận mà khó kênh đầu tư nào sánh kịp. Thậm chí trong một năm qua, giá bất động sản tăng “nóng”, không ít nhà đầu tư còn lãi gấp đôi số vốn ngay tại thời gian ân hạn, trước khi bàn giao nhà. 

Ngoài ra, có những nhà đầu tư lựa chọn không sử dụng ưu đãi mà thanh toán đến 95% giá trị hợp đồng (mức tối đa với sản phẩm nhà ở hình thành trong tương lai) để được hưởng chiết khấu sâu. Sau đó bán lại với mức giá chênh lệch so với hình thức vay mua. 

HẬU QUẢ KHÔN LƯỜNG KHI "BONG BÓNG" VỠ

Sức hấp dẫn từ lợi nhuận đã khiến dòng tiền đổ vào bất động sản ngày càng mạnh. Cùng với tâm lý kỳ vọng giá tiếp tục tăng, nhiều nhà đầu tư tận dụng các chính sách ưu đãi để mua và giữ hàng, chờ giá lên.

Vòng xoáy “giữ hàng – khan cung – giá tăng” vì thế liên tục được củng cố, khiến thị trường trở nên nóng sốt, thanh khoản tăng nhưng đồng thời tiềm ẩn rủi ro, tạo áp lực tăng giá và làm giảm tính bền vững của thị trường.

Đáng chú ý, những nhóm lũng đoạn thị trường không phải chịu mức rủi ro tương xứng với lợi nhuận lớn mà họ thu về. Trong khi đó, lịch sử thị trường cho thấy các nhà đầu tư cá nhân, hoặc người dân mua sau lại thường gánh chịu hậu quả khi thị trường hạ nhiệt. Bởi giá trị nhiều tài sản gần như không thay đổi, hạ tầng chưa được cải thiện, nhưng giá bị đẩy lên mức cao bất thường đã tạo ra những “cơn sốt giả” và cuốn người mua nhỏ lẻ vào vòng xoáy đầu cơ theo hiệu ứng đám đông. Đến khi thị trường bất ngờ “đổi chiều”, thanh khoản suy giảm, nhiều người lại buộc phải bán tháo, kéo mặt bằng giá chung đi xuống.

Thậm chí, nếu lượng lớn nhà đầu tư cùng sử dụng đòn bẩy tài chính thì sự bán tháo có thể lan sang toàn thị trường, tác động trực tiếp đến hệ thống tài chính - ngân hàng. Nguy cơ càng lớn khi thị trường rơi vào trạng thái “đóng băng”, ngân hàng buộc phải tăng lãi suất để kiểm soát rủi ro, trong khi bất động sản dù cắt lỗ vẫn khó thoát hàng. 

Đáng lo ngại hơn, trong vòng xoáy này, người dân có nhu cầu an cư chính đáng trở thành đối tượng chịu thiệt thòi nhiều nhất. Thu nhập của đại đa số hộ gia đình không theo kịp tốc độ tăng giá bất động sản. Một căn hộ 2 phòng ngủ tại các thành phố lớn hiện có giá khoảng 5 tỷ đồng - gần như vượt ngoài tầm với của những cặp vợ chồng trẻ, ngay cả khi họ có mức thu nhập khá. Điều này không chỉ khiến giấc mơ an cư ngày càng xa vời, mà còn tạo áp lực lớn lên quy hoạch và giao thông đô thị. 

VARS IRE cho rằng hiện tượng lũng đoạn thị trường khiến giá bị đẩy lên ảo, lợi nhuận rơi vào tay một nhóm nhỏ, trong khi rủi ro lại dồn lên vai đại đa số nhà đầu tư nhỏ lẻ và người mua ở thực. Nếu không có các giải pháp kiểm soát và định hướng hợp lý, bất động sản sẽ tiếp tục lặp lại chu kỳ bong bóng - vỡ bong bóng, gây thiệt hại cho cả nền kinh tế. Và người chịu ảnh hưởng nặng nề nhất chính là những người dân đang mong mỏi một mái nhà thực sự để an cư. 

Hơn nữa, dòng tiền ồ ạt chảy vào bất động sản mà không được kiểm soát không chỉ tạo rủi ro cho thị trường này, mà còn làm méo mó nền kinh tế. Khi bất động sản trở thành “cỗ máy làm giàu nhanh”, nhiều doanh nghiệp và cá nhân sẽ rời bỏ những lĩnh vực tạo ra giá trị thực như sản xuất, thương mại, tiềm ẩn nguy cơ lệch pha dòng vốn, làm giảm sức cạnh tranh và tính bền vững của toàn bộ nền kinh tế. 

Đà Nẵng: Sở Xây dựng mở bán thêm 305 căn hộ nhà ở xã hội

13:08, 08/09/2025

Đà Nẵng: Sở Xây dựng mở bán thêm 305 căn hộ nhà ở xã hội

Quỹ nhà ở quốc gia chỉ đảm bảo dịch vụ cho thuê nhà

14:42, 05/09/2025

Quỹ nhà ở quốc gia chỉ đảm bảo dịch vụ cho thuê nhà

Bộ Xây dựng đề nghị hạ lãi suất cho vay mua nhà ở xã hội còn 5,4%/năm

11:36, 03/09/2025

Bộ Xây dựng đề nghị hạ lãi suất cho vay mua nhà ở xã hội còn 5,4%/năm

Từ khóa:

bất động sản dòng tiền tiềm ẩn rủi ro

Đọc thêm

Cơ hội “lướt sóng” bất động sản đang ngày càng thu hẹp

Cơ hội “lướt sóng” bất động sản đang ngày càng thu hẹp

Hiện nay, các chính sách và quy định pháp luật vẫn tiếp tục được hoàn thiện để nâng cao tính minh bạch, siết chặt quản lý và hạn chế đầu cơ. Do đó, thay vì chạy theo lợi nhuận ngắn hạn, nhà đầu tư phải cân nhắc kỹ lưỡng hơn, ưu tiên chiến lược dài hạn và tập trung vào tính bền vững đối với các quyết định xuống tiền...

Bất động sản Đà Nẵng kỳ vọng hưởng lợi từ hệ sinh thái đầu tư đồng bộ

Bất động sản Đà Nẵng kỳ vọng hưởng lợi từ hệ sinh thái đầu tư đồng bộ

Đà Nẵng đang nổi lên như trung tâm kinh tế – tài chính với các dự án lớn về khu công nghiệp, khu thương mại tự do, trung tâm tài chính quốc tế và cảng biển sâu. Sự hình thành hệ sinh thái đầu tư đồng bộ kỳ vọng thúc đẩy sản xuất, xuất khẩu và thu hút nhà đầu tư trong nước lẫn quốc tế, sẽ kéo theo nhu cầu mạnh mẽ về bất động sản phụ trợ…

Tăng cường truy xuất nguồn gốc, đảm bảo chất lượng nông, lâm, thủy sản xuất khẩu

Tăng cường truy xuất nguồn gốc, đảm bảo chất lượng nông, lâm, thủy sản xuất khẩu

Trong công điện ký ngày 29/8, Thủ tướng Chính phủ yêu cầu Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan chỉ đạo thực hiện ngay các biện pháp truy xuất nguồn gốc, khắc phục cảnh báo của Liên minh châu Âu...

Việt Nam vẫn thu hút mạnh vốn đầu tư bất động sản

Việt Nam vẫn thu hút mạnh vốn đầu tư bất động sản

Trong bối cảnh kinh tế toàn cầu đang trải qua nhiều biến động, Việt Nam nổi lên như một điểm đến hấp dẫn cho các nhà đầu tư bất động sản.

Thanh Hóa đấu giá khu đất vàng Hạc Thành, khởi điểm hơn 599 tỷ đồng

Thanh Hóa đấu giá khu đất vàng Hạc Thành, khởi điểm hơn 599 tỷ đồng

UBND tỉnh Thanh Hóa vừa ban hành quyết định phê duyệt phương án đấu giá quyền sử dụng đất để thực hiện dự án nhà ở chung cư tại phường Hạc Thành, thành phố Thanh Hóa. Đây là một trong những dự án trọng điểm, góp phần tăng nguồn thu ngân sách, đồng thời đáp ứng nhu cầu nhà ở đô thị trong giai đoạn phát triển mới.

Diễn đàn Năng lượng Việt Nam năm 2025

VnEconomy
VnEconomy

Multimedia

Multimedia
[Interactive]: Toàn cảnh kinh tế Việt Nam tháng 8/2025

Đầu tư

[Interactive]: Toàn cảnh kinh tế Việt Nam tháng 8/2025

Huy động tài chính xanh từ sự hỗ trợ của các tổ chức, nhà đầu tư quốc tế

eMagazine

Huy động tài chính xanh từ sự hỗ trợ của các tổ chức, nhà đầu tư quốc tế

Hỗ trợ doanh nghiệp tiếp cận và mở rộng thị trường mới

eMagazine

Hỗ trợ doanh nghiệp tiếp cận và mở rộng thị trường mới

Đọc nhiều nhất

VnEconomy
1

Dòng tiền “rẻ” khiến thị trường bất động sản sốt nóng và tiềm ẩn rủi ro

Thị trường

2

Doanh nghiệp Nhật Bản muốn phá vỡ bế tắc tại Dự án Nhiệt điện LNG Nghi Sơn

Đầu tư

3

Tổng thống Trump kêu gọi doanh nghiệp nước ngoài tuyển dụng và đào tạo lao động Mỹ

Thế giới

4

Chính quyền Trump cảnh báo có thể phải hoàn trả 1 nghìn tỷ USD thuế quan

Thế giới

5

Trung Quốc vượt mốc 5.000 doanh nghiệp AI

Kinh tế số

VnEconomy

Askonomy AI

...

icon

Thuế đối ứng của Mỹ có ảnh hướng thế nào đến chứng khoán?

Chính sách thuế quan mới của Mỹ, đặc biệt với mức thuế đối ứng 20% áp dụng từ ngày 7/8/2025 (giảm từ 46% sau đàm phán), có tác động đáng kể đến kinh tế Việt Nam do sự phụ thuộc lớn vào xuất khẩu sang Mỹ (chiếm ~30% kim ngạch xuất khẩu). Dưới đây là phân tích ngắn gọn về các ảnh hưởng chính: