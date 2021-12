Giá tăng nóng, quỹ PYN Elite Fund tiếp tục bán thêm cổ phiếu CEO

Công ty Cổ phần CEO (mã CEO-HNX) báo cáo thay đổi sở hữu cổ phiếu của cổ đông lớn - PYN ELITE FUND (NON-UCITS).

Theo đó, quỹ PYN Elite Fund (NON-Ucits) vừa bán thêm 3 triệu cổ phiếu CEO để giảm sở hữu từ 10,78% về còn 9,61% vốn điều lệ, giao dịch được thực hiện ngày 23/12/2021.

Trong thời gian vừa qua quỹ PYN Elite Fund (NON-Ucits) liên tục bán ra cổ phiếu CEO. Cụ thể, ngày 1/12 bán ra 3.968.500 cổ phiếu CEO; ngày 20/12 tiếp tục bán thêm 3.565.000 cổ phiếu CEO; ngày 21/12 bán thêm 2.307.300 cổ phiếu CEO.

Như vậy, trải qua 4 lần bán, quỹ PYN Elite Fund (NON-Ucits) đã bán tổng cộng 12.840.800 cổ phiếu CEO, tương ứng giảm sở hữu từ 14,6% về còn 9,61% vốn điều lệ.

Trên thị trường, giá cổ phiếu CEO trải qua thời gian tăng nóng từ vùng giá 7.700 đồng/cổ phiếu lên tới 70.800 đồng/cổ phiếu. Riêng tháng 11, giá cổ phiếu CEO tăng 466% từ 12.500 đồng lên 70.700 đồng/cổ phiếu.

Kết thúc 9 tháng đầu năm 2021, công ty ghi nhận doanh thu giảm 40,4% còn 406,43 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế âm 223,62 tỷ đồng (cùng kỳ âm 102,72 tỷ đồng). Riêng quý 3/2021, CEO lỗ hơn 58,8 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế chưa phân phối giảm từ gần 173 tỷ xuống còn gần 42 tỷ đồng.

CEO cho biết, lợi nhuận sau thuế quý 3/2021 giảm 66 tỷ, tương ứng giảm 906% so với cùng kỳ là do doanh thu thuần giảm 53% so với cùng kỳ nhưng giá vốn chỉ giảm 25% so với cùng kỳ là do ảnh hưởng từ đại dịch Covid-19.

Năm 2021, CEO dự kiến tổng doanh thu đạt 1.600 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế là 80 tỷ đồng. Đóng cửa ngày cuối cùng của năm 2021, giá cổ phiếu CEO tăng 0,28% lên 70.900 đồng/cổ phiếu.