Thị trường “chìm” trong cơn lũ bán tháo, cổ phiếu giảm sàn la liệt

Sức căng của thanh khoản và tâm lý hưng phấn cao độ đang gây tác dụng ngược khi mức lãi quá tốt khiến nhà đầu tư bán giá nào cũng có lời. VN-Index bốc hơi 2,52% (-42,53 điểm) trong phiên cuối tuần vẫn chưa phải là mức tệ nhất, khi còn VCB, BID đỡ phần nào…

24 cổ phiếu trên sàn HoSE đóng cửa giá sàn cũng chưa phải là đợt bán tháo hoảng loạn nhất. Phiên ngày 29/7 vừa qua còn có tới 69 mã giảm sàn và VN-Index bốc hơi 64 điểm (-4,1%). Tuy nhiên phiên quay đầu bất ngờ hôm nay còn là kết quả của những tuần dồn nén thanh khoản cao hơn nhiều so với giai đoạn tháng 7, chưa kể nhiều cổ phiếu còn được đầu cơ lên giá cao hơn nữa.

Tín hiệu suy yếu của thị trường đã có từ 2 phiên trước, khi VN-Index được nhóm cổ phiếu ngân hàng kéo lên nhưng độ rộng lại thể hiện một bức tranh hoàn toàn khác. Hôm nay vẫn là cổ phiếu ngân hàng, nhưng bó gọn lại ở VCB và BID, thậm chí buổi sáng có lúc còn đỡ VN-Index hồi lên sát tham chiếu.

Nhóm cổ phiếu ngân hàng đã “rã đám” rất rõ. VCB đạt giá đỉnh từ lúc 9h45 sáng, tăng 4,67% nhưng đóng cửa chỉ còn 0,62%. BID còn tăng 2,25% nhưng đã là phải trả lại 4,1% so với mức đỉnh. Các cổ phiếu cùng nhóm thì không còn giữ được “phong thái” rực rỡ hôm qua nữa: VPB, SHB, EIB giảm sàn, TCB giảm 6,14%, CTG giảm 1,74%, MBB giảm 4,61%. Đó là các trụ ngân hàng lớn nhất, còn lại tới 13 mã khác giảm quá 2%. Số đi ngược dòng ngoài VCB, BID, có NAB tăng 4,62%, MSB tăng 3,15%, VIB tăng 0,85%, VBB tăng 0,8%.

Diễn biến của nhóm ngân hàng ảnh hưởng nghiêm trọng tới VN30-Index, chỉ số này đóng cửa giảm 3,25%, mạnh hơn nhiều mức giảm của VN-Index. Rổ blue-chips cũng thực sự tệ với duy nhất 4 mã xanh là BID, DGC, VIB và VCB, nhưng tới 26 mã đỏ với 3 mã sàn, 16 mã giảm quá 2%, 6 mã giảm từ 1% tới 2%. Ảnh hưởng của việc đỡ trụ bị triệt tiêu đáng kể trong VN30-Index và phản ánh tốt hơn diễn biến cổ phiếu.

Với phần còn lại của thị trường thì rất xấu: Độ rộng sàn HoSE lúc đóng cửa chỉ còn 76 mã tăng/275 mã giảm. Trong nhóm đỏ có 184 mã giảm từ 2% trở lên. Đặc biệt thị trường ghi nhận 24 cổ phiếu giảm hết biên độ, trong đó bao gồm cả những mã đầu cơ “hạng nặng” được kéo giá dữ dội vừa qua như VPB, SHB, BSR, VSC. Nhiều mã khác xuất hiện thanh khoản rất cao và giá bị ép tối đa như BSI, HHS, SCR, GVR, DPG, VGC, EIB, PC1, YEG, giao dịch đều hàng trăm tỷ đồng.

Một điểm dễ cảm nhận nhất về sức ép cực nặng này là trong ngưỡng thanh khoản cỡ ngàn tỷ, giá không thể phục hồi được. Toàn sàn HoSE có 19 cổ phiếu đạt ngưỡng thanh khoản trên 1.000 tỷ đồng phiên này thì chỉ có 4 mã xanh, còn lại đều giảm rất sâu. Trừ các cổ phiếu nằm sàn, số còn lại cũng không “nhúc nhích” giá lên được bao nhiêu như HPG, SSI, MBB, DIG… Ngoài ra, thời điểm chốt phiên sáng VN-Index mới có 6 cổ phiếu giảm sàn, đóng cửa tới 24 mã.

Trong bối cảnh bảng điện chìm trong sắc đỏ, nhóm xanh ngược dòng lại trở nên nổi bật, nhưng cũng rất ít cổ phiếu thực sự mạnh. MSB, PDR, BID là 3 mã đáng chú ý nhất, giao dịch đều rất lớn và giá tăng cao. Ngoài ra chỉ thêm khoảng chục cổ phiếu khác có dòng tiền đủ ấn tượng, thanh khoản vượt ngưỡng trăm tỷ đồng và giá tăng hơn 1% như KBC, POW, HDG, DGC, VDS, NLG, LCG, NAB, DGW. Nhóm vốn hóa nhỏ cũng có vài mã thậm chí còn kịch trần là EVG, DLG, GIL, TN1 nhưng thanh khoản khá thấp. Toàn sàn HoSE có 40 cổ phiếu tăng hơn 1% và chỉ chiếm 11,6% tổng giá trị khớp lệnh của sàn.

Thanh khoản thị trường phiên này vẫn rất cao với gần 68.700 tỷ đồng tổng giá trị 3 sàn, trong đó HoSE và HNX khớp 64.952 tỷ đồng chưa kể thỏa thuận. Đây là mức thanh khoản thuộc nhóm phiên kỷ lục. Kể từ ngày 5/8 vừa qua giá trị khớp lệnh hai sàn cao nhất lịch sử với trên 78.500 tỷ, thị trường chỉ có 2 phiên thanh khoản vượt 60.000 tỷ và hôm nay là phiên thứ ba.

Nhà đầu tư nước ngoài hôm nay bán ròng tiếp 1.347 tỷ đồng và là phiên bán ròng vượt ngàn tỷ thứ 7 trong vòng 8 phiên gần nhất. Các mã bị xả cực mạnh là HPG -1041,7 tỷ đồng, VPB -324,6 tỷ, STB -108,8 tỷ, VNM -96,7 tỷ, VCB -92,6 tỷ, DXG -92,1 tỷ. Phía mua ròng có VIX +181,4 tỷ, PDR +132,6 tỷ, BSR +85,9 tỷ, POW +70,4 tỷ.