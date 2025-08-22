Tự doanh và tổ chức "vào việc", gom mạnh cổ phiếu

Tự doanh hôm nay mua ròng 1330.3 tỷ đồng tính riêng khớp lệnh họ mua ròng 1314.3 tỷ đồng. Tổ chức trong nước cũng gom ròng...

VN-Index chính thức bay màu hôm nay. Đây là phiên thứ 3 chỉ số giảm điểm mạnh trong suốt quá trình miệt mài leo đỉnh tới sát 1700 điểm. Nhóm cổ phiếu blue-chips cực kém, nhóm Vn30 bốc hơi gần 61 điểm rớt sâu về 1.814 trong khi VN-Index đánh mất 42,53 điểm về vùng giá 1.645,47.

Độ rộng quá xấu với 275 mã giảm điểm trên 76 mã tăng. Dĩ nhiên không còn một nhóm nào giữ được trên tham chiếu. Nhóm cổ phiếu "vua" ngân hàng kéo điểm thị trường trong suốt những phiên vừa qua hôm nay lau sàn ở VPB, EIB, SHB, hàng loạt cổ phiếu giảm 3-5% như STB, ACB, MBB, SSB.

Trụ lớn VCB buổi sáng còn tăng được trên 2% canh gác cho thị trường nhưng cuối phiên cũng trượt dốc chỉ còn tăng 0,62% trong khi BID vẫn giữ phong độ tăng 2,25%, hai cổ khác cũng khá vững là MSB và NAB lần lượt 3,15% và 4,62%. Chỉ tính riêng những cổ phiếu ngân hàng sau đã thổi bay 14 điểm của cả thị trường chung, gồm: VPB, TCB, MBB, ACB.

Bất động sản cũng bị bán ở nhóm hàng đầu cơ, cổ nhỏ sàn như SCR, AGG hàng loạt mã đi nặng như BCM, NVL, SSH, DIG, IDC, KDH, DXG, CEO. Nhìn chung dòng tiền đang tháo chạy khỏi nhóm vừa và nhỏ, trong khi họ nhà Vin tổn thất nhẹ hơn, VIC giảm 0,72%, VHM giảm 1,7%, VRE giảm 1,32%.

Chứng khoán thường là nhóm thiệt hại nặng nề nhất mỗi khi thị trường điều chỉnh, VND và BSI lau sàn trong khi hàng loạt mã giảm 5-6% như SHS, MBS, HCM, VCI, FTS, CTS. Hầu hết các nhóm ngành còn lại đều bị bán ra giảm mạnh như thép, hóa chất, thực phẩm, viễn thông, công nghệ thông tin, năng lượng. 5 cổ phiếu đáng chú ý kịch trần trong phiên hôm nay gồm có TN1, EVG, VDS, DLG, GIL.

Phiên xả hàng hôm nay có nhiều nét giống với phiên ngày 15/8 vừa qua khi sức ép thể hiện suốt cả ngày. Việc VN-Index lên tới cao nhất gần 1700 điểm đã là diễn biến khó tưởng tượng và lợi nhuận lớn khiến nhà đầu tư sẵn sàng bán ra ở bất kỳ mức giá nào để thu về lợi nhuận.

Thanh khoản ba sàn khớp lệnh 68.500 tỷ đồng trong đó nhà đầu tư nước ngoài tiếp tục bán ròng 1541.5 tỷ đồng, tính riêng giao dịch khớp lệnh thì họ bán ròng 1340.6 tỷ đồng.

Mua ròng khớp lệnh chính của nước ngoài là nhóm Xây dựng và Vật liệu, Dầu khí. Top mua ròng khớp lệnh của nước ngoài gồm các mã: VIX, PDR, BSR, POW, HDB, MBB, EIB, TCB, MWG, EVF.

Phía bên bán ròng khớp lệnh của nước ngoài là nhóm Tài nguyên Cơ bản. Top bán rồng khớp lệnh của nước ngoài gồm các mã: HPG, VPB, STB, VNM, VCB, FPT, SSI, GEX, SHB.

Nhà đầu tư cá nhân bán ròng 590.1 tỷ đồng, trong đó họ bán ròng khớp lệnh là 565.7 tỷ đồng. Tính riêng giao dịch khớp lệnh, họ mua ròng 11/18 ngành, chủ yếu là ngành Tài nguyên Cơ bản. Top mua ròng của nhà đầu tư cá nhân tập trung gồm: HPG, SHB, TPB, TCH, KBC, VIC, GEX, VRE, VHM, MSN.

Phía bán ròng khớp lệnh: họ bán ròng 7/18 ngành chủ yếu là nhóm ngành Ngân hàng, Dịch vụ tài chính. Top bán ròng có: VPB, MBB, STB, VIX, OCB, MSB, HDB, PDR, MWG.

Tự doanh mua ròng 1330.3 tỷ đồng tính riêng khớp lệnh họ mua ròng 1314.3 tỷ đồng. Tính riêng giao dịch khớp lệnh: Tự doanh mua ròng 11/18 ngành. Nhóm mua ròng mạnh nhất là Ngân hàng, Tài nguyên Cơ bản. Top mua ròng khớp lệnh của tự doanh phiên ngày hôm nay gồm VCB, HPG, HDB, MWG, ACB, E1VFVN30, SSI, MBB, STB, TCB.

Top bán ròng là nhóm Ô tô và phụ tùng. Top cổ phiếu bị bán ròng gồm VIB, EIB, DBC, NLG, DGW, FUESSVFL, GMD, PVD, PNJ, HHS.

Nhà đầu tư tổ chức trong nước mua ròng 637.6 tỷ đồng, tính riêng khớp lệnh thì họ mua ròng 592.0 tỷ đồng. Tính riêng giao dịch khớp lệnh: Tổ chức trong nước bán ròng 11/18 ngành, giá trị lớn nhất là nhóm Bất động sản.

Top bán ròng có TPB, KBC, SHB, VIC, VCB, MSN, TCH, HDB, VHM, ACB. Giá trị mua ròng lớn nhất là nhóm Tài nguyên Cơ bản. Top mua ròng gồm HPG, VPB, STB, MSB, VND, OCB, HCM, VIB, HAG, DIG.

Giá trị giao dịch thỏa thuận hôm nay đạt 2.349,4 tỷ đồng, giảm -26,4% so với phiên liền trước và đóng góp 3,4% tổng giá trị giao dịch. Hôm nay có giao dịch thỏa thuận đáng chú ý ở cổ phiếu HAG, với 27 triệu đơn vị cổ phiếu tương đương 426,6 tỷ đồng được sang tay giữa các nhà đầu tư cá nhân.

Ngoài ra các nhà đầu tư cá nhân còn giao dịch ở nhóm cổ phiếu vốn hóa lớn (TCB, VJC, HPG), VSC và VPl.

Tỷ trọng phân bổ dòng tiền tăng ở Bất động sản, Ngân hàng, Thép, Thực phẩm, Sản xuất và khai thác dầu khí, Kho bãi trong khi giảm ở Chứng khoán, Hóa chất, Nuôi trồng nông & hải sản, Bán lẻ, Thiết bị điện, Phần mềm. Tính riêng khớp lệnh, tỷ trọng phân bổ dòng tiền tăng ở nhóm vốn hóa vừa VNMID và nhỏ VNSML, giảm ở nhóm vốn hóa lớn VN30.