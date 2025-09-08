Giá vàng bám trụ vùng cao kỷ lục, rủi ro điều chỉnh trong ngắn hạn đang lớn

Một số nhà phân tích cảnh báo áp lực giảm đối với giá vàng trong ngắn hạn có thể đang lớn, nhưng bất kỳ sự sụt giảm nào cũng nên được coi là cơ hội để mua vào.

Lúc 6h20 theo giờ Việt Nam, giá vàng giao ngay tại thị trường châu Á đứng ở mức 3.590 USD/oz, tăng 2,1 USD/oz so với đóng cửa tuần trước tại thị trường New York, tương đương tăng 0,06% - theo dữ liệu từ sàn giao dịch Kitco. Quy đổi theo tỷ giá USD bán ra tại ngân hàng Vietcombank, mức giá này tương đương xấp xỉ 114,7 triệu đồng/lượng, tăng gần 100.000 đồng/lượng so với cuối tuần.

Cùng thời điểm trên, báo giá USD trên website của Vietcombank là 26.160 đồng (mua vào) và 26.510 đồng (bán ra).

Giá vàng giao ngay chạm mức 3.600/oz lần đầu tiên trong lịch sử vào hôm thứ Sáu vừa rồi, khi báo cáo việc làm phi nông nghiệp tháng 8 xấu hơn dự báo của Mỹ củng cố khả năng Cục Dự trữ Liên bang (Fed) giảm lãi suất trong cuộc họp tháng 9. Vàng là tài sản không mang lãi suất nên kỳ vọng giảm lãi suất tăng lên là một diễn biến hỗ trợ giá vàng.

Theo dữ liệu từ công cụ FedWatch Tool của sàn giao dịch CME, thị trường lãi suất tương lai đang đặt cược khả năng 100% Fed hạ lãi suất trong cuộc họp dự kiến diễn ra vào ngày 16-17/9. Trong đó, khả năng Fed hạ lãi suất 0,25 điểm phần trăm là 90%, còn khả năng Fed hạ lãi suất 0,5 điểm phần trăm là 10%. Trước khi báo cáo việc làm tháng 8 của Mỹ được công bố, khả năng hạ lãi suất 0,5 điểm phần trăm không được tính đến.

Dù giá vàng đã tăng 37% trong năm nay, triển vọng dài hạn của giá vàng vẫn được giới phân tích nhận định là tích cực. Dù vậy, nhìn vào biểu đồ kỹ thuật ngắn hạn, một số chuyên gia cho rằng thị trường vàng đã rơi vào trạng thái “mua quá nhiều” (overbought), dẫn tới rủi ro điều chỉnh.

Theo nhà phân tích cấp cao Lukman Otunuga của công ty FXMT, mốc 3.600 USD/oz đang là kháng cự gần nhất của giá vàng. Dù cho rằng các nhà đầu cơ vàng giá lên vẫn đang chiếm ưu thế, ông Otunuga nhận định: “Các yếu tố kỹ thuật đang cho thấy vàng đã bị mua quá mức, dẫn tới khả năng điều chỉnh trong thời gian trước mắt. Nếu giá giảm xuống dưới 3.570 USD/oz, những người đầu cơ giá xuống có thể nhắm mục tiêu 3.540 USD/oz và thậm chí là 3.500 USD trước khi đà tăng được nối lại”.

Nhìn về trung hạn, Giám đốc chiến lược Robert Minter của công ty abrdn nhận định giá vàng đang trên đà đạt được mục tiêu cuối năm mà ông đặt ra là 3.700 USD/oz, ngay cả khi trạng thái “mua quá nhiều” có thể đã xuất hiện trong ngắn hạn. “Tôi không cho rằng giá vàng đã tăng quá xa, quá nhanh, xét tới nhu cầu cao hơn về mặt cấu trúc - từ nhu cầu các ngân hàng trung ương và sự gia tăng nhu cầu ngắn hạn từ các nhà đầu tư dựa trên việc cắt giảm lãi suất sắp xảy ra”, ông nhận xét với trang Kitco News.

Theo quan điểm của một số nhà phân tích, chìa khóa cho xu hướng tăng giá của vàng vẫn nằm ở chính sách của Fed. Mặc dù Fed gần như chắc chắn sẽ cắt giảm lãi suất 0,25 điểm phần trăm trong cuộc họp tới, vàng có thể sẽ cần một đợt giảm lãi suất mạnh tay hơn để tiếp tục bứt phá.

Ông Michael Brown, nhà phân tích thị trường cấp cao tại công ty Pepperstone, nhận định: “Tôi nghĩ rằng khả năng Fed giảm lãi suất 0,5 điểm phần trăm trong cuộc họp tới vẫn còn khá thấp vào lúc này, do rủi ro lạm phát tăng cao dai dẳng và nguy cơ kỳ vọng lạm phát có thể trở nên mất kiểm soát”. Dù vậy, ông cho rằng bất kỳ đợt giảm giá nào của vàng cũng là một cơ hội mua tiềm năng.

Diễn biến giá vàng thế giới 10 năm qua. Đơn vị: USD/oz - Nguồn: Trading Economics.

Tuần này, hai báo cáo lạm phát tháng 8 của Mỹ, gồm chỉ số giá tiêu dùng (CPI) và chỉ số giá nhà sản xuất (PPI) có thể tác động mạnh tới triển vọng lãi suất Fed, từ đó tác động đến giá vàng.

Trong dài hạn, xu hướng mua ròng vàng của các ngân hàng trung ương sẽ tiếp tục là một nguồn lực hỗ trợ quan trọng cho giá vàng. Theo số liệu chính thức được Ngân hàng Trung ương Trung Quốc (PBOC) công bố vào cuối tuần vừa rồi, cơ quan này có tháng mua ròng vàng thứ 10 liên tiếp.

Theo đó, dự trữ vàng của Trung Quốc đạt 74,02 triệu ounce, tương đương khoảng 2,302 nghìn tấn, vào thời điểm cuối tháng 8, tăng từ mức 73,96 triệu ounce vào cuối tháng 7. Giá trị dự trữ vàng này đạt 253,84 tỷ USD, tăng từ mức 243,99 tỷ USD vào tháng trước.