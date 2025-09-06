Báo cáo việc làm Mỹ đưa giá vàng chạm 3.600 USD/oz lần đầu tiên trong lịch sử
Điệp Vũ
06/09/2025, 09:40
Giá vàng thế giới tăng mạnh trong phiên giao dịch ngày thứ Sáu (5/9), có lúc chạm mốc 3.600 USD/oz và đóng cửa ở mức cao nhất mọi thời đại...
Báo cáo việc làm xấu hơn dự báo của Mỹ làm gia tăng khả năng Cục Dự trữ Liên bang (Fed) hạ lãi suất trong cuộc họp tháng 9, hỗ trợ cho sự bứt phá của giá kim loại quý.
Lúc đóng cửa tại thị trường New York, giá vàng giao ngay tăng 40,7 USD/oz, tương đương tăng 1,15%, chốt ở mức cao chưa từng thấy 3.587,3 USD/oz - theo dữ liệu từ sàn giao dịch Kitco. Quy đổi theo tỷ giá USD bán ra tại ngân hàng Vietcombank, mức giá này tương đương gần 114,6 triệu đồng/lượng, tăng 1,1 triệu đồng/lượng so với sáng hôm qua.
Theo website của Vietcombank, báo giá USD tại ngân hàng này chốt tuần ở mức 26.160 đồng (mua vào) và 26.510 đồng (bán ra), không thay đổi so với sáng thứ Sáu.
Trên thị trường giao sau, giá vàng giao tháng 12 tăng 1,3%, đóng cửa ở mức 3.653,3 USD/oz.
Trong phiên, có lúc giá vàng giao ngay đạt 3.600 USD/oz - mức giá trước đó chưa bao giờ xuất hiện trên thị trường giao ngay.
Tuần này, giá vàng giao ngay tăng hơn 4%; giá vàng giao ngay quy đổi tăng 4,5 triệu đồng/lượng; và giá USD tại Vietcombank tăng 28 đồng ở chiều mua và tăng 8 đồng ở chiều bán ra.
Từ đầu năm 2025 đến nay, giá vàng đã tăng 37%, sau khi tăng 27% trong năm 2024. Những yếu tố hỗ trợ chính cho giá vàng trong năm nay có sự suy yếu của đồng USD, xu hướng mua ròng vàng của các ngân hàng trung ương, chính sách tiền tệ thiên về nới lỏng trên toàn cầu, cùng bất định địa chính trị và kinh tế trên diện rộng.
Báo cáo từ Bộ Lao động Mỹ cho thấy khu vực phi nông nghiệp của nước này có 22.000 công việc mới trong tháng 8, ít hơn nhiều so với con số dự báo 75.000 công việc mới mà các nhà kinh tế đưa ra trong một cuộc khảo sát của hãng tin Dow Jones. Tỷ lệ thất nghiệp tăng lên mức 4,3%, phù hợp với dự báo.
Sau khi báo cáo trên được công bố, các nhà giao dịch trên thị trường lãi suất tương lai đặt cược khả năng gần 100% Fed giảm lãi suất ít nhất 0,25 điểm phần trăm trong cuộc họp ngày 16-17/9. Trong đó, khả năng lãi suất giảm 0,5 điểm phần trăm đã bắt đầu được tính đến - theo dữ liệu từ công cụ FedWatch Tool của sàn giao dịch CME.
“Giá vàng đang đạt những mức cao mới. Các nhà đầu cơ vàng giá lên đang nhìn vào xu hướng yếu đi trông thấy của thị trường lao động để kỳ vọng Fed sẽ có nhiều đợt giảm lãi suất. Triển vọng đó chắc chắn có lợi cho giá vàng vì trong ngắn tới trung hạn, mối lo về thị trường lao động suy yếu sẽ lấn át mối lo về lạm phát”, nhà giao dịch kim loại quý Tai Wong nhận định với hãng tin Reuters.
Tuy nhiên, ông Wong cho rằng “thị trường vàng vẫn còn cách rất xa mốc 4.000 USD/oz trừ phi có một cuộc phân bổ lại vốn quy mô lớn”.
Mối lo về sự độc lập của Fed cũng là một yếu tố quan trọng hỗ trợ giá vàng tăng trong thời gian gần đây. Vai trò độc lập của ngân hàng trung ương lớn nhất thế giới đã ít nhiều lung lay sau khi Tổng thống Donald Trump sa thải một thống đốc Fed và không ngừng gây áp lực đòi Fed giảm mạnh lãi suất.
Khả năng Fed sắp hạ lãi suất đang gây áp lực mất giá lên USD, khiến chỉ số Dollar Index giảm hơn 0,6% trong phiên ngày thứ Sáu, đóng cửa ở mức 97,74 điểm. Chỉ số đã giảm 0,04% trong tuần này và giảm gần 10% từ đầu năm - theo dữ liệu từ trang MarketWatch.
Quỹ ETF vàng lớn nhất thế giới SPDR Gold Trust không có động thái mua bán ròng nào trong phiên ngày thứ Sáu, giữ nguyên khối lượng nắm giữ ở mức xấp xỉ 982 tấn vàng - theo dữ liệu từ website của quỹ. Tuần này, quỹ mua ròng 4,2 tấn vàng, sau khi mua ròng hơn 22 tấn vàng trong tháng 8.
Vì sao nhà đầu tư toàn cầu bán tháo trái phiếu chính phủ, mua vàng?
09:27, 05/09/2025
Áp lực chốt lời khiến giá vàng giảm, quỹ SPDR Gold Trust tiếp tục xả
08:53, 05/09/2025
Thị trường vàng London sắp phát hành vàng kỹ thuật số
Dấu ấn kinh tế thế giới tuần 31/8-6/9/2025: Thuế đối ứng của Tổng thống Trump bị thử thách, giá vàng lại "sốt"
Tuần qua, những thông tin xoay quanh phán quyết về chính sách thuế đối ứng của Tổng thống Mỹ Donald Trump nhận sự quan tâm lớn...
Chứng khoán Mỹ và giá dầu cùng sụt giảm sau báo cáo việc làm ảm đạm
Thị trường chứng khoán Mỹ giảm điểm trong phiên giao dịch ngày thứ Sáu (5/9), khi báo cáo việc làm yếu hơn dự báo củng cố khả năng Cục Dự trữ Liên bang (Fed) hạ lãi suất trong cuộc họp tháng 9, nhưng cũng làm dấy lên lo ngại về sự sụt tốc của nền kinh tế...
Công ty điện gió Đan Mạch kiện Chính phủ Mỹ vì bị chặn dự án ngoài khơi
Tổng thống Mỹ Donald Trump đã nhiều lần chỉ trích năng lượng gió, cho rằng loại năng lượng này không đáng tin cậy và đắt đỏ...
Nhà Trắng chỉ trích việc quỹ đầu tư quốc gia Na Uy rút vốn khỏi công ty Mỹ
Chính quyền của Tổng thống Donald Trump chỉ trích mạnh mẽ quỹ đầu tư quốc gia với quy mô 2 nghìn tỷ USD của Na Uy, nói rằng Washington “rất lo ngại” về việc quỹ này gần đây đã rút vốn khỏi công ty Mỹ Caterpillar...
Tổng thống Trump ký sắc lệnh giảm thuế quan cho ô tô Nhật Bản
Các thông tin chi tiết khác, bao gồm thời điểm thuế quan mới có hiệu lực, sẽ được thông báo trong vòng 7 ngày...
Sáu giải pháp phát triển nhanh và bền vững ngành năng lượng
Việt Nam đang đứng trước cơ hội lớn để phát triển năng lượng xanh, sạch nhằm đảm bảo an ninh năng lượng và phát triển bền vững. Ông Nguyễn Ngọc Trung chia sẻ với Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy về sáu giải pháp để phát triển nhanh và bền vững ngành năng lượng nói chung và các nguồn năng lượng tái tạo, năng lượng mới nói riêng…
Nhân lực là “chìa khóa” phát triển điện hạt nhân thành công và hiệu quả
Trao đổi với Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy, TS. Trần Chí Thành, Viện trưởng Viện Năng lượng nguyên tử Việt Nam, nhấn mạnh vấn đề quan trọng nhất khi phát triển điện hạt nhân ở Việt Nam là nguồn nhân lực, xây dựng năng lực, đào tạo nhân lực giỏi để tham gia vào triển khai, vận hành dự án...
Phát triển năng lượng tái tạo, xanh, sạch: Nền tảng cho tăng trưởng kinh tế trong dài hạn
Quốc hội đã chốt chỉ tiêu tăng trưởng kinh tế 8% cho năm 2025 và tăng trưởng hai chữ số cho giai đoạn 2026 – 2030. Để đạt được mục tiêu này, một trong những nguồn lực có tính nền tảng và huyết mạch chính là điện năng và các nguồn năng lượng xanh, sạch…
Nhà đầu tư điện gió ngoài khơi tại Việt Nam vẫn đang ‘mò mẫm trong bóng tối’
Trả lời VnEconomy bên lề Diễn đàn năng lượng xanh Việt Nam 2025, đại diện doanh nghiệp đầu tư năng lượng tái tạo nhận định rằng Chính phủ cần nhanh chóng ban hành các thủ tục và quy trình pháp lý nếu muốn nhà đầu tư nước ngoài rót vốn vào các dự án điện gió ngoài khơi của Việt Nam...
Tìm lộ trình hợp lý nhất cho năng lượng xanh tại Việt Nam
Chiều 31/3, tại Hà Nội, Hội Khoa học Kinh tế Việt Nam, Hiệp hội Năng lượng sạch Việt Nam chủ trì, phối hợp với Tạp chí Kinh tế Việt Nam tổ chức Diễn đàn Năng lượng Việt Nam 2025 với chủ đề: “Năng lượng xanh, sạch kiến tạo kỷ nguyên kinh tế mới - Giải pháp thúc đẩy phát triển nhanh các nguồn năng lượng mới”...
Thuế đối ứng của Mỹ có ảnh hướng thế nào đến chứng khoán?
Chính sách thuế quan mới của Mỹ, đặc biệt với mức thuế đối ứng 20% áp dụng từ ngày 7/8/2025 (giảm từ 46% sau đàm phán),
có tác động đáng kể đến kinh tế Việt Nam do sự phụ thuộc lớn vào xuất khẩu sang Mỹ (chiếm ~30% kim ngạch xuất khẩu).
Dưới đây là phân tích ngắn gọn về các ảnh hưởng chính: