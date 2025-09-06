Báo cáo việc làm Mỹ đưa giá vàng chạm 3.600 USD/oz lần đầu tiên trong lịch sử

Giá vàng thế giới tăng mạnh trong phiên giao dịch ngày thứ Sáu (5/9), có lúc chạm mốc 3.600 USD/oz và đóng cửa ở mức cao nhất mọi thời đại...

Báo cáo việc làm xấu hơn dự báo của Mỹ làm gia tăng khả năng Cục Dự trữ Liên bang (Fed) hạ lãi suất trong cuộc họp tháng 9, hỗ trợ cho sự bứt phá của giá kim loại quý.

Lúc đóng cửa tại thị trường New York, giá vàng giao ngay tăng 40,7 USD/oz, tương đương tăng 1,15%, chốt ở mức cao chưa từng thấy 3.587,3 USD/oz - theo dữ liệu từ sàn giao dịch Kitco. Quy đổi theo tỷ giá USD bán ra tại ngân hàng Vietcombank, mức giá này tương đương gần 114,6 triệu đồng/lượng, tăng 1,1 triệu đồng/lượng so với sáng hôm qua.

Theo website của Vietcombank, báo giá USD tại ngân hàng này chốt tuần ở mức 26.160 đồng (mua vào) và 26.510 đồng (bán ra), không thay đổi so với sáng thứ Sáu.

Trên thị trường giao sau, giá vàng giao tháng 12 tăng 1,3%, đóng cửa ở mức 3.653,3 USD/oz.

Trong phiên, có lúc giá vàng giao ngay đạt 3.600 USD/oz - mức giá trước đó chưa bao giờ xuất hiện trên thị trường giao ngay.

Tuần này, giá vàng giao ngay tăng hơn 4%; giá vàng giao ngay quy đổi tăng 4,5 triệu đồng/lượng; và giá USD tại Vietcombank tăng 28 đồng ở chiều mua và tăng 8 đồng ở chiều bán ra.

Từ đầu năm 2025 đến nay, giá vàng đã tăng 37%, sau khi tăng 27% trong năm 2024. Những yếu tố hỗ trợ chính cho giá vàng trong năm nay có sự suy yếu của đồng USD, xu hướng mua ròng vàng của các ngân hàng trung ương, chính sách tiền tệ thiên về nới lỏng trên toàn cầu, cùng bất định địa chính trị và kinh tế trên diện rộng.

Báo cáo từ Bộ Lao động Mỹ cho thấy khu vực phi nông nghiệp của nước này có 22.000 công việc mới trong tháng 8, ít hơn nhiều so với con số dự báo 75.000 công việc mới mà các nhà kinh tế đưa ra trong một cuộc khảo sát của hãng tin Dow Jones. Tỷ lệ thất nghiệp tăng lên mức 4,3%, phù hợp với dự báo.

Sau khi báo cáo trên được công bố, các nhà giao dịch trên thị trường lãi suất tương lai đặt cược khả năng gần 100% Fed giảm lãi suất ít nhất 0,25 điểm phần trăm trong cuộc họp ngày 16-17/9. Trong đó, khả năng lãi suất giảm 0,5 điểm phần trăm đã bắt đầu được tính đến - theo dữ liệu từ công cụ FedWatch Tool của sàn giao dịch CME.

“Giá vàng đang đạt những mức cao mới. Các nhà đầu cơ vàng giá lên đang nhìn vào xu hướng yếu đi trông thấy của thị trường lao động để kỳ vọng Fed sẽ có nhiều đợt giảm lãi suất. Triển vọng đó chắc chắn có lợi cho giá vàng vì trong ngắn tới trung hạn, mối lo về thị trường lao động suy yếu sẽ lấn át mối lo về lạm phát”, nhà giao dịch kim loại quý Tai Wong nhận định với hãng tin Reuters.

Tuy nhiên, ông Wong cho rằng “thị trường vàng vẫn còn cách rất xa mốc 4.000 USD/oz trừ phi có một cuộc phân bổ lại vốn quy mô lớn”.

Diễn biến giá vàng thế giới tuần này. Đơn vị: USD/oz - Nguồn: Trading Economics.

Mối lo về sự độc lập của Fed cũng là một yếu tố quan trọng hỗ trợ giá vàng tăng trong thời gian gần đây. Vai trò độc lập của ngân hàng trung ương lớn nhất thế giới đã ít nhiều lung lay sau khi Tổng thống Donald Trump sa thải một thống đốc Fed và không ngừng gây áp lực đòi Fed giảm mạnh lãi suất.

Khả năng Fed sắp hạ lãi suất đang gây áp lực mất giá lên USD, khiến chỉ số Dollar Index giảm hơn 0,6% trong phiên ngày thứ Sáu, đóng cửa ở mức 97,74 điểm. Chỉ số đã giảm 0,04% trong tuần này và giảm gần 10% từ đầu năm - theo dữ liệu từ trang MarketWatch.

Quỹ ETF vàng lớn nhất thế giới SPDR Gold Trust không có động thái mua bán ròng nào trong phiên ngày thứ Sáu, giữ nguyên khối lượng nắm giữ ở mức xấp xỉ 982 tấn vàng - theo dữ liệu từ website của quỹ. Tuần này, quỹ mua ròng 4,2 tấn vàng, sau khi mua ròng hơn 22 tấn vàng trong tháng 8.